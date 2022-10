En minä ainakaan tunne näitä kaikkia ns. ”tähtiä”. Tansseissa. Mistä näitä tulee?

Onpa hyvä ja puhutteleva teatteriesitys Ylikylän NS:lla. Näytelmä antaa katsojalle mahdollisuuden samaistua muistisairaan arkeen. Kiitos esityksestä!

Eränkävijät on hirvein tv-ohjelma. Jatkuvaa tappamista. Lapsetkin opetetaan tappamaan. Pahinta on, että eläimet oikeasti kärsii ja kuolee. Mitä pahaa ne on tehneet?

Kuinka Vaasalla on varaa auttaa sähkölaskuissa, kun kaikki menee jonkun johdattelemana pyöräteihin.

Kyllä oli ennen vanhaan hienoa, kun autot kiersi Vaasan toria ja lapsia syntyi. Nykyään hinkataan polkupyörällä ja ihmetellään kuka maksaa verot.

Vaasan kirkosta näytettiin messu telkkarissa su 25.9. Hieno homma. Mutta messu ei ole ainoastaan kuoro ja saarna. Mihin unohtui kirkkokansa? Kuoroa kuvattiin aivan liikaa.

Vaasan Sähkön vastausta odotellessa halvan oman sähkön osuudesta arvio: vuonna 2021 n. 80 % ja ensi vuonna yli 100 %. Lisäys tulee mm. EP:n Voiman Närpiöön rakenteilla olevista 17 tuulimyllystä. Niiden keskimääräinen teho on ehkä 40–50 MW ja VS:n osuus lienee n. 20 MW. Olkiluoto 3:n teho on 1600 MW, josta EPV-energia saa 10 % eli 160 MW. Jos VS saa omistuksensa mukaisesti siitä 40 %, se tekee 64 MW. Omatuotanto lisääntyy n. 84 MWeli yli 30 %. Omavaraisuus näin ylittyy. Näilläkin perusteilla päättäjillä on todellisuuden taju pahasti pettänyt korottaessaan taksaa 6-kertaiseksi ryöstöhinnaksi.

Suorinta reittiä -ohjelmassa korostuivat kilpailijoiden liioitellut ennakkoluulot ruotsinkielisestä Vaasasta. Tästä mielikuvasta ei vieläkään ole päästy.

EU:n komission jäsenten tulisi tehdä tutustumismatka Suomen metsiin ja niiden hoitoon. Heitä tulisi lennättää maamme yllä ristiin rastiin ja sen jälkeen kysyä: Oliko metsää? Sitten jatkettaisiin perehdyttämisellä metsätalouteemme ja sen merkitykseen maamme vientitaloudessa. Mahdollisesti sen jälkeen komission jäsenet jo hieman paremmin ymmärtäisivät jatkossa, että EU:n ilmastopoliittiset tavoitteet Suomen osalta olisi kohtuullistettava.

Hallituksella on ongelma sähköpulasta tuulettomina aikoina, ei hätää, vihreät ovat keksineet ratkaisun – rakennetaan lisää tuulimyllyjä!

Mico Botnia ei edelleenkään maksa palkkoja ajallaan. Kukaan ei edelleenkään vastaa sähköposteihin eikä puhelimeen. Haluan palkkani. Päättäjät haloo. Tehkää jo jotain!

Nyt vaasalaiset, muutto Kaskisiin. Sama meri ja pyöräteihin haaskaaminen jää tänne.

Koko ajan on Vaasan Sähkö, hoitajat. Kukaan ei juuri puhu, et lihat ym. jää kauppaan. Hinnat nousseet niin, et kohta syödään vaan makaroonia, perunaa ym. Kuka ottaa välistä ja miksi? Eikö ne eläimet kasva kuten ennenkin? Eikä esim. Atrian kulut oo niin nousseet, et noin kallista pitää olla. Vai kauppako tässä se rahan käärijä on?

Kyllä saa olla huolissaan Vaasan keskustan elinvoimasta. Yhä useampi liike muuttaa Kivihaan suuntaan, viimeisimpänä Clas Ohlson. Kyllä on sääli, kun meillä todella hieno keskusta ja nyt pakotetaan ostoksille periferiaan, tietenkin autolla liikkuen! Liikunta vähenee siinä samalla ja ihmetellään miksi lihotaan? Tätä tulee yhteiskunta vielä tulevaisuudessa katumaan.

Anne Niemi, Suomen yrittäjät. Haluat heikentää sosiaaliturvaa vaikka Suomessa pienyrittäjät ovat köyhiä eikä heillä ole edes sosiaaliturvaa turvanaan. Taidat olla suursijoittajien asialla niin kuin muutkin työnantajajärjestöt.

Hei, te maanteiden kunnossapidosta huolehtivat urakoitsijat ja niistä päättävät tahot täällä E-P:n itälaidalla Soinissa. Onko tarkoitus, että metsä saa kasvaa esim. Itä-Ähtärin ja Hautakylän teille, koska ojien penkkoja ei ole raivattu tänä kesänä, eikä viime vuonnakaan kunnolla, toisin sanoen, teiden varsilla asuville jää kohta vain ”kärrytie”, olishan se historiaa sekin.

