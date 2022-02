Vaasas kaistojen määrän supistaminen, valojen surkea toimivuus ja surkeasti auratut kadut aiheuttavat ruuhkia ja turhautuneiden autoilijoiden punaisia päin kaahailua. Luulisi tavoitteen olevan toinen.

Kiitos miesporukalle kirjoituksesta 23.1. otsikolla: Rakkaus evankeliumin totuuteen oltava perustana. Oli täyttä asiaa!

Indeksikorotus antaa mulle 40 e lisää kuussa. Vow! Minne lähden juhlimaan muitten eläkeläisten kans. Espanjaan?

Kun allekirjoitat vaitiolovelvollisuussopimuksen esim. uudessa työpaikassa, niin muista että sitä pitää myös noudattaa.

Mitä jos me 80 % suomenkieliset viestittäisimme kaikille tuttavillemme ympäri maan, ettei meillä Vaasassa ole mitään ongelmia kielemme kanssa ja ruotsinkielisten kanssa tulemme erittäin hyvin toimeen! Voisi harhakuvamaine hälventyä!!

Avaruuden kaupunki ja sen päättäjät. Mosselonloukkoonen kysyy, kuinka tuo kottaraispönttö torin nurkas voi maksaa 900 000 ekeä. Meikäläänen rustaas tuollaasen hyysinkattoosen pömpelin 10 000 ekellä.

Turtiaisen vkk nautti Etelä-Pohjanmaalla maan suurinta suosiota aluevaaleissa. Ei hyvää päivää. Haluaako joku surkuhupaisaa itäeurooppalaista meininkiä jossa eduskunnassakin voi käyttäytyä miten vaan.

Vaikka olin saanut 3 rokotusta, ja tein kaikki mahdolliset varotoimet, niin sain kuitenkin koronan. Omigron oli ovelampi. Oireita olivat repivä yskä ja tukkoinen nenä. Viime päivinä meni maku- ja hajuaisti. Olen ollut eristyksessä nyt 10 päivää, mutta vieläkin kotitesti näyttää ”plussaa”. Olen muuten erittäin hyväkuntoinen eläkeläinen. On tämä vaan sellainen tauti, että sen soisi vain muutamalle pahimmalle viholliselle. Käy siis ottamassa rokotus, sillä saatat selviytyä ilman omigronia.

Nyt on tärkeä miettiä Nato vai ilman Natoa. Tällä hetkellä Ukraina on Venäjän kiikarissa, koska hakee Natoa tai länsimaalaisuutta. Meillä on jo länsimaalaisuus mutta ei Natoa, jota emme todellakaan kaipaa tähän tilanteeseen. Emme halua kotimaasta sotatannerta Venäjän ja lännen välillä.

Ollaan Ihmisiksi, eikä kujeillen. Suuri Itänaapurikin synnyttää niitä kujeita aivan riittävästi.

Kymmenet Närpiön kasvihuoneilla työskentelevät vietnamilaiset joutuneet kiskonnan kohteiksi, kerrottiin uutisissa. Suomeen töihin pääsemisestä joutunut maksamaan 10 000–20 000e. Ei tavallisella suomalaisella työläisellä ole noin paljon rahaa maksaa työpaikasta Närpiössä. Onneksi Vietnamista löytyy tulijoita, väkiluku 97,34 miljoonaa (2020).

Yrittäjät kiertää rajoituksia, esim. järjestämällä aikuisten ryhmäliikuntaa kuntosaliksi nimetyssä tilassa. Kuntosalithan saavat olla auki, kun yleisesti niissä harrastetaan yksilöliikuntaa. Kyllä kekseliäisyyttä löytyy.

Samaa mieltä Arttu Sandqvistin kanssa, sananvapaus on häviämässä. Turhiin oikeudenkäynteihin tuhlataan veronmaksajien rahoja.

Miten voi olla mahdollista, että yritys irtisanoo vakituisen työntekijän ja palkkaa saman tien firmassa määräaikaisena työskennelleen vakituiseksi irtisanotun tilalle. Samainen yritys palkkaa työntekijöitä, vaikka yt-neuvottelut ovat käynnissä.

Äkkiä kotihoitajille ne työnantajan kustantamat autot käyttöön!!! Naurettavaa, että joutuvat omasta pussista huoltaa autonsa, joka on se työväline!!! Bensan hinnasta puhumattakaan! Kiva rytyyttää sivuteitä ja hiekkateitä kilometrikaupalla asiakkaiden luo!!! Korvaus siitä ihan hävettää!!!

Nuoret lääkärit arvioivat koulutuspaikkojaan tähdin. Minäkin haluaisin potilaana antaa tähtiä. Josko se motivoisi myös ystävällisiä hoitajia ja hoitopaikkoja? Muusta kuin ystävällisyydestä emme tähtiä pysty antamaan.

Vanhusten tulisi olla kiitollisia yhteiskunnalle, joka kaksi vuotta jaksoi pitää meitä rajoituksin hengissä. Loppuelämämme jaksamme kyllä istua kotonamme ja käyttää maskia silloin harvoin, kun on aivan pakko uskaltautua ulos.

Kiitos Arttu Sandqvist erittäin asiallisesta ja tärkeästä kirjoituksesta sananvapauden puutteesta Suomessa.

Tiede kestää aina kyseenalaistamisen ja perustuu debatille. Tässä ajassa on turha puhua ”tieteellisestä tiedosta”, koska sitä ei saa kyseenalaistaa.

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa pysyvät maakuntien niminä niin kauan kuin Sinisen tien kyltit ovat ruskeita.

Pohjanmaalle uusi, erottuva nimi. Rummakko-Pohjanmaa olisi sopiva. Meri-Pohjanmaa sopivin.

Miksi monella huoltoasemalla ja kauppaliikkeillä on sähköautojen latauspisteet ihan liikkeen seinässä kiinni? Kun tuollainen syttyy palamaan niin ennen kuin palokunta on saanut sitkeän sähköautopalon sammumaan, niin kauppaliike on myös tulessa. Kauppiaat, eikö normiautoilla ajavat asiakkaat merkitse teille mitään, kun sähköautojen latauspisteet pitää tunkea mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä? Ja miksi ei palotarkastajat puutu tilanteeseen kun on jo tiedossa miten hankalia nämä sähköautopalot on sammuttaa?

Yksikään tv-toimittaja ei pyytänyt Annika Saarikkoa ja Li Anderssonia tarkentamaan, mitä he tarkoittivat niin lupaamillaan lähipalveluilla. terveysasemia, niin kuin tavallinen kansalainen sen ymmärtää vai digipalveluja ja lääkäriä 1–2 x viikossa. Harhautusta, joka paljastuu lähivuosina.

Niin makaa kuin petaa! Paperimiesten ahneus kostautuu kun UPM vie tuotantoa vähemmän lakkoherkkiin maihin. Kiitokset kuuluu myös ammattiliitolle ja ay- liikkeelle!

Suuri kiitos Arttu Sandqvistille merkittävästä kirjoituksesta I-P 27.1. Meitä on monta, jotka ajattelemme samoin rakkaan Suomemme sananvapauden surullisesta nykytilasta.

Oli taas joku mies kommentoinut, että Sport nyt sille kuuluvalla sarjataulukkopaikalla. Höpö höpö, Sport kuuluu sinne missä oli kauden alussa, eli kolmantena! Hurjat tsempit koko Sportin joukkueelle täältä!

Katsoin tv-ohjelmaa, missä aviovaimo oli ollut uskoton ja hänelle syntyi lapsi vieraan miehen kanssa. Minun oikeustajuun ei sovi se, että väärintekijöitä ei tuomittu vaan syytön aviomies tuomittiin maksamaan lapsen elatusmaksut. Toivon oikeusministerin mielipidettä sekä toimenpiteitä, että jatkossa tuomitaan väärintekijät eikä syyttömiä.

Hei kampaamoasiakkaat! Kun ostatte teille ehdotettuja tuotteita kampaamostanne, niin kannattaa myös käyttää niitä. Törmään liian usein siihen, että oikeanlainen esim. shampoo on jäänyt käyttämättä. Jos edellisestä käynnistä on 3 kuukautta ja silloin ostettua tuotetta vielä on jäljellä, yhtälö ei toimi. Kun ne hiukset kuitenkin pitää pestä. Esim. hilse ei lähde, jos oikea tuote on kaapissa. Säilyttää niitä ei kannata, sillä varsinkin ekotuotteet vanhenevat aika nopeasti. Siis, jos ostat, niin käytä heti ja säännöllisesti.

Koiran ulkoiluttajat Linnanpuiston alueella. Kerätkää koirienne ulosteet pois. Ei ole mukavaa kun lapset leikkii lumessa ja lumet täynnä koiran kakkoja. Näkijöitä on useampi silmäpari.

Ambulanssin tilaajalle. Oli kuin omasta kokemuksesta kirjoitettu. Kävi täällä samoin ja siinä ajassa, kun kuskit pitivät ’esitelmää’, miksi ei oteta kyytiin, olisivat jo ehtineet kuskata, matka n. 10 minuuttia.

Upea kirjoitus Arttu Sandqvistilta 27.1. Tämä on Suomen tilanne tänä päivänä!!??

Josef Stalin, neuvostokansojen Isä Aurinkoinen, kuten häntä nimitettiin, tapatti valtakautensa aikana kymmeniä miljoonia neuvostomaiden kansalaisia. Vielä sodan jälkeenkin kidutettiin pakkotyöleireillä kuoliaaksi satoja tuhansia, ellei jopa miljoonia väärin ajattelevia oman maan kansalaisia! Kaikkien vihaama Hitler oli häneen verrattuna pelkkä harrastelija! Mutta voittajavaltiothan kirjoittaa historian ja hehän eivät tietenkään ole koskaan tehneet kenellekään mitään väärää!

Annetaan Antin mennä Pekingiin. Voi olla, että hänelle ei tule toista tilaisuutta päästä olympialaisiin valtion kustannuksella.