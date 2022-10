PS, KD ja keskusta vois yhtyä yhteiseen kansanpuolueeseen, olis normaali kansan mielipide ja jätetääs nurkkapoliitikot mielipiteineen vähemmille arvoille.

Olipa hyvä kirjoitus ’Lisää kieliä kouluun’ Jonathan Hemmingiltä la 8.10. I-P:ssa.

Poikien syrjäytyminen loppuu, kun media nostaa idoleiksi nuoret yrittäjä- ja tiedemiehet rallikuskien ja jääkiekonlätkijöiden sijaan. Lisäksi kodit panevat pojat töihin pienestä pitäen.

La 8.10. oli kirjoitus väyläsuunnitelmista, nelikaistaisista teistä idästä länteen ja etelästä pohjoiseen, tosi mahtavat suunnitelmat... Mutta se rahoitus?? 8 miljardia e?? Sillä tekis tietä pitkästi, kun me autoolevat sen kumminki maksamma jo kerätyyllä veroolla joka vuosi... Eikö??

En ole demari mutta Marin sanoi hienosti ja suoraselkäisesti, että murhaamisen on loputtava Ukrainassa.

I-P 8.10.22: Artikkeli MLL:stä muistutus siitä, että lapsiperheille Vaasa ei ole kaksinen asuinpaikka. Itse muutimme 5 vuotta sitten Vaasasta naapurikuntaan näistä syistä. Vaasan muuttotappioita miettiessä pitää muistaa, että lasten ollessa pieniä, perheet tekevät asuinkuntaratkaisuja. Ja niitä ei tehdä pesäpallokentän tai Wasa Stationin perusteella.

Olipa kirjoitus Millä oikeudella. Itse oon saanu tavarani takaisin juuri näin rehelliseltä löytäjältä. Ilmoitus juuri tuntomerkkien perusteella. Tuntomerkit suojaa, ettei kukaan hae toisen omaa. Tämä juuri kannustaa rehellisyyteen. On todella väärin sitä kohtaan joka noin teki ja todella loukkaava.

Olisi oikein ja kohtuullista, että Suomen mittava kehitysapu lopetetaan Venäjää tukevilta valtioilta. Teko olisi ryhdikäs ja reipas. Kovassa maailmassa pitää olla myös särmää. Maailmaa parantavien poliitikkojemme pitäisi tämä ymmärtää. Haahuilu olisi syytä lopettaa! Eikö niin?

Eikö tuota huutokauppakeisaria saa jo jonku kortin taa, alkaa olla pikkusen liikaa jo nuokin uusinnat kattokoon dementoituneet sieltä ja muuta ohjelmaa kanavalle.

Joku kyseli lintujen ihran saatavuudesta. Mistähän mahtaisi saada kauralyhteitä?

Kannattaisi lentokoneiden varalaskupaikkojen lähialueet jättää vapaaksi tuulivoimaloista.

Venäjä antoi esimerkin aluevaltauksista. Otetaan mekin Karjala takaisin, mutta ilman väestöä. Niinistö allekirjoittaa asetuksen, eduskunta hyväksyy ja Venäjä ratifioi.

Kaskisten silakkamarkkinat. Ihana ilma, ihania myyjiä ihana tunnelma. kunnes tultiin niin odotettuun silakkamyyntiin. Joo meillä ei myydä, kun 4 kilon sankoja! What? Tultiin varta vasten 100 km ostamaan 2 kg silakkaa ja nauttimaan tunnelmasta. Pitkin hampain myi 2 kg. Ens vuonna lehteen ilmoitus kilomäärästä mitä saa ostaa ja mitä ei.

Paroni von Munchausenin seikkailut 1800-luvulla. Paroni, joka ei milloinkaan valehdellut ja lupasi aina kertoa totuuden. Kuka on 2022-luvun seikkailija? No tietenkin Putin! Joka ei myöskään koskaan valehtele ja kertoo aina totuuden.

Yhdysvaltojen pres. Biden sanonut, että ”hän on yrittänyt selvittää viranomaisten kanssa Putinin mahdollista diplomaattista ulospääsytietä Ukrainan sodasta”. Suomen pääm. Marin puolestaan sanonut: ”Tie ulos konfliktista on, että Venäjä poistuu Ukrainasta. Se on tie ulos konfliktista.” Amerikkalaiset uskovat, ettei Putinin uhkailua ydinaseilla voi sulkea pois hänen keinovalikoimastaan. Lähiviikot ja -kuukaudet näyttävät, kumpi on oikeassa. Panokset ovat kovat kerta kaikkiaan!

Miten tyhmiä ihmisparat ovat. Jos ikäeroa sattuu olemaan vaivaiset kymmenen vuotta, niin silmät teevadin kokoisina kuin lehemät uutta veräjää vaharataan. Menkää käymään pikkuusta erempänä, että pikku asiat saisi suhteellisuutta.

Vaikeiden pomojen ongelmalle ei tehdä mitään, sillä vain heidän erotteluaan karsitaan työntekijän halutessa jatkaa; kansantaloudellinen säilyy.

