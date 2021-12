Vihreiden kannatuslukemat pyörii kymmenessä prosentissa mutta hallituksen tekemissä päätöksissä tuntuu monasti että heillä olisi kansan enemmistön tuki. Nopeassa tahdissa tulee uusia päätöksiä jotka melkein aina käyvät kansalaisille kalliiksi Varsinkin harvaanasutut alueet tuntuvat olevan rahastuksen kohteena. Ennustan sähkön hinnan nousevan tuntuvasti ja bensan hinta on lähempänä kolmea kuin kahta euroa vuoden kuluttua. Onko keskustan ja RKP:nkin tarkoitus ajaa loputkin ihmiset maalta kaupunkeihin juhlapuheistanne huolimatta?

Koronapassi jakaa kansaa. Selvä. Olkoon sitten niin. Ehdotan, että jokaiselle piikkinsä hankkineelle annetaan rintamerkki, olkoon vaikka sinivalkoinen kahden euron kolikon kokoinen pelastusrengas. Tietää kenen lähellä tohtii kaupassa olla. Alkaa tyhjä puhe piisata.

Nyt kun sattuu olemaan kunnolla pakkasta, alkaa taas sään ja ilmaston sekoittaminen. Sää voi lyhytaikaisesti olla kylmääkin. Sen sijaan ilmasto lämpenee. Sopii tutkia asiaa pitkäaikaisista tilastoista.

Onneksi on Haluatko miljonääriksi! Muuten TV-ohjelmat on täynnä seksiä sotaa väkivaltarikoksia ja tappamista. Ei ole sitten ihme jos niistä saa joka päivä lukea lehdistä.

Onnea Mustasaari, saitte täysin itsenäisesti sulkea kyläkoulunne, ei tarvittu Vaasan apua.

Kutsuntoja kehitetään. Kai pian joku tasa-arvotäti vaatii, että kutsunnoista armeijaan menevät naiset pitää kaikki päästää rukkiin. Nimimerkki vanha vänrikki Seinäjoelta.

Taas tällä palstalla (2.12.) joku oli sekoittanut sään ja ilmaston pakkasjakson yllättäessä, kun epäili ilmaston lämpenemistä. Todettakoon taas kerran, että sää on ilmakehän hetkellinen tila ja ilmasto on sääilmiöiden keskiarvo (yleensä käytetään 30 vuoden ajanjaksoa). En huomannut vastaavia kirjoituksia heinäkuun hirmuhelteillä.

Kun sote-vaalit lähestyvät, kasvaa puolueiden levottomuus, miten saada kannattajansa liikkeelle vaaliuurnille saakka. Vanhemmat äänioikeutetut ovat kokeneet kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaalit. Juuri heille, suurelle osalle äänestäjiä, hyvinvointialueiden edustajien vaalit ovat vaikea mieltää. Se on niin uutta. Ehkä kuvitelma kunnallisvaaleihin osallistumisesta helpottaa heitä. Äänestysprosentti jääneekin ennätysalhaiseksi, 50:een.

Pääministerithän ovat ehdolla tuleviksi komissaareiksi Sillä on vain kova hinta Suomen veronmaksajien näkövinkkelistä.

Mihinhän se Harakka krakisteloo? Mun tilillä ei näjy pentsiinistä mitään rahapalautuksia. Tonnikuus Boomeri.

Ei Suomella ja Ruotsilla ole Nato-optiota. Poliittinen saamattomuus kostautuu. Nyt pian Ruotsin kanssa puolustusliitto, joka toimii Nato-standardien mukaisesti. Ruotsin maavoimat yhteiseen koulutukseen Suomen maaperälle.

Helsingin henkeä ei koskaan, siis vuosikymmeniin, enää tule. Sen on Venäjän presidentti Vladimir Putin nyt 1.12.2021 ikuisesti ja lopullisesti tukahduttanut siis hirttänyt!

Joku viisastelija ilkkui itärajalle ehdotettua raja-aitaa. Tuskin se sotilaita estäisikään vaan laitonta maahanmuuttoa ja vähintäänkin hidastaisi. Aita rakennettaisiin alle kymmenesosalla siitä rahasta mitä Suomi syytää ulkomaille. Sitä paitsi maailma on kovin muuttunut sitten talvisodan alkamisen.

Älykkäät nuoret haluavat ärsyttää tyhmiä arvostelijoita pitämällä pipon päässään ja sisällä ja syödessään. Ihmettelen myös liikennevalojen kunnioittajia. Minä kunnioitan liikenteessä kanssakulkijoita. Jos olisin nuori tekisin samoin kuin he. Nyt 77-vuotiaana otan lakin pois päästä sisällä mukavuussyystä niin kuin aina ennenkin.

No nyt on Keskustien parkkilevennykset aurattu Peräseinäjoella!

Ei Kurikka voi mitään, jos sijainti on huono. Ei ole mitään järkeä ajaa näillä polttoaineen hinnoilla Ilmajokea tai varsinkaan Ahonkylää pidemmälle missä on Seinäjoen palvelut lähellä ja vapaa aikaa säästyy, kun ei mene aikaa autossa istumiseen. Kurikan päätöksenteko on niin poukkoilevaa että seuraava valtuusto kaataa tehdyt päätökset. Sinne meni kotihoidon kuntalisä ja niin tulee menemään varhaiskasvatuslisä.

