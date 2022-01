Nato-intoilijoille, miten kenelläkään voi olla luuloa, että Nato hyökkäisi Venäjälle. Ntao ei hyökkää mihinkään, se on ainoastaan puolustusliitto. Ottakaa asiasta selvää ennen kuin kirjoitatte ihan perättömiä.

Hyvä Kari Maunula. Juuri näin. Kiitos.

Mää ihmettele kauhiast pal. Nykyään monet sanat ovat tuomittavia, mm. N-sana. Toisaalta, kun katsoo suomalaista tv-sarjaa tai elokuvaa, niissä käytetään V-sanaa hämmästyttävän runsaasti, varsinkin naiset. Eikö valtakunnansyyttäjä ole vielä hoksannut että se on naissukupuolta halventava sana?

Miksi äänestän henkilöä, jolla on jo ”viisi virkaa” ja niidenkin hoitamisessa on täysi työ? Nyt tarvitaan ihmisiä, jotka ehtii paneutua asioihin.

Suomi tarvitsee aina omat motivoituneet hyväkuntoiset puolustusvoimat, maanviljelijät viljelemään kauraa pellot pulleina, puhtaat kalaisat järvet ja oikeita urheilusankareita motivoimaan lapset liikkumaan. Jos et usko niin olepa edes 24 tuntia syömättä ja juomatta. Aika helppo olisi vihollisen toimesta tuhota ulkomaan tuonnin varassa oleva laivoilla ja lentokoneilla tapahtuva ruokahuolto. Ei riitä että kylässä on yksi raktori mallia puutarha, jos rauta alkaa lentämään.

Näyttää olevan muotia harjoittaa ruoskintaa suomettumisella. 70-luvulla kuitenkin opittiin, että jos turvallisuus ja aate on ristiriidassa, niin anna aatteen kuolla. Ihminen voi synnyttää myöhemmin uusia aatteita. Aatteet eivät voi synnyttää ihmisiä.

Erittäin typerää upottaa kuusia Onkilahteen ja merelle. Eiköhän meidän rannat mataloidu itsestään ihan tarpeeksi.

Kela jakelee meidän veronmaksajien rahoja aivan tolkuttomasti. Kaikenlaisina tukina. Ns. yksinhuoltaja voi saada yhteensä 5000e/kk. Nuori voi saada kuntoutustukea 800e/kk. Ei ihme ettei työt kelpaa. Kela on suurin syy työttömyyteen. Tähän täytyy saada muutos.

Aikakauslehdessä on otsikko Luvat 18 sudelle. Hienoa! Kaipa tämä nyt sitten tarkoittaa, että loput 282 sutta voidaan poistaa.

Miten voi olla mahdollista, että joulukuun alussa lähetetyistä joulukorteista osa on saapunut perille vasta 5.1., ja osa ilmeisesti edelleen matkalla.

Venäjä/NL olisi yksin hävinnyt Saksalle 2. maailmansodassa, pärjäsi USA:n tuella ja länsiliittouman tehdessä 2 rintamaa. NL lähti luikkimaan Afganistanista kovia miestappioita kärsineenä. Suomen uhka aina tullut idästä, siksi Nato ainut turva. Tämä Venäjä-intoilijalle tiedoksi.

Presidentti Kekkoselle kaikki kunnia itsenäisyytemme säilymisestä kylmän sodan maailmassa. Uudet diktaattorit nostavat jo päätään idässä ja lännessä. Kolmivuotias ei halua apua kengännauhojensa solmimiseen. Pian apu kelpaakin, kun nauhat on solmussa. Olisi hyvä, että apu kelpaisi, jos diplomatian nauhat menevät solmuun.

Hei, me pieneläkeläiset harvoin valitetaan, eläke 890e kuussa josta 5% vero. Pakollisten menojen jälkeen jää joskus satanen ruokaan kk:ssa. Itse laitetaan ruoka, ollaan kekseliäitä!

Haloo! Opettajilla ja rehtoreilla on jo hyvät palkat, siisti sisätyö ja hulppeat lomat. Silti vetelehtivät mm. koulukiusaamisasioissa.

Johtavien poliitikkojen ja esittelevien viranhaltijoiden olisi suoraselkäisesti myönnettävä, että ”taloudellisen kasvun” esteenä olevat kansalaiset jätetään oman onnensa nojaan joko heitteille tai vaiennetaan työttömiksi. He eivät kuitenkaan totuutta myönnä, koska demokraattinen enemmistö päättäjistä, työvoimasta ja kansalaisista ei sitä hyväksy.

Ihmettelenpä sitä miksi media laajasti ja kritiikittömästi toistelee mantraa rajoitustoimien epäselvyydestä ja poukkoilevuudesta. Tahtoisinpa nähdä ne taikurit ja ennustamistaitoiset päättäjät jotka poukkoilevassa virustilanteessa pystyisivät tekemään selkeitä ja suoraviivaisia ratkaisuja. Sellaisia jotka vastaisivat viiveettä juuri sen hetken ongelmiin ja paikallisesti juuri siellä missä tarvitaan. Tämä kahden vuoden virusharjoitus sen kuin vaan jatkuu. Ehkä seuraavalla kerralla osataan paremmin tai on parempi herraonni. Tai sitten ei.

