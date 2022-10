Vaasassa asuvien muunkielisten (muu kuin suomi, ruotsi, saame) osuus 9,7 pros., on yllättävän korkea. Väestöstä (67.615) lähes 10 prosentin muunkielisyyden osuus ei kovin paljoa jää jälkeen Helsingin seutuun vertailtaessa. Ns. segregaatio, eli eriytyminen asuinalueiden ja muultakin osin, ei toki ole vielä niin pitkällä kuin Helsingin seudulla. Mutta analyysiä tästä Vaasan osalta on mediassa kovin harvoin tuotu esiin. Aihetta siihen olisikin.

Suomen Nato-jäsenyys toteutuu ennen pitkää. Mutta nyt nähdään, ketkä ovat ystäviä ja ketkä eivät. Unkarilaisia en kutsuisi enää ”veljeskansaksi”.

Asun toisen omistamassa asunnossa vuokralla. Ennen vesilaskut tuli suoraan asukkaalle. Nykyään ne menee asunnon omistajalle, joka maksaa ne ja perii sitten vuokralaiselta. Kumma systeemi. Helpompi tapa olisi lähettää suoraa asukkaalle. Eikö se lasku ole henk.kohtainen asia?

Eränkävijät on televisiossa paras ohjelma mitä tv:stä yleensä tulee.

Hyvä kirjoitus May-Gret Axellilta 4.10. Olen täysin samaa mieltä. Kielitaito on aina eduksi.

Jukka Mäkynen sanoi 4.10. suoraan, minne hallituksen ilmastofanaatikot kuuluvat. Maailman ilmatieteen laitoksen pääsihteeri Petteri Taalas on sanonut samaa varovaisemmin. Toivottavasti edes suora puhe tehoaa.

Mahtaako Jukka Mäkynen edes googlettamatta tietää missä pippuri kasvaa?

Onko vihreät perunat uusi lajike?

Vietin 2 viikkoa Jalasjärven kuntoutusyksikössä hiljattain. Siellä oli kaikki kohillaan, eritoten ystävällinen henkilökunta. Tämän kaltaiset yksiköt ovat tarpeellisia. Miksi laittaa vanhus esim, toisen huonokuntoisen kanssa kotiin vaikka kotihoito kävisikin auttamassa? Ei ole kokonaan turvaisaa aluksi.

Näistä tekstareista saa sen käsityksen, että veganistit eivät juurikaan taida harrastaa metsästystä.

Hyvä, että nuorisolle opetetaan oikein kuvan kanssa, kuinka klaput pinotaan takkaan. Me vanhemmat tiedämme sen jo muutenkin. Vierekkäin ja päällekkäin ja sytyksi tuohta, jos saa irti.

Varsinaisesti enkä joka asiassa ole persujen kannattaja mutta myöntää täytyy, että Jukka Mäkynen on tolkun mies suhteessa ilmastohörhöilyyn.

Jukka Mäkysen kirjoitus oli nappiin osuva. Kiitos siitä. Ilmastomuutoshysteria on kuvottavaa. Maailma on muuttunut kautta historian. Emme näe enää dinosauruksia tai ennenvanhaista kasvikuntaa. Maailma muuttuu ja heidän tulee pysyä mukana muutoksessa. Suorastaan älyvapaata tämä ilmastomuutoshysteria. Lopettakaa jo asiasta vouhkaaminen.

Vaasan kaupungin olisi syytä käynnistää markkinointikampanja: Vaasassa tulee toimeen suomen kielellä. Asukkaista suomenkielisiä on 67%, ruotsinkielisiä 23% ja muun kielisiä n. 10%. Kampanja olisi tärkeä siksi, jos halutaan lisää työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin ja esim. tulevaan akkutehtaaseen. Tämä ei ole pois ruotsinkielisiltä tai muun kielisiltä, päinvastoin lisää verotuloja ja kaikkien kieliryhmien toimeentuloa. Aivan liikaa media uutisoi niin että saa käsityksen, että Vaasa on enemmistöltään ruotsinkielinen ja siksi kieli olisi välttämätön hallita, jota se on kuitenkin vain asiakaspalvelu tehtävissä.

Olipa hyvä juttu puulla lämmittämisestä I-P:ssä 4.10. Naapurien savuhaittoja voi lisäksi vähentää piippua pidentämällä, jos asemakaava sallii. Tästä on tullut positiivista palautetta taloyhtiön asukkailta.

