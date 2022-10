Poliitikot ajavat vain omaa ja puolueen etua. Esimerkiksi sairaanhoitajista ja lääkäreistä on ollut pulaa useita vuosia, vaikka tuleva tarve on tiedetty kymmeniä vuosia, mutta kukaan ei ole uskaltanut lisätä opiskelupaikkoja kustannusten takia. Vaaleja odotellessa.

Metsäasiantuntija Pietikäinen. No jo on mailmankiriat sekaasin tai ainakin tämä Piätikäänen kun se väittää EU-tasolla, että mettä/puu ei oo uusiutuvaa. Että tämän tasoonen erustaja, sanoosin että pitkä buuuuuaus.

Ei Suomi nyt niin ihmemaa kuitenkaan ole, että maailmalta riemusta kiljuen tänne muutettaisiin ja tultaisiin töihin. Euroopan rasistisin maa, pitkä pimeä aika ja kylmä talvi. Työoloja, ainakaan hoitoalalla, en viitsi enää kommentoida.

Saattaapa joku hoitaja lähteä vaikka bussikuskiksikin. Kyllä tuttuja entisiä hoitajia on lähtenyt yhdistelmäkuljettajiksi, kaivinkonekuljettajaksi, kaupan alalle, baaripirkoksi, teknologiateollisuuteen ja hoitajiksi Ruotsiin ja Norjaan. Työantajilla, valtiolla ja ihmisillä on nyt vaan kriisi, kun hoitajilla meni kuppi nurin eivätkä lääkäritkään kai julkisella sektorilla kauaa vanhene.

Tulemme todennäköisesti näkemään seuraavaa: Venäjä erotetaan YK:sta, ja sen suurlähetystöt sekä konsulaattitoimistot tyhjennetään. Maailma alkaa olla ”täynnä” Putinin jatkuvaa rähinöintiä, ja kun diplomatia ei riitä, niin Venäjän eristäminen on välttämätöntä.

Mitähän Vaasassa ja missä päin poltetaan, kun viimeksi keskiviikkoaamuna (28.9.) haisi ilmassa sangen väkevästi raskas polttoöljy tai joku sen tapainen. Kovasti rahtilaivoja satamassa tai redillä?

Ymmärränkö oikein: Fortum avaa Meri-Porin sähkölaitoksen myydäkseen ulkomaille sähköä, siis Saksaan ja Suomessa mummot jäätyy tupiin.

Kyllä joku taas osoitti tyhmyytensä, jos kuvittelee, että tähän aikaa vuodesta kasvatetaan tomaatteja kerrostalossa. Kas kun ei banaaneja. Tuossakin taustalla vain ilkeys ja kateus. Sääliksi käy!

Mikähän logiikka on siinä kun Strand sanoo, että luonnollinen alue sähkön mahdollisille alennuksille on Vaasan Sähköverkon oma alue. Miksi Vaasan kaupunki (= Vaasan Sähkö) tukisi ympäryskuntien asiakkaita? Eikö järkevin ratkaisu olisi se, että hinta annetaan olla markkinatasolla mutta Vaasan kaupunki tukee tulevilla osingoilla jollakin tavalla kaupunkilaisten sähkön hintaa.

Miika Huhta kirjoittaa, että pienistä virroista, kuten lamppujen sammuttelusta voi tulla ”jotain suurta”. Noinkohan on? Kovalla pakkasella Suomessa kuluu sähköä noin 15 000 MW:n teholla. Sillä saa palamaan 1,5 miljardia 10 W:n ledilamppua. Jos leskimääräinen perhekoko on kolme henkeä, jokaiselle perheelle riittäisi tuhat lamppua. Jos kaikki perheet sammuttaisivat muutaman, olisi vaikutus yhtä monta promillea. Ei Fingridillä viisari paljon värähtäisi, valitettavasti.

Jos Sirpa Pietikäisen metsässä kasvaa pelkkää pajukkoa, kun hakkuista on kulunut 20 vuotta, on hakkuun jälkeiset toimenpiteet laiminlyöty. Ja tällä asiantuntemuksella ollaan Euroopan parlamentissa päättämässä Suomen metsiäkin koskevista asioista.

Seppo Vuokko kirjoitti Maaseudun Tulevaisuudessa 26.9 näin: Kuvottavaa on ollut seurata uuden tervedenhoitojärjestelmän luomista, jossa varsinaisten työntekijöiden oloihin ei juuri ole parannuksia luvassa. Johtajille, jotka eivät ketään paranna tai pelasta, on määritelty huikea palkkataso, viisi–kuusi kertaa enemmän kuin hoitavalle henkilökunnalle. Yhdyn täysin Sepon kauhisteluun ja mietin, onko tarkoituskin tuhota maamme terveydenhoitojärjestelmä lopullisesti?

Tonkiiko se kompostinhaistaja myös huussin alustan?

Jokainen, jolla on takka tai muu tulipesä, niin muistathan, että et polta siellä roskia tai muuta kiellettyä materiaalia! On todella ikävää ja epäterveellistä haistella kauheaa käryä, joka leviää ympäristöön. Koneellinen ilmanvaihto tuo käryn sisälle, joten sitä ei pääse pakoon edes omassa kodissaan. Puhdas ja kuiva polttopuu on ainoastaan kelvollista poltettavaksi.

