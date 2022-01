Mökin akka tarvitsi 11.1. tietoa vanhusten tukipalveluista. Nettiosoitteesta pohjanmaanhyvinvointi.fi löytyikin nimi ja puhelinnumero tukipalveluohjaajalle, mutta hän olikin muissa tehtävissä eikä tiennyt, miksi hänet oli nettiin laitettu. Antoi kuitenkin uuden numeron, mutta sieltä vastattiin että väärä kunta: sosiaalipalvelut ovat erillään, vaikka terveyskeskuspalvelut yhdessä. Ohjasi uuden hyvinvointialueen vaihteeseen. Odotusta, musiikkia. Väsynyt vaihdeääni lupasi yhdistää, ja kohta vastasikin oikean kunnan lastensuojelu. Tiesivät keneltä piti kysyä, mutta tämän puhelinaika olikin jo loppu. Tunti oli vierähtänyt. Vain sen akka sai kuulla, että kaaoksessa työntekijät elivät. Näin siis mennään vuotta edellä muista sairaanhoitopiireistä.

Lopettakaa nyt hyvät ihmiset väittely tuulimyllyjen pyörimisestä. Oleellisempaa on se, millä vauhdilla ne pyörii. Talvella hitaammin, kesällä nopeammin.

Populismia rinnastaa alkoholi, tupakka ja suoratoistopalvelut bensaan. Bensa on välttämättömyys, muut eivät. Lisäksi bensa on kulueränä erittäin paljon merkittävämpi kuin muut.

Palkkavertailussa pitää perusteena käyttää tuntipalkkaa, eikä kuukausipalkkaa. Samaa palkkaa saavista henkilöistä, toinen voi tehdä paljon ylitöitä, yötöitä ja pyhätöitä, toinen ei ollenkaan. Silloin kuukausipalkka on jo ihan erisuuruinen ja niin pitääkin olla.

Jos ei pysty edes yhtä työtä hoitamaan ilman avustajia, miksi pitäisi saada toinen siihen lisäksi? Siinähän kumpikin työ jää huonolle hoidolle.

Olisiko soten kehittäminen pitänyt aloittaa toisesta päästä eli tekijäportaasta eikä hallinnosta. Hallinto muodostuisi operatiivisen tason todellisten tarpeiden mukaan eikä kuten nyt näyttää käyvän, että hallinto itsearvoisesti laitetaan ensin kuntoon ja operatiivinen taso sitten joskus ehkä.

Kiitos Ylelle Pokka pitää -sarjasta, kyllä on ootettu! Vielä kun sais Vielä virtaa -sarjan jossain vaiheessa, niin ois kyllä hyvä.

Vaasan akkutehtaat ja Seinäjoen datakeskus, molemmat näyttää olevan tosi hataralla pohjalla. Vaasan aiesopimus yrityksen kanssa jossa 3 omistajaa ja tilinpäätös yli 100 000 miinuksella! Yritetäänkö nyt hinnalla millä hyvänsä näitä projekteja? Kaupungit on jo sijoittaneet rahaa niihin. Taitaa käydä samoin, kuin hevosareenalle Vaasassa!

Puolustusvoimat on hankkimassa uutta aseistusta. Uutisoinnissa puhutaan kiväärijärjestelmästä? Isokin kokonaisuus? Kysymyksessä on kuitenkin järjestelmäkivääri, joista toki voidaan koota kiväärijärjestelmäkin. Yksittäinen kivääri on kuitenkin järjestelmäkivääri, jossa on kaksi eri tarkoituksiin sopivaa asetta.

Sähkön hinta nousee aivan järkyttävällä tavalla. Silti ei saa sanoa, että syynä ovat ilmastoteot. Mikä se muu syy voisi olla?

Vaasan kaupunkiympäristölautakunnan ja johtaja Jukka Talven tavoitteena on tehdä keskustasta muutaman maleksijan paratiisi. Kadut sumputetaan ja liikkeet ajetaan ulkokehälle. Keskustan tappolinjan sijasta voisi ajatella kaikkien parkkipaikkoja ja -tilojen tekemistä maksuttomiksi. Palattaisiin normaaliin kaupunkielämään. Varmaankin liian vaikeaa ja tavanomaista.

Olen monta vuotta seurannut tuulimyllyjä. Eivät ne kovilla pakkasilla pyöri. Pakkasilla sähköä juuri tarvitaan. Tuulisähköllä me palellutaan. Parasta olisi kesällä tuulisähköllä tehdä vetyä. Vetyautot tankataan minuuteissa, sähköautot on enemmän tepselissä kuin ajossa.

Etelä-Pohjanmaan perusturva-alueen vuosibudjetti on reilusti alle miljardi euroa. Se on tarkoitus käyttää eteläpohjalaisten todellisiin ja yksilöityihin perusturvatarpeisiin määrällisesti, laadullisesti ja sisällöllisesti sekä ns. ammatilliselta työotteeltaan. Ammattilaisille on näin ollen löydyttävä riittävästi mielekästä tekemistä asiallisissa työhyvinvointiolosuhteissa. Yhtään ainutta euroa ei ole varaa suoltaa ylivaltiollisiin veroparasiitteihin eli terveysjättien verottomaan suoraveloitukseen! Tuo alle miljardi euroa kyllä riittää kaikkeen oikeasti tarpeelliseen, kun se kohdistetaan itse asiaan.

