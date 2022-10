Kyllä hyvinvointialueemme johtajat ovat osaavia ja arvokkaita, päteviä ja tehokkaita, kun ansaitsevat 18 000 euroa kuussa, siis kukin yhtä paljon kuin kuusi hoitajaa yhteensä. Tuntuu, että tässä on jokin väärin.

Jokohan autoilijat vaivautuisi käyttämään valoja, nyt on pimeää ja sumua. On kyllä niin hölmöläisten touhua tämä valottomuus. Tämä on ilmeisesti eeuun aikaansaannoksia. Täytyy sanoa hyvin osuvasti kuin eräs poliitikko, että siellä missä eeuu, siellä ongelma.

Jos tosiaan rahaa paloi 1,6 milj. pieneen Se löytyi -kirjaseen, niin olipa paljon. Kaikki lehdet ovat täynnä näitä uskoon tulleiden kertomuksia. Ei siihen tarvita kirjoja eikä lehtiä, jokainen tietää miten sen uskon löytää. Sormet ristiin ja rukoile, pyydä elämääsi se tärkein! Jos se vielä puuttuu. Tai käy srk:n tilaisuuksissa, siellä aina joku todistaa uskoon tulostaan. Eikä maksa mitään. Tuollakin rahalla olisi voinut auttaa vähävaraisia, palkata vanhuksille hoitajia vaikka kotisairaanhoitoon tai auttaa omaishoitajia, jotka tekevät tosi tärkeää työtä 24/7 ja myös hoitaja voi sairastella. Se vaatii raskasta jaksamista pienellä palkalla.

Eduskunnan kyselytuntia seuratessa ihmetyttää, kun edustajat räpläävät kännykkää, naputtelevat tietokonetta ja rupattelevat keskenään edustajatoverin puheen aikana. Ovatko nämä puheenvuorot ”hällä väliä -juttuja”, mitä ei tarvitse kuunnella? Mistä me äänestäjät maksamme, kun työnteko ei näytä kiinnostavan edustajiamme?

Uutinen tässä lehdessä 5.10.2022: Koronapotilaiden määrä osastoilla kasvussa. Ihmettelen kun hoitajat sairaaloissa käyttävät maskeja, mutta kun käyvät kaupoissa, niin ilman maskeja. Ei käy järkeen.

Päivi Räsäsen oikeudenkäynnin yhteydessä media kertoi, ettei nykykirkossamme ole oppia. Se on kuultu muualtakin. Nyt luen papin haastattelusta, ettei kirkossa saa olla uskonnollisia kokemuksia. Mikä kirkko on? Mihin se pyrkii? Mihin sitä tarvitaan? Tila, missä pitää hautajaisia?

YK:ssa pähkäiltiin päätöslauselmasta, jonka syyllinen veto-oikeudellaan kumosi. Mitä tuollainen päätöslauselma merkitsee – ei kerrassaan mitään. Liha tottelee rautaa (”vanha saksalainen sananlasku”), on ainoa keino, joka tehoaa. YK on vain keino kauhealle määrälle hyväpalkkaisia suojatyöpaikkoja. Koskaan ei ole saanut mitään aikaan – YK on turhana lopetettava.

Seinäjoella ja ympäristössä tiet ovat saaneet uutta asfalttipintaa. Hienoa! Nyt sitten vaan nopeasti nastarenkaat alle ja turhentamaan tehtyä työtä. Että saadaan ensi kesäksi kunnon vesiurat! Minä itte ainaki.

Kauhavan lapsille oli tulollaan liikennepuisto. Ei onnistu, jos myös Alahärmään tehdä samalla. Nyt ei ole Kauhavalla sitä ensimmäistäkään. Kateus vie kalatkin vesistä. Kyläpoliitikkojen pitäisi nähdä asiat laajemmasta näkökulmasta. Kanta-Kauhavan vetovoiman lisääminen sataa koko kaupungin laariin. Liikenneyhteyden nopeutuminen laajentaa työssäkäyntialueen Lapualle ja Seinäjoelle. Härmä on jo turhan kaukana. Liikennepuisto vain yksi esimerkki.

Mihinkähän virkaan Sanna pyrkii? Komissaariksiko? Vai suoraan komission puheenjohtajaksi?

Törkeää toimintaa Vaasan keskussairaalassa ikääntyneille: laihduta ja lopeta tupakan polttaminen, niin saat hoitoa.

Vaasan kielitaitovaatimuksia höllennetään, jotta tehtäviin olisi enemmän hakijoita (I-P, 5.10.). Aivan järkeväähän lievennys on, mutta se ei täysin poista Vaasaan hallinnollisiin tehtäviin halukkaiden kannalta ongelmia kielenhallinnan näkökulmasta. Ruotsinkielisiä Vaasassa on 23 prosenttia, mutta muunkielisiä peräti n. 10 prosenttia. Muita kuin suomenkielisiä on siis 33 prosenttia eli kolmasosa. Kielten moninaisuus laskee kiinnostusta hakuun.

Vaasan torille pyöräteitä lisää ristiinrastiin. Edukasta puna/mustaa joka pintaan ja ei maksa veronmaksajille mitään.

Koko maamme energiatarve saataisiin 1 kunnan pinta-alan aurinkosähköpaneeleista. Nyt ei ole taas aika poliitikkojen fundeerata, vaan valjastaa joka katto.

