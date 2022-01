Me suomalaiset olemme vakaasti vaatineet ja jo päättäneet luopua maassamme monista tuotannollisista toimista, jotka ovat ilmastollisesti vahingollisia. Mutta valitettavasti tuotannon karkottaminen Suomesta ei merkitse globaalisti päästöjen vähennystä. Tuomme tuhansien kilometrien päästä tavaraa maista, joissa tuotanto mm. tästä johtuen lisääntyy ja jopa ilmastohaitallisempana kuin Suomessa toteutettuna. Tämä tosiasia tulisi vakavasti tiedostaa.

Bensa kallista, no ei. Kaikille myydään kuulemma ennätystahtiin moottorikelkkoja, mönkijöitä, moottoripyöriä, perämoottoriveneitä, asuntoautoja huvikäyttöön ja kysyntä niin kova, että ostettua saa odottaa.

Hienoa, että kuvassa piispa Peuran taustalla on Lakeuden risti. Siitä totta kai Etelä-, Keski- ja Rannikko-Pohjanmaan alueista muodostettavan Lounais-Pohjanmaan hiippakunnan tuomiokirkko.

Tuntuu, että melkein kaikki Suomessa politiikkaan osallistuneet 1950–1990 vuosien välillä olisivat olleet jollakin ”harmaalla vyöhykkeellä” näiden natottajien mielestä. Suurin osa näistä sen aikaisista päättäjistä oli sodankäyneitä miehiä ja naisia. Nyt nämä hyväkkäät hyppivät heidän haudoillaan muka isänmaan asialla.

Vaasa, mihin tällä menolla mennään. Yliopiston kehittäminen on ykkösasia mutta miten kävikään, ei kelvannut lakimieskoulutuksen tarjous vaan koulutus tarjottiin Åbo Akademiille. Voisiko joku kaupunginhallituksesta kertoa, mistä ihmeestä on kysymys.

Parkkisakko tuulilasis on viesti siitä, että mitäs tulit tänne.

Kuka/ketkä tekivät päätöksen siitä, että Vaasan kaupunki kieltäytyi puoltamasta Vaasan yliopiston hakemusta oikeustieteellisestä koulutusvastuusta? Jos päätöksen teki kaupunginvaltuusto, ketkä vastustivat ja missä olivat kansanedustajamme? Jos päätöksen teki yksittäinen virkamies, tulevissa aluevaaleissa on tärkeää äänestää henkilöä, joka lupaa äänestyttää virkamiesten päätöksiä.

Sairaanhoitajien huonoista palkoista kohutaan jatkuvasti. 3.500 e/kk on huippupalkka vrt. yleisiin palkkoihin. Eiväthän he tee tuntiakaan enempää työtä kuin muut työntekijät. Työura kestää n. 40 v., josta ehkä 15 v. on pikkulapsiarkea. Koululaiset ovat koulussa. Arkivapaalla voi hoitaa itseään ja asioitaan päivänvalolla. Työ on työtä joka alalla.

Kun terveydenhuolto siirtyy alueille, rahat ovat todella tiukassa. Vanhukset priorisoidaan tuottamattomina palveluiden ulkopuolelle.

Koronavilkusta ei ole viimeaikoina kirjoiteltu tai uutisoitu mitään. Onko turhaa pitää sitä aktiivisena, kun se vie vain akkua?

Onpa hyvä, että kaikki puolueet lupaa apua, tukea ja hyvää hoivaa ja vielä lähialueella. Nyt meillä ei ole mitään hätää.

Diktaattorit, pysyäkseen vallassa, ovat kautta aikain tarvinneet vihollisen, todellisen tai kuvitellun, jolta he suojelevat omaa kansaansa.

Luulisi päättäjien jo heräävän, että ainut keino on pakolliset koronarokotukset tämän koronatilanteen ja lisääntyvien tartuntojen taltuttamiseksi.

Mitä tekisit, jos Sinulla olisi käytettävissä 774.387.331,00 euroa indeksillä korotettavaa rahaa...? Vuodesta toiseen.

Televisiossa nostetaan esiin aina miten lääkärit ja sairaanhoitajat ovat kovan paineen alla kun korona leviää, kyllä siellä ”etulinjassa” koronapotilaita osastoilla hoitaa myös perus- ja lähihoitajat, joissakin paikoissa jopa enemmänkin kuin sairaanhoitajat!!

Y-talon ajanvaraus ei pystynyt näkemään, onko seuraavalle aamulle vapaita aikoja labrassa eikä siksi pystynyt varaamaan tarvittavia kokeita!? Nykyaikana!? (Nettiajanvaraus: aikoja olisi ollut).

Kateellinen kapitalisti ei tunne käsitettä ’särkymävara’.

Kohta kieltäydyn maksamasta tv-veroa. Meille vanhuksille on vain uusintoja. Se ei ole tasa-arvoista! Mutta meillähän tasa-arvo ei koske vanhuksia.