Olen ihmetellyt tätä jo kauan ennen kuin tuli tämä sähkökriisi eli miksi ihmisten pitäisi hankkia sähköautoja, kun sähköllä kodin lämmittäminenkin on niin hirveä teko. Molemmissahan sitä sähköä kuluu. Lisäksi päättäjien tulisi huomioida se seikka, että ei köyhillä ole varaa hankkia kalliita sähköautoja. Ja täällä maaseudulla kun ei julkisia kulkuneuvoja ole käytettävissä, niin pakko on olla itsellä jokin kulkuneuvo.

Aivan käsittämätöntä, että suomalaiset EU:n mepit toimivat kaikessa omaa maataan ja Suomen etuja vastaan, niin kuin nyt tässä puunpolttoasiassa, turhaa sakkia ja kovalla palkalla tekevät myyräntyötään.

Jotta olohuone ei täyttyisi jatkuvasta parin päivän takkapuiden lämmittelystä, löytyy siihen parempikin konsti. Kun aamulla on polttanut pesällisen, niin laittaa illalla uuden pesällisen odottamaan aamua. Kuivia ovat ja syttyvät hyvin.

Hyvinvointialueen budjetti on rakennettava todellisen tarpeen perusteella, eikä normaaliin tapaan jo lähtökohtaisesti alimitoitetuksi. Mikä näitä kunnallisia talousneroja oikein riivaa!

Naulan kantaan! Kyllä osui Jukka Mäkysen kirjoitus mielipidepalstalla kerta kaikkiaan naulan kantaan. Ei pidä ampua ilmastokiimassa suinpäin omaan nilkkaan. Niin, järki käteen!

Lopettakaa jo se Vaasan sähköasioista kirjoittaminen. Yli puolet mielipiteistä on Vaasan Sähkö. Itse olette asuinpaikkanne valinneet, joten turha lehdessä on ruikuttaa. Etsikää jo uusi aihe.

Nyt tuli melkoisella varmuudella siirtymäajan maailmanennätys! ikojen kirurginen kastraatio kielletään 12 vuoden siirtymäajalla! Tosin lakiakin valmisteltiin toiset 12 vuotta. Maatalousministeriö rules!

Pääkirjoitus 4.10. jälleen kerran työvoimapulan myyntimiehenä! Voisiko Ilkka-Pohjalainen ilmoittaa ne työpaikat, joissa työvoimapula. Olen ollut 10 vuotta työttömänä enkä ole nähnyt missään vakituista, kokoaikaista (37,5–40 t/vko) suurperheen äidille sopivaa, fyysisesti kevyttä työtä vaikka on työkokemusta ja koulutusta. x

Aika lopettaa valittaminen olemattomista. Turha nillitys on sodan, kulkutautien ja talousromahduksen uhan alla vain käpykaartilaisuutta ja vastuun pakoilua. Ei eripurainen joukko kestä. Että jos siellä eduskunnassakin jätettäisiin pontevat nostot translaista tai tuulivoimasta hetkeksi. Sitten paremmalla aikaa. Kansalainenkin voi kiinnittää huomionsa muuhun, kuin naapurin kissaan tai jos sattuu lehdet pudota aidan yli omalle tontille.

Hieman harmittaa, kun vieläkään ei myönnetty Vaasan liikennevalojen täydellisen punaisen aallon suunnittelijalle tekniikan Nobel-palkintoa.

Niin se kieli vain muuttuu. Irtisanomisneuvottelutkin ovat nykyään muutosneuvotteluja.

joitain vuosia sitten kun siivouspalveluiden henkilöt olivat pari päivää lakossa, ajaen omien etujensa parannuksia. Apuun riensi paikallinen Vaasassa toimiva siivousalan yrittäjä, tarjoten palveluitaan jopa ilmaiseksi. Näin toimii likainen siivousalan yrittäjä, joka ei työntekijöiden etua ajattele mitenkään. Jätetään yritys ja palkittu yrittäjä mainitsematta, moni sen kuitenkin tietää.

Miksi niin monet tv:n luonto-ohjelmat esittävät eläinten kiusaamista, vahingoittamista ja tappamista? Eikö tässä maailmassa ole jo tarpeeksi tappamista? Josko esitettäisiin eläinten normaalia elämää?