Kun kerrostalossa asuva tulee pyörällä kotiin, fillari viedään sille osoitetulle paikalle. Sähköskuuttailijat jättävät kulkupelinsä mahdollisimman lähelle pääovea. Outoa.

M-L Rytkönen samanlainen lakkoagitaattori kuin paperimiesten Ahonen aikoinaan. Ahonen sai aikaan, jotta sellulafkat siirti toimet ulkomaille. Lihapatojen äärestä on heleppo yllyttää hölmöilyihin, joukkoirtisanomisiin ym.

Kerrankin asiaa ja taas riittää. Kyllä Seinäjoki tuhlaa rahaa nyt kun se tiukalla. Kenttä olisi kelvannut kyllä ja tuota uutta toria ei ois tarvittu ollenkaan. Teitä vaan paikataan, autot hajoaa niillä ym. Pakotetut liittymiskunnat kärsii kaikesta. On pyydetty omaa lääkäriä ym. Auraus ja muu huonossa jamassa. Herätkää tuhlaamasta toisasialliseen.

Eipä kumma, että kepu kuihtuu. Sitoutuessaan vihreiden ”tiukkoihin ” vaatimuksiin alamäki jyrkkenee ja vauhti kiihtyy. Kohta ”turve” pölisee!

Sähkön säästäminen. Joka tuutista tulee nyt säästövinkkejä. Kehoitetaan säästämään kulutushuippujen aikana. Kertokaa nyt ihmeessä, koska niitä huippuja on ja mistä ne näkee? Mihin muuten se säästynyt sähkö varastoituu ja mihin ja koska se käytetään? Parempaa tiedottamista kiitos.

Eikö niistä aikuisten vaipoista saa otettua dna-näytettä?

Onhan se ollut hieman lystikästä seurata kuluvaa hallituskautta ja Suomen jännien naisten vasemmistolaisaatteiden plagiointia.

Saako ministeri tulla kesken äitiysloman töihin? Pitempi loma tekee kaikille hyvää.

Nyt Hanhikiven ydinvoimalan työt uudelleen käyntiin. Sähköä tarvitaan jatkossakin lisää!

Nyt jos Suomi hyväksytään Naton jäseneksi, pitäähän meilläkin olla pelotease. Uhkaileehan tämä itämaan tietäjä meitäkin ydinaseella.

Mikä olisi taho, joka toteaisi, että Suomen luontoa ja maisemaa on turmeltu jo tarpeeksi tuulimyllyillä? Montako sataa tai tuhatta myllyä pitää ilmestyä kunnes todetaan, että luonnosta on jäljellä enää pari kansallispuistoa? Eikö kukaan huomaa miten sijoittajat kuppaavat yhteiskuntaamme ”vihreän” siirtymän voimin ja porkkanoina vain mitättömät kiinteistöverot, joilla kunnanjohtajat narutetaan.

Kokoomuksen meppi ei tiedä, että metsää kaadettaessa on velvoite se uudistaa, eikä jättää sitä risukoksi vihreiden tapaan tai metsän puut lahoamaan!

Matilda Mattson 7.10. Älä välitä

ko. koulun vaatekoodista. Jokainen käyttää niitä vaatteita mihin on varaa ja mahdollisuuksia. Ei kai koulussa kasvateta niin heikkoa itsetuntoa, että täytyy olla

merkkivaatteita? Ole vaan rohkeasti oma itseesi! Terveisin ent. 2. asteen ope.

Nyt kun Vaasan Sähkö saa halpaa tuotantokustannuspohjaista sähköä yli 100 % tarpeestaan Olkiluoto 3:n ym. ansiosta, se kai alentaa hinnan lähelle parin vuoden takaista n. 4 snt/kWh. Seinäjoen energiaa rasittaa Hanhikiven 10–12 milj. tappio, silti sen hinta on n. 1/3 VS:n hinnasta. Muuten viimeisen vrk:n (6.10.) pörssihinta on enimmillään vain 1,5 snt/kWh. Myös tytäryhtiö V. Sähköverkon siirtohinta on ryöstötasolla, kun sen liikevoitto v. 2021 oli 9 miljoonaa.

Kovat arvot luovat hyviä aikoja. Hyvät ajat luovat pehmeitä arvoja. Pehmeät arvot luovat huonoja aikoja. Huonot ajat luovat kovia arvoja. Kylmää luonnon lakia.

SJK se tiedottaa ahkerasti uusista pelaajista mutta sarjataulukossa se ei vaan näy millään tavalla.

Keskustapuolueen kannatus historiallisen alhaalla 10,3 prosentissa. Puolueen maksavana jäsenenä 52 vuotta oltuani en aio sitä enää äänestää. Miksi? Koska se on pettänyt maaseudun ihmiset melkein joka asiassa. Puolue on lähtenyt ns. viherhömppään täysillä mukaan ja lopettanut ”maalaisjärjen” käytön. Lista typeryyksistä olisi pitkä eikä tähän mahtuisi mutta kaikki, jotka ovat keskustan hyljänneet, ne kyllä tietävät ja muistavat.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen johdolle pitkä ja piikkinen miinus, kun ette vaivautuneet kertomaan työntekijöillenne kaupungin henkilöstöjuhlasta. Toivottavasti ymmärrätte edes hävetä.