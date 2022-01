Vaasa on kaupunki. Kaupunkiin kuuluu elämä ja vilske, ihmiset, autot, pyöräily, kaikki sulassa sovussa. Näin syntyy elävä keskusta, ei niin että kaikelle osoitetaan omat alueet. Kaupunkikuva vääristyy. Meillä on riittämiin autottomia alueita, tori, nykyinen kävelykatu, puistokatuja ja Vaasassa on paljon puistoja. Nimim. Kaupunki kaupunkilaisille.

Olikohan ironiaa vai valittujen kiitos, kun kiitti VKS:n ihanasta joululahjasta. Ei oo näkynyt. Nimimerkki yllättynyt.

Ilmoitan välittömästi negatiivisen suhtautumiseni kuntokeskuksen tansseja kohtaan. Ajattelemattomuutta, kerrassaan!

Onko järkevää sulkea Sjoen uimahalli aikuisilta tosi kuntoutujilta? Heille on allasjumppa ainut liikuntamuoto, että pysyisi jalat liikkuvina. Haloo ylilääkäri Tiina Perä! Hoida heti asia kuntoon. Vaasassa on hoidettu asia näin, sama avi!

Ilman muuta Vaasan ja Uumajan välille pitää rakentaa silta. Helpottaa hoitajien pendelöintiä Ruotsin puolelle töihin paremman palkan ja parempien työolojen perässä...

Lehdessä oli Pohjanmaa-nimestä spekulointia neljän pohjalaismaakunnan nimisekavuuden johdosta (I-P, 22.1.). Maassamme on Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat sekä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnat. Riittäisi em. mallin mukaisesti loogisesti: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat. Keski-Pohjanmaa jaettaisiin molempiin. Etelä-Pohjanmaan hallintokaupunki olisi Seinäjoki ja hallinnon ruotsinkielinen filiaali olisi Vaasassa.

E-P:n maakuntajohtaja Asko Peltolan haastattelussa nousi esiin mm. toivomuksensa maakunnan kansainvälistymiskehityksestä jatkossa (I-P, 22.1.). Etelä-Pohjanmaa onkin Suomen vähiten kansainvälistynyt maakunta, millä viitataan siihen, että maakunnassa on suhteellisesti vähiten vieraskielistä väestöä (muu kuin suomi, ruotsi, saame). Aidointa, parasta kansainvälistymistä olisi tietenkin vieraskielisten kommunikointikyky myös englannin kielellä.

Ihmiset maksaa huomaamatta kaikenlaisesta suoratoistopalveluista esim. elokuvakanavista, lukuoikeudesta, kuntosaleista ym. nettioikeuksista kuukausittain enenevissä määrin mutta jos bensan hinta nousee 10 centtiä raakaöljyn hinnan kovasta noususta, niin itku tulee.

Kyllä tämä on hölmöläisten maa. Härmän kuntokeskukses saa tanssia, kaikki urheilutapahtumat ja ohjatut jumpat on kielletty. Täs ei oo mitään järkiä.

Päätoimittaja Mantilalta jälleen erinomainen kirjoitus su 23.1, ihan naulan kantaan osui ja upposi! Mutta sitten sivukirjoituksessa, puhuttaessa täysin I-P:n marginaalialueesta, eli ruotsinkielisestä Pohjanmaasta, tällä kertaa Närpiöstä, niin koettakaa nyt viimein ymmärtää, että Suomessa ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat eivät ole juurikaan suomenruotsalaisia, vai onko se jokin ”ihmisrotu”, kyllähän he ovat Suomen ruotsinkielisiä, siis ihan suomalaisia, sikäli kun heillä Suomen kansalaisuus on!

Joku vanhus sanoi kieltäytyvänsä pian maksamasta tv-veroa (I-P 23.1.), koska ”meille vanhuksille on vain uusintoja. Se ei ole tasa-arvoista!” Luuleeko tämä vanhus, että meille nuoremmille tulee televisiosta eri ohjelmat? Samat uusinnat meillekin näkyy, eikä opiskelijan kukkarosta ole kiva tv-veroa maksaa. Ja sehän nimenomaan on tasa-arvoista, että samoista ohjelmista kaikki veronsa maksavat.

Voi ei muka tanssia Härmässä. Miten voidaan sallia tuollainen kun esim. hautajaisiinkaan ei saa mennä kuin rajattu määrä.

Parkkisakko tuulilasissa on viesti vain siitä, että kuski ei osaa/ymmärrä sääntöjä.

Sehän on aivan päinvastoin, Nato suojaisi sen, ettei itänaapuri hypi haudoillamme. Tämä on todellinen isänmaallinen teko. Älä koskaan luota itänaapuriin, kuuluisan kenraalin sanoin.

Vaasan torin ympärystä ja muka kävelykatu on jo tuhonnut keskustan. Ainut tapa on sitä pelastaa, tuhoamalla lisää. Kävijät ovat hävinneet eivätkä takaisin tule.

Kiitos Matti, Tapio, Antti, Olavi, Pauli, Jari ja Paavo. Todella hyvä ja tärkeä kirjoitus! Asian on justiin näin.