Tuhannet pätevät ihmiset muista maakunnista ovat jättäneet hakematta Vaasan kaupungille järjettömän tiukkojen kielitaitovaatimusten vuoksi. Jos Vaasan kaupungilla kesti asian korjaaminen näin kauan, niin Pohjanmaan hyvinvointialueella muutos tapahtuu vasta 2100-luvulla.

Metsiämme kuulemma kuvataan. Metsänomistajat saa ajanmukaista tietoa metsästään. Ihan niin kuin sitä ei saisi kulkemalla omassa metsässään. Kysynkin että mihinkä kaikkialle sitä tietoa annetaan?!

Kehittäjät kehittää ja vastustajat vastustaa. Kumpiakin tarvitaan, mutta ilman toisia ei pärjätä.

Sanotaan, että sähköenergian hinta perustuu kaasun hinnan tasoon. Mutta mikä on se logiikka, kun oikein tuulee, niin Spot kWh-hinta voi olla vain muutamia senttejä koko päivän? Silloin ei väliä kaasun hinnalla vaan näyttäisi olevan m/s-hinta? On korkeampaa matikkaa tämä sähköenergian hinnan muodostus.

Eipä katso hiiri, onko talo uusi vai vanha; metsähiirelle riittää 0,5 cm rako. Kestävin torjuntaratkaisu on hiiriverkko ympäri katonrajaa ym. aukotuksia, mutta se pitäisi laittaa heti rakennusvaiheessa, jälkikäteen on työlästä. Kalliitkin elektroniset karkottimet on huonoiksi todettu. Paras loukku on perinteinen rautalankamalli (kiinni ruuvilla tai narulla). Ekologisin se ei ole, mutta valtaosa luonnonvaraisista eläimistä ei muutenkaan kuole vanhuuteen.

Kuinka kansanedustaja (Jukka Mäkynen) voi olla noin tietämätön tosiasioista, kuten ilmastonmuutos. Totta on sen verran että suomalaiset eivät ole pahimpia, koska meitä on näin vähän. Tosiasiassa olemme asukasta kohden ellemme pahimmasta päästä, niin yli keskiarvon.

Sähköyhtiöiden vihreä siirtymä on näköjään se, että viedään ihmisiltä viimeisetkin säästöt! Nyt menee kyllä siemenperunatkin. No ei hätää – kyllä optio-ohjelmat pelastavat ja saa edes joku kystä kyllin.

2.10. Vaasan kaupungin syntymäpäivänä kävimme Kuntsin nykytaiteenmuseossa. Uusi näyttely oli antoisa. Aikomuksenamme oli istahtaa myös iltapäiväkahville. Ihmetyksemme, kuten monen muunkin kävijän, oli suuri, kun kahvilaa ei enää ollutkaan. Käsityksemme mukaan Sisäsataman Terassi -nimisen yrityksen pitäisi sopimuksen mukaan hoitaa museon kahvilaa. Miten on Vaasan kaupunki, kun asia ei toimi, varsinkaan tällaisina päivinä kun kävijöitä on runsaasti?

Hei haloo! Ei oppikirjoja oppilaille? Onko tyhmempää säästökohdetta?

Viljelyasiantuntija Ollikainen viljelisi Loimaan savikoilla viljaa keinokastelulla, kun puhe oli multamaiden kuivuudenkestosta, kovin on hän hiljaa. Sitten metsäasiantuntija Pietikäinen sanoo, että hakatussa metsässä kasvaa parinkymmenen vuoden jälkeen pajukkoa. Suomi on vahvoissa käsissä.

Joku tällä palstalla kirjoitti, että vihreys ei auta, mitä tilalle. Mielestäni järki olisi ainoa hyvä vaihtoehto.

Miksi tasa-arvovaltuutettu ei ota kantaa palvelualuejohtajien valintaan, kaikki naisia. Eikö ollut yhtään mieshakijaa? Syrjintää?!

Jo noin 45 vuotta olen ollut vain VS:n asiakkaana, josta viimeiset 30 vuotta Mustasaaressa. Tänä 30 v. aikana sähkönkulutukseni on ollut 450 000–500 000 kWh. On tuettu tätä lähialueen sähköä tuottavaa ja myyvän yrityksen toimintaa, investointeja, työllisyyttä yms. ja lopuksi Vaasan osinkoakin. No sitten tietysti joku hiljattain alueelle muuttanut haluaisi rusinat päältä vain vaasalaisille!

