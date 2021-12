Suomi ei ole oikeusvaltio, ellei 90- luvun pankkikriisin yhteydessä toteutetut laittomuudet ja kohtuuttomuudet tule oikeuskäsittelyyn.

Surkeaa on suomalaisten” tähtien” hiihto, valitaan yksi kisa, loput jätetään väliin tai keskeytetään, rupusakki sitten sijoilla” ynnä muut” jotka sentään viitsivät hiihtää!

Ministeri Karin vastauksesta Peltolan kysymykseen lihan tuonnin rajoittamista puuttui vastaus. Onko siis vihreät sitä mieltä, että lihan tuotanto on Suomessa lopetettava mutta lihan tuonti sallitaan eikä siten kannateta lähellä tuotettua ruokaa.

Kiitos Salomäelle! Sinun kaltaisesi vuoksi kirkkoon ei palata. Srk:n jäsenillä samat velvollisuudet, eri oikeudet. Jumala armahtaa, sinä et.

Miksi Suomessa hoitajan ei ole pakko ottaa rokotetta, mutta potilaan on pakko olla rokottamattoman hoidossa ja menettää henkensä? Miksi hoitajalla on enemmän oikeuksia kuin potilaalla? Eikö yhteiskuntamme arvosta vanhoja, sairaita ja vammaisia? Joutavat kuolla, vai?

Saksa saattaa pyrkiä muuttamaan EU:ta nyt merkittävästi liittovaltion suuntaan, koska uuden demari-liittokanslerin johtaman hallituksen ohjelmasta voitaneen näin tulkita. Ranskan ja Italiankin kanssa yhdessä toimien EU:n pienvaltiot, Suomi mukaan lukien, joutuvat näiden kolmen suuren EU-maan talutusnuoraan. Suomen nykyhallitus myötäilee todennäköisesti tätä linjausta, sillä vihreät ja liberaalit ovat myös demarien kanssa Saksan hallituksessa.

I-P 5.12. Pääkirjoituksen alla, Putinin kuva ja juttu mitenkä vähän on ”ulkopoliittista liikkumatilaa”. 90-luvulla kun Jeltsin ryyppäs, olisi ollut oivallinen tilaisuus mennä Natoon, kuten baltitkin. Nyt se on myöhäästä, ikävä kyllä.

Nyt näyttää siltä että aluevaaleista on tulossa puolueiden ”turnajaiset”. Mitenköhän mahtaa ministereillä ja kansanedustajilla aika riittää hoitamaan alueiden asioita? Luulis olevan riittävästi töitä eduskunnassakin, toki siitä saa varmaan jonkun ”nimellisen” korvauksen.

Maassa kaikki hyvin tämän hallituksen aikana. Vain kissojen verenluovuttajista puute kertoo radiouutiset su 5.12.

Vuosikymmeniä tilanneiden buumerien elämää hankaloitettiin kun uudistettiin dikilehti liian vaikeaksi.

Vaasan läänin jakaminen aikoinaan oli häpeällinen toimenpide, jonka arkkitehtinä oli RKP. Jos olisi päädytty vain yhteen maakuntaan, olisivat suomenkieliset saaneet enemmistön. Silloinen hallitus, johon myös RKP kuului, alentui jakamaan läänin kolmeen osaan. Järjetön toimenpide, josta Pohjanmaa kärsii nyt, ja tulevaisuudessakin.

Painikisoissa maskisuositus, silti suurin osa ilman maskia. Olisi luullut että edes toimitsijat käyttäisivät. Jännityksellä odotellaan mitä seuraa, vaan eipä nuosta ole ennemminkään puhuttu.

Yritysten tuloksista pääsee nauttimaan vaikka kaikki paperiliittolaiset ostamalla osakkeita pörssistä. Ei omistajien etuja saa ryhtymällä palkkatyöläisiksi. Eikä pörssiostoksiin tarvita ammattiliittoja eikä varsinkaan lakkoja. Noista palkoista voi jo sijoittaa muutaman euron!

Hurstin Valinta. Tähänkö Hyvinvointi-Suomi on päätynyt?

Niinistö oikealla asialla pitkästä aikaa, Natoon liittymisneuvottelut pitäisi aloittaa mahdollisimman pian, kansanäänestystä siitä on turha pitää, antaa asiantuntijoiden hoitaa homma.

On se niin väärin kun en saa tulonsiirtoja. Joudun tulemaan toimeen eläkkeelläni. Boomeri.

Suomen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa ulkomaantuonnista.

Håkan Nordman, emeritus RKP Vaasa. Kirjoitit pitkään ja hartaasti I-P:ssa 3.12. Vaasasta. Ymmärrän toki, että sinun on vaikeaa nähdä ja vielä vaikeampaa toteen kirjoittaa Vaasan kehittymättömyyden juurisyytä ja kolmea suurinta ongelmaa. Mitähän ne ovat, no nehän ovat ruotsin kieli x 3.

Useita aatteita omaavana aktivistina julistan niitä kesät, talvet. Missäs nyt on Mannerheimintiellä ja eduskuntatalon portailla istuvat? Ai niin, pakkanen johtuu säästä muut ilmiöt ilmastosta.