Ihmisellä pitäisi olla hänen syntymävuotensa mukainen äänimäärä.

Kuinka on mahdollista, että Vaasan valtuutetut sallivat hintamanipulaation kaupungin omistamassa Vaasan Sähkössä. Vaasan Sähkö tarjoaa joko toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta kuusinkertaisella tai kahden vuoden määräaikaissopimusta kaksinkertaisella hinnalla. Tämä tarkoittaa sähkölämmitteiselle talolle useiden tuhansien eurojen lisälaskua vuodessa. Koko asuntomarkkina pysähtyy sähkölämmitteisten asuntojen osalta. Vielä kun saadaan riittävästi sähköautoja, niin hulabaloo on valmis. Olisiko nyt aika keltaliivimarssille Vaasan Sähköltä kaupungintalolle ja loppunäytös torilla.

Kyllä on Sportin käynti huonoa. Nuoria mukaan ja nämä vanhukset telakalle valmentajaa myöten.

Miksi Ylistaroon ei saada lääkäriä edes kahdeksi päivää viikossa? Hyvät tilat ammottavat tyhjillään. Seinäjoelle lääkärissä käyntiin vaaditaan 90 kilometrin ajomatka. Eikö apu pitäisi saada lähelle ja mahdollisimman nopeasti? Niinhän te aluevaali ehdokkaat kovasti lupailette.

Kyllä välillä tuuleekin vaikka on pakkasta, eräskin päivä kovilla pakkasilla tuulivoimaa oli 2000 Mw ja se tuulivoima pudottaa sähkön pörssihintaa, kovilla pakkasilla silti monta perinteistä voimalaitosta oli pois käytöstä. Suomeen on vuosia tuotu sähköä Norjasta, Ruotsista vesivoimaa ja Venäjältä myös, koska sähkön hinta on ollut edullisempaa kuin Suomessa tuotettu.

Haloo, alle neljäkymppiset terveysalan työntekijätkö alkaa olla väsyneitä työssään. Yli 40-vuotiaat, nekö jaksaa vain porskuttaa valittamatta?

Näiden vaalien alla olisi lisännyt ymmärrystä, jos terveydenhoidon todellinen hinta olisi merkitty asiakkaan laskuun. Tänään perusreissu tk:een maksaa kunnalle toista sataa, yö sairaalassa jopa tuhansia. Joka napsahduksella on hintansa, etenkin ”sote-keskuksilla”. Kun ehdokkaat lupaavat palveluja joka kolkkaan, he aktiivisesti unohtavat kertoa äänestäjälle, ettei tässä toimi kyläpolitiikka. Vähät eurot pitää saada toimimaan optimaalisesti.

Hei koiran lenkittäjä, en haluaisi jäädä kanssasi juttelemaan aina nähtyämme. Anna minun tulla sinua ja koiraasi vastaan ilman, että pitää jäädä juttelemaan. Olen kuullut, että useat koirankin kanssa kulkevat ovat samaa mieltä.

On kaksi alaa, joiden toimintatavat rapauttavat kansalaisen oikeustajua. Mainonta ja politiikka. Molemmissa saa valehdella niin paljon kuin kehtaa. Ja kyllä ne kehtaavat.

Parempi visiirikin, kun ei mitään.

On jännittävää seurata kumpaa kaupunkia viedään enemmän kuin märkää rasaa, Vaasaa akkukaivannoissa vai Seinäjokea Google-hömpässä.

Eikö tämä natottelu nyt saa riittää. Jsinne ollaan jossain vaiheessa menossa, siitä on järjestettävä kansanäänestys, jos halutaan kansan tuki.

Työkyvyttömyyseläkkeeni on 1.177,66 e/kk, verot 21,50 %. Eipä paljoa törsäillä.

Suomi on ajettu ihan omin voimin ansaan pirulliseen, Fennovoimaan.

Sairaanhoitajilla on hyvä palkka, jos se on se 3500 e/kk, kuten tällä palstalla on kerrottu. Joissakin pitkää yliopistokoulutusta edellyttävissä tehtävissä palkka ei nouse edes yli 3000 euron, ainakaan julkisella puolella.

Ilmainen koronarokotus on kuin vakuutus mahdollisesti tarvittavasta hoidosta. Eihän vakuutuskaan korvaa jos ei sitä ole. Rokottamattomien pitää näin ollen maksaa mahdollinen hoitonsa itse.

Kehotan kaikkia eläkeläisiä nauttimaan eläkkeestään, vaikka ne olisivat kuinka pieniä. Näin kolmekymppisenä en nimittäin usko koskaan näkeväni senttiäkään niistä rahoista, joita palkastani tällä hetkellä kerätään eläkkeiden maksamista varten.

Häyryn tiedotustilaisuus oli täysin yliampuva, kun kyseessä oli toive muutaman henkilön työpaikasta. Ei oikeuta palkankorotukseen!