On aivan oikein, että kielitaitovaatimuksia höllennetään. Ehkä saadaan duunareita tänne, missä on yli 4000 vapaata työpaikkaa!

Nyt on YK:lla näytön paikka. Venäjä pitäisi erottaa ainakin turvaneuvoston jäsenyydestä ellei koko järjestöstä. Rikkoo niin räikeästi maailman rauhaa.

Hoitotyö on mukavaa, antoisaa ja mielekästä työtä! Kiirettä tietysti on välillä, mutta niin on joka työssä. Haluan kannustaa kovasti: Hakeutukaa ihmeessä nuoret tälle alalle, kun palkkakin rupeaa olemaan kohdallaan, ja myös hoitotyön arvostus on yhteiskunnassa korkealla!

Hyvät korkeasta sivistyksestään tunnetun maamme päättäjät. Jos geneettinen totuus ei riitä päätöksienne pohjaksi, niin selviänkö pelkällä koiraverolla jos alkaakin tuntua siltä, että olisin buldoggi?

Miksi Lakeuden Risti ei saa olla rauhassa?

”Vanhemmuuteen kaivattaisiin enemmän tukea. Sekä nuoret ja vanhemmat kaipaavat nimenomaan kohtaamista ja henkilökohtaista tukea.” (I-P 2.10.) Tota. Miten olis sellanen, että aikuiset kasvaa aikuisiksi, kantaa vastuunsa ja pitää huolta nuoristaan. Ei voida kaikki olla aina lapsia. Onhan se tietenkin kriisin paikka.

Eikö olisi nyt tarpeen järjestää eduskunnassa meppien kyselytunteja jatkuvasti! Sen verran omituisia päätöksiä ovat tukeneet. Esimerkkinä meille elintärkeät metsäasiat. Ne kyllä hallitaan ilman metsänsä hakanneiden valtioiden vaatimuksia. Paljon on muitakin kummallisuuksia. Tuntuu siltä, että ovat irrallaan yhteiskunnastamme. Perustelkoot tekemisensä kaiken kansan kuullen! Tätä odotetaan.

Gerbyyläiset herätys! Gerbyyn metsiin on kaavailtu kerrostaloja!!! Siinä surkastuu viimeiset suositut lenkkeily/virkistysalueet. Säästäkää Gerbyyn metsät. Spara skogen i Gerby.

Yhdellä kirjoituksella (I-P 6.10.2022) sosionomian maisteri (AMK) ampui alas Suomessa harjoitettavan lakisääteisen varhaiskasvatuksellisen rodunjalostusopin. Todellisuudessa lapsen, hänen perheensä ja heidän elinympäristönsä sosiaaliset, kulttuuriset ja pedagogiset tarpeet edellyttävät pelkästään ns. laajennetun oppilashuollon toiminnallista (!) yhteensovittamista; ja nyt lakisääteisesti hukattavan moniammatillisen osaamispääoman mitätöinnin realistista uudelleenarviointia ja tehdasasetusten palautusta. Yliopiston kasvatustieteellinen orientaatio ei todellakaan ole riittävä päivitys!

Tv-ohjelmassa Asian ytimessä 5.10. avattiin sähkön hinnan muodostusta yhteisillä Euroopan markkinoilla. Jos oikein ymmärsin, niin Hollannin ja Saksan hiilellä ja kaasulla tuottamansa sähkö on markkinoiden selvästi kalleinta ja heidän tuottamansa sähkö määrittää hinnan koko markkina-alueella. Tämä ei minulle aukea! Miksi hintaa ei määritetä siten, että Hollantia ja Saksaa muut sähköä pooliin myyvät tahot subventoisivat heitä. Näinhän ymmärtääkseni hinnan korotukset eivät olisi nykyistä tasoa. Nythän hinta määräytyy muutaman kalleinta sähköä tuottavan toimijan kustannusten perusteella. Kaiken kaikkiaan asia on kyllä varsin sekavan tuntuinen.

Suomalaisten turistien eikä ”talvehtijoiden” pitäisi viedä enää yhtäkään euroa Turkkiin tai Unkariin niin kauan, kun nämä maat ovat estämässä Suomen hyväksymistä Naton jäseneksi.