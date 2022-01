Käsittämätöntä mediapaasaamista joka radiokanavalla tästä tapauksesta Noora Räty. Ensinnäkin kyseessä on vain lätkä, toiseksi ainakin Farmi-ohjelmassa Räty haukkui Juha Mietoakin aika ilkeästi. Kolmanneksi media samalla lyttää siis Anni Keisalan, joka myös loistava maalivahti.

Ehdotan liikennevaloja nykyiselle kävelykadulle Vaasaan.

Sanna Marinin Nato-kommentti osui nappiin. Hänen toimikaudellaan, jota on jäljellä enää reilu vuosi, Natoon ei pyritä. Hakemuskirjeen sanamuodon sorvaaminen ja sen lausuntokierrokset kestävät paljon paljon kauemmin. Miksi selviä tosiasioita ei saa sanoa ääneen?

Sote on täydellinen tikittävä aikapommi.

Eikö kotisairaanhoidon henkilöiden kilometrikorvaukset pitäisi korvata kokonaan, aivan kuin kansanedustajienkin matkat korvataan.

Eläkevirat historiaan. Virkoihin uusintahaku esim. 4 vuoden välein. Aina paras tieto/taito asiakkaille toimipaikoista riippumatta.

Näyttää, että korona on siirtynyt flunssaksi. Kukaan ei tutki eikä valvo. Miten riskiryhmäläinen voi mennä kauppaan, kun siellä koronasairaat asiakkaat yskivät päin kassajonossa?

Nyt on kahden koronavuoden aikana tuettu V:n Kaupunginteatteria. Ostettu lippuja, näytökset peruttu ja saatu lahjakortteja joista viimeisimmätkin nyt vanheni. Olisi kiva, jos pvm olisi ollut pitemmälle tai saatu rahana takaisin. Seuraavaksi sijoitamme suoratoistopalveluihin, ei mene raha hukkaan.

Viittiskö joku analysoida? Jos toi elämän tarkoitus olis sittenkin imurointi? Kyselee epätietoinen imurinvarresta.

Hoitakaa koiranne jos semmoisen hankitte. Koiran elämää ei ole yksinolon vankeus ja nopea pissatus tolpanjuureen. Haloo..!

Sairaanhoitajan peruspalkka on 2483 euroa/kk, ei yli 3000 euroa kuten täällä väitetään. Suomalaisen keskipalkka tilastojen mukaan on 2976 euroa/kk. T. Hoitaja.

Voi mitä soopaa! (I-P 22.1.2022). Aluevaltuutettu ei todellakaan päätä sitä, kuka saa apua ja kuka ei!!! Aluevaltuutettu velvoittaa henkilökohtaisella virka- ja vahingonkorvausvastuulla esittelijät esittelemään ja toimialajohtajat johtamaan perusturva-alueen toimintaa siten, että rahat, resurssit ja palvelut löytyvät kaikille niitä tarvitseville! Marssijärjestyksessä palvelu-, henkilöstö- ja talousjohtajat. Raha-asioissa nyrkit savessa työtään tekevät vain maakuntien talousnerot!!!

Vinkki Seinäjoelle: laittakaa kaikille kotihoitajille leasing-autot.

Emme ymmärrä ”luontoväen” halua järjestellä muuttuvaa luontoa. Uhanalaiset metsäpeurat pitää ”tarjota” nälkäisille susilaumoille. Tätä emme hyväksy.

Fortum on myöntänyt saksalaiselle tytäryhtiölleen Uniperille enintään 8 miljardin euron suuruisen konsernin sisäisen rahoituksen. Fortumin mukaan kyse on varotoimesta jolla Uniper varautuu heilunnan jatkumiseen hyödykemarkkinoilla. Olisi mukava tietää, ovatko suomalaiset veronmaksajat viime kädessä tämän tuen takaajina?

Siirretään suosiolla kisamme syksyyn. Meidän täytyy kutsua ja mahdollistaa koko NHL tännekin; se on kaikkien mantereiden etu.

Eikö noille pankeille mikään riitä? Danske Bank yllätti korottamalla palvelumaksuja. Konttori poistui kaupungista, laskut maksetaan netissä, ei tule tiliotteita eikä ole minkäänlaista palvelua. Kysyin, mihin nämä yli 20% korotukset perustuu, ei osannut virkailija vastata.

Miten on mahdollista, että emme voi mennä pelaamaan lentopalloa lauantaisin klo 15.00–17.00, mutta samalla n. 10 hengen porukalla voimme mennä baariin kaljalle? Onko tässä mitään järkeä!

Sähkö/hybridiautoja ladataan taloyhtiön lämmityspistokkeesta. Onko se taloyhtiön maksamaa sähköä vai meneekö se lataajan sähkömittariin? Itse joudun maksamaan omalla autolla liikkumisen, sähköautoilija maksattaa ajamisensa muilla. Eikö isännöitsijät puutu, että yhdenvertaisuus toteutuu kaikille. Kaikkien pitäisi maksaa oma autolla ajaminen eikä ajaa taloyhtiöiden sähköllä.