Kiitos Marjatta Ristimäki I-P 25.9. Asiallinen kirjoitus. Kannattaa lukea jos on mennyt ohi.

Viisas ja naulan kantaan osuva Seppo Rapon haastattelu, Il-Po 25.9. Riittääkö kompetenssi Vaasan Sähkön johdossa? Ei taida tavallisen ihmisen sähkölasku hetkauttaa kansanedustajan palkoilla? Onko toimitusjohtaja Damlin tehtäviensä tasalla? Toden totta, ensimmäinen kriisi ja yhtiö on asiakkaan kukkarolla. Sähkön hinnan kohtuullistamiseen on löydyttävä keinot. Seinäjoki ja Kokkola siihen kykenevät.

Hiirien sisälle pääsemistä voi estää myös hiiriverkoilla räystäslautojen alle (tai päälle jos estetiikka ei haittaa) ja muihin rakoihin. Tiilestä tehdyssä talossa kannattaa verkottaa myös alaosan tuuletusraot.

Suuresta sähkölaskusta löytyi positiivinenkin asia?? Siirtohinta pienempi ku sähkön hinta! Jee!

Ihmettelen, kun on Tangomarkkinat ja tangokuninkaallisia leivotaan joka vuosi uusia, radiosta ja televisiosta ei kuitenkaan kuule tangomusiikkia.

EU-meppi Sirpa Pietikäinen lausunut näin: ”Kun puut kaadetaan, ei sinne parissakymmenessä vuodessa kasva kuin pajukkoa.” Minulla on 15 vuotta sitten avohakattu alue, jossa istutettujen mäntyjen keskipituus on n. 6 metriä. Olen riskusavotoinut alueen kahteen kertaan. Mistä nämä ”tietoniekat” oikein löydetään näihin ”vallan kammareihin”? Kysyn vain.

Miksi EPV, PV ja Vaasan Sähkö eivät ota sähkön hintatilanteesta sekä katastrofaalisista ennusteista rintamavastuuta, joka teille kiistatta kuuluu? Kymmeniä vuosia olette takoneet voittoja ja sukanvarsiin omaisuutta. Sähkölaskujen maksajilta joka lati. Euroopalla kestää vain 3–4 vuotta päästä jaloilleen ja korvata energian saanti terveemmälle pohjalle. Pikku aika, mutta ruokajonot nyt paisuvat ennen näkemättömiin mittoihin. Kiinteistöjen hinnat romahtavat ja pk-yrityksille luvassa ennen kokematon konkurssiaalto. Sähköyhtiöiden taktiikkana on vain EVVK. Eikö mikään poliittinen taho voi vaikuttaa? Pitääkö ihmisten, meidän poloisten oikeasti tulla barrikadeille. Ladatkaahan vain vesitykkejänne valmiiksi. Niihin teillä on energiaa ja valtion vankka tuki.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuten kaikessa muussakin ammatillisessa asiantuntijatyössä, tarvitaan vain todellista tarvetta vastaava määrä todelliseen tarpeeseen suhteutettua ”oikein” koulutettua henkilöstöä. Valta ja vastuu ”mitoituksesta” on vain palvelun tarjoajalle. Ei siinä mitään lakeja pitäisi tarvita... Mikä tässä on niin vaikeaa toteutettavaksi!

Markettien ysiysi-karkkitarjoushinnat ja venäläisten valevaalitulokset Ukrainassa alkavat hämmästyttävästi 99-numeroillaan muistuttaa toisiaan.

Minne ovat oravat kadonneet pihapiiristä Vaasan Koulukadulla?

Vaasan Sähkön asiakkaat, keltaiset liivit päälle ja torille. Mitäs tuumii Vaasan Sähkö? Kun kriisi on ohi, asiakkaat ottavat eron ja jalat alle Seinäjoen Energiaa kohti joka kunnioittaa asiakkaitaan.

Suomessa 4 vuodenaikaa, niistä 3:ssa tarvitaan sähköä. Italia, Kreikka, Espanja, he pärjäävät kyllä, kun alin lämpö noin +10. Se on heidän talvi.

Kaskisten kuntaliitospuheet saattavat kiihtyä. Kokoomus pelkää tulevia työläisiä ja RKP pelkää vallan hiipumista suomenkielisille. Mutta hyvä kun tehdas tulossa, kaikki hyötyvät ja ilman Närpiötäkin.

Nykyään tupakointi on siirretty kauemmas yleisistä tiloista ja taloyhtiöiden parvekkeilta, että ei ulkopuolisten ilmanlaatua ja terveyttä vaaranneta.

Jos kurikkalaaset saa yhdenkin euron köyhään avustusta, kieltäydyn minä maksamasta veroja.

Tuttavani Etelä-Suomessa maksaa Suomen vaasalaisimmasta sähköstä 6 s/kwh. Me uskolliset Vaasan Sähkön vakiasiakkaat maksamme loput. Että se siitä tasa-arvosta.

Miksi kaupunki istuttaa kimalaisten tappajia ”lehmuksia”, vaikka muita yhtä hyviä puita on olemassa.

Kaasuputkivuototapaukset osoittavat, miten suvereenisti Venäjä kykenee toimimaan Itämeren valtioiden aluevesillä. Missä ihmeessä on lännen rajavalvonta?