Lopettakaa punaiset nyt se vuodella 1918 fantasiointi. Kapina ei työväen oloja parantanut. Päinvastoin. Ja marxilaisuuden jäljet ovat kylmäävän kammottavat.

Minä myös haluan tietää, mihinkä VKS:n silmäpolin lääkärit ovat kaikonneet. 2 vuotta sitten olisi pitänyt olla aika. Eikä mitään tietoa uudesta.

On irvokasta ja itsekästä kirjoittaa samassa lauseessa oikeudesta hoitoon ja oikeudesta olla ottamatta piikkiä. Onko oikeus tahallisella teolla eli rokotteesta kieltäytymällä viedä tehohoitopaikka muilta sairailta ja peruuttaa jonkun muun tärkeä leikkaus, sekä maksattaa meillä muilla oma kymmenien tuhansien hoito parin kympin piikin sijaan. On myös velvollisuuksia, ja muillakin on oikeus elämään ja hoitoon.

Marinin käytös alkaa olla kuten Trumpin, suurta viihdettä. Pitäisi pysäyttää ennen kuin saa aikaan suurta vahinkoa. Ei kyseenalaistanut valtiosihteerin antamaa suullista ohjeistusta kuten ei Jäätteenmäki saamaansa faksia.

Hei, miksi kaupungintalon kulmalla, aiempina jouluaikoina olleet kauniin väriset jouluvalot eivät ole päällä? Muutamina iltoina ilta kävelyllä olemme varta vasten käyneet valoja ihailemassa, todeten, että eivät ole päällä ainakaan vielä klo 20 aikoihin. Joulumieltä kaikille!

Joku kirjoitti: ”Parvekkeella tuoksuu tupakka ja vessassa viemäriltä, et silleen”. Auttaisiko asiaa, jos lopettaisi tupakoinnin ja pesisi vessan lattiakaivon, et silleen.

Poliisin laskemat kustannukset 10 päivän Syyskapinasta olivat noin 360000 euroa. Tuolla kadulla makaajien aiheuttamalla kustannuspotilla olisi saatu rahoitettua n. 1000 hehtaarin metsäpuiden taimet, jotka olisivat tuottaneet kaivattua hiilinielua eli ilmastolle hyvää.

Minä sanon sen nyt suoraan. Pääministeri ja hallitus ei nauti minun luottamusta. Eikö he osaa edes hävetä? Voiko eduskunta luottaa nykyiseen pääministeriin?

Vastuullisen aikuisen ja lapsen erottaa siitä, että aikuinen miettii etukäteen onko jokin teko järkevää. Lapset voi tehdä tyhmyyksiä tietämättään. Nykyään monet aikuiset käyttäytyy tosi lapsellisesti, moni ajattelee että minä haluan ja minä voin. Nyt korona-aikaan pitäisi olla varovainen missä liikkuu mutta silti monien on pakko päästä esim. baariin, välittämättä seuraamuksista.

Eikö nykyinen liikenneministeri voisi edes yrittää muuttaa noin 96 % nykyisestä taxilaista entiseen malliin, vielä tällä vaalikaudella?

Onnittelut Heikki Kaukorannalle, ensin hänet valittiin Vuoden Pohjalaiseksi ja nyt lääkintämajuriksi. Siinä mies joka tietää ja osaa.

Eikö Suomessa voitaisi siirtyä jo rauhan aikaan itsenäisyyttämme juhlittaessa? Sodissa taistelleet ovat siirtyneet jo ajasta iäisyyteen kohta viimeistä myöden. Niin sanotut suuret ikäluokat, jotka nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa ovat suurelta osin rakentaneet, ovat jääneet vähälle huomiolle ja heidänkin rivinsä harvenevat nopeaa tahtia. Lavin Veikkoa lainaten: Myöhäistä on polttaa kynttilää, kun hautakumpu kerran umpeen luotu on.

Viher-vasemmistolainen politiikka tappaa suomalaiset kotitaloudet; luovutaan turpeesta, kivihiilestä, aiheuttaa sähkön hinnan moninkertaistumisen, polttonesteiden hinnat nousee jatkuvasti, sähköautoilla leikkiminen nostaa sähkön hintaa. Tuulisähkö epävarmaa.

Taistelimme muutama vuosi sitten parhaan Vaasan keskussairaalan puolesta. No, sairaala toki meillä vielä on, mutta millainen tasoltaan ja palveluiltaan ja mihin ollaan menossa. Lue tältä palstalta silmäpolin potilaan kirjoitus 6.12. Tapaus ei varmasti ole ainoa, vain yksi hyvä esimerkki. Toivottavasti sattumuksista kerrottaisiin aina ja heti, eikä sitten joskus tai lainkaan. Harkitkaa lisäksi, kenet valitsette päättämään teitä koskevista asioista Vaasassa – myös sairaalassa. Vai päädytäänkö heti siihen: menet asiassasi sairaalaan Vaasassa ja tilaat saman tien Kela-taksin valmiiksi ovelle hoitomatkaa varten Seinäjoelle.