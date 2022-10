Mieluummin annetaan ihmisten palella, kuin saisimme polttaa turvetta. Näinhän se on totuus vihreiden touhussa. Toivottavasti ihmiset muistavat vaaleissa miten kävi Saksan kun vihreille annettiin liikaa valtaa. Eli liemessä ovat.

Vai tulee Anderssonin mukaan lukiolaisille stressiä, kun joutuu heti täysi-ikäisenä päättämään miksi haluaa isona. Mitenkäs ammattioppilaitosopiskelijat, jotka joutuvat valitsemaan ammatin jo ennen kuin peruskoulukaan on päättynyt. Mitäs Andersson tähän puuttuisi?

Tällä vaalikaudella on hallitus lyöny maaseutua rankalla kädellä. No, mikä tässä on ihmeellistä? Keskusta puolue on ollut mukana joojoo puolueena ja lyöjänä. Keskusta on unohtanu Santeri Alkion opit. Keskusta kuihtuu.

Kaasuenergiaa, bioöljyä, biopolttonesteitä saa Suomessa metsän puista! Olis nyt tilaus häkäpöntöille ja aggregaateille, jotta kotitaloudet sais sähköä ja lämpöä puusta ja turpeesta.

Viimeisessä Mielensäpahoittaja-elokuvassa eräs päähenkilöistä saa potkut tehtyään huonon sijoituksen työnantajansa puolesta. Selvästikään ei ollut Fortumin palveluksessa.

Veikkaus aikoo kerätä miljoonien kansalaisten henkiiö- sekä pankkitilitiedot tietokoneelle, joka on yhteydessä internettiin heikon salauksen taakse. Onko Veikkaus valmis korvaamaan tietomurron seuraukset?

Pankaa kaikki kanavat kortille, että saat valita mitä katsot ja turhat vuosimaksut pois, niin ala-arvoista ohjelmat on ja pahenee koko ajan.

Il-Po:ssa (1.10.2022) tällä palstalla sanottiin Camilla Nylundin olevan vaasalainen. Uskallan kuitenkin väittää, että hän on Koivulahdesta, Mustasaaresta. Ellei sitten Mustasaarta ole liitetty Vaasaan, kuten Putin teki Ukrainan alueille.

Huonoille taiteilijoille on keksitty uusi nimitys: nykytaiteilija.

Suomessa maksetaan EU:n toiseksi suurimpia puoluetukia äänestäjää kohti. Nyt velkainen Suomi voisi lopettaa koko puoluetuet köyhtyvän kansan verovaroista!

Vakuuttelu siitä, ettei Suomessa sähköt katkea kaikilta yhtäaikaa?? Jos katkaisen tuvan pääkatkaisijasta virran, niin koko kämppä on heti pimiä... vai onko?

Perunanviljelijät huomio. Mitä on tapahtunut tänä vuonna perunoille? Olen useammassa kaupassa tutkaillut myynnissä olevia perunoita ja niistä suurin osa on vihreitä eli ne ovat pilalla. Nämä perunat ovat olleet eri tuottajien, joten ei voida puhua yksittäisestä huonosta erästä. Ruoan hinta on noussut mutta tuotteiden laatu laskenut. Ei ihmisillä ole varaa ostaa ruoaksi kelpaamattomia vihreitä perunoita, jotka saa heittää suoraan roskikseen.

Vanhan Vaasan salakäytävistä. Äitini kertoi kulkeneensa nuorena tyttönä, 50-luvulla, kavereidensa kanssa pitkän matkaa käytävää, joka lähti raunioilta kohden apteekkarin taloa. Pitää muistaa, että Vaasa oli tärkeä kauppapaikka Turun ohella, missä myös kuninkaalliset kävivät.

Suomalainen, kun olet lukenut ensimmäisen rivin H-talon osastoista, siirry seuraavalle riville, ei se ole, vissiin, niin vaikeata? Suomi kaksikielinen maa, ei kait voi olla niin elämää mullistavaa milläkö kielellä ensiksi kirjoitettu. Yksinkertaista.

Suomalaiselle vastaus. Suomessa kaksi virallista kieltä, muitakin kieliä puhutaan, hekin ymmärtävät lukea alespäin kyltissä, kunnes löytävät ymmärrettävää kieltä. Jos ei löydy, ymmärtävät kysyä. Vai lähtevätkö kotia ja motkottavat lehdessä. Tiukka pipo, minä, minä?

Saas nähdä jääkö tulevana talvena se pakollinen sähkön käytön säästö tuon parempituloisen kansanosan armeliaisuuden varaan. Tahtovatko jättää poreammeet ja uima-altaat käyttämättä. Malttavatko laskea huonelämpötilaa. Pienituloiset ovat jo pakon edessä kaikki temput säästämisen eteen käyttäneet. Ruoka ja polttoaine maksaa maltaita ja tuimat sähkön hinnat siihen päälle. Pelolla odottelen.

