Hälytysajoneuvot ja niiden myynti, Näitä hälytysajoneuvoja on myyty jo pitkän aikaa silloin kun se on verollisesti mahdollista ja niillä on uusittu kalustoa. Ajoneuvo kun ostetaan hälytysajoneuvoksi, niin se tulee myös väritykseltään olla siihen tarkoitettu, jos se ei ole, niin se joko teipataan tai maalataan ja siihen asennetaan tarvittavat hälytyslaitteet, missään ei määrätä, että sen tulee kaupasta lähtiessä täyttää hälytysajoneuvon kriteerit. Auto ostetaan verottomana, sallitun ajan jälkeen pela saa myydä sen verollisena mutta siitä tulee poistaa hälytyslaitteet ja mikäli se on teipattu esim. punaiseksi, niin siitä voi poistaa teipit jolloin auton alkuperäinen väri tulee näkyviin, tämä itsestään nostaa sen jälleenmyyntiarvoa. Mainittiin, että niitä myydään nyt soten alta. Ei varmaankaan ole niin, vaan näitä on myyty ennenkin, miksi niin ei voisi tehdä???

Kiitos K-citymarket! Oli iloinen superyllätys että KCM investoi Vaasan keskustan Citymarkettiin! Keskustassa pitää olla edes yksi iso kauppa jossa laajempi valikoima tavaraa! Hienoa huomioida keskustan asukkaat ja myös turistit! Ei kaikki halua ajella kilometrien päähän ostoksille! Kun nämä kaupunkisuunnittelijat vaan ottaisivat sydämenasiaksi mahdollistaa keskustan kauppiaiden ja yrittäjien palvelut kaupunkilaisille... Eli ei enää yhtään lisää huononnuksia autolla asioiville! Kiitos!

Kauppiaan ei kannata myydä hyviä perunoita. Asiakas pian ostaa niitä ja jättää kalliimman ruoan ostamisen, jossa parempi kate.

Kyllähän sitä mummot äänestäisi, mutta taksikyyti äänestyspaikalle odotteluineen on ihan liian kallista. Missähän taas on tasa-arvo?

Pelleilyksi menee oikeusoppineiden työskentely, kun 2004 jossain on sanottu jotain. Tolkku ja kohtuus täysin kateissa!

Onko valtakunnansyyttäjän toiminta Päivi Räsäsen asiassa kunniaksi Suomelle, vai leimaako se Suomen sittenkin ahdasmieliseksi ja suvaitsemattomaksi? Kirkko kuitenkin siteeraa Raamattua tehtävässään. Tulisiko sekin kieltää?

Vuokranantaja voisi ohjeistaa vuokralaistaan siinä minkä kokoisia kalusteita rapussa voi roudata. Juuri maalatut seinät ruvella kun ne jumalattomat sohvat vaan ei taitu niissä käännöksissä lihaksettomien amatöörien käsittelyssä.

Laskin, että putkiremppa omalta osaltani maksaa itse itsensä osakkeessa vesimittareilla 13 vuodessa. Vanha kiinteä vesimaksu järjetön. Suihkussa asuvat bakteerikammoiset hirveä kuluerä taloyhtiön muille asukkaille ennen.

A-M Henriksson piti onneksi suomenkielisten puolta toteamalla että hoitoa saa molemmilla kielillä.

Sote Pohjanmaa. 1. Suomenkielen asema? 2. Mistä lääkäreitä, jotka ovat kaksikielisiä? 3. Mistä kaksikielisiä hoitajia?

Eikö Suupohjanradalta kannattais kerätä kiskot pois ja levittää ratapenkka, niin että sais nuo traktorit ajella sitä pitkin viljelyksille.