Erinomainen ehdotus Paula Hämäläiseltä I-P 22.1. Rannikko-Pohjanmaa olisi kaiken kertova nimi.

Talous kuntoon keinolla, ettei tarvitse maksaa velkoja. Miten käy sen saamapuolella olevan talouden. Kaikki luotonanto ja velaksi myynti lakkaa. Käteiskauppako kunniaan? Taas varsinainen älynväläys Suomen päättäjiltä.

Kyllä minäkin nuoruudessani hymyilin leveästi muutamalle mukavalle nuorelle miehelle. Perunanenä levisi kasvoille ja pienet sirrisilmät tuikahtivat liian vahvojen linssien takana, samalla kun yritin pitää sen karsastavan silmän kurissa... Nuoret miehet pötkivät jonnekin. En tiedä, mikä kiire niille tuli? Rakkaus ei katso ulkonäköä, sanotaan?

Perjantai 14.30 Ylistaron suora ennen Kainastoa. Tyttö mopoautolla puhelinta vahdaten. 30 auton jono perässä, linja-auto ja rekkoja tulossa myös perään jonoon. Ehkä olis hyvä kattoo välillä taustapeiliin kuin puhelinta.

Työntekijöistä on pula jo lähes joka alalla, miksi hoitajan pitäisi tehdä vain hoitotyötä? Työnantajat, katse rekryprosesseihin, sotealalta tulevilta ei välttämättä löydy sopivaa koulutusta, mutta motivaatio ja uuden oppimiskyky on huippuluokkaa. Itse jo kaksi palkannut esimies.

Kyllä ”hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa ” kuten lastenlaulussa sanotaan. Tämä palvelujen parannus. Kunhan edes saataisiin ambulanssi ottamaan potilas kyytiin , kun sen on tilannut ja se tulee potilaan kotiin. Mutta jos pystyt istumaan ota taksi. Mitä se maksaa kun sitten ambulanssi kukaties ajaa samaan paikkaan minne potilas menee omalla kyydillä. Olisko järjen käyttö hyvä ottaa käyttöön.

Ojanen kirjoitti juuri oikein. Nyt NL:n tilalla on Euroopan unioni ja ”Brysselin punaiset matot ja kristallikruunujen loisteet”. Niiden sokaisemana päättäjät ajavat Suomi-neidon surman suuhun. Suomi on rikas ja vauras maa. No, missä ne rahat on?

Hyvinvointia, toimintakykyä, parempaa kehitystä, omatoimisuutta, fyysistä, henkistä terveyttä, hyvää elämää edistävät kaikenikäisten, kaikkien tarpeellinen kuntoutus, hoidot, mm. myös kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, eril. hoidoissa, kodeissa. Ja tietenkin ongelmien ennalta ehkäisy, turvallisuus kaikessa, kaikille, eri tavoin. Tällainen monenlainen toiminta tuo myös säästöjä, tuottavuutta so-te-pe:n toimiin, tehtäviin.

Eikö jo voisi aurata kadut kuntoon?

Aluevaaleissa 2022 voittajapuolueen ehdokkaita äänesti 15,0 % (28.846) kaikista eteläpohjalaisista (192.150) eli 1½/10 eli puolitoista ihmistä kymmenestä. Loput 8½ ihmistä eivät äänestäneet voittajia. Ääniharava nosti oman puolueensa kakkoseksi, kun sai 1,5 % (2.992) ääntä eli 1½/100 eli puolitoista sadasta. Loput 98½ eivät häntä äänestäneet. Siinä todellinen mandaatti poliittiselle johtajuudelle!

Ei ole häävit näköalat Ravilaaksosta. Rantaan kun katselee, on näkymät; kalsea potkupalloareena, epämääräinen kuplahalli sekä parkkipaikka. En muuttaisi.

Vastuutonta toimintaa järjestää tansseja koronan varjossa!

Entisenä keskisuomalaisena minua ihmetyttää ja vähän hävettääkin kauniissa Viitasaaren kunnassa (taitaa olla nykyään kaupunki) tehty metsästysrikos. Mielestäni ilves on kaunis eläin, jota ei pitäisi metsästää ollenkaan. No, meitä ihmisiä on niin moneksi, niin siellä kuin täälläkin.

Entä sitten, ellei suomettumista, Kekkosta ja yya:ta olisi ollut, mikähän olisi ollut vaihtoehto, olisiko NL:n suurlähetystön ovet auenneet paljon useammin ja olisiko itärajalla ollut rautaa yhtä paljon kuin on nyt Ukrainan rajalla?

Tervettä maalaisjärkeä. Sydänhieronnassa sydän on keskellä.

Duunarille! Ilman firman omistajaa ja manageria ei lattiaa, jossa d. voi lässyttää ei edes ole. Duunareiden vaatimuksista Suomen pohjatappi on irti. Suuria tehtaita viety Etelä-Amerikkaan yms.

Nyt Sportti on sille kuuluvalla sarjapaikalla.