Puolikunnallisilla ’yhtiöillä’ sekä veronmaksajien kaupungeilla/kunnilla on hienosti tuntuvat kokouspalkkiot. Massia näköjään riittää.

Herra majuri Kaukoranta, nyt vaasalaisille kunnon maskisulkeiset ja maskikuri armeijan malliin. Kaupungilla maskin käytöstä lipsutaan todella paljon vaikka kauppojen ovilla niistä muistutetaan. Maski naamalle ota!

Lasten silpomistapaukset tulee saattaa rangaistuksen piiriin nykyistä tehokkaammin. Viranomaiset jotka laiminlyövät ilmoituksen tekemisen tulee myös rangaista.

Riittääköhän tästä lumimäärästä kesäksi vettä Evijärveen vai meneekö kaikki ”kevätkuoppaan” kuten ely ja avi asian ilmaisevat?

Suomettumisen ja yya-aikaa ihannoiville tiedoksi, että se aika oli ja meni. Venäjä keskittää sotavoimiaan Ukrainan rajalle ja tällä hetkellä ”auttaa” Kazakstania siellä tukahduttamaan sotilaillaan mielenosoittajia. Ennen kuin tämänkaltainen toiminta sattuu omalle kohdallemme, niin olisi korkea aika käyttää se Nato-optio.

Huomio! Huomio! Äänestäjä! Muista, että aluevaaleissa kannattaa äänestää alojen ammattilaisia, eikä mitään turhan jääräpäisiä omakehuvia!!!

Paljon lumitöitä tehneenä, ensimmäiset lumet viedään kauemmas että tonttia piisaa, kun tulee lisää, sitte piti ajattaa pois, jos tontille ei sopinu!

Kyllä käy suu YYA-matelijoilla Tervon erinomaisen sarjan jälkeen. Selitelkää selitelkää suomettuneet, saatta pullamössöä!

Myös tulevat sote-työntekijät (I-P 8.1.2022) toimivat henkilökohtaisella virka- ja vahingonkorvausvastuulla, kuten tähänkin asti. Vilkaise aluksi vaikka Perustuslain 124 § (Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle) ja Rikoslain 40 luku!

Tampereella on 2000 euron eläkkeestä vero 20,5 %.

Hei te jotka puette naperoitanne ulos, laittakaa ensin kintaat sitten vasta takki tai haalarit, näin kintaat pysyy hyvin eikä mene sisään lunta.

Kiitos Ylelle, oli kivaa katsoa vanhaa, kunnon Chaplin-filmiä ja nauraa. Myös tervetulleita, Ohukainen ja Paksukainen, sekä Buster Keaton.

Suomesta on jatkuvasti lähetetty ”kokouksiin” edustajia ”täysin valtuuksin”. He eivät ole kokeneet sitoutumiskammoa. Kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan on sitouduttu. Miksi pitäisi äänestää, kun vahinko on tapahtunut. Kuulemme vain parhain päin -selittelyä.

Nyt koronasta on tullut täysin poliittinen kysymys. Me haluaisimme vain säilyttää vanhuksemme hengissä ja estää lapsemme sairastumasta pitkäaikaiseen koronaan.

Nyt on luettu kaiken arvostelukyvyttömyyden huippu: puolustusliitto Naton rinnastaminen Natsi-Saksaan.

Suomen Kuvalehden toimesta (nro 1/2022) on laadittu kaikkia Suomen kuntia koskeva laskelma siitä, miten paljon asukaskohtaisesta toimintakatteesta jää jäljelle sote-uudistuksen jälkeen. Mitä suurempi prosenttiluku, sitä suurempi toimintakate ja kunnan elinvoimaisuus. Seinäjoki kuuluu kärkijoukkoon prosentilla 44. E-P:n reuna-alueilla lukema on alhaisempi, mutta Ilmajoen osalta se on 43 ja Lapuan 41, mikä johtuu sijainnista Seinäjoen kyljessä.

Kaikkea hyvää kaikille lupaavat taas ehdokkaat. Onko joku heistä ajatellut asioita niin pitkälle edes yhden lupauksensa suhteen, että kertoisi esimerkin, miten itse ajattelee tavoitteeseen päästävän?

Krista Kiuru, me rakastamme sinua. Ainoa, joka uskaltaa pitää puoliamme.

Viime päivinä on ollut sakeitakin lumipyryjä ja lumi on pöllynyt. Näkyvyys eteen ja taakse on ollut hyvin rajoittunut. Kuitenkin vain yhdellä 30:stä autoilijasta on havaintojeni mukaan ollut sumuvalot ja takavaroitusvalo päällä. Vaikka ei olisi halua noudattaa lakia, niin käyttäkää järkeä oman ja muiden turvallisuuden vuoksi.

Me vanhukset olemme istuneet kotonamme jo kaksi vuotta ja säilyneet hengissä. Emme ymmärrä, miksi se on muille niin vaikeaa.

Seinäjoen seurakunnassa on ollut kastejumalanpalveluksia jo ennen vuotta 2000. Hieno elämys kun sai olla mukana!

