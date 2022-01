Kaupasta ostettujen perunoiden laatu on jo kauan ollut huono. Kahden kg pussissa ei ainuttakaan kunnollista. Päältä päin ok, mutta sisältä täynnä harmaita laikkuja. Missä syy?

Metsäyhtiöiden johtoporras sanoi takavuosina ettei sellulla ole enää kysyntää ja lopetettiin monta tehdasta. Vuosia sellu on ollut paras tuote. Myöhemmin sanottiin ettei painopaperilla ole enää kysyntää ja tehtaita suljettiin. Nyt painopaperista tapellaan eikä sitä kaikille edes riitä. Mistä näille ”visionääreille” oikein maksetaan?

Ti 18.1. Kalle Lanamäeltä hyvä kirjoitus ja totta, suurin osa SDP:läisiä julkiselta sektorilta, monta kallista istumapaikkaa, samoin muilla puolueilla. Eivät asiat muutu paremmaksi, uskokoon ken tahtoo. Hallintoa ja kalliit kustannukset ylemmille virkamiehille ja -naisille, omat edut ensin.

Onko Seinäjoki niin muuttotappiollinen kaupunki, että sitä kutsutaan avaruuden pääkaupungiksi, vai mistä moinen sanahirviö?

On jatkunut jo 2 kk, että Vanhan Vaasankadulla jaetaan päiväposti vasta klo 19 jälkeen illalla. Posti ole hyvä ja vastaa...

Lapualla on vissiin vanhat liikennesäännöt voimassa. Siellä ei tarvitsekaan antaa tietä suojatielle astuvalle.

Tiekarhu nähty Suvilahdessa, olikohan karkuteillä???

Ei auttanu Sportille uusi halli, päinvastoin. Pitäisi ehkä tehdä pitempi ohikulkutie Ouluun, jossa näkee kiekkoa.

En haluaisi että roskattaisiin luontoa. Voitaisiinko lopettaa se, koska jos me roskataan luontoa, niin sitten me myöskin menetetään luonnosta eläimiä. Joten koitetaan olla silleen, että ei roskattais yhtään, voidaan ottaa vaikka sellainen haaste että kukaan ei roskaisi vuodessa. Toivottavasti tykkäsit tästä. Kiitos paljon!

Kelataksin tilaaminen, kyllä täytyy todeta miten iso ero on tilata tarvitsemansa Kelataksi tammikuun alun jälkeen Vaasan Ulataksilta kuin Seinäjoen Keskustaksilta. Asiakas saa toivoa kuljettajansa, kyyti hoituu automaattisesti meno-paluuna, asiakaspalvelijat kyytien välityksessä todella ystävällisiä. Näin tämä olisi pitänyt olla aiemminkin. Kilpailutuksessa on paljon hyvää, laatu siis ratkaisee.

Että oikein ilman ruokaa joutuvat nyt koulussa käymään. Ei ole pitkä aika kun lehti kirjoitti, että puolet oppilaista jättää lounaan väliin. Eli ei paniikkia.

Perin tasapainottavan upeata oli Suomen miesten saada kuulla uutinen, että vastavalitulla, maltalaisella Euroopan parlamentin naispuheenjohtajalla, on puoliso Suomesta. Että kelvannut on. Suomen naisethan alkoivat jo 1950-luvun paikkeilla innostua ulkomaalaisista miehistä. Aloitettiin italialaisten mies-iskelmälaulajien ihailuista ja muutkin ”italiaanot” pääsivät ”osingoille”. Siitä sitten alkoi avioitumisaalto suosituimpiin Euroopan maihin.

Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa! Sen sanonnan opin koulussa. Kun naputtelen tekstarin silloin toisen tällöin – kuuluu ilmaisuvapauden piiriin. Kyse ei todellakaan ole huutamisesta. Toiset opettajat ja rehtorit ovat vain niin herkkähipiäisiä. Onko tässä yritys viedä huomio pois itse aiheesta? Koulukiusaaminen versus opettajien flegmaattisuus.

Mitä jos opettelisimme käyttämään arkijärkeä maalaisjärjen sijaan eli unohtaisimme järjenkäytössä vastakkainasettelun kaupunkilaisten ja maaseudulla asuvien suhteen.

Ilkka-Pohjalainen on ”uutisoinut”, et Antin nimipäivä on 17.1. Almanakka kertoo että se on 30.11., ja ainahan se on ollut marraskuussa. Oikeata tietoa lukijoille, kiitos.

Ihmisillä alkaa ihan oikeasti pinna kiristyä, kun hallitus suosii niitä, jotka toimivat vastoin määräyksiä. Niitä noudattavia rangaistaan.

Hälytysajoneuvot ovat maalattu hälytysajoneuvoiksi, myös ensivasteautot. Nyt myydään siviìlivärisiä maastureita pois, kun sote tulee. Näitä kalustomyyntejä tapahtuu ympäri Suomea.

Mihin katosi Seinäjoen hammashoidon suunnitelma takavuosina, jossa luvattiin ” kerralla kuntoon” eli ei useita ajanvarauksia, vaan samalla kerralla todetun hoito. Vaatiihan sellainen aivan oman ajanvaraussysteemin. Pätkä kerralla hoidetaan nyt ja viiveellä ja peruutuksia. Toivon päällikkötasolta vastausta. Kiitos.

Urheilugaalassa sykähdyttävä tarkoittaa myönteisellä tavalla säväyttävää, jännittävää, tunteita nostavaa, innostavaa tai mieltä ylentävää. Nyt suomalaisia sykähdytti eniten se kun tanskalainen urheilija sai hengenvaarallisen sairauskohtauksen.

Jotkut ehdokkaista halusivat hyvinvointialueille huumeidenkäyttöhuoneen. Eikö juopotteluhuone sentään olisi ensisijainen kun juopottelu on perinteinen kansallistapa. Toki uuttakin harrastusta on hyvä tukea, jos vielä työssään käyvien veroista riittää uuteenkin tukimuotoon.