Kyllä Vaasan lappuliisat ja keskustan kulttuuri ajavat asiakkaat Kivihakaan, itse en asioinut keskustan liikkeissä kertaakaan viime vuonna, pitäkööt kävelykatunsa ja parkkimittarit hyvänään.

Nyt ne maskit kaikille kasvoille. Myyjille myös eikä roikkumaan nenän alle, se ei auta.

Kylläpä oli taas Nurmoon osuuskaupas palio dementikkoja. Yhdelläkin käytävällä joka toiselta oli maski unohtunut kotiin.

Maailma on oudossa tilanteessa. Demokratiaa ei enää arvosteta ja populismi kukoistaa. Myöskään väkivaltaa ja sillä uhkaamista ei kaihdeta. Kaikenlaiset uskomukset ja salaliittoteoriat kukoistavat. Faktat on vain mielipiteitä. Olemmeko me todella palaamassa keskiajalle?

Tuntuu että melkein kaikki

Suomessa politiikkaan osallistuneet 1950–1990 vuosina olisivat olleet jollakin ”harmaalla vyöhykkeellä” näiden natottajien mielestä. Suurin osa näistä senaikaisista päättäjistä oli sodankäyneitä miehiä ja naisia. Nyt nämä hyväkkäät hyppivät heidän haudoillaan muka isänmaan asialla.

On aika mautonta ja eläinrääkkäystä juoksuttaa kauriita koiralla tälläisessä hangessa, kyllä metsästäjien pitäisi tietää missä menee inhimilisyyden raja. Ensi vuonna ei minun omistamilla alueilla metsästetä kauriita.

Tällä palstalla joku hehkutti, että Venäjä/Neuvostoliitto ei ole koskaan hävinnyt sotiaan! Miten kävi Japanin sodassa 1904–1905 jossa Venäjä kärsi rökäletappion ja menetti lähes koko sotalaivastonsa. Myös Afganistanista joutuivat pakenemaan häntä koipien välissä. Myös toisen maailmansodan olisivat todennäköisesti hävinneet ilman länsiliittoutuneiden massiivista materiaaliapua. Että silleen.

Etelä-Pohjanmaan matalasta kansainvälistymisen tasosta tuntuu joillain tahoilla olevan suuri huoli ja kiirekin päästä eroon. Keinona tähän esitetään mm. osaajapulaan vedoten matalapalkkaisen, työperäisen maahanmuuton lisäystä ja maakuntaan ohjaamista. Jos tämä on välttämätöntä, niin olisi luotava tavat ennalta tutkia tulijoiden todellinen osaamisen taso ja motiivit, ettei pysyvän oleskeluluvan saatua tulijan työhalukkuus yllättäen lopahda.

Ai ei ole Venäjä / NL hävinnyt sotia? Voit googlata miten kävi Afganistanissa 80-luvulla.

Sukunimien taivutuksesta (Rämet, I-P 6.1.). Mitenkäs Kallis/Liukas (Bjarne Kalliksen, Linda Liukkaan)? Pj Orpo on toivonut nimeään taivutettavan ”Orpon” ei ”Orvon”. Ei ole jäänyt käyttöön...

Seinäjoen kokoisessa kaupungissa olisi syytä alkaa panostamaan toimivaan julkiseen liikenteeseen. Muualta muuttaneena oli järkytys, miten huonosti bussit kulkee, Sunnuntaina ei ollenkaan! Ihmiset joutuvat ostamaan kakkosautoja päästäkseen töihin ja saadakseen esim. lapset harrastuksiin. Saatikka vuorotyötä tekevät eivät kaikkia töitä voi ottaa vastaan, jos se ei ole enää kannattavaa kulkemisen ja matkakulujen vuoksi. Ei ole nykyaikaista tai ekologista ajattelua ”pakottaa” ostamaan auto. Ja sähköpyörä ei kaikissa elämäntilanteissa ja matkoissa ole se ratkaisu. Vaihtoehtoisesti voi toki myös muuttaa muualle ”helpompaan arkeen”. Luulis kuitenkin, että työikäisiä ja työiän kynnyksellä olevia haluttaisiin juurruttaa myös tänne Seinäjoelle.

Voi toki. Taas jokatalvinen ongelma. Niitä lumia lain mukaan ei saa lykätä toisten tontille. Ennen vanhaan uusasukas koitti opettaa ko. asiaa vanhalle isännälle. Ei oppi mennyt perille. Uusasukas otti kripakopan ja muutti takaisin sinne mistä oli tullut.

Työllisyysaste ja työttömien määrä on nyt paremmassa tilanteessa kuin vuosikymmeniin, korona-ajasta huolimatta. Hallituksemme on toiminut erittäin hyvin, pulinat pois.

Marinin hallituksen suosio laskee sitä mukaa kun polttoaineiden hinnat nousee.

Ilmaston lämpeneminen teettää kovasti lumitöitä, nyt jo 75 senttiä pellolla ja lisää lämpenee!