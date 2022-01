Nyt on viimeinen hetki jokaisen vanhuksen tehdä testamentti tai muuten turvata itselleen it-tuki, sillä kohta kaikki apu on puhelimen, tabletin tai muun vempaimen päässä.

Joulukorteissa monesti osoite ei ole oikein. Niitä selvitellessä menee aikaa. Jos sinun kortti meni myöhässä, niin silloin voi olla että ne on syystä tai toisesta seikkailleet. Joka tapauksessa se on mennyt perille. Jos osoite on selvästi ja yksiselitteisesti laitettu, se helpottaa perillemenoa. Jos osoite on sinne päin, meno hidastuu.

Voisi kuvitella, että jos haluaa päästä koronarokotteeseen, olisi esim. seinäjoki.fi -sivustoilla heti ensimmäisenä ja isolla ilmoitettu miten sinne pääsee.

Mikko Savolan kirjoitus 4.1. kirjoitus keskustan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta oli suoraa suomettumisaikaista tekstiä. Olen tuon ajan elänyt.

Ovatko kaikki suomalaiset kelvollisia ehdokkaiksi ns. aluevaaleissa? Sotepalkollisetkin? Käykää äänestämässa . Se on viisautta. Minäkin äänestän.

Totta kai jääkiekkokatsomoon on päästävä vaikka kaikki muut laitetaan kiinni.

Perusturva- eli sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tilalle (I-P 5.1.) kunnat saavat työllisyyden täsmäpalvelut. Kun työllisyys ei ole enää ’oppositio vastustaa hallitusta’ -nollasummapeliä vaan oikeasti yhteinen asia, syntyy palvelusta vähintäänkin työssäkäyntialueen kokoinen yhteistoiminnallinen kultakaivos!

Palstalla joku esitti kysymyksen, kummalleko palkankorotus ym. edut enemmän merkkaa, hoitajalle vai paperimiehelle. Hoitajalle sanon minä!

Perusturva-alueen yhden perusturvajohtajan (dosentin arvo), neljän sektorijohtajan (tohtorin tutkinto) ja em. sektoreiden kymmenien palvelupäälliköiden (ylempi korkeakoulututkinto) virat on syytä julistaa avoimesti haettavaksi. Toiminnallisten yksiköiden johtajat (soveltuva korkeakoulututkinto) on jo valittu.

Millainen vastuu tulevilla SoTe-työntekijöillä on kuntalaisille, äänestäjille, esim. sote-yrityksillä, kolmannella sektorilla? Vrt. viranhaltijat, toimenhaltijat. Entä yleensä poliitikot, valtuutetut, hallitukset kunnissa, kaupungeissa, kuntayhtymissä, maakunta-alueilla, kansanedustajat, ministerit?

Olisi mukava, jos mummotkin, jotka eivät käytä it-laitteita, saisivat tietää, ketkä ovat ehdolla aluevaaleissa. Vai onko vaaleissakin ikärajana alle 60 vuotta?

Näin Ylen uutisissa kuvan lumiaurasta Ylöjärvellä. Mahtaisikohan ehtiä ennen kevättä tänne meille Seinäjoellekin?

Koko elämäni olen kysynyt Jumalalta samoja kysymyksiä: Olenko syntynyt kärsimään? Olenko tullut maailmaan orjaksi? Maailmojen luoja, miksen syntynyt eläimeksi?