Otetaanko lisää julkista velkaa myös paikallisen tason palveluihin; vai aloitetaanko ökyrikkaiden verotus, kitketäänkö laillistettu korruptio ja vaaditaanko ”osastopäälliköiltäkin” yhteiskuntavastuuta. Ainakin kokoomus jatkaa velkalinjalla!

Asiat eivät mene paremmaksi sillä, että nyyhkimme kukin omassa nurkassamme. Aika palata Netflixistä todellisuuteen, kääriä hihat ja ryhtyä hommiin. Niin tässä maassa on aiemminkin tehty, aikana ennen sähköä ja somea.

No jopas! Vai kauramoottoreille Vaasaa nyt kaavoitetaan. Siitä on aikaa kun niitä siellä viimeksi nähtiin.

Narratiivi Venäjälle. Kiinan Xi aikoo ottaa Venäjän itäosan Uralvuoristosta Tyynenmeren rannikolle saakka.

Kirjoittajat (2.10.) irtisanoutuvat aivan oikein meppi Pietikäisen ajatuksista Suomen metsistä. Mutta mites Sarvamaan ja Virkkusen ajatuksista, joita ei edes ollut, kun äänestivät tyhjää Suomelle erittäin tärkeässä metsä-äänestyksessä. Miksi vain keskusta ja PS äänestivät sataprosenttisesti Suomen metsien puolesta?

Niin se kieli vain muuttuu. Lihavatkin ovat nykyään pluskokoisia.

Siis mitä? Maassa laittomasti olevien terveydenhoitoon n. miljoona euroa? (I-P 3.10.) Kuinka paljon Suomessa on paperittomia? Kertokaa totuus. Suomalaisen vähävaraisen vanhuksen kannattaa ilmoittautua myös paperittomaksi, alkaa hoitoketju pyörimään empaattisesti ja tehokkaasti. Ei yllättäen olekaan lääkäripula. Mikä tämän maan päättäjiä ja viranomaisia oikein vaivaa?

Olisi mielenkiintoista tietää asianosaisten poliitikkojen sähkösopimuksen kWh-hinta ja ennen kaikkea koska sopimus on tehty. Tuppaa joskus sisäpiiriläiset hyötymään.

Kalle Rovanperä voittaa Rallin maailmanmestaruuden 22-vuotiaana! Miten voi olla mahdollista, että uutinen ei ole iso etusivun juttu? Urheilusivustollakin vain yksi kuva, lyhyt juttu.

Luin jostakin, että jopa 70–80 miljoonaa ihmistä eli noin prosentti maailman ihmisistä elää eriasteisina pakolaisina. Viholliskuvilla ja muukalaiskammolla ratsastavilla, massojen primitiivisiin vaistoihin vetoavilla oikeistopopulisteilla on siis valoisa tulevaisuus. Ihannevihollisia vaalikarjalle riittää joka ilmansuunnasta.

Ei Kekkonen pitänyt kokoomusta poissa hallituksesta, vaan Neuvostoliiton valvontakomissio. Siihen aikaan ei oltu niin itsenäisiä kuin haluttaisiin nykyään ajatella.

Vaasan ympäristössä ja Vaasassa ei saa töitä, jos ei osaa sujuvaa ruotsin kieltä, töitä saa vaikka ei puhuisi suomea, onko kaikki nyt niin kuin pitäisi, miettikää.

Missä ovat nyt ne poliitikot, konsulentit ja median kellokkaat, jotka levittivät ilosanomaa, että kaikki sähköistyy? Se kuulemma pelastaa planeetan. Kuka pelastaisi ihmiset?

Ideaparkille iso kiitos esimerkillisestä sähkön säästämisestä! Isot valaistut mainosvalotolpat ja rakennuksen mainosvalot sammutettu yön ajaksi ja myös päivällä valoisana aikana! Ottakaa opiksi!

Juuri niin on, että hoitajille kuuluu KVTES:n mukaan yksi 10 min. kahvitauko ja 20 min. ruokatauko. Siihenkin kannattaisi huomiota kiinnittää, että viikonloppuisin lähdetään jopa yli puoli tuntia ennemmin, kuin työaika päättyy ja monet menevät siitä suoraan toiseen paikkaan iltavuoroon sunnuntain 100% korvauksia ahnehtimaan. Omalla työpaikalla voi ottaa rennosti, että jaksaa tienata sunnuntairahoja vielä muualtakin.

Onhan Koillis-Satakunnassa nyt huomattu heivata ei välttämättömät investoinnit tulevalta talvelta. Jo kolmas hinnankorotus sähköön tänä vuonna tuli!

Kokoomus hallituksessa ja etenkin pääministerinä on aina ollut huono asia, sitä se olisi nytkin.

Joskus on vähän vaikea suvaita itseäänkin.

Sähkö on kallistunut huomattavasti ja sähkökatkokset uhkaavat. Monessa taloyhtiössä tätä ei tunnuta huomattavan, kun pihavaloja poltetaan kirkkaassa päivänvalossa. Hämäräkytkimen vaihto auttaisi.

Eikö Wätsilältä löytyisi dieselmoottoreita, jotka voisivat pyörittää tuulimyllyjä tuulettomina päivinä?