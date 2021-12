Minullakin tavallisena kansalaisena on puhelin ja olen aina tavoitettavissa. Ministerillä ja pääministerillä erityisesti on velvoitettuna työnantajan puolesta puhelin. Huolimatta siitä, missä, milloin ja miten tämä pääministerimme kulloinkin sattuu seikkailemaan, hänen on aina oltava ministerinkin puhelimesta tavoitettavissa. Pääministeri jälleen kerran joutuu selittämään, miksi ja kuinka näin nyt sattui käymään. Ollut tehtävään jo riittävän kauan pystyäkseen välttymään mainitunlaiselta. Mutta eipä vaan. Sekoilut jatkuvat. Joukkuetta ei voi vaihtaa, vaihdetaan valmentaja. Kansaa ei voi vaihtaa, vaihdetaan pääministeri. Ei voi olla hyväksyttävissä pääministerin käytös vaatia kansalaisilta yhtä ja tehdä ja toimia itse toisin.

Miksi Kuortaneen metsästysseura sallii häiritsevän yömetsästyksen? Kiimakallion maastossa ajokoiralla ajatetaan jänistä, kettua ja kaurista yöaikaan.

Meillä teineiltä otetaan puhelin toviksi pois jos vinkuroivat kännyn kanssa, Sannalta siis kanssa.

Vaasa ja kiinni kasvanut Mustasaari 90.000 asukkaan yhteisö mutta eivät ymmärrä liittyä tosiinsa. Seinäjoki taas 67.000 asukkaan kunta mutta sillä on pinta-alaa valtavasti kun siihen kuuluu Nurmo, Ylistaro, Peräseinäjoki nykyään. Vaasa saisi näkyvyyttä enemmän tuolla oikealla määrällä asukkaitaan.

EU-Brysselin useista maista, monista vähämetsäisten maiden edustajista koostuva hallintokoneisto, ei ole ”sinut” metsien kanssa. Suomalaiset ovat ”sinut” kaikkeen metsään liittyvään. Brysselin koneistolla on tässä vakava puute. Metsäthän ovat Suomen ”vihreä kulta”, korkean elintasomme lähde. Bryssel ei kykene puuttumaan esim. Italian korruptioon ja kevyeen verotukseen, mutta kylläkin Suomen hyvän metsätalouden perusteisiin. EU:lla tietovaje!

Pidetäänkö taloyhtiössäsi vanhuksista hyvää ja turvallista huolta?

Kyllä Vaasa taas komeasti profiloitui ruotsinkieliseksi linnan itsenäisyyden juhlassa. Sitten ihmetellään muun Suomen käsitystä ruotsalaisesta periferiakaupungista.

Eikö media jo vihdoinkin voisi

joskus olla Vaasan suomalaisuuden puolella?

Hienoa, Sanna! Minullakin oli korkkarit katossa viikonloppuna, mutta rajoitusten takia paikka meni kiinni jo klo 24. Puhelin piti olla mukana koska kysyttiin koronapassia ja tarvittiin taksia. Ja puuttuu piiat ja rengit jotka hoitaa hommat kun biletän.

Meinaako keskusta kaiken nöyryytyksen jälkeen antaa hyväksyntänsä vielä pääministeri Marinin viimeisellekin sekoilulle Helsingin yössä? Nimimerkki puhelin pöntössä.

Jokainen antaa toiminnallaan esimerkkiä pandemia-aikana, sanoi presidentti juhlahaastattelussa. Mikä on pääministerin esimerkki. Kun olet altistunut, lähde bilettämään ympäri kaupunkia baareihin ja mahdollisimman suurella porukalla ja juhli aamuun asti. Hyi Sanna Marin.