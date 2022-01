Enpä ole vielä tuollaista palkkaa (3500e) nähnyt tililläni. Miinustetaan tonni niin lähestytään oikeaa summaa. Verojen ja muiden vähennysten jälkeen käteen jää n. 2000 e/kk, terv.sairaanhoitaja.

Hirvi kaadettiin jo, mutta selvitetään, mistä se oikein on tullut. Vertaa koronajäljitys.

Kuka voisi edes kuvitella, että Nato hyökkäisi Venäjälle ja valloittaisi osan maata? Miten tämä vallattu alue jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken?? Ei Neuvostoliittokaan pystynyt elättämään Itä-Eurooppaa. Miliisi joka kadunkulmaan ja sotilaat maihin. Loppui ruoka ja ruplat!!

Hyvinvointialueeen työntekijöiksi siirtyviä sosiaali- ja terveysalan johtajia ja työntekijöitä on paljon aluevaaleissa ehdokkaina, ovatko he vaalikelpoisia työnsä vuoksi?

Aluevaaleissa monella poliitikoilla on hätä ryhtyä sote-alan ammattilaiseksi, vaikka ei ole mitään koulutusta eikä työkokemusta alalta.

Thl:n selvityksen mukaan Etelä-Pohjanmaan terveyskeskusverkosto on mitoitettu 1980-luvun asukasmäärälle, joka oli noin 40 000 asukasta enemmän. Nyt suunniteltu 1+7 malli on aivan liian raskas. Alkuun riittää laajat yksiköt Kauhajoelle, Kauhavalle, Seinäjoelle ja yksi yhteinen Alajärvi–Alavus-suunnalle. Näin jää rahaa myös muihin palveluihin. Nopea hoitoonpääsy tärkeämpää kuin seinät. Valtuutetuilta soisi uutta ajattelua kun rahat ei riitä nykyiseen toimintaan.

Kun sotea aikoinaan alettiin suunnitella, niin puhuttiin säästöistä ja joustavasta hoitoon pääsystä. Nyt ei enää puhuta säästöistä mitään, kun rahaa on alkanut nykyisten päättäjien aikana kasvamaan ”puussa”.

Nykyään ihmiset matkustelevat lomakohteissa kaukana maailmalla, mm. Thaimaassa, Kreikassa, Turkissa ja Espanjassa. Silti terveysaseman pitäisi näkyä oman kodin portailta, mutta se ei saisi maksaa mitään.

Kuinka Vaasassa voi olla näin huonosti lumen poisto!! Keskusta hukkuu lumeen. Kenen vastuulla?

Sinä, joka arvostelit opettajien ja rehtoreiden työtä. Et varmaankaan itse ole sitä työtä päivääkään tehnyt, niin on helppo huudella?!? Opettajan työssä asiat eivät aina ole niin mustavalkoisia kuin väität! Ota ensin selvää ja tee työtä, huutele täällä lehtien palstoilla sitten vasta.

Ei sen lumenluonnin aina tarvitse ’lumisotaa’ olla. Lumien kasaamisesta voi sopia naapurin kanssa ihan asiallisesti. Meillä on niin hyvä naapuri, että neuvoi ihan vasiten työntämään lumia heidän puolelleen tiettyyn, sopivaan kohtaan, kun huomasi, ettei meidän ahtaalle tontille meinaa niitä saada mahtumaan millään. Kyllä E-P:lla naapuriapua löytyy.

Taas kerätään osakeantia tyhjän ja kuolleen Sjoen lentoaseman tekohengittämiseksi. Ei voisi olla turhempaa rahan haaskoota kun tuo tyhjä kenttä!! Älkää kunnat panko vähiä rahojanne tuohon turhaan touhuun enää yhtään euroa! Nekin rahat vaikka soteen!!

Kiitos kommentoijalle, joka nosti television kielenkäytön esille. Mikä huolestuttavaa, runsaasti kiroilua ja v-sanan käyttöä esiintyy julkisin varoin ylläpidettävillä kanavilla, joiden pitäisi huolehtia osaltaan kansakunnan sivistyksestä ja edes jonkinlaisten arvojen säilymistä myös tulevaisuudessa.

Miksi ne länsiliittoutumat lähti auttamaan Neuvostoliittoa, siis Suomea ja Saksaa vastaan? Ollaanko rähämällä väärän maan kanssa?

Kanteleenkadulle olis hyvä asentaa vuoropysäköintimerkit kuten jo on osalla Koulukadun poikkikaduilla. Josko vaikka alettais käyttämään parkkipaikkoja joita on yleensä käyttämättä 20–30 kpl. Helpottuis huomattavasti auraukset ja liikennöinti kun ei tarvitsis ajaa koko katua väärää puolta.

Haloo ittelles! Olen juuri jäänyt eläkkeelle 30 vuoden lehtorin työstä ja bruttoeläkkeeni on 1800 euroa ja verojen jälkeen käteen jää n. 1450, että niin kovat palkat opettajilla!