Turha valittaa köyhyyttä, jos kroppa on täynnä tatuointeja. Ei ole ilmaista hommaa. Ostakaa silläkin rahalla ruokaa, ei tarvi nähdä nälkää ja valittaa.

Säästöä katuvalojen sammuttamisella. Entäs joukko yötyöläisiä, jotka joutuvat pilkkopimeässä kulkemaan töihin. Asioilla on usein kaksi puolta, mutta raha ratkaisee.

Teineillä riittää hyvin rahaa ja intoa mopoilla, mopoautoilla ym. härveleillä pärräämiseen ja musiikin luukuttamiseen illasta toiseen Hyllykallion koulun pihalla. Sama ongelma on jatkunut vuosikausia ja ilmeisesti siihen ei voida puuttua millään tavalla, joten koulun lähellä asuvat vain joutuvat kärsimään asiasta.

Seinäjoki ei mahdu 20 elävimmän kaupunkikeskustan joukkoon Suomessa. Ei ole kyllä yllätys. Kaupunkiympäristön rakentamiseen ja viihtyisyyteen ei Seinäjoella kiinnitetä juuri huomiota. Seinäjoki on myös ns. valosaasteen osalta malliesimerkki siitä, miksi valaistuksen suunnitteluun pitäisi hieman panostaa.

Nyt Venäjän diktaattori Putin syyttää Ukrainaa terroriteosta Venäjään kohdistuen, kun Kertsinsalmen silta räjäytettiin. Ukraina ei aikoinaan tuota siltaa alueelleen Krimille tilannut, vaan Putin rakennutti sen omavaltaisesti manner-Venäjän ja ryöstämänsä Krimin välille. Sitä kautta Putin huoltaa edelleen rosvojoukkojaan Ukrainaa tuhoamaan.

Toimintarajoitteiset ihmiset tarvitsevat avukseen monen sortin hoitajia, hoiva-avustajia, pyykinpesijöitä, ruokahuoltajia, raporttien täyttäjiä (sanelukone on keksitty!), siistijöitä, tulkkeja ja muita taitajia, joten sellaisia pitää palkata oikea määrä. Mikä nyt taas on niin vaikeata!

Ylivaltiollisen aseteollisuuden saturaatiopiste on taas saavutettu, joten ”poliitikoille” jää jäljelle enää jälkien siivous. Seuraavaa odotellessa.

Muutamien päivien havaintoja. Tuulisella säällä ei näköjään kannata tuuligeneraattoreita pyörittää. Tuottaisivat ehkä liian vähän euroja ”pörssisähkölle” ja kuluttajille pienempiä sähkölaskuja. On energiapolitiikka pahasti pielessä.

Näinä aikoina rukoillaan paljon polvillaan. Sen näkee siitä, kun monilla on housut polvien kohdilta kuluneet rikki.

Myykää kaikki vanhat metsät pois nyt, kun puuta vielä ostetaan.

Joidenkin uutisten mukaan Kertsinsalmen sillalla oli junan kyydissä tankkeja. Minusta ne näyttivät ihan säiliövaunuilta.

Miksi Vaasan Onkilahden rannan kävelytiestä hautausmaan takana tehdään parasta aikaa tuplaleveää? Ajetaanko siellä jatkossa autoilla? Mitä vikaa oli vanhassa? Tässä taas tyyppiesimerkki Vaasasta: Rakennetaan uutta, mutta jo olemassa olevia rikkinäisiä ei korjata. Kuntatekniikalla lienee pohjaton kassa? Jokin järki tähän pitäisi jo saada!

Kaikki huolestuvat Vaasan saariston ja Pilvilammen puiden kaatamisesta, mutta kukaan ei huolestunut Laajametsän puiden kaatamisesta eikä kivien murskaamisesta. Euroopassa akkutehtaat rakennetaan kestävän kehityksen mukaan, Vaasassa tuhoamalla hiilinielut.

Tiedoksi, että tanssipaviljonki Carpella ei ole vain joku ”piharakennus”.

Pandemian alettua yritystukia heiteltiin herkästi. Nyt, kun väläytettiin mahdollisesta tuesta maatalouteen kalliin sähkön vuoksi, todettiin: ei mitään tukia, onhan tuottajien täytynyt tietää, että yrittämiseen liittyy aina riskejä. Voi tuota vihaa. Uutisissa kerrottiin, että miljoonia euroja jaettu tuottajille tukea keväällä. Ei latin latia ainakaan tälle maitotilalle.

On kyllä lapsellista, ellei peräti typerää, leimata ilmastonmuutoksesta huolehtimisen hömpäksi tai hörhöilyksi. Ilmasto on jo muuttunut ja muuttuu jatkuvasti.

Turistejako varten Vaasassa kävelykatuja tehdään? Mitäs asukkaista...

Aurinko paistaa klo 14.00 päivällä. SP-Stadionin isot valonheittimet päällä. Eikö sähköä pitänyt säästää? Keidenkä kukkarolla tämä lasku lankeaa?