Sote tulee. Vaasassa ainakin on valmiiksi lisätty hallintoa päihde- ja mielenterveyspuolelle.Lisäksi olemme saaneet onnellisten kaupunkiin hyvinvointi johtajan alaisineen. Samalla lähipalvelut häipyy esikaupungeista.

Sinä, joka kirjoitit Abban ”putkiremonteista”, ei kuule taida olla heillä olla pikkurahasta pula, nimittäin jokaisen jäsenen henkilökohtainen omaisuus on reilusti yli 100 milj. euroa.

Susilaumat, onko tutkittu, riittääkö ruoka metsissä, kun tulevat asuintalojen lähelle kissoja ja koiria pyydystämään, susien paapomisessa on vikaa. Entä jos susilauma sieppaa lapsen, näin kävi vielä 1700-luvulla. Miksi siihen halutaan takaisin? Pelkään ihan aidosti, että susi tekee pahaa lapsille. Ja kun tiedetään rottienkin tuloa lasten vaunuihin, ruoka metsässä ei riitä kaikille.

Arvatkaapa, jääkö vastaajalle minkämoinen olo, kun puhelinsoittaja on keräämässä rahaa, ja lyö puhelimen kiinni, kun vastaaja sanoo, ettei tällä kertaa... Ei siis ehdi selitellä, miksei juuri nyt kykene auttamaan, jota kyllä mielellään tekisi.

Miksi joku kehottaa äänestämään alojen ammattilaisia. Minä en ainakaan ole vielä keksinyt, miten esim. lääkärikoulutus pätevöittäisi konsernijohtamiseen. Samalla viivalla kaikki ehdokkaat. Äänestäkää sellaista, joka todistetusti kykenee käyttämään tervettä järkeä puolueesta riippumatta.

Huomasin, että tällä palstalla kadehditaan taas opettajien vähäistä työmäärää, erinomaista palkkaa ja ihania lomia. Tervetuloa töihin kouluihin, teitä tarvitaan. Siellä on työvoimapula. Kun koronatilanne joskus hellittää, kouluihin saa mennä seuraamaan lapsensa päivää ja mahdollista tulevaa työpaikkaasi.

Täs taannoin kehuttiin Fallesmannin uutta kiertoliityymää. Onhan se autoilijalle hyvä ja sujuva. Mutta pyöräilijälle on vaaranpaikka Jouppilantietä pitkin tulevat autot jotka kääntyvät kaupungin suuntaan. Liittymään tullaan aika kovalla nopeudella kun ”ei tarvi väistää ketään”. Toivotaan että ei satu mitään.

Veronmaksaja 13.1.: pelastuslaitoksen huutokauppaamat maasturit (6 kpl) ovat n.15 v. ikäisiä, puna-valkoiset teippaukset ja hälytyslaitteet poistettu. Johto-, miehistönkuljetus-, ensivasteautoja, trailerien vetoa, ym. Rauhallinen asemapaikka – vähän ajoa. Veronmaksajana en ymmärrä miksi nämä piti korvata jollain Skoda Superb -farmareilla? Huonommat maasto- ja veto-ominaisuudet, lyhyempi käyttöikä jne.

Taas joillakin tuntuu olevan halua hakata päätään Karjalan mäntyyn.

Miksi yritätte levittää soopaa Natosta? Se on puolustusliitto, eikä sekaannu kenenkään valtion sisäisiin asioihin. Eikä määrää mitään. Miksi vääristellä asioita?

Nimimerkille ”Veronmaksaja”, kirjoitit 13.1., että Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos myi nettikaupassa maasturin siviilikäyttöön. Kehotan, että tutustuisit ensin paremmin näihin myytäviin pelastuslaitoksen ajoneuvoihin ja historiaan. Kaikki ajoneuvot mitä siellä myydään, ovat varmasti olleet siinä käytössä mihin veronmaksaja niitä tarvii. Näidenkin maastureiden käytöllä varmasti on pelastettu jopa ihmishenkiä kun niitä käyttää esim. ensivasteet. Tiet kohteeseen eivät aina ole niitä parhaiten hoidettuja. Jos ihmetellä pitää, missä maasturit ovat turhia, niin tiemestareilla. Jos he ei pääse jotain tietä ajamaan henkilöautolla, niin vissiin sille tielle pitää jotain tehdä.

Suurin syy nuorten rapautuneeseen kuntoon on siinä, että vanhemmat kuskaavat heitä kouluun ja harrastuksiin.

Suomettuminen, sinun aikanasi rakensimme hyvinvointiyhteiskunnan jossa on hyvä tasapuolinen terveydenhoito, koulutus, maanpuolustus, työllisyys, kauppa. Pienet virheesi peittyi hyvyyden ja turvallisuuden alle. Tänään kaikki kansat haluaisivat suomettua, asuuhan maassasi maailman onnellisin kansa. Kaipauksin muistaen, ystäväsi Urho.

Nyt ei tuntunut hyvältä. Monta tuntia lähetteellä VKS:ssa. Vihdoin kysyttiin olenko saanut apua. En ollut. Kysyjä sanoi menevänsä selvittämään asiaa. Kohtasi kollegan, joka myös odotti hoitoa. Nappasi sitten kollegan ohi jonon hoitoon. Niin minut unohdettiin jälleen odottamaan...

