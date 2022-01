Vaasan Sähkön hallituksen kokouspalkkiot (Ilkka-Pohjalainen, 9.1.2022) ovat aivan järjettömän suuria ja ylivertaisia muihin verrattuna. Taidanpa vaihtaa sähköfirmaa.

Palkoista. Joo minäkin sairaanhoitajana saan tuon 3500 bruttona, mutta se sisältää ilta- ja vkl-lisät eli ei ole peruspalkka.

Nyt ne maskit kaikille kasvoille. Myyjille myös, eikä roikkumaan nenän alle, se ei auta.

Kertokaa minulle missä sairaanhoitaja saa 3500e/kk. Vaihdan heti sinne töihin. Olen ollut alalla 33 v. ja tilinauhassani peruspalkka on 2478e, ikälisät nostavat tuloa huimat 198e. Epäsäännöllisestä kolmivuorotyöstä toki saa haittatyölisää. Sen olemme kai ansainneet?

Joku kertoi sairaanhoitajan palkaksi 3500e. Tyttäreni on sairaanhoitaja. Hän on näköjään siis saamassa 1500 euron palkankorotuksen!.

Viestipalstalla on ollut väärää tietoa sairaanhoitajien palkasta. Kyllä peruspalkka on 1000e pienempi kuin tuo mainittu 3500e. Pian 30 vuotta alalla olleena (urani huipulla) saan 2 ikälisää, n. 200e/kk. 3000 euron ansioihin pääsen vain harvoin, jos on paljon juhlapyhiä, vaikka teen säännöllistä kolmivuorotyötä.

Kaikki korona-aikana vain sisällä ”e-urheilua” harrastaneet kuormittavat muutaman vuoden päästä terveyspalveluja huonon kuntonsa takia ja kalliiksi tulee.

Sinä joka sanoit Vaasan olevan autoilun vastainen paikka, vierailepa Espoossa. Viikon oleskelun aikana jouduin lataamaan rahaa mittariin kaksitoista kertaa. Ilmaisia paikkoja ei ole.

Sjoen Energian puhelinvaihde nauhoittaa puhelut mutta kukaan ei vastaa puheluihin!! Aina on ruuhkaa ja konttorin ovet kiinni. Näin sähköiseksi on mennyt homma Sjoella. Että näin!

Joku täällä taivasteli, jotta kuinkahan kakarat ennen sai aikansa kulumaan, kun ei voinut teeveestä seurata hiihtokisoja. Voi hyvänen aika! Silloin hiihdettiin itse ja myllättiin muutenkin kavereitten kanssa ulkona. Ja sääntöjä keksittiin silloinkin – lumisodassa ei saanut käyttää jäädytettyjä lumipalloja.

Nyt on ovi Natoon vielä raollaan, kun tarpeeksi kauan kyykitään, ollaan taas yksin. Neuvostoliitto vain torkahti välillä, nyt se on taas herännyt henkiin.

Vaasa on Suomen rikkain kunta? Kunnallinen hevossairaala???

Suuri kiitos kotiseutuneuvos Seppo Katilalle yleisönosastokirjoituksesta, jossa hän kertoi parin vuosikymmenen takaisesta yrityksestä myydä Seinäjoen Energia. Tarkat tiedot jokaisen valtuutetun äänestyskäyttäytymisestä osoittavat, että kantaseinäjokelaiset pitivät itsenäisen yhtiönsä puolta, kun taas Hokkanen ja hänen mielistelijänsä ajoivat yhtiön myyntiä.

Onneksi tämä joukkio epäonnistui. Valitettavasti löytyy myös sellaisia esimerkkejä, jotka osoittavat näiden hännystelijöiden päässeen ratkaisevaan asemaan.

Kun joku vain palkkaa minut (työnantaja saa työkkäristä 50 % palkkatukea!), niin takuuvarmasti löydän itse itselleni myös työnantajaa hyödyttävää tekemistä.

Sukunimien taivutuksesta 12.1. Pääperiaate: sukunimiä taivutetaan kuten vastaavia yleisnimiä. Lukuisia poikkeuksia on. Kallis on ruotsinkielinen talonnimi, siksi gen. Kalliksen. Liukas, gen. Liukkaan (pääperiaate). Jos emme tiedä, että Orpon suku on taivuttanut nimeään ilman astevaihtelua, voimme hyvin kirjoittaa Orvon (gen.); pääperiaate. Sat sapienti.

Todellinen ”digihyppy” tapahtuu, kun vähennetään tietokoneen tarpeetonta palvelemista! Näin ammattilaiset vapautuvat tekemään tuloksellista työtä. Kirjaamisen voivat muutkin tehdä!

Ihmisiltä halutaan että vähentäisivät lihan syöntiä ilmastollisista syistä mutta Suomessa on 700 000 koiraa jotka kaikki syövät lihaa esim. 100 g/päivä, se tekee 70 000 kg päivässä ja vielä suurin osa ulkomailla tehtyjä tuotteita. Haluaisin tietää mitä ympäristöaktivistit tästä sanovat, jossain se liha tuotetaan. Onko se vähemmän haitallista, kun koirat sitä syö?

Saammeko soten myötä tasavertaiset palvelut terveydenhoidossa joka kuntaan? Nykyään rehottaa epätasa-arvo kunnissa. Jossain kunnassa kerkiää lääkäri käydä rokottamassa vanhuksia kotona, kun taas jossain kunnassa ei saa rokottajaa kotiin. Eikä lääkäriaikoja.

Maan hallitus jakaa almuja sähköauton ostajille, vaikka he eivät todellisuudessa niitä tarvitsisi. Eikä tainnut tulla huomioitua sähköyhtiöiden hyeenamaista hyökkäystä nostamaan sähkön hintaa, koskapa ennakoivat kysynnän kasvavan. Valitettavasti hinta nousee sillekin, joka ei sähkäriä pysty edes almujen avulla ostamaan. Korvauksena hän saa maksaa ilmastoveroa! Tämä sähköähky eriarvoistaa kansalaisia pahimmalla mahdollisella tavalla; tavalliset pulliaiset kustantavat almut hallituksen kunnianhimon. Tuntuu kyllä päätäpahkaiselta häpeänhimolta.