Tilastojen mukaan Suomessa on lähes 700 000 pienituloista laaditun tulomääritelmän mukaan (lähde: Ilta-Sanomat, 15.1.). Maakunnista Pohjanmaan osalta määrä on Uudenmaan alueen jälkeen matalin, 11,6 pros. Etelä-Pohjanmaalla lukema on 12,9 pros. 10 muulla maakunnalla on kuitenkin Etelä-Pohjanmaata korkeampi prosenttiosuus, mikä on enimmillään Pohjois-Karjalassa, 17,8 pros. Ilkka-Pohjalaisen levikkialue ei täten ole ainakaan pahassa alakynnessä.

Miten olisi valitusvapaa kuukausi? Ihmisillä kun on tapana tehdä muitakin lupauksia tai haastaa itseään kuten olla tipattomalla tammikuu. Valittamatta oleminen kun vaikuttaisi moneen muuhunkin kuin itseen.

Tervon juontamassa ohjelmassa kauhisteltiin saksalaisten keksimää suomettumista. Se ei ollut yhtään mitään nykyiseen. Nyt täytyy lainsäädännönkin noudattaa Brysselin direktiivejä.

Mikää ei oo maharotoonta, vähiten maharotoonta on mammonan kerääminen toisten sairauksilla!

Järjestään kaikki aluevaaliehdokkaat lupaatte, että lähipalvelut säilytetään ja vanhuksille taataan hyvä hoito. En ole vain yhdenkään ehdokkaan kohdalla nähnyt yhtään ainutta konkreettista suunnitelmaa, miten meinaatte nuo korulauseet käytännössä toteuttaa! Huudatte vain että on kokemusta sieltä ja täältä. Suunnitelmia teoista ja toteutuksesta tyhjän huutamisen sijaan niin joku teistä saa minunkin ääneni!

Älkää nyt herranen aika muuttako Vaasanpuistikkoa yksikaistaiseksi. Tänäkin talvena jo nähty millaista on kun lunta tulee vähänkin enemmän.

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Esimerkiksi syömishäiriöt noin 70% vuosina 2019–2021. Avohoidossa ei pystytä riittävästi hoitamaan vaikeampia sairastumisia. Tarvitaan osastopaikkoja, asiantuntevaa henkilökuntaa ja halua toimia lasten ja nuorten parhaaksi. Jokainen elämä on arvokas. Aluevaalien jälkeen on aika ryhtyä toimiin hoitopaikkojen lisäämiseksi.

Mitenköhän Saksan kouluissa koronatestaukset sujuvat, lapsilla on maskit eikä rokottamattomat pääse kouluun? Näin kerrottiin radiossa. Saksa on demokratia, kuten Suomi. Miksi meillä ei toimita näin?

Sinä, joka pahoitit mielesi, kun irvailin Yleä haukkuneelle nojatuolihiihtäjälle. Oletkohan sinä tosikko, kun et tajua ironiaa ja sarkasmia?

Sairaalan pysäköinti oikeasti tarvitsee hyvät ja selkeät alueet! Sairaalan asiakkailla ja omaisilla usein oikeita murheita ja voivat tulla etäämmältä ensimmäistä kertaa. Kävelyetäisyys infoon on pitkä. Harrastusseura voi hyvin väistää jonnekin muualle.

Petteri Orpo on julkisuudessa kertonut isoisänsä toiveen olleen, että nimi taivutettaisiin Orpon. Näin tehtiin jo 50-luvulla kun olin hänen oppilaansa.

Vuonna 1995 julkistettu sähkömarkkinalaki edellytti säävarmaa sähköverkkoa! Asuinpaikka ei saanut vaikuttaa palvelun hinnoitteluun! No, nyt on keksitty esim. maakaapelointi ikään kuin uutena pelastajana, että hintoja voidaan surutta nostaa! Valtiovalta on ollut hinnoittelulle myötämielinen. Tämä koskee sähkönsiirtoyhtiöitä. Lehden toimitus voisi selvittää meille maallikoille, kuka, miten, jne. teennäinen pörssisähkö aikanaan saatiin sähköyhtiöiden rahasammoksi!

Kun aluevaltuustot toivottavasti koostuvat paljolti ammattipoliitikoista, niin milloin aluevaltuustot kokoontuvat? Kunnanvaltuustot istuvat ma, eduskunta ti–pe. Meneekö valtuutetuilla viikonloppuhommiksi?

Tilastokeskuksen mukaan sairaanhoitajan keskipalkka on 2546 euroa/kk. Rakennusinsinöörin, jolla sama koulutusaste, palkka 3396 euroa/kk ja vuoro-ym lisineen 3844 euroa/kk. Hävittäjähankintoihin löytyi rahaa 10 miljardia.

Kyllä uskoisi mummojen ja faarien osaavan lukea vesijuoksuohjeet (?). Isolla lukee taululla. Ohi ei pääse nopeimmat, kun päivitetään voin käytöstä lääkkeisiin.

Kyllä olisi nyt paikallaan, että laittaisitte ihan kuvan siitä palkkanauhasta. Ei tämä muuten seleviä.