Erään kuuluisan edesmenneen kenraalin sanoin, älä koskaan luota itänaapuriin. Siksi ihmettelen suuresti, miten sodan käyneet ja nähneet ihmiset voivat suosia sitä suomettumista. Venäjän alusmaaksiko hinku?

Kyllä tuo mettästys menny yli hilseen, ökymaasturis istutaan toisten itse maksamilla ja auratuilla teillä ja kytätään saalista ja yöt ajetaan tie kuralla valojen kans. Tosikovia mettästäjiä ja tarvis tohonki jokin laki tulla. 45 vuotta autoa ajanu mettäkylästä.

Kaunokirjoitus on jätetty kokonaan pois peruskoulun opetusohjelmasta. Ilmeisesti ajatellen että ei nykynuoret sitä tarvitse, kun kirjoittavat kaiken näpyttelemällä! Mutta toisaalta he eivät osaa lukea mitä ennen kirjoitettiin, eivätkä myöskään nykymummon lähettämää korttia ! Perheemme käytössä on ollut yli 50 vuotta mökkikirja, joka sisältää aarteita, joita nykylapset eivät osaa lukea! Ehdotan lyhytkurssia kaikille peruskoulun esim. 5. luokalla kirjoituskirjaimista jottei jää aukkoa sivistykseen.

Kannattais sieltä hetekan pohjalta nousta tutkimaan vähän tarkemmin maailman menoa. Tai vaikka maata kyljellään välillä. Mutta jos tuvassa vain yksi ikkuna ja sekin metsään päin, niin ei siitä paljon tietämys laajene.

Sydämellinen kiitos Krista Kiuru, kun tahdot suojata lapsiamme koronakuolemalta. Tuntuu, että olet ainoa!

Vaasassa Rewell Centeriä on nykyaikaìstettu joka vuosikymmenellä, Seinäjoella Aaltokeskuksen viereen ei saisi rakentaa mitään uutta. Onko Seinäjoki jäänyt 60-luvun kauppala-asteelle

Aluevaalien ehdokkaat muistakaa, jos on rahaa markka, et osta kahdella.

Hoitajille on esitetty palkankorotuksia ja varmaan ihan syystä. Vastaavaan tulokseen päästäisiin jos meidän muiden työikäisten palkkoja hieman laskettaisiin, tulisi halvemmaksi kansantaloudelle monella tapaa ja lopputulos sama eli heidän ostovoimansa muihin verrattuna paranisi, siitähän on ymmärtääkseni lopulta kyse.

Miten voi olla mahdollista, että lääkäriliitto voi olla portinvartijana päättämässä lääkäreiden opiskelijapaikoista. Nyt Suomessa paremmin sääntö kuin poikkeus ainakin maaseudulla, että lääkärinä ulkomaalaistaustainen, kun lääkäreistä pulaa. Miksi ei kouluteta omia nuoria?

”Omaa sähköntuotantoa tuulimyllyillä? Tuuli on ehkä meidän, mutta myllyt ja rahastus on valtaosin ulkomaisten rahastusyhtiöiden omistuksessa. Saamme siis täysin itse maksaa nopeasti kallistuvan sähkön ulkomaisille yhtiöille. Meidän tuulella tuotettua. Hah.

Mitä ihmettä vihreä Pekka-ministeri ”höpöttää”? Suomen Nato-jäsenyys olisi Venäjän käsissä. Mitä hän sillä tarkoittaa?

Suomessa riittää kriisityöntekijöitä, joka tason terapeuttia ja lääkäriä pilvin pimein antamaan kriisihoitoa. Mutta kun pitäisi pelastaa henki, ei ole ketään missään, mikään ei kuulu kenellekään. Päättäjät, miettikää tätä! Aina sama juttu!

Onko VKS unohtanut silmäsairaat! Ihmetystä herättää, että potilaita lähetetään hoitoihin Seinäjoelle! Onhan VKS laajan päivystyksen sairaala? Onko totta, että silmäpolilla on vain 1 lääkäri. Mikä on syy, että Vaasaan ei saada lääkäreitä (kieli, vai joku muu syy)? Hoitotakuun piiriin kuuluu vakavat silmäsairaudet julkiselle puolelle. Jokaisella ei ole varaa yksityislääkärin hoitoihin. Toivomme asian herättävän keskustelua!

Pääseeköhän merikapteenikouluunkin kaikki, jotka keksivät hakea? Näinhän on laita sairaanhoitajien koulutuksessakin. Päin mäntyä sielläkin mennään.

Sote on täysi iso pannukakku! Vaasan Rantakadulla liikenne kasvaa sotetalon takia. Hyvät parkkipaikat veden äärellä.

Paperimies odottelee uutiskuvassa valmistunutta rullaa. Palaset sinkoilevat. Paperimies leikkaa rullasta pari ulointa kerrosta, jotka putoavat maahan. Miksi? Leikkausjälki ei ole suora, viimeistellyn näköinen. Mitä leikatuilla tehdään? Omituisen näköistä touhua, eikä vähimmässäkään määrin vaativaa.

Karjala takaisin. Jos Koivisto olisi aikoinaan suostunut ottamaan Karjalan takaisin, olisiko käynyt kuin Ukrainan Krimin kanssa?