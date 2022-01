Aluevaalit on koronatilanteesta huolimatta pakko järjestää ajallaan, koska muuten hallituspuolueilta jäisi alueiden hillotolpat jakamatta.

Pääkirjoitus pilkkaa niitä, joita ”bensan kallistuminen itkettää”, muttei Netflixin hinta. Netflix maksaa alle kympin kuussa. Sillä ei saa edes viittä litraa bensaa, mikä itkettää ainakin minua.

Joku täällä väitti tutkijaan vedoten, että tuulivoimala tuottaa sähköä hyvin myös tyynellä pakkassäällä. Nyt on pakkasta 15 astetta. Fingridin mukaan tuulivoima tuottaa sähköä 241 MW:n teholla. Tuulivoimakapasiteettia on Suomessa reilusti yli 2.500 MW. Tuulivoimaa ei siis tule edes kymmentä prosenttia nimellistehosta. Valehteleeko Fingrid, vai pitäisikö kirjoittajan vaihtaa asiantuntijaa?

Kyllä monelta sekoilulta olis vältytty, jos pääministeri ei olisi tyrmännyt presidentin koronanyrkkiä.

Kiitos Il-Po Financial Timesin jutuista sunnuntaisin. Ylivoimaisesti mielenkiintoisinta luettavaa, joka kerta. Tämäntyyppistä lisää, vaikka sivukaupalla.

Olen vähäkyröläinen boomeri! Ikinä ei ruotsinkielisistä ole ollut haittaa. Palvelut pelaavat moitteetta Vaasassa. Laihialaiset hakevat leivän lähikaupungistaan ja kaupalliset palvelut huippua. Liittykää vain kiireen vilkkaan.

Tässä koronatilanteessa kaikille työpaikoille maskipakko!! Miksi visiirin käyttö maskin tilalla sallitaan?

Korona riehuu työpaikoilla, eivätkä suinkaan kaikki voi olla etätöissä. Koronaohjeistuksia laaditaan työpöytien ääressä, mutta pitäisi esimiesten myös seurata, että työmaalla niitä noudatetaan? Nyt on vakavasta asiasta kyse, eikä koronatoimet saa olla pelkkää kulissia.

Oli hienoa lukea loppiaisen lehdestä Lapualle jäälle tehdystä hiihtoladusta. Toisin on tilanne Vaasan syrjäkylällä Vähässäkyrössä, jossa jään ovat vallanneet ”moottoriurheilijat”. Pärinä kuuluu kilometrien päähän kirkonkylän toiselle puolelle, kun tuntikausia päivässä ajellaan hoivakodin naapurissa. Varmaan ovat tuumanneet, että sieltä eivät pysty valittamaan metelistä. Kaupungin ympäristölautakunnalle terveiset, että kaikkeen ei pitäisi lupia myöntää.

Kyllä on härskiä toimintaa puolueiden taholta, jos hyväksyvät tulevan aluevaltuuston toiminta-avustuksen. Nythän ollaan valmistelemassa aluevaltuuston toiminta-avustusta, jossa valtuustoryhmille maksetaan 6000 euroa ryhmän jäsentä kohden. Ja tietysti kokouspalkkiot päälle. Mistä nämä rahat aiotaan ottaa? Tulen vaalissa äänestämään sen puolueen ehdokasta, joka vastustaa kyseistä avustusta.

Mitä eroa on poliitikolla ja terveydenhoitohenkilökunnalla? Poliitikko on huolissaan itsestään ja vaalituloksesta, terveydenhoitohenkilökunta koronan leviämisestä ja potilaista.

Ampumahiihto, naiset takaa-ajo: suomalaiset 24., 29. ja 50. Selostajan mielestä onnistuivat hyvin.

Kyllä minä taas niin mieleni pahoitin, kun äkkäsin, että olen lahjoittanut Etapille saunankiukaani ihan ilmaiseksi! Nyt puuhataan kiukaitten romutuspalkkiota ja kyllä minäkin sen kaavaillun paritonnisen olisin tärkiää ottanut vastaan!

Ilman sen kummempia tutkimuksia, vain ikkunasta katsomalla, voin todeta, että tuulimyllyjen siivet pyörivät silloinkin kun maan pinnalla on tyyni pakkassää.

Tuulivoiman kannattaja kehui tällä palstalla (IL-PO 9.1.), että talvella tuulee kesää suotuisammin. Tammikuussa 2016 Suomen suurin sähkön tarve oli 15105 MW, mutta tällöin tuulisähkön tuotanto oli vain 2% voimaloiden nimellistehosta sekä osa voimaloista kulutti sähköä lämmitykseen. Oletko valmis luopumaan sähköstä kun tuulivoimalat ei pyöri?

En mäkään niistä tuulimyllyystä tykkää. Kuka korvaa maanomistajalle niistä aiheutuneet kulut sitten kun myllyyllä ei oo enää mitään käyttöä ja ne pitää romuttaa? Ajelin loppiaasna Merikaarross’. 7 myllyä oli pyärimätä, loput pyärii laiskasti, heikkua tuulta ja pakkaasta 11 astetta. Mitä virkaa näillä tuulimyllyyllä oikiasti on?

