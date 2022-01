Mitähän yli-ihmisiä on nämä kansanedustajat, jotka nytkin pääsivät aluevaltuustoon. Siellä pitäisi tietää itsekin jotain, ei siellä ole avustajia eikä asiantuntijoita heillä. On ihmeellistä kuinka he ehtivät kaikennäköisiin kissanristiäisiin? Nämä kokouspalkkiotko houkuttelee? Tuntuu, että eduskunta on suojatyöpaikka. Väitän, että kun on seitsemän rautaa tulessa, niin yhtä monta on kylmänä.

SDP antoi jo kolmansissa vaaleissa tasoitusta muille puolueille kun asetetaan huutolaisia ehdokkaiksi. Kuntavaaleissa oli eläkeläisehdokkaita ilman mitään osoitetietoja ja nyt kaikilla muilla puolueilla IlPo- lehtimainonnassa edustajalla oli täydet osoitetiedot ja varsinkin kunta mainittuna. SDP:llä vain ammatti mainittuna.

Lapuallakin on muumioituneita, kiven nurkalle rakennettuja tönöjä useita, oikein hiilinieluja, odottavat menneiden aikojen arkkitehtia pelastajaksi.

Kauhavalla on hieno koulukeskus josta ei valitettavasti pidetä huolta. Ei ole täysaikaista talonmiestä, ei valvontaa tiloissa iltaisin. Ovet auki vandaalien tulla. Koulun takana on keskeneräinen teräsaita. Mitähän varten aitaa on ylipäätään alettu rakentaa? Pääoven edustaa koristavat poisheitetyt maskit. Roskikset minimaalisia tähän koronatilanteeseen. Maski tulisi voida laittaa väljään isoon roskikseen ilman, että tunkee sitä toisten käytettyjen maskien sekaan.

Nyt sitten pulinat pois kaikilta äänestämättömiltä suomenkielisiltä, jotka eivät jatkossa pidä siitä, että RKP:n pitää hyväksyä uudessa aluevaltuustossa kaikki esim. Laihiaa koskettavat sote-päätökset. Tämä olisi voitu välttää jos vaalien äänestysprosentti olisi ollut edes 60. Mutta demokratia toimii näin eli äänestämällä voi vaikuttaa ja rkp:läiset toteuttivat tätä ihailtavasti. Onnea RKP:lle!

Kuinkahan meidän poloisten käy kun sotevaalit voitti puolue jonka asiantuntemus on sitä luokkaa että väittävät sydämen olevan oikealla. Taitaa hoitovirheet räjähtää nousuun.

Kun maakuntien alueilla nyt vaalien jälkeen so-te-pe:n, terveyskeskustenkin palveluita kehitetään parempaan, kokemuksella, ammatillisesti, asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, kattavasti,.. toivoa sopii, että alueiden valtuutetuilla riittää tarpeeksi asiantuntemusta hyviin, toimiviin, monipuolisiin, asiakaslähtöisiin toimintoihin ja palveluihin.

Kurikassa voi olla E-P:n suurimmat metsävarannot mutta aika pieni osa siitä sijoittuu Suupohjan radan vaikutusalueelle, mutta kulkeeko siitäkään yhtään kyseistä rataa pitkin. Turha upottaa miljoonia kyseiseen rataan, niille löytyy kyllä paljon parempiakin käyttökohteita varsinkin kun ottaa huomioon radan aiheuttaman häiritsevän metelin ja pakokaasun käryn. Yhden puutavarajunan takia ei kannata haaskata vähiä rahoja.

No ihan on kyllä turha valittaa jos päiväposti tulee vasta illalla seitsemältä. Meillä Sepänkylässä ei jaksa valvoa niin myöhään että se olisi tullut.

Minäkin haluan köyhyysrajan tuntumaan jos siitä saa 1290e/kk.

Kiitos nukkuvien puolueelle! Pohjanmaalle saatiin maamme aluevaltuustojen ainoa diktaattori, Rkp. Nyt äkkiä kaikki ruotsin kielen kurssille!

Työllistymisen ja apurahoilla tai tuilla hääräämisen välillä on vissi ero. Kummastako lienee ollut kyse itsensätyöllistäjällä.

Rkp sai 56 pros., eli selkeän enemmistön Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustopaikoista. Selkeä enemmistö voi halutessaan yhteistuumin ”jyrätä” päätöksenteossa. Historiallisesti katsoen tilanne on poikkeuksellisen uusi, kun kielipolitiikan pohjalla olisi mahdollista totutusta kuntatasosta poiketen, nyt maakuntatasollakin harjoittaa yhteistyötä. Nähtäväksi jää miten sopu säilyy ja puhalletaanko sote-asioissa yhteen hiileen yhteiseksi eduksi.

Sain eilen kunnalta laskun, jonka eräpäivä oli mennyt ajat sitten. Näin joku siirsi virheensä vanhuksen syyksi. Miten mummo todistaa, milloin postiluukku kolahti?

Mitäs jätitte äänestämättä! Turha on teidän nukkuvien nyt enää valittaa äänestystuloksesta. Sitä saa mitä tilaa...

Näyttää vahvasti siltä, että Suomessa katekismus ja sen kymmenen käskyä ovat lainvastaisia ja käytännössä meillä ei vallitse uskonnonvapaus.

Jukka Mäkysen teksti 25.1. asiaa, komppaan täysin rahakeskustelun, näillä eväillä Suomi saadaan nostettua velkahelvetistä.

Alhaiseen äänestysprosenttiin syylliset löytyy valtakunnan poliitikoista. Toisten päälle jatkuvasti sylkemällä ja ylihienoa arjelle vierasta kieltä käyttämällä karkotettu äänestäjät uurnilta.

Miksi elokuvia tehdään kaiken näköisestä diipadaapasta? Miksi ei tehdä juurevaa kinoa kuten ”Tanssii tiskikasan kanssa”?? Vastaus lienee, että toisilla on tiskikone ja toisilla ei. En ole katkera, mutta kuitenkin... Ehkä voisin ollakin.