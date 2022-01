Jari Tervon seikkaperäinen ohjelma kylmän sodan aikaisesta suomettumisesta antaa sellaisen kuvan, että meillä olisi ollut muitakin mahdollisuuksia hoitaa suhteita silloiseen Neuvostoliittoon. Mitä ne olisivat olleet, sitä Tervo ei kerro. Kuitenkin pääasiassa Kekkosen ylläpitämät suhteet neuvostopäättäjiin mahdollistivat riidattoman ja kauppapoliittisesti Suomea hyödyttävänkin rinnakkaiselon. Olisimmeko voittaneet jotakin, jos olisimme ryskyttäneet vuosikymmeniä Karjalan porteilla, tai näyttäneet nykytyyliin keskaria, kuten nyt näyttää olevan tapana? Esimerkkejä ”oikeassa olosta” näemme Lähi-idästä. Olisimmeko nyt edes sen verran itsenäisiä, kuin nykyinen rähmällään oleminen Amerikkaan ja EU:hun antaa meidän olla?

Tuulivoiman vastustaja irvaili tällä palstalla (I-P 2.1.), että tuulimyllyt pyörivät milloin huvittaa ja tyynellä pakkassäällä niitä ei huvita. Tämän monesti toistetun oletuksen Ilmatieteen laitoksen tutkija Karoliina Hämäläinen on kumonnut tuoreessa väitöskirjassaan, mistä I-P:kin uutisoi. Kylmänä pakkaspäivänä katutasossa on tyyntä, mutta korkealla, missä tuulimyllyn lavat huitovat, ilma virtaa vapaasti. Tutkijan mukaan talvikausi on tuulten osalta kesää suotuisampi.

Jäitä hattuun rautateiden kilpailuttajat! Pitäisikö siinäkin hyvin toimiva järjestelmä sotkea? Meneillään olevan sote-uudistuksen väitetään parantavan palveluita. Koskahan mylläyksen jälkeen päästään edes nykytasolle? Hallinto syö ja rahat.

Marina Kinnunen kehuu Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelujen olevan nyt tehty ja seuraavaksi on tarkoitus kehittää toimintaa, sen pitäisi näkyä parempina lähipalveluina. Hä, sanoo laihialaanen. Kaikki sähköpostit tulee ruattiksi ja joka palaveri käydään ruattiksi. Ja Laihian pomot on ylpeitä, kun kuulutaan nyt tähän mahtavaan Pohjanmaahan. Vaihtakaa äkkiä Etelä-Pohjanmaan shp:iin ennenkun ruattalaaset syää teirät.

Aluevaalistartti ti 4.1 klo 21 Yle ykkösellä oli yksi huonoimmista näkemistäni puoluepoliittisista tenteistä. Ensinnäkin toimittaja, joka jakeli puheenvuoroja nähtävästi omien poliittisten näkemystensä mukaan, oli huono valinta; viime vuosituhannen vasemmistolaistoimittajien perikuva. Huono aloitus vaalikampanjalle kun vain kolmen puoleen näkökannat tulivat esiin.

Korona-aika mutta kräväystoiminta todella voimissaan. Varokaa.

Vaasan kaupunginhallitus kampitti rumasti Vaasan yliopistoa. Vaasa meinasi saada oikeustieteellisen tiedekunnan. Nyt RKP+KOK+SDP-porukka sen esti? Juristeja tarvitaan, Vaasassa valoja päälle.

Kysyn vain mielipiteensä esittäneelle, miksi parveketupakoinnin lopettamisesta ei tehdä päätöstä taloyhtiösi vuosikokouksessa? Oletko tehnyt asiasta aloitteen? Tekstipalstalla asiasta on turha valittaa, päätös on talokohtainen!

Paperimies saa 7000 e/kk, sairaanhoitaja 3500 e/kk, eläkeläinen saa noin 900 e/kk. Kuka tarvitsee korotuksen?