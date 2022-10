Tein joskus päätöksen herätä jokaikinen aamu hyvällä mielellä. Siitä on tullut hyvä mieli. Itseään on paras kehittää kyseenalaistamalla omia ajatuksiaan ja tekojaan.

Tuli mieleen johtaja Mika Aaltolan lausuma vuosi sitten, että valitettavasti kovemmat arvot hallitsevat maailmaa tulevaisuudessa ja voi käydä niin, että Kiina ja Venäjä pyyhkii EU:lla pöytää.

Tomi Kaunismäki kiteytti kirjoituksessaan (I-P 29.9.) hoitajien työstä. Mutta, saa nähdä, kerran vielä petytään, taitaa olla viimeinen kerta monelle. Jos pakotetaan töihin, niin ei kun kieltäytyminen, mennään vankilaan, siellä saadaan myös päivärahaa, ja valmiiseen pöytään syömään.

Niin kauan, kun hybridisota on ”vain” Euroopassa, on aikaa ennakoida sekä poliittista että sotilaallista toimintakykyä, ja tehdä parlamentaarinen periaatepäätös kriisiajan virkamieshallituksesta, jota johtaa tasavallan presidentti, ja jonka tehtävä on proaktiivinen toiminnallinen kriisijohtajuus. Lainsäädäntä- ja budjettivastuu jää eduskunnalle eli käytännössä valiokunnille. Normaalisti. Lobbareille porttikielto Arkadianmäelle!

Sain loistavan idean; Strand ja muut idealistit voivat nyt aloittaa rummutuksen saadaksemme Naton tukikohdan aurinkoiseen ja onnelliseen Vaasaan. Paikka olisi akkutehdsalue, kentän ja rautatien välissä ja samalla ehdottaa ruotsalaisille samanlaisen tukikohdan rakentamista Uumajan puolelle. Logistisesti loistavat sijainnit, kaukana Neuvostoliitosta ja yhteysaluskin valmiina hoitamaan panssareiden ja ohjusten siirrot, eikun lobbailemaan oikein joukolla.

Voi hyvänen aika. Juuri luin 10 kohtaa, jonka perusteella venäläiset tänne kuitenkin pääsevät. Rajat totaalisesti kiinni kunnes sota Ukrainassa loppuu ja Putin vetäytyy omalle maalleen. Siinä hänellä ihan tarpeeksi tekemistä, ei tarvitse toisten maita haalia. Ja kun ne venäläiset kannattavat Putinia kaikesta huolimatta.

Jospa koulussa opetettaisiin Ystävä sä lapsien -virsi. Se olisi lohtuna vielä vanhanakin. Jumalalle kaikki ihmiset ovat ihmislapsia. Ikään katsomatta.

Iltalehdet uutisoivat kun Purra oli puolustanut pakkoruotsia ja nyt puhuu toisin. Etsikääpä juttu siitä mitä Heinäluoma huusi Halla-aholle, kun tämä varotti Venäjän toimia kaasuputkiasiassa jokin aika sitten, Halla-aho tiesi miten käy.

Kyllä nyt on ajoissa sanottava Helsingin vihreille ja heitä ”peesaaville” sitoutuneille poliitikoille, että ”lämmin ei luita riko”. On tulossa hyytävän kylmä talvi. Turve- ja hiilivoimalat käyttöön!

Sinulle, jota vaivasi putki- ja sähkömiesten näkymättömyys, olet täysin oikeassa. Oikeasti hommansa osaavat ammattilaiset ovat täystyöllistettyjä ja ovat työmaillaan, eivätkä näin ollen pysty olla jatkuvasti näkyvillä, tai ajella mainosajoa autollaan. Valitettavasti alalla on oikea pula todellisista osaajista, eikä töistä tule mitään, jos jatkuvasti puhutaan puhelimessa. Miten on, paljonko olet itse valmis maksamaan siitä, että saat ammattilaisen kotiisi käyttämään aikansa puhelimessa sinun laskuusi?

Pian tulee talvi ja skuuttien kaatelijoiden harrastus hiipuu? No ei. Pääsevät kaatelemaan lumiukkoja.

Suomen hallitus on vatuloinnin maailmanmestari. Käydään maailmalla kertomassa kuinka pitää rajoittaa venäläisten maahantuloa. Kun tullaan takaisin koti-Suomeen, asia on jo täysin unohtunut.

Virossa Inflaatio elokuussa peräti 23% ja sähkönhinta Suomea paljon korkeampi mutta palkkataso vielä Suomea paljon alhaisempi, silti kansa ei paljon valita vaan tunnustavat Ukrainan sodan syyt, miksi hinnat nousee rajusti.

Kivimäki (sd.), mikä tässä sähkön hintakeskustelussa on ”ryöpsähtänyt hieman yli”, kuten väitit Ilpossa 29.9.? Miten kehtaat sanoa: ”Tässä ei olisi mitään ihmeteltävää, jos Kokkola ja muut eivät olisi toimineet, kuten toimivat?” Siis Vaasan Sähkön oman kaupungin asiakkaiden ryöstöyrityksellä on kaupungin konsernijaoston hyväksyntä. Sen tällä lausunnolla vahvistat. Ja minä hölmö olen kuvitellut, että sosiaalidemokraatit ovat pienen ihmisen asialla. Näin ei siis ole Vaasassa, tämä asia tuli kerralla selväksi. Ovatkohan Mäkynen ja Berg kanssasi samaa mieltä? Tolppanen ei ainakaan ole, jos hänen mielipidekirjoituksensa luin oikein.

