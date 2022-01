Täällä toinen eläkeläinen Kauhavalta. Brutto 1207,83. Veroprosentti 12, netto 1062,89. Kansaneläke brutto 131,43, veroprosentti 12,5, netto 115,00.

On meillä Vaasan keskussairaalan silmäpolilla hyvä palvelu vaikka joku yrittää sitä mustamaalata, on vaan sen verran omia kokemuksia!!!

RKP suurin vaaleissa Pohjanmaalla. Se on suurin Pohjanmaan ruotsinkielisten rannikkoalueella Vaasan–Pietarsaaren suunnalla. Suurin Pohjanmaan alueella oli keskustapuolue. En kauhavalaisena ole ruotsinkielisten alueelle kuuluva, olen kyllä pohjanmaalainen en rannikkoruotsalainen.

Miksi kukaan aluevaaleja analysoinut ei uskalla sanoa ääneen, että vihreiden tappio johtuu kannabispolitiikasta. Minä ainakin vaihdoin puoluetta.

Kauhistuin, kun luin Ilkka-Pohjalaisesta haastattelun kätiöstä, joka oli valittu aluevaltuustoon Turtiaisen perustaman Valta kuuluu kansalle -puolueen listoilta. Kuinka yhteisistä asioista voi päättää ihminen, joka pitää yksilön vapautta niin tärkeänä, että rokotuksesta voi kieltäytyä.

Maailman sivu on nähty, kun pieni mies tulee isoksi sisältä, niin koko maailma kärsii.

Jalkakäytävät ja pyörätiet hyväs kunnos talven jäljiltä. Autotiet täysi katastrofi. Ei millään lailla yllätä, ollaanhan Vaasassa.

VKS:n silmäpolin hoidon tasoa en ainakaan minä voi moittia vaan moittia voi sitä, että hoitoon ei pääse. Jonossa lakisääteisen 6 kk:n odotuksen jälkeen potilas siirretään Seinäjoelle jossa alkaa uusi 6 kk:n jonotus. Sinulle, joka olet tyytyväinen saamaasi hoitoon VKS:n silmäpolilla, voin sanoa olevani iloinen puolestasi, että olet päässyt hoitoon. Tässä vaiheessa jo puolisokea kaihipotilas.

Vaasan keskussairaala ei ole muuttunut laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi 1. tammikuuta 2020 lähtien, kuten Strand uskoo. Ilkka-Pohjalainen voisi tehdä tutkivaa journalismia ja kysyä mikä on laaja päivystys ja milloin se tulee.

Suunnattomaksi paisunut ummehtunut ”vihreäkupla” puhkesi. Nyt voimme vapaasti hengittää täällä puhtaan ilman Suomessa. Tämä on hyvää kehitystä.

Kaupasta saa hyviä perunoita 2–10 kg paperipusseissa tai irtona multaperunoita. Muovipusseissa myytävissä pestyissä perunoissa on aina huonoja.

Kuinka Seinäjoen kaupunki voi verovaroin ylläpitää kaksikielistä, englannilla rikastettua opetusta Marttilan koululla valitsemalla oppilaat 15 minuutin ”soveltuvuuskokeen” eli pärstäkertoimen perusteella? Eskariopettajien lausunnoille lapsen taidoista ja esim. kielellisistä valmiuksista ei anneta painoarvoa. Keitä varten tätä luokkaa ylläpidetään? Miksi tähän käytetään verovaroja?

Jo on aikoihin eletty. Kätilökoulutuksella rokotevastaiseksi asiantuntijaksi. Näin meillä. Pitäisikö kuitenkin luottaa enempi oikeiden asiantuntijoiden sanomaan ja ottaa suositellut rokotteet. Päästäisiin vähitellen kohti normaalia arkea.

Vepsulla kyllä liigan hitaimmat sivut.

”Siviiliväriset” maasturit oli teipattu punaiseksi, myytäessä teipit on poistettu. Kaikkia autoja ei saa vakiona paloauton punaisena. Kumpi on veronmaksajalle parempi, maksaa ylimääräistä maalauksista vai teipata auto halutun väriseksi? Hälytysajoneuvoja teipataan paljon, koska teipit on helppo irrottaa autoa palveluskäytöstä poistettaessa kuin maalata uusiksi.

Sain Kurikassa hammaslääkäriajan toukokuulle, Seinäjoelle pääsin samana päivänä!

Paperimiehet on lakossa, ei haittaa, lähimarketeista on saanut koko ajan ostaa wc- ja talouspapereita ym. Papereita valmistettu Puolassa, Saksassa, Virossa ym. edulliseen hintaan.

Rkp sai 56 pros., eli selkeän enemmistön Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustopaikoista. Selkeä enemmistö voi halutessaan yhteistuumin ”jyrätä” päätöksenteossa. Historiallisesti katsoen tilanne on poikkeuksellisen uusi, kun kielipolitiikan pohjalla olisi mahdollista totutusta kuntatasosta poiketen, nyt maakuntatasollakin harjoittaa yhteistyötä. Nähtäväksi jää miten sopu säilyy ja puhalletaanko sote-asioissa yhteen hiileen yhteiseksi eduksi.