Nato-intoilijat! Pelkkä jäsenkortti ei hyödytä (Baltia), vaan pitää olla tukikohtia (Norja, Puola yms.) eli Naton lentotukikohta esim. Kauhavalle ja laivaston esim. Ahvenanmaalle, ilman näitä ei turvaa! Asia erikseen haluavatko he tulla Suomeen ja Itämerelle tuoda Patriotit ja muut vehkeet tänne. Zaharova jo lupasi kääntää taktisia ohjuksia tännepäin jos liitymme, siksi tarvitsemme Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Sen jälkeen meillä on itäraja missä molemmin puolin on kovat piipussa. Kuten Norjalla. Presidentille ja Viisikolle viisautta valintoihin!

Kukaan ei osaa kunnassa neuvoa vanhukselle, jolla ei ole nettiä, miten aluevaltuuston jäsenet valitaan. Eniten ääniä saaneet? Kunnasta kehotettiin äänestämään omia ehdokkaita. Eikö saa äänestää muita?

Olipa urheilugaalan televisiolähetys pohjanoteeraus. Käsittämätön musiikin soitto, vielä kun meni päällekkäin juontajien puheen kanssa, piti ahkerasti käyttää voluumin säätöä. Käsittämätöntä, toivottavasti seuraavassa on ammattilaiset asialla.

Hyvinvointialueiden tehtävistä puhuttaessa ja kirjoitettaessa käytetään usein ilmausta ”sote”. Ymmärrämme toki, että siinä viitataan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mutta mieleen nousee myös ”pe” erään mielipidekirjoittajan pelastustoimen korostamisesta hyvinvointipalveluiden hyvin merkittävänä osana (I-P, 13.1.). Ehdottaisinkin median mahdollisimman usein tuovan esiin ilmaisua, ”so-te-pe”, tai lyhyemmin ”sotepe”. Niihinkin totuttaisiin.

Että pankit kehtaavatkin sanoa neuvovansa vanhuksia digipalveluissa! Eivät neuvo! Olisipa maassa it-koulu vanhuksille! Vaikka sijaitsisi Utsjoella, lähtisin sinne. Eikö mikään oppilaitos voisi järjestää iltaopetusta maalla?

Etuilemiseen, turvaväleihin ja muutenkin huonoon käytökseen hissijonoissa tulisi vakavasti puuttua. Porttikiellot ja hissikorttien pois otot käyttöön ilkiölle. Muita maksavia asiakkaita, kun pitävät ihan pilkkanaan. Koskee niin Simpsiötä Lapualla kuin Öjbergetiä Vaasassa ja muitakin paikkoja. Vanhemmat tosiaan saisivat vähän seurata ja olla tietoisia miten huonosti ne omat kullannuppunsa käyttäytyvät laskettelurinteissä ja hiihtohissijonoissa.

Pelastustoimella on varmasti varaa tinkiä kuluissaan jos haluavat. Tehtävämäärät myös vähenemään päin, mikäli ei 1–2 syysmyrskyä satu samalle vuodelle. Esim. Isonkyrön vaihtaessa E-P:n puolelle hinta nousi n. 25 % per Kyrön asukas / vuosi. Koronan värittämä aika vaatii hoitajia lisää.

Siitä on kulunut yli 70 vuotta kun Lappeenrannassa armeijassa ollessani hernekeittoa syödessäni, pakissa lusikkaa pyörittäen ei sieltä hetkiään jokaisella yrittämällä hernettä löytynyt. Nyt katsoessani tv:stä kun Lappeenrannassa paperimiehet söi rokkaa, niin ainakin näytti siltä että oli herneitä ja myös lihaa, jota meidän mokujen ruokavalioon ei kuulunut koko aikana. Että kyllä asiat ja ajat muuttuu. Meinaan.

Prinssi Andrew menetti kaiken hyvän lisäksi sotilasarvonsakin. Falklandin sodan helikopteriveteraani. Mutta niinhän se on tässä maailmassa, että kun epäonnistuu, niin kaikki hylkäävät.

Risuja paikallisille kaupoille. Pandemia pahenee ja FFP2-maskien saatavuus aivan olematonta. Nyt pitäisi jo olla selvää, ettei kirurgisilla maskeilla pärjätä.

Uusien sotealueiden seurauksena kuntien johtajilta työmäärä putoaa puoleen. Kysymys kuuluu; putoaako kunnan johtajan palkka työmäärää vastaavaksi?

Ei voi olla totta ,että Suomen urheilugaalassa valitaan Venäjän joukkueen päävalmentaja Suomen parhaaksi valmentajaksi = Kyllä nyt on suomettumisen ennätys!!

Naapuri isottelee ja määräilee ihan entiseen neuvostomalliin, Karjalan ja Krimin kuviot aivan yhtenevät, nyt äkkiä Natoon kun ovi on vielä raollaan!

Mitä enemmän Megan Markle aiheuttaa hämminkiä, sitä korkeammalle nousee herttuatar Catherinen arvo ja merkitys.