Nykyään monet lähihoitajista ja sairaanhoitajista eivät kuulu alansa vasemmistotaustaiseen ay-liikkeeseensä, niin he eivät osallistu lakkotouhuihin.

Neljä vuotoa kahdessa putkessa on eri kuin yksi vuoto jokaisessa neljässä putkessa. Nord Stream -putkien lukumäärä on todellisuudessa neljä.

Miksi eivät muut ammattiliitot osoita hoitajille tukea, hallitus sorvaa pakkolakia, joka on väärin hoitajia kohtaan. Ketään ammattikuntaa ei ole kohdeltu yhtä törkeästi. Pakkolaki on alistamista. Tsemppiä hoitajille tv. yksi muari.

Ja taas riittää rahaa urheilukenttiin ja vielä johonkin lutakkoon, jossa rakentamiseen menee enemmän rahaa. Kaupungin tiet on ala-arvoisessa kunnossa, hoitohenkilökunta yrittää selvitä arjesta alimiehityksellä terveydenhoidossa, sähkön hinta on aivan käsittämätön ja meidän päättäjät varmaankin hassaa rahaa peltoihin seinäjokisittain komian tähären.

Tuntuu, että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa nykyään Viro. Johtuu ehkä siitä, että suomalaisilla on huono itsetunto. Murehditaan vaan sitä, että mitähän ne meistä ajattelee.

Jokin aika sitten Halla-aho varoitti hallitusta Venäjän toimista kaasuputkiasiassa poliittisiin tarkoituksiin. Heinäluoma haukkui Halla-ahon ja syytti vääristä mielipiteistä.

Suomi on yksi hölmölä. Sinisilmäisten idioottien maa. Suomelta kuvataan kaikki raha, jos minkämoisiin avustuksiin maailmalle ja rahaa annetaan. Sitten eletään velkarahalla ja valitetaan, kun rahaa ei ole.

Useissa keskusteluohjelmissa pohditaan mistä rahat hoitajien palkankorotuksiin ja lisäpalkkauksiin. Voi herranen aika, kehitysapuun ja kaikenlaisiin avustuksiin ulkomaille jaetaan rahaa moninkertainen määrä mitä hoitajien palkankorotuksiin menisi. Oma maa ensin haloo!

Markkinahenkilöt ovat luoneet tarpeen sähköpyöräilystä. Se puoltaa paikkansa työmatkojen ja alentuneen suorituskyvyn kohdalla. Kuntoilussa sähköapu on täysi turhake. Sähköpyörää pitää rullata tuntitolkulla saadakseen perinteisen pyörän harjoitusvasteen. Kovat vauhdit kasvattavat lisäksi pahojen loukkaantumisien riskiä. Turhin vekotin pitkään aikaan.

Saksassa fossiilisten osuus alkuvuoden kokonaisenergiasta on noin 80 prosenttia. Siitä yli 20 prosenttia on hiiltä, josta puolet turveperäistä ruskohiiltä. Suomessa fossiilisten osuus on vain noin kolmannes. Turpeen osuus on muutama prosentti. Saksa romuttaa ilmastopäästöttömiä ydinvoimaloita. Suomi romuttaa rahapalkkioiden avulla kotimaisen turpeen tuotantokalustoa. Tasan eivät mene nallekarkit!

Mitä alueita Suomeen liitetään, kun Venäjä hajoaa?

Liisanlehdon Prismalle plussaa, kun ovat laittaneet käsienpesupaikan hedelmä- ja vihannesosastolle. Niistä tuotteista voi joka kaupassa saada sormensa tahmeiksi. Käsienpesua ei saisi muutenkaan unohtaa. Vieläköhän kaupat desinfioivat kärryjen ja korien kahvat?

Suomen ja Venäjän rajalle on meininki rakentaa aita. Todennäköisesti siihen laitetaan köysi. Köydellä rajataan monissa saunoissa toisistaan erilleen miesten ja naisten puoli.

Poliitikot putkien puolella. Näin siinä käy, kun poliitikot luulevat tietävänsä paremmin kuin asiantuntijat. Ei voi kuin toivoa, että ottavat oppia tulevaisuudessa, ettei meidän käy aivan hullusti. Kun valitaan eduskuntaan, se ei tarkoita sitä että tietää ja osaa kaiken. Pahaa vain pelkään, ettei opita mitään tästäkään.

Tuosta pakkolaista! Jos ja kun hoitajat ovat korvaamattomia. Mielestäni heidän kuuluu saada sellainen palkka, jonka ovat pyytäneet. Ovat varmasti laskeneet, millä palkalla pärjää ja pystyy elämään. Kyllä meillä on paljon vähempiarvoisempiakin ammatteja, joissa palkka on ylisuuri hoitajiin verrattuna.

Eränkävijöitä moittineelle. Oletko koskaan miettinyt, kuinka monta söpöä bambia ja muuta eläinlasta susi syö elävältä elämänsä aikana?