Onnea Vaasa! Noin neljäsosalla valituiksi tulleista vaasalaisista aluevaltuutetuista on jonkinlainen sote-tausta valtuustosta tms, loput ¾ ovat ”jalkapallomiehiä ja -naisia”, joka sekin on toki tärkeää, mutta ei aluevaltuustossa. Miten se menikään, sitä saa mitä tilaa!

Sanotaan, että sudet kuuluvat luontoon, eivät pihoille. Näin ollen myös turkiseläinten tulisi kuulua luontoon, ei (taka)pihoille häkkeihin. Vaikea kuvitella, että olisimme niin vieraantuneet luonnosta, ettemme saisi turkiksia metsästämällä, kuten ennen turkistarhausta.

Mites olisi valmentajan vaihdos. Onhan tässä kaupungissa ennenkin maksettu muutama vuosi eteen.

Nyt seis korotuksille, ei voi olla mahdollista, että ruoka kallistuu, asuminen kallistuu, sähkö kallistuu. polttoaineet ym. ym. Eikö täällä enää ajatella muuta kuin että ilmasto lämpenee. Miten tässä enää normaali ihminen pärjää? Muut maat asettavat rajansa v. 2035–2050, niin meillä hallitus ajaa todella suuntaa, jolla yrityksiä alkaa tippumaan. Koska tulee herätys, tuleeko liian myöhään?

Kyllä ällistytti katsoa aluevaalin ”voittajien” hilluntaa teeveessä. Kuin toivelahjan saaneet lapset jouluna. ”Teimme kaiken oikein”. Mutta eihän kyse ollut vaalishowkisasta, vaan soteasioiden hoitajien valinnasta. Vai olenko käsittänyt jotain väärin?

Älkää nyt vain herrantähden kieltäkö urheilu (ministeri) Kurviselta jo toiseen isoon kansainväliseen kisaan osallistumista. Edellinen kisa(reissuhan) häneltä oli erittäin tuloksekas ja Suomen viemistä hänen johdollaan uskomattomiin saavutuksiin.

Miljoonan toripaviljonki Seinäjoelle: miten puiseen toripaviljonkiin saa kulumaan miljoona euroa? Toisekseen, koko rakennus on asemoitu omituisesti, se pitäisi kääntää 90 astetta etelän suuntaan. Tuossa suunnitellussa kuvassa esiintyjät ovat ns. tuulitunnelissa, kun koko Koulukatu on päästä päähän auki. Olisi kannattanut kysyä esiintyjienkin mielipidettä.

Venäjä ei ole koskaan pitänyt näin paljon sotaharjoituksia kuin nyt. Mitähän tämä kaikki maksaa? Kansa on köyhää, eikä palkat riitä elämiseen. Toivottavasti uskaltavat protestoida.

Ei ole hoitajapulaa. On vain liikaa ihmisiä, jotka ulkoistavat omasta liikunnasta, terveellisestä ruokavaliosta ja terveydestä huolehtimisen hoitajille ja lääkäreille. Väitän, että jos et itse hoida terveyttäsi, joku sitten hoitaa elintasosairauttasi. Seinäjoella on täydelliset ulkoliikuntapaikat omaehtoiseen ilmaiseen liikuntaan (lue terveydenhoitoon). Kotonasi on kaikki tarvittava terveyden tuhoamiseen ruudut, sohvat, sokeri ja kovat rasvat.

Kyllä minäkin äänestin tolkun ihmistä enkä mitään tunnettua suunsoittajaa. Mitä sellainen edistää kaikkien ihmisten hyvinvointia?

Pohjanmaa, siis historiallinen maakunta ulottuu Kolarista Kuhmoon ja Kristiinankaupungista Sallaan. Sen alueella ovat Lapin nykymaakunnan eteläosa eli Peräpohjola sekä Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja valtaosa Etelä-Pohjanmaata (paitsi Soini ja Ähtäri) ja Merenkurkun itärannikon maakunta, jonka samoin kuin hyvinvointialueen nimeksi on otettava Rannikko-Pohjanmaa. Sen sekä E-P:n ja K-P:n muodostaman yhteisalueen, kuten vaalipiirin nimeksi sopii Lounais-Pohjanmaa ja vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisalueen nimeksi Ylä-Pohjanmaa.

3100e/kk palkasta ei makseta lähellekään 35% veroa, pikemminkin 25%, joten kyllä siitä jää ihan kivasti yli 2000e käteen kuussa.

Lasikatoista ja sukupuolikiintiöistä jankuttaminen ei perustu asia-argumentteihin. Sukupuoli ei pätevöitä naista, eikä myöskään tee miehestä huonoa päättäjää. Nämä ovat yksilökysymyksiä. Äänestäjät ovat sen ymmärtäneet, toimittajat eivät.

Kiitos vaan äänestäjät! Taas kasvaa Vaasan maine ruotsinkielisenä paikkakuntana.