Joku täällä pahastui, kun koronanhoidossa puhutaan vain lääkäreistä ja sairaanhoitajista, vaikka perus- ja lähihoitajat tekevät suuren osan varsinaisesta potilastyöstä. Sinänsä hyvä havainto, vaikka luetteloon voitaisiin lisätä muitakin ammattiryhmiä. Mutta ollapa tyytyväinen vain, että perushoitajatkin rinnastetaan sairaanhoitajiin. Nimittäin suurimmalla osalla kansalaisista ei ole mitään käsitystä sairaalahierarkiasta, vaan kaikki vain ovat joko lääkäreitä tai sairaanhoitajia (siis hoitajia, jotka hoitavat sairaita). Tohdinpa väittää, että edes yksi kymmenestä ei osaa sanoa sitäkään, mitä eroa on nefrologilla, nekrologilla ja neurologilla.

Jari Tervo ja kumppanit tekivät suomettumisesta yhden näkökulman eli omansa mukaisen ohjelman, jota myötäili mm. Sofi Oksanen. Jäi vain kertomatta mitä sen aikainen nuoriso ajatteli! Nyt voisi Yle tilata uuden ohjelmasarjan ”brysselistymisestä” Tervolta & kumppaneilta.

Vastaus koneelliseen metsästykseen. Metsästyslaki yksiselitteisesti kieltää riistan jäljittämisen, hätyyttämisen ja ampumisen moottoriajoneuvolla ja sen lähietäisyydestä. Tälläisen nähdessä jokainen kansalainen on velvollinen tekemään ilmoituksen asiasta poliisille. Tästä rikoksesta on ankarat tuomiot, ase ja auton arvo tuomitaan valtiolle menetetyksi ja metsästyskielto on varma.

Suomessa on Pohjoismaiden pienimmät palkat. Mutta onhan meillä sitten vastaavasti korkeimmat veroprosentit... Niin ja olemmehan me vielä sitten vähä niin kuin ”onnellisin” kansa. Toivottavasti Nasse-setä ei ole meille kovin ilkeä ja vihainen.

Kaksineuvoisen ylilääkäri perui 20 nuoren rippileirin Kauhavalla välipäivinä. Härmässä kuitenkin saadaan järjestää tansseja ja juoda viinaa. Oikein ja tasa-arvoista? Vai tarttuuko korona vasta klo 18 jälkeen?

Keskustalla on vuosi ja kuukausi aikaa näyttää, että suomalaiset perusturvapalvelut toimivat parhaiten Etelä-Pohjanmaalla! Sen jälkeen on neljän vuoden punamultainen pääministerijakso.

Äänestysprosentti kertoo kansan luottamuksesta demokratiaan. Se on rapautunut. Jokainen kyselytunnilla mekastava kansanedustaja, jokainen tyhjiä lateleva aluevaaliehdokas, jokainen jargoniinsa jumittunut ministeri on vastuussa. Kun me vielä, median tukemana, uskomme mieluummin pahaan kuin hyvään, ollaankin kansanvallan kriisissä. Tosi monen on syytä nousta rakentamaan uskoa parempaan. Ensiksi, vakuuttava puhe ei ole sama, kuin paljon pitkiä sanoja peräkkäin. Se on kyllä tai ei, aina kun mahdollista.

Eipä ihme, että ruuan hinta nousee, nytkin Cittarin remonttiin 7 milj.e! Il-Po 22.1.22.

Kovin monen suomalaisen kunto riittää vain sohvayleisurheiluun ja nojatuolihiihtoon. Ampumahiihdostakin sujuu vain makuu ilman ammuntaa.

IP:ssa oli sunnuntaina mielipidekirjoitus Raamatun tulkinnoista. Allekirjoittajina oli seitsemän miestä. Voisiko joku allekirjoittajista kertoa, miksi siinä ei ollut lainkaan naisen nimiä. Raamattuhan ei kirjoituksillaan kestä tieteellistä ja historiallista tarkastelua. Koska kuitenkin on niitä, joille joka sana on Jumalan sanaa, eikö olisi rehellistä vaan tunnustaa tosiasiat ja hyväksyä myös kirkon piirissä olevan kahden kerroksen väkeä.

Presidentti Niinistö eikä kokoomus päätä Suomen Natoon liittymisestä, jotta se siitä kokoomuksen intoilusta! Nato-”ovi” pysyy lukossa jo oman maankin toimesta! Että näin!

Bensan hinnasta kirjoittaneelle: rikkailla onkin varaa ostella mönkijöitä, moottorikelkkoja ja muita leluja sekä ajaa niillä. Ei köyhä niitä ostele.

I-P 22.1. Ei kyllä sun ylityöpalkkaa mennyt hoitsuille vaan valtiolle, haloo...

Stationi jäähylle ja samalle tontille palloiluhalli sekä tekojäärata. Mahtuu vielä p-paikkakin.

Kertokaa, miten ihmeessä Härmässä on lupa pitää tansseja, kirkoissakin saa olla vain 10 henkeä!