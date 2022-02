Vaasassakin ruotsinkielinen vähemmistö on osannut pitää puolensa niin tiiviisti, että saa enemmistön joka vaalien jälkeen.

Ovatko tuulivoimaintoilijat valmiita käyttämään sähköä vain silloin, kun sattuu tuulemaan ja hamstraamaan sitä, kun tuulee oikein kunnolla?

Tekstaten-palstalla varmaan opposition edustajan kirjoitus 25.1. ”Tämä hallitus painaa tämän maan perikatoon.” Saman päivä aamu-uutisissa ”Suomen talous jatkaa elpymistä”. Kyllä perikatoon mentäis jos oppositio olis puikoissa!

Taas se nähtiin, että suomalaiset eivät äänestää Pohjanmaalla, täällä Rkp saa jyllätä halunsa mukaan, mikä suomalaisia vaivaa...?

Juuri ostettu 10 miljardin koneet. Nehän menis Naton käyttöön Natossa. Eikä muutenkaan puhuta mitään, mitä jäsenyydessä pitää maksaa. Rahaahan sinne halutaan, suomalaiset maksamaan.

Varokaa, sillä Hietalahden uusi kiertoliittymä on hengenvaarallinen. Korkeat lumipenkat estävät näkyvyyden liittymään ajaessa ja/tai onko liittymässä ajamassa joku muu. Korkeat lumipenkat heti pois.

Englannissa nousi erovaatimukset pääministerin kotibileistä koronan varjossa, Suomessa saa PM rauhassa kutsua kulttuuriväkeä jatkoille edustustiloihinsa!

Suurseinäjoen päättäjät! Ei taas miljoonaa ”mustahan aukkohon”. Toripaviljonkia ei tarvitse rakentaa. Miljoonalle on käyttöä vaikka hoitajien kilometrikorvausten kohtuullisehen maksuhun. Saman päivän I-P:s oli molemmat älyttömät rahamäärät, miljoona turhuuteen ja 23 cent tosí tarpeeseen!

Aivan turhaan I-P pelottelee laihialaisia Pohjanmaahan kuulumisella. Onhan Vaasassa ja Mustasaaressa suomenkielisiä 55 000 ja heidätkin hoidetaan. Olen asunut Vaasan tienoilla 45 vuotta. Olen käynyt läpi ohitusleikkauksen, sappileikkaiksen, ison suolistoleikkauksen ja päälle vielä diabeteksen. Kaikki hoidot on tapahtunut selvällä suomenkielellä.

YK perustettiin aikanaan tuomaan vakautta ja rauhaa. Mutta siihen se ei ole pystynyt. Voisko siitä lakkauttaa kaikki turha ja jättää jäljelle vain hyväntekeväisyys ja terveysasiat. Säästyisi paljon ns. turhia menoja. Toisekseen, ihminen itsessään on suurin syy sotiin, eikä sitä faktaa järjestöt muuta.

Tekstaten-osiossa 26.1. kaksi henkilöä esitti puutteellisia tietoja tuulivoimasta. Toinen kehui tuulivoiman tuotantoa aamuyöllä, mutta ei kertonut, että tällöin sähkön tarve on pienimmillään. Toinen vähätteli tuulettomia talvipäiviä, mutta juuri tällöin on kriittisimmät hetket sähkön riittävyydessä. Kannatan tuulivoimaa, jos yrityksille asetetaan vastuuta varavoimasta, eikä vain kerätä rusinat pullasta.

Hoh hoijaa. Tilastotietelijä loistaa. Aamuyöllä 21.1. klo 05:00 tuulivoimaa oli jopa enemmän kuin ydinvoimaa ! Wau! Kun Suomi käynnistyy työntekoon niin kulutus esim. 26.1. klo 11:30 1763 MW ja propellit tuottaa siitä 8,17%. Ei auta, että seuraa tilastoja. Pitää myös ymmärtää. Keskituulet ovat tutkimuksen mukaan nyt suotuisimpia, kertoo tutkimus.

Aika hurja on verotuksen progressio Suomessa. Kauhavalainen kertoi n. 1562 euron eläkkeen veroprosentin olevan 17. Minun eläkkeeni on aika tasan 400 euroa suurempi ja veroprosentti 22. Käteen jäävä netto vain n. 200 e suurempi.

Ylimoni vaasalainen äänesti RKP/Strand. Hän kiitti äänistä ja ilmoitti, että aika ei riitäkään sote-asioihin. Miten RKP hoitaa Vaasan ja suomenkielisten asiat?

Älkää hyvät poliittiset johtajat uusiko virheitänne. Venäjä on miehittänyt Ukrainan sudeettialueet. Sitä ei saa hyväksyä, sillä ei ”saada rauhaa meidän eliniäksemme”. Nyt Venäjä suunnittelee uusia ”Maidanin laukauksia”, joihin se voisi perustaa suuremman invaasion. Eikö tämä ole jo nähty, diktaattori ei ole koskaan tyytyväinen, jos sille antaa periksi, se hamuaa koko ajan lisää.

Ympäristöstä vastaavan ministerin tulisi opastaa kansaa, että onko ihmisten ja lemmikkieläinten käyttämä liha parempi tuottaa lähiruokana Suomessa vai onko se tuotava ulkomailta Suomen päästöjen vähentämiseksi.