Mikä siinä suomettumisajassa niin kauheaa oli, elänyt olen minäkin sen. Sen vuoksi elän nyt hyvinvointimaassamme.

Kansalaisopistolta tuli viesti, kuntojumppa peruutettu. Onneksi minulla on kuntosalikortti yksityiselle salille, siellä jopa 20 osanottajan yhteisjumpat pyörii. Siis kansalaisopiston virukset ovat vaarallisempia, vai mitä?

Nato olisi myös menetetyn Karjalan takaisin saamisen suhteen hyvä Suomen tuki neuvotteluja käydessä.

Mielekkyys katosi jälleen liigakiekostakin. Voisi paketoida monen lajin kausi, näin nämä nyt päättivät. Nim. 22–23.

Kansaedustajilla ja ministereillä pitää olla avustajat ja asiantuntijat jos pääsevät aluevaaleissa läpi, kun siellä tarvitaan asiantuntijoita.

Nato-optionisteina me suomalaiset toimimme kuin katonpaikkaajat. Kun ei sada, niin katto ei vuoda eikä korjausta tarvita. Jos taas sataa, ei korjausta voi silloin tehdä.

Kiitos Ralf Sundille valaisevasta ja hyvästä kolumnista IP:ssa la 8.1.22. Korona-aikana on joustettu ja venytty ihan äärirajoille. Kaikenlaista juhlapuheita pidetty mutta ei kukaan kiitoksella elä. Toivottavasti palkka asia korjataan pian muuten kaikki loputkin hoitajat vaihtaa alaa.

Taivaan vallat! Eikö lapset saa harrastaa muuta kuin liikuntaa? Monilla lapsilla on älykkäitä harrastuksia, oli korona tai ei!

Ei ne penskat siihen kuole, jos joutuvat koronan takia jättämään harrastukset väliin vaikka kolmeksi viikoksi. Onhan niillä isä ja äiti. Eiköhän ne keksi jotain kivaa.

Itsenäisyysasioita. Suomi ja Euroopan Unioni: puututaanko sisäisiin asioihimme? Suomi ja Nato: puututtaisiinko sisäisiin asioihimme?

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos myi nettihuutokaupassa neliveto-maasturin sìviìliväreissä, vuosimalli 2005. Vuodessa ajettu 2700. Mihin tätä tarvitaan? Veronmaksaja.

Olen kauhean hämmästynyt miten jotkut tahot ovat huolissaan nyt, kun nuortenkin harrastuksiin tuli rajoituksia, että nuorten kunto muka rapautuu ja he alkavat voida huonosti! Haloo!! Yhden tai kahden kuukauden katko harrastuksiin ei rapauta kenenkään kuntoa, koska omatoimista liikkumista ei kuitenkaan nyt ole kielletty! Kyllä lasten ja nuorten pitää opetella ottamaan myös vastuuta yhteiskunnassa! Eivät he muuten sitä opi ottamaan! Ei heitä voi pumpulissa kokoajan kasvattaa! Nuorten kunto on jo ollut muutenkin kauan rapautunut, vaikka heillä olisi ollut mahdollisuus harrastaa kuntoilua ilman rajoituksia! Suuri osa tänä päivänä armeijaan menevistä nuorisosta ovat nytkin jo rapakuntoisia. Heille pitää opettaa jo nuoresta mitä on vastuun ottaminen yhteiskunnassa ja että se kuuluu kaikille! Ei nuori siitä ”rikki” mene vaikka heiltä vaadittaisiinkin joskus myös vastuun ottamista! Tällaisessa tilanteessa kaikkien pitää ottaa vastuuta ja se on opetettava myös nuorisolle!

Osaava kirjotus Heiskalta (lauantain I-P). Samoin Maunulan samasta aiheesta. Joskus on viisasta tutkia historiaa ennen kuin lähtee sotaan ja muistaa, jos liitymme Natoon, velvollisuus tulee taistelukentille omat pojat mukana, ja kalliiksi tulee, ja myös vainajia. Mieluummin rauhan rakentaja sovittelevana osapuolena ja ymmärretään molempia puolia, rauhaa ei tule jos yksi sanelee. On hyvä muistaa esim. USA ja Kuuba siihen Guantamon vankileirit vielä tätä päivää. Sama on Venäjä ja Ukraina ja heidän vankinsa. Kaksi suurvaltaa, jossa kummassakin on ihmisoikeudet kateissa.

Muistuu monilla hyvin mieleen ruotsalaisen Abba-yhtyeen euroviisuvoitto 1974. Nyt vuosikymmenten tauon jälkeen yli 7-kymppiset laulajat ovat palanneet lauluhommiin. Liekö heillä ollut ”putkiremontteja” tai muuta vastaavaa taloudellista huolta. Vanhat ”Waterloot” ainakin myyvät taas. Miten olis Suomen lähes parikymmenvuotistakaisen ”Loordiporukan” paluu uusine ideoineen parrasvaloihin euroviisuvoittoa metsästämään?