Lakki päässä se on tienattukin.

Nyt kaikki sairaat seinäjokiset vähä vinkiää Y-talon pääovelle ja rappuset toiseen kerrokseen! Siinä vasemmalla on aivan huikea Törnävän kirkon jouluinen pienoismalli.

Miksei kaikki tanssien järjestäjät ilmoita selvästi ja näkyvästi tanssi-ilmoituksessaan, että koronapassi on käytössä tai sitten ei! Miksi se on niiin vaikeaa! Olisi mukavampi tulla tanssipaikalle, kun se on selvästi tiedossa. Tuskin tanssi-ilmoitus on sen kalliimpi vaikka sen ilmoittaakin! Nyt pitää aina kaivaa tieto muista lähteistä! Ei sellainen ole hyvää palvelua, se harmittaa!

Voisiko joku kertoa kuka maksaa vaihto-oppilaiden koronatestit. Toivottavasti yliopisto tai oppilaat itse. Veronmaksajana ei huvittaisi osallistua.

Pääministeri Sanna Marin on menettänyt hallituksensa johtajuuden. Pääministeri vastaa hallituksen toiminnasta, mutta hän on päästänyt sisäministeri Mikkosen sooloilemaan paperittomien asiassa. Jotain ryhtiä Marin tai heitä hanskat tiskiin.

Soittajan tietojen näkyminen puhelimessa helpottaisi asioiden hoitoa. Tuntemattomiin numeroihin ei vastata, niin on neuvottukin, ja ei ainakaan soiteta takaisin, se vasta typerästi olis tehty. Tekniikka on valmiina olemassa ja ne joilla on puhtaat jauhot haluaa varmaan tietonsa näkyviin.

Median pitäisi kiihkeästi uutisoida, kun professori Saksasta kävi luennoimassa talouskasvun haitoista eli siis pysähtyisi koko ilmastonmuutos. Viisasta puhetta.

Televisiossa ja radiossa ei saa sanoa n-sanaa, mutta v-sanaa saa hokea joka paikkaan!

Kiitos tulevan piispamme lämpimästä haastattelusta sekä haastateltaville että toimittajalle. I-P 2.12.

Televisiossa tulee paljon uusintoja. Viime vuoden linnanjuhlat uusintaan.

No voi taivahan talikynttilät! Miniraketti joka ehdottomasti tulisi suunnitella, tehdä, laukaista ja toimintaansa seurata avaruuden pääkaupungista – Seinäjoelta. Nyt se laukaistaan Ruotsin Kiirunasta ja ohjataan Vaasasta käsin. Paremmin laukaisu olisi sujunut Rengonharjun kentältä, jonka ylläpito on täysin veronmaksajien varassa. Olisi edes jotakin liikennettä sielläkin. Ps. Teette vain 2 numeroa suuremman ja komeamman. Kyllä rahaa piisaa.

Pipo ja lippis päässä syöjät, jota itsekin joskus koitin, mutta vaan kerran, kun äiti tuli ja kysyi, aloitetaanko ruokailu ja kun ensi lusikan otin pipo päässä, katosi lautanen ja eväät roskiin ja sanottiin, tarjoilen ruuan ensi kerralla navettaan, mutta hänen ruokapöydässä et pipo päässä syö ja en ole koskaan ollut ruokailles tai sisällä pipo päässä ollut, navetassa oli silloin ainut paikka olla juntti.

Olen asunut sekä Sjoella että Vaasassa ja Vaasa vie kyllä voiton. Vaasassa on historiaa ja kauniita rakennuksia, puistikot ja ennen kaikkea meri. Eron näkee jo junalla Vaasaan saapuessaan, ihana perinteikäs asemarakennus ottaa sinut vastaan!

Kiitos piispanvaalin voittaneelle Matti Salomäelle. Kaltaistanne johtajaa tarvitaan kirkossamme!

Nyt kun palkkaneuvottelut on päivän kuuma aihe, tulisikin siirtyä keskustelemaan palkan sivukulujen leikkaamisesta eikä palkan korotuksista. Vasta kun palkan sivukuluja saataisiin leikattua, voitaisiin vastaavasti duunarin palkkaan tehdä korotusta. Kyllä valtion on syytä leikata menojaan ja näin vaikuttaa esim. palkan kustannusten sivukuluihin.

Siat-näyttelyn ”taiteilijat” huijaavat suomalaisia, sillä kuvat ja äänet on tallennettu ulkomailla. Tämä on saman tason eläinsuojelua kuin ”eläinsuojelijoiden” vieraslaji minkin päästäminen luontoon.

Näyttää siltä, että vanhuksilta viedään nyt myös radio. Se on ollut vanhusten ainoa ystävä. Ainoa, joka puhuu meille kuukausiin.

Kuinka ennen pystyttiin seuraamaan ampumahiihtoa ilman näitä hölynpölyä jauhavia selostajia.