Vaasassa ei olisi koronanäytteenotto-ongelmia, jos ravirata olisi pysynyt raviratana. Sinne mahtuisi nyt useampaan jonoon autoja eikä ruuhkia kadulle syntyisi. Myös mustasaarelaiset voisivat käydä siellä. Vain näytteenottajista voisi olla pulaa. 358503688278

Suomalainen Nato-keskustelu on ”keskusteluna” vanhan hyvän ajan pyhäkoulun lammastarrojen jakamisen tasolla. Natoa vastaava sotilasliitto on Shanghain yhteistyöjärjestö, jonka jäsenmaita ovat Venäjän lisäksi Kiina ja muutama muu idän ihmemaa. Niiden kumppanina on tietysti suurin osa entisiä neuvostotasavaltoja. Entisinä aikoina kouriintuntuvaa todellisuutta tutkailtiin myös karttapallosta. Rautaesirippu oli nykymenon rinnalla kevyttä pettua.

Vaasa, Suomen autovihamielisin kaupunki

Kyllä varmasti sairaanhoitajat tarvitsevat palkankorotukset? (3500/kk?) Mutta ihan vertailun vuoksi esim. Pirkanmaalla palomiehen peruspalkka on 2078 e/kk.

Jos aikoinaan ei olisi rokotuspakkoa isorokkoa ja poliota vastaan ollut, niin miten meidän olisi käynyt.

Tervetuloa ulkopaikkakuntalaiset Vaasaan. Mutta jättäkää autonne Mustasaaren puolelle, niitä ei haluta tänne.

Kyllä se on puppua että paperi- ja sellutehtaissa tienataan 7000e kuukaudessa normipalkkana. Toki nykyään joudutaan tekemään paljon ylitöitä. Kun henkilöstö koko ajan vähenee, joudutaan sairaslomia tekemään ylitöinä. Vaimo sairaanhoitajana tienaa saman kuin minä tehtaassa.

Juna meni jo, Sport. Ei auta valmentajan tarinointikaan.

Kukahan tasa-arvoraivoaja onkaan keksinyt loistavan idean panna pojat ja tytöt yhteisille liikuntatunneille? Onko tarkoitus murtaa poikien loppukin jo ennestään heikko itsetunto? Mitä erinomaista järjestelystä seuraisi?

Vaasan kaupunki, oletteko kokonaan unohtaneet diabeetikot? Ennen oli kaikki paljon paremmin. Diabeetikot pääsi vuosittain diabetes-hoitajan vastaanotolle, laboratorioon, EKG:hen ja lääkäriin. Puolitoista vuotta on kulunut eikä tietoakaan koska edellä mainittuihin palveluihin pääsisi. Onko diabeetikot väliinputoajia?

Edustaja Savola esitti kirjoituksessaan että keskustalla ei ole mitään kiirettä harkita Nato-hakemusta. No tämähän on ilman muuta selvää koska keskusta haikailee edelleen sitä suomettumisen aikaa, jolloin kaikki määräykset ulkopolitiikan suhteen tulivat idästä. Lisäksi vetoaa hallitusohjelmaan, mutta ei huomaa kuinka maailma ympärillämme on tuosta allekirjoituksen hetkestä lähtien muuttunut. Keskusta ei pysy ajassa mukana. Ei ole ihme että väki vähennyt ja vähenee edelleen tupailloissa.

Suomettuja UKK. Kohta 1: Isänmaallinen, maksoi Neuvostoliiton mielistelynsä itsekunnioituksen menetyksellä. Kohta 2: Vallanhimossaan teki itsensä korvaamattomaksi Neuvostoliiton silmissä. Kohtien 1 ja 2 painoarvot ehkä 50% – 50%. Mikäli nootti oli tilaustyö, niin painoarvot 0% – 100%.

Onpa mukava maaskennella, seliällänsä, jalaka polovella, hetekas. Ja kuunnella kovaa tyän präiskettä akkutehtan plassilta.

Kari Maunula. Asiallinen keskustelu Putinin kanssa on samanlaista kuin keskustelisit Apsin, Teboilin, St 1:sen Toteemien kanssa. Kiristystä.

Sinä, joka haukut Yleä!

Miten sait lapsena aikasi kulumaan, kun ei ollut televisiota, josta katsella kilpahiihtoa ja yleisurheilua?

Minkähän takia Suomen tähänastinen terveydenhoitojärjestelmä piti romuttaa? Mikä taho sitä tahtoi? Olivatko kaikki puolueet yhtä mieltä siitä että järjestelmä tulee liian kalliiksi, siis viemme palvelut kauemmaksi! Muuta vaihtoehtoa ei ollut?

Pohjassa on hyvin auratut risteykset ja kadut. Osaako joku kertoa miksi omasta pihasta on pihlajanmarjat syöty jo ennen joulua, lenkkeillessä näkee pihlajia täydessä marjassa, hienot lumihatut päällä. Miksi toiset kelpaa ja toiset ei?

Naapurin puolelle on mukava lykätä lumet, olo on kuin kakarana pahan teos.

Miksi luoda uusi mobiilisovellus reseptin uusintaan, kun sen voi tehdä Omakannassa jo nyt?

Kun luen uutisia kuvineen ja aluevaalikuvia, niin olen huomaavinani 20 kilon ja 20 vuoden eroja kuvissa. Olisi toivottavaa, että ehdokas pystyisi huolehtimaan omasta terveydestään eikä häpeäisi omaa peilikuvaa.

Todella hyvä päätoimittaja Ilkka-Pohjalaisessa. Hyviä pääkirjoituksia, monesta asiasta olen niin samaa mieltä esim. Nato. Olen luullut että pohjalaiset ovat isänmaallista porukkaa, mutta se vanha suomettuminen vallitsee vielä täällä. Hämmästyin todella että näin on.

Helsingissä ei tunnisteta enää eläimiä.