Nyt korona-aikana on ilmennyt selvästi, että kyllä me suomalaiset ollaan oikein ruikuttajakansaa ja oman navan tuijottajia! Ilmeisesti meillä täällä Suomessa on kaikki asiat vielä liian hyvin, kun ruikutetaan kaikista mahdollisista päätöksistä mitä viranomaiset tekee! Perusoikeuksia vain vaaditaan, eikä tautitilanteesta viis veisata!

Miksi Vaasassa Asevelikylä aurataan hyvin, mutta esim. Melaniemeä ja Teeriniemeä ei?

Luulin, että Vaskiluotoon suunnitellaan näyttäviä tornitaloja upeilla merinäköaloilla, mutta kovin lättänöiltä nuo vaikuttavat. Mahtaako taloista edes nähdä merelle?

Selvityksen mukaan matalasti koulutetut maahanmuuttajat työllistyvät paremmin kuin vastaavat suomalaiset. Tämähän vie pohjaa koko perussuomalaisten ideologialta ja puheilta elintasopakolaisista. Kyllä näitä lusmuilijoita näyttää olevan ihan omasta takaa.

Bandyssä tulisi tehdä kuten kiekossa ja sählyssäkin: pelata yhteinen, merkitsevä runkosarja Ruotsin kanssa. Hyvä Mestarien liigakin tuo enemmän nähtävää.

Valtiovierailu on arvokkain kahden valtion välinen tapaaminen. Virallisen valtiovierailun Yhdysvaltoihin on Suomen presidenteistä tehnyt vain Urho Kekkonen vuonna 1961 John F. Kennedyn kutsumana. Se oli sitä suomettumisen aikaa se.

Hommasin lisää puita omasta mettästä takkaan ja saunaan kun tämä ilimasto vaan lämpenee, nytkin -22 mittarissa.

Tuulivoiman puolustaja vetosi tutkijan väitteeseen, että kylmänä pakkaspäivänä katutasossa on tyyntä, mutta korkealla tuulimyllyn lavat huitovat. Maanantaina aamulla 10.1. pakkasta Seinäjoki -23 astetta. Fingridin reaaliaikainen sähköverkon tila sivu kertoi että sähkön kulutus 12800 MW, tuonti ulkomailta 4400 MW, tuulivoiman tuotanto 87 MW! Huoltovarmuus? Näin kansaa sumutetaan.

Loistava kirjoitus Juhani Viitalalta 10.1.

Työperäistä (huippuosaajienkin) maahanmuuttoa tarvittaisiin nopeasti, mutta mikä ei oikeasti houkuttele tulemaan tänne kaukaiseen ja kylmään peräpohjolaan, mm. vaikea maahantuloprosessi, vaikea kieli, asumisen/elämisen kalleus ja lisäksi täällä opiskelevat ulkomaalaiset karkaavat takaisin, humanitaarista maahanmuuttoa on tässä yhteydessä väärin verrata työperäiseen maahanmuuttoon.

Mitäs hoitajien ja siivoojien palkoista, pääasia että paperimiesten ostovoima paranee.

Kiitos Ville Hämäläinen hyvästä ja asiantuntevasta kirjoituksesta 10.1. I-P:ssa sää- ja ilmastoasiasta. Näin olen myös sen ymmärtänyt.

Hyvät koirien ulkoiluttajat! Mielestäni maaseudulla kylänraitilla riittää paikkoja pissattaa koiria muualle kuin postilaatikkoihin! On ikävää hakea postia pissalta haisevasta laatikosta.

Kumpi on pandemian hoidossa parempi, lakikirja vai lääkärinkirja?

Kissojen ja koirien omistajat. Pitäkää huoli että lemmikkinne pääsee lämpimään ihan niin kuin te itsekin. Ei tarvita yhtäkään ulkokartanoissa ja kylmissä kopeissa värjöttelevää, kärsivää kissaa tai koiraa. Eläintä ei pidä ottaa jos sille ei kykene tarjoamaan lämmintä paikkaa, huoltoa ja hoivaa. Niin yksinkertaista se on. Turhaa kärsimystä ei saa aiheuttaa vaikka itse saisikin yönsä nukuttua ulkona värjöttelevästä lemmikistä huolimatta.

Fingrid Sähköjärjestelmän tila 10.1.2022 klo 11.17: kulutus 13.286 MW, tuotanto 9.383 MW ja tuonti 3.909 MW. Elämme siis vahvasti naapurimaidemme hyväntahtoisuuden varassa. Tuulivoimaa tulee 75 MW ja aurinkösähköä 10 MW eli yhteensä 100 MW, mikä on reilusti alle prosentti kulutuksestamme. Olisiko aika herätä todellisuuteen?

Kuinka monella on kanttia vastata seuraavaan toteamukseen ”kyllä”? Toimin ja vietin joulun- sekä uudenvuodenajan vastuullisesti viettäen aikaani vain lähiperheeni seurassa, jotta en vaarantaisi toisten terveyttä ja edesauttaisi taudin leviämistä. Ja ei kun mitä... tauti sen kun leviää katastrofaalisesti. Kyllä suomalaiset on tyhmää kansaa. Teen niin kuin minä haluan.