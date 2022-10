Sillä lailla! Seuraavaksi hyvinvointialueiden talousnerot ja muut pomot järjestämään rahat ja resurssit, että ammattiväki saa tehdä työnsä hyvin, ja apua tarvitsevat pääsevät takaisin kiinni elämän syrjään... ja enempäänkin!!!

On löydettävissä yksi ylivertainen keino pitää ikääntyneet työelämässä ja saada nuoret työuransa alkuun (I-P 5.10.2022). Mikä se on...? Se on työsopimus; jolla työntekijä saa harjoittaa ammattiaan palkkatyössä, jossa on riittävästi mielekästä tekemistä asiallisissa työhyvinvointiolosuhteissa. Turhaan työnantajat parkuvat työvoimapulan ääressä, kun ratkaisu on omissa käsissä. Reilu työsopimus, nimi paperiin ja työolot kuntoon eli johtajat johtamaan, mars mars!

Kyllä pohjalaiset kansanedustajat ovat hiljaa eduskunnan kyselytunneilla. Tuntihan on varattu kyllä oppositiolle mutta luulisi jollain olevan jotain sanottavaa. Tietenkin jos omaa osaamisaluetta ei käsitellä, silloin on paras olla hiljaa. Välillä tuntuu kyllä siltä, ettei heille löydy yhtään osaamisaluetta. Olen seurannut monta vuotta kyselytunteja, aika turhan tuntuisilta täältä olevat edustajat ovat.

Oletteko huomanneet, että ruoan hinnan kallistumisen lisäksi on Vaasassa syntynyt uusi trendi kesällä. Eli röyhkeästi vain kassalla isompi hinta tavarasta kuin tavarasta. Tarkastakaa nyt ihmeessä ne kuitit, jos kiinnostaa. Ei ole väliä onko iso vai pieni liike. Viimeisin ostos kohdallani oli yksittäinen aikakauslehti, josta yritettiin ottaa 10 euroa oikeaa hintaa enemmän. Todella ikävää...

Miten ensi talvena, lämpiääkö mummon mökki vai sähköautolla kuntosalille.

Makkarapaketti Kauppapuistikolla ennen energiakriisiä 2,7e nyt 4,4e. N. 60 pros. nousu.

Vaasassa oli ennätysmäärä turisteja kesällä 2022. Hyvään suuntaan näyttää vetovoima kehittyvän. Asukaslukukin on jälleen kääntynyt kasvuun. Nyt on tekemisen meininkiä!

Eikö ensi vapun työn juhlat ole nyt viimeistään peruutettu? Viimeisetkin juhlafiilikset karanneet.

Haluaisin tietää mikä on sairaanhoitajien oikea saama palkka, nyt tuodaan vaan esille peruspalkka eikä niitä lisiä, jotka tulevat palkan päälle. Monet kuntayhtymät maksavat enemmän kuin ay-liike on sopinut.

Suomen suurimpia sähkövoimalaitoksia Kristiinankaupungissa seisoi toimettomana vuosia ja reilu vuosi sitten Pohjolan Voima oy päätti sen purkamisesta ja oli mediajulkisuus, kun Suomen korkeimpia savupiippuja räjäytettiin maan tasalle vuonna 2021 keväällä.

Ilmastonmuutoskirjoitus oli riman alitus J. Mäkyseltä. Kun viittaat johonkin tietoon tai tutkimukseen, laita aina sulkeisiin maininta ko. tutkimus. Tällöin on faktantarkistus helpompaa. Hallitusko on aiheuttanut energiakriisin? Oletko kuullut sodasta Ukrainassa?