Minulla oli näppy selässä, jonka halusin poistattaa, joten varasin ajan hoitajalle, lääkäriaikoja ei ollut. Pyysin, että hän kutsuu päivystävää lääkäriä poistamaan sen. Ei nyt lääkäriä voi tällaisella vaivata ja niin varattiin uusi aika. Menin innokkaana uudelleen ja nyt aika oli varattu lääkärille, joka vain katsoi näppyä ja totesi, että on vaaraton ja varaamaan uutta aikaa poistoa varten. Silloin pimahdin ja sanoin, että etkö nyt vaan voi poistaa sitä. Ei, kun nyt on varattu vaan 10 minuutin aika, että lääkäri katsoo. Monelleko ihmiselle pitää tulla näyttämään, ennen kuin se poistetaan??? Taas varattiin uusi aika ja nyt oli hoitaja vastaanottamassa ja lääkäri pyrähti sisään, puudutti ja rapsutti näpyn pois, homma ohi 3–5 minuutissa. Tämän jälkeen hoitaja laittoi laastarin. Tämä oli niin uskomatonta, että voi muuta kun toivoa, että jatkossa edes jonkinlainen parannus tulee tehokkuuteen. Lääkäreitä pidetään edelleen puolijumalina, joita ei voi ”häiritä” noin vain.

Miksi laitokset kieltävät työntekijöitä puhumasta siitä, että laitoksessa on korona, johon vanhuksia kuolee? Mistä tämä määräys tulee? Miksi vanhustenhoitolaitosten puhelimet eivät vastaa? Miksi julkisuudessa vaietaan koronakuolemista? Kuka on kieltänyt?

Vaasa alkaa olla jo iso vitsi muualla Suomessa kieli- ym. asioiden suhteen, hävettää entisenä vaasalaisena.

Pitäisi pääkirjoituksen kirjoittajallakin olla suhteellisuuden tajua. Jos koronaepätoivo on lievittynyt rahtusen parina viime päivänä, ei todellakaan ole syytä lieventää rajoituksia. Juuri näin on tehty aiemminkin, ja sitten on taas räjähtänyt uudestaan. Vetääkö kirjoittaja puolen tunnin pörssilaskustakin kauaskantoisia arvioita? Kyllä pitää olla pitempiaikainen arviointijakso päätöksille. Jos pörssi sahaa, niin sahaa koronatilannekin. Ei kahta samanlaista päivää.

Monet kiittävät yhä Leniniä siitä, että Suomi sai itsenäisyyden runsaat sata vuotta sitten. Jatkossa varmaan kiitetään Putinia siitä, että Suomi liittyi Natoon.

Kunta-, perusturva/hyvinvointialue- ja eduskuntavaalit voisivat todellakin olla samana päivänä joskus loppusyksyllä siten, että uusien toimielinten kausi alkaisi vuoden alussa. Olisi neljä vuotta parlamentaarista työrauhaa! Samalla tietysti äänestäjien olisi selkeämpi havainnoida todellisen politiikan (kansalaisia koskeva päätöksenteko) olemusta ja puolueiden oikeita arvoja ja pääomien kohdentamista! Samoilla lämpimillä voisi myös EP- ja TP-vaalit yhdistää, jolloin tasavallan presidentin toimikausi lyhenisi viiteen vuoteen. Kyllä kansa tietää!

Joskus, kun oli enemmän sitoutumattomia, naputettiin näiden pääsystä kunnanvaltuustoon. Sitten saivat osansa kunnan työntekijät. Nyt juputus jatkuu ja kohteena sote-ammattilaiset. Äänessä lähinnä häviölle jääneet. Älkää itkekö. Kansa valitsee ne, joihin po. hommissa luottaa. Sairaanhoitaja tietää enemmän sairaan hoidosta, kuin joku eläkkeellä oleva kokousveteraani.

Sairaanhoitaja, tee tasa-arvoinen palkkavertailu palkoista. Vertaa sairaanhoitajan keskipalkkaa ja suomalaisten keskipalkkaa. Ei sairaanhoitajan alkupalkkaa ja suomalaisten keskipalkkaa.

Mitä yhteistä on Vaasan ja Seinäjoen aluevaalituloksissa? Se, että kummastakaan ei tullut valituksi asiaa suvereenisti parhaiten tuntevia Hans Franzia ja Jaakko Pihlajamäkeä. Eli puoluepelikekkeriksihän se sitten meni.

Jos lääkäri hoitaa potilasta netin kautta, ei hän voi samaan aikaan hoitaa toista vastaanotolla. Ei siinä jonot lyhene vaikka joku niin väittää.

Urheiluasioidenkin kulttuuri- ja tiedeministerimme Antti Kurvinen haluaa diplomaattisesti mennä talviolympialaisiin, korostaen erityisesti urheilun kunnioittamista sinänsä. Me suomalaisethan lähdemme tästä periaatteesta. Hannes Kolehmainen juoksi v. 1912 Venäjän keisarikunnan autonomisen Suomen, maailmankartalle. Sittemmin oli Nurmea, Ritolaa, Vireniä sekä keihäsmiehiä, ym., jotka hamusivat Suomelle mitaleja kasoittain. Perinteitä riittää!

Onko Sanna Marin aloittanut jo presidenttikampanjansa?