Samalla kun digitalisaatio valtaa lähes kaiken tiedonsaannin ja palveluiden käytön, samalla se heikentää sellaisten ikäihmisten oikeusturvaa joilla ei ole tietoteknistä osaamista, eikä välttämättä laitteitakaan hoitaa asioitaan tietokoneella tai kännykällä. Näissä tapauksissa kyseiset ikäihmiset putoavat auttamattomasti digiyhteiskunnan kehityksestä ja palveluista. Herääkin kysymys, millä turvataan näiden ikäihmisten oikeusturva saada palveluita silloin kun hätä on suuri.

Lopettakaa sodat. Verottakaa ökyrikkaita. Tämä ei ole rakettitiedettä. Tämä on demokratiaa!

Lopettakaa jo hoitajien mollaaminen! Valmistuin yli 40 v. sitten, oltiin matalapalkkaisia, joka neuvottelussa toivottiin pääsevämme palkkakuopasta pois, unta olemme nähneet! Rahaa ei koskaan ole ollut, joskus saatu muutama lomapäivä lisää, rahan tilalle, nytkin niistä ”runsaista lomista huudetaan. ”Jätämme tajuttomat potilaat hoitamatta. ”Onhan siellä ne lääkärit, hehän hoitavat!” Kun taannoin lääkärit menossa lakkoon, palkka nostettiin heti! Ja mitä tulee niihin ”turhiin sairaslomiin”, mitä sinä tiedät kenenkään s.lomasta, uupumisesta? Varmasti niitäkin on, muttei kyllä sen enempää kuin muillakaan ammateissa, perus maanantai/perjantai -poissaoloissa. Meillä ainakin s.lomapäivät seurataan – puhutteluun joutuu, jos ahkerasti pois!

Toivoisin Ylen alueuutisiin tarkempaa tiedottamista. Kun puhutaan Ruusujuuresta, Rhodiola, se kuuluu maksaruohokasvehin. Jos taas puhutaan ruusun juurista, Rosa, ne kuuluvat ruusukasvien laajaan joukkoon. Ruusujuuren jalostaminen, esim. kuivaaminen voi todellakin olla innovatiivista toimintaa.

Risikko kirjoitti kolumnissa kuinka Orpo kertoi A-studiossa Marinille ja Saarikolle, kuinka hankkeet ja avustukset perataan läpi. Kevyitä oli Orpon ideat. Hävisi 10–0 keskustelun. Säästöä ei tullut kuin avustajien määrästä. Se toki tiedetään, että yritystuet ja maataloustuet on kokoomuksen leikkauslistalla.

Patruunatehdas Seinäjoen teatterissa oli/on vaikuttava, väkevä näytelmä. Hieno käsikirjoitus, ohjaus ja toteutus. Ihmettelyä herätti silloisen puolustusministerin toiminta.

Il-Po ke 28.9. Tunnelmallisessa luontokuvassa oleva pikkulintu ei ole töyhtöhyyppä vaan Töyhtötiainen. Elää metsässä ei pellolla niinkuin Töyhtöhyyppä.

Ottakaa nyt nopeasti pois viivoitin ja kynä pois tuolta turhien pyöräteiden piirustelijalta, ennen kuin hän tekee enempi turhia linjauksia kaupunkiimme. Ja toisekseen Hietasaareen menee jo yksi silta, joka riittää varsin hyvin.

Istuttakaa kauniit syyscallunat kirkkoherranviraston edessä oleviin kukkalaatikoihin ja myös seurakuntatalon eteen, on niin ikävän näköistä, kun ne on tyhjänä. vähän iloa silmille näin syksyllä.

Oulussa alkoi hoitajien lakko. Ay-liikkeeseen kuulumattomat ja osa liittoon kuuluvistakin menivät töihin ja saavat joka päivältä palkan lisäksi kaupungilta 120e korvauksen.

Koululaisten määrässä tehtiin tilastohistoriaa Seinäjoella, otsikoi lehti (I-P, 28.9.). Peruskoululaisten määrä 1.–9. -luokilla ylitti 7000:n rajan. Vaikka esim. Kouvolassa on asukkaita yli 80.000, on siellä ko. ikäisiä oppilaita 65.000:n asukkaan Seinäjokeen verrattuna vähemmän. Nyt täytyy vain luoda pitovoimaa heidän pysymiseksi alueella korkeakoulutustakin paikallisesti nykyisestä lisäämällä. Ja elinvoiman kasvattaminen on kaiken A ja O.

Nyt Suomessa pitäisi olla ministereitä. Pian on myöhäistä.

Nykytilanteessa ei vihreys enää auta. Mitä keksimme tilalle?

Kun isäni ja äitini elivät, kävin päivittäin heitä katsomassa ja huolehtimassa. Toivon, jotta minunkin lapseni käyvät minua huolehtimassa... Kotiavut kiireisiä. Jää aikaa niille, joilla ei ole huolehtijoita.

En ymmärrä, miksi ihmiset valittavat autojen suojatiekäyttäytymistä, kuljen paljon Kasperin alueella ja aina autot pysähtyvät ja antavat jalankulkijoiden ylittää turvallisesti katu. Tulkaapa tutustumaan Kasperin liikenteeseen.

Mitä suvaitsevampi pyrkii olemaan, sitä vähemmän suvaitsee suvaitsemattomia.