Ketä oikeasti kiinnostaa aluevaalit? Samoja naamoja on kunnanvaltuustoissa, maakuntavaltuustossa, kuntayhtymävaltuustoissa, eduskunnassa ja nyt ehdolla aluevaltuustoon. Mihin muuten maakuntavaltuustoa ja sen johtajia tarvitaan?

Eläkeläisen verotuksesta on kirjoitettu. Tänään tuli eläkeyhtiöltä tieto tämän vuoden eläkkeestä ja pidätysprosentista. Olen tehnyt 40-vuotisen työuran. Kuukausieläke on 2296,97 e ja vero 596,95 e, eli 26,00% Siinä on faktaa, onko vero ok?

Hyvät vanhusten omaishoitajat ja läheiset. Ostakaa vanhuksille riittävän isoja kerrastoja ja muitakin vaatteita. Vanhuksilla käy monesti kotiapua ja monenlaista pyykkääjää, niin vaatteilla olisi varaa kutistua. On harmillista, kun vaatehuoneen hyllyt pursuaa vaatteita mutta harvoin löytyy väljiä vaatteita, mitä olisi mukava pukea vanhuksen päälle. Kaikesta huolimatta te kaikki omaiset teette todella arvokasta työtä. Voimia teille jokaiselle.

Juhani Viitalalta jälleen hauska, ytimekäs kuvaus maalaisukosta ja helsinkiläisserkusta maanantain 10.1. lehdessä. Vastuullisuudesta Hölmölässä.

Seinäjoella vakavasti sairas ihminen jätetään ilman hoitosuunnitelmaa roikkumaan päivystyksen varaan. Et pääse hoitoon osastolle, jossa tietosi on kirjattuna, vaan odotat hädän tullen aina päivystyksen pitkän hitaan jonon kautta. Olisiko tässä byrokratiassa korjaamisen varaa?

Julkisilla paikoilla, kaupoissa, kirjastoissa eikä busseissa kaikki käytä maskeja. Meillähän on olemassa vahva maskisuositus. Se ei toimi kun näihin paikkoihin pääsee ilman maskiakin. Tarvitaan maskipakko kuten monissa muissa maissa. Myös maskeista tiedottaminen on ylemmällä taholla unohdettu. Eikö me maskien käytöllä suojelisi toisiamme tartunnoilta. Maskin käytöllä on myös muita hyötyjä, ei ole ulkonäköpaineita, ollaan kaikki yhtä nättejä sinisissä, punertavissa ja mustissa luukeissa. Vielä muistetaan hymyillä sitten leveästi kun joskus päästään näistä maskeista eroon.

Korona vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Totta. Harrastustoiminnan rajoitukset vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin, kehitykseen, mielenterveyteen ja syrjäytymiseen. No ei. Pysytään nyt asiassa. Ne vaikuttavat treeneissä käyviin, eivät niihin satoihintuhansiin, jotka eivät käy. Heille jää vain aktiivisten lisäämä tartuntojen riski. Virus ei ole mielipide, mutta keppihevonen monelle taholle.

Natossa on se toinen, vähän mainostettu puoli. Mukana on monta konfliktiherkkää pullistelijaa ja kriisien mahdollisuus sitä mukaa vahva. Jäsenyys veisi sotilaamme vieraille rajoille viidennen artiklan velvoittamana. Koska olemme maailman nöyrin pykäläkansa, tietää että heti veisi.

No niin. Nyt SAK on sitä mieltä, että bensan hintaa sopii nostaa. Kenenkä ”asialla” järjestö on? Ovatko he ”anekauppiaiden” bisnesten edistäjiä. Eivät ainakaan perinteisten kannattajien tukena.