Suomi Futis, ottakaa mallia pesäpallosta! Siellä kausi viedään läpi 5 kk valoisaan kesäaikaan! Potkupalloilijat pitää pitkin kesää jos mitäkin maaottelutaukoja, 2–4 miestä oman liigan joukkueista maajoukkueissa ja koko sarja tauolla maaottelujen takia. Lisäksi ei jakseta pelata kuin yksi peli vkossa kesäiseen aikaan eikä läheskään joka vkokaan. Jos 2 peliä vkossa, niin monta loukkaantunutta ja valitetaan tiukkaa ottelutahtia. Oli nytkin syyskuulla hyvät kelit, niin meidän liiga 1,5 vkoa tauolla, odotetaan loka–marraskuun p-kelejä ja pimeyttä. Eli ei mitään järkeä. Nopeita muutoksia ens kauteen.

I-P 29.9. Olipas Jorma Kivimäeltä arrogantti kommentti sähkön hintakeskustelusta. Kaverin esittelytekstissä Kuntavaalikoneessa sanotaan, että ’Minulle tärkeitä asioita ovat lähipalvelut ja heikko-osaisten puolustaminen’. Eli jos Kokkolan Energia ei olisi toiminut kuten toimi, niin olisi hänen mielestään oikeus ja kohtuus, että vaasalaisen sähkölämmittäjän lasku kasvaa 8000 eurolla vuodessa.

Ja taas piisaa joutilaita Mannerheimintielle.

Hoitajien palkankorotus olikin huijausta! Pakkoa pakon perään, ei kunnollista korvausta työstä. Kyllä jää ihmiset hoitamatta, sitä saa mitä tilaa. On muitakin töitä ja aina voi kouluttautua uudelleen. Eteenpäin vain siskot, tuulta purjeisiin, kyllä tästä selvitään!

Jatkuuko julkisella puolella valinnan vapaus myös ensi vuonna vai onko pysyttävä omalla hyvinvointialueella? Voisiko esim. Paula Risikko vastata.

Nykyään mäkihyppykisoja haittaa melkein aina kova tuuli. Kisoja pitää peruuttaa, siirtää ja keskeyttää. Se on varmaa, että aina tuulee. Tästä syystä kaikki mäkihyppytornit pitää muuttaa tuulivoimaloiksi.

Omiin kokemuksiini liittyen kehotan valppauteen autoa korjaukseen viedessänne. Autooni laitettiin kaikki jarruista eteen. Kun en huomannut ottaa puheeksi, niin laittoivat kysymättä esim. 92 eur/kpl hintaiset jarrulevyt perustellen että helpommin nämä saatavilla. Otin selvää ja samasta kaupungista olisi sillä hetkellä löytynyt alle puolet halvemmat levyt. Eli ei uskottava selitys. Valppautta!

Jos aamulla I-P-lehti ei tullut, voit soittaa jakajayhtiön puhelinvastaajaan, joka kertoo olevansa vähän uusi siinä hommassa. Pyytää tiedot soittajista ja lupaa toimittaa lehden pikimmiten. Nyt on kulunut yli viikko ja lehti on vieläkin tulematta. Kiitos kuitenkin kun lupasit toimittaa lehden.

Nyt olis vihdoin aika laittaa Sportin valmennus ja erityisesti urheilutoimenjohto kilometritehtaalle! Uskollisimmatkin kannattajat katoaa katsomosta, kun johdolla ei ole minkäänlaista visioo seuran ja joukkueen kehittämiseksi, vuodesta toiseen samaa taaperrusta!!

Vaasan keskusta on Suomen 12. elinvoimaisin tuoreen selvityksen mukaan. Hyvä Vaasa ja hyvä

Vaasan keskustan eteen töitä tekevät!

Suomelle Venäjän maakaasu ei ole mikään tärkeä asia toisin kuin esim. Italialle, Itävallalle, Saksalle ja etenkin Unkarille, joka ei suostu tuontirajoituksiin ja Viktor Orban veljeilee Putinin kanssa.

Persut ovat edelleen populistipuolue. Jos ovat seuraavassa hallituksessa, niin tulevat syyttämään monesta asiasta entisiä hallituksia, kun tekevät uusia linjauksia ja ehdotuksia budjettiin. Suomi kyllä oli korona-ajan vähiten velkaa ottavia maita.

Joka kyselit parin vaasalaissosialistin pienen ihmisen asiaa, vastaan että ne eivät halua muuta kuin verottaa sinut henkihieveriin, jotta voivat tukemalla sinua alistaa asiasi heidän ja samanmielisen virkamiesarmeijan vallan alle. Alistetut ja nujerretut ovat helppoja hallinnoitavia, ittelliset eivät. Toivo, yksilön vapaus ja hyvinvointi ovat näille despooteille suuria uhkia, joka pitää verottaa pois. Nimim. laukut pakattuna kun Viro ajaa ohi.

Veheriääsyys pernoos voi johtua siementen kylyvöstä liika matalahan, kauttalauree ammattitairottomuus.

Poliitikot eivät puhu mitään yksinasuvien pärjäämisestä. Suamessa on 1,2 miljoonaa yksin asuvaa.

Hyvät sukulaiset, älkää sekaantuko toisten perheiden asioihin, jos teillä ei ole todenperäistä tietoa niiden taustoista. Syyllistämällä muita, luodaan samalla pidempi kuilu sukulaisuussuhteiden välille.

Vai kokoomus pääministerinä on huono asia. Nyt on SDP vallassa ja onko nyt parempi? Velkaa ainakin tuhottomasti, joka täytyy myös maksaa pois. Elvytystä ei nimeksikään. Huonot on eväät kun uusi hallitus aloittaa.

Omin voimin liikkumista Vaasa kehittää! Autopuolueen kiihkomieliset ovat pudonneet kärryiltä. Tulkaahan nyt 2000-luvulle, kun vuosi on jo 2022.

Kyllä vihastuttaa nuo mainokset avaruuden kaupunkina, kun täällä Seinäjoella on paljon homepäiväkoteja ja -kouluja. Näinkö paljon kaupunki arvostaa lapsia? He voivat saada elinikäisiä sairauksia, kun ovat homeisessa päiväkodissa ja siirtyvät sitten homekouluun. Kiitos Seinäjoki! Kaupunki ajattelee vain rahaa eikä halua rakentaa kunnollisia rakennuksia, jotka olisi sisäilmapuhtaita. Onhan se kumma kun halvin aina voittaa kilpailut, kun ei haluta maksaa laadusta. Eikö olisi hyvä markkinoida Seinäjokea sisäilmapuhtaana lapsille ja heidän tulevaisuudelle.

Suomessa päättäjät eivät ymmärrä tavallisen ihmisen elämästä enää yhtään mitään. Eläkeläinen joutuu säännöstelemään jo kaurahiutaleita, että riittää iltapuuroonkin, muuhun ei enää varaa. Nämä eläkeläiset pitivät Suomen pystyssä kun sodasta palanneille ei ollut traumahoitoa. Valtiolta riittää tukirahoja paljon turhempaankin. Mitättömän pienestä eläkkeestä joutuu maksamaan tyhjästä jätesäiliöstä, tyhjästä jätevesisäiliöstä, kiinteistövero jo kertaalleen maksetusta asunnosta, sähkölasku nousee koko ajan, kaurahiutaleiden hinta nousee koko ajan. Inflaatioapuraha näille sankareille kuuluu.

Tällä palstalla kirjoitetaan usein paikkakuntakohtaisista asioista mutta ei mainita mitä seurakuntaa, kaupunkia tms. mielipide koskee. Ilpon levikkialueella on monta kaupunkia ja seurakuntaa samoin kuin on samannimisiä teitä ja kaupunginosiakin monessa paikassa. Usein jää vaivaamaan, että mitähän viestissä tarkoitettiin. Esim. hiljattain kaivattiin kukkaistutuksia seurakunnan ovipieliin. Niin minkähän seurakunnan?

Nykytaiteesta. Olen minäkin ollut jo kauan sitä mieltä, että meille tarjoillaan roskaa. Mitä meidän pitäisi muka tajuta, siihen sisältyvää ” luovuutta”...

Olen miettinyt, että jos kaikki turve nostettaisiin energiaksi, niin mihin sade- ja muu vesi sitten imeytyisi.

IP 7.10.2022. Ettäkö hoitajilla helppo työ ja ruhtinaallinen palkka? Oletko kuullut tämän jymyuutisen ystävältäsi Vladimir Putinilta? Miksi et itse opiskellut sairaanhoitajaksi?

Lämpötila +11,5. Tuntuu kuin +9. Kyllä Kekkosen aikaan tuntui kaikki asteet.

On tuo eduskunnan äänestys munatonta touhua, kun kymmeniä aina pois. Aiheet on tiedossa. Miksi eivät osaa ennakkoäänestystä?

Haluan rahani takaisin. Yle-vero, jota väkisin viedään pienestä eläkkeestä, ei mitään vastinetta rahalle. En omista mitään härpäkkeitä. Mitä sillä ylläpidetään?

Onneksi on erilaisia avustusjärjestöjä, jotka voivat joskus auttaa köyhiä työttömiä ja kaikenikäisiä eläkeläisiä. Avunhakijoita on erilaisia. Joillakin velkaa, suuret lääke- ja sairaalakulut, osamaksuja. Mutta on myös toinen ryhmä, velattomat ja vanhemmat elossa. Esim. henkilö maksaa itse uuden pyykkikoneen, huonekalun tms., että se näkyy tiliotteessa ja vanhemmat antavat tämän summan lapselleen rahana. Oikeutettuja myös tällaiset hakemaan avustuksia huijaamalla.

Lehdessä oli 2 mielenkiintoista artikkelia Etelä-Pohjanmaan elinvoiman kannalta (I-P, 7.10.). Työllisyysaste E-P:lla oli selvästi Suomen parhaimpia. Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja painotti, että Suomen olisi eläkeikää nostettava 70 vuoteen, syntyvyyttä lisättävä ja työperäisen maahanmuuton määrää merkittävästi nostettava. Hänen olisi kuitenkin ymmärrettävä, että E-P:lla on harvinainen ”tekemisen meininki”, mikä toimii jo hyvin itsessään.