Peruspalkka on mainio tapa vähätellä palkkaansa. Minulle se oli suuri yllätys, kun siirryin yksityiseltä puolelta kunnalliselle. Siihen peruspalkkaan tuli jos jonkinlaisia lisiä ainakin puolet lisää.

Kun Etelä-Pohjanmaalla on porvarienemmistöinen ja vanhoillisin aluevaltuusto, niin päästäänkin seuraavaksi purkamaan julkisia sotepalveluja ja siirtämään lastensuojelua, mielenterveyspalveluja, päihdehuoltoa, vammaispalveluja ja senioripalveluja yksityisille yrityksille, jotka tavoittelevat maksimivoittoja asiakkaiden hyvinvoinnin kustannuksella.

Ahvenanmaalaiset ovat kovin kranttuja siitä, ettei oman maan aluksia ja sotaväkeä tule liian lähelle. Varmaankin tykkäävät kuunnella enemmän venättä, kuin suomea.

Miksi joku haluaa soittaa ambulanssin jos pystyy menemään sairaalaan taksillakin? Montako ambulanssia Vaasassa on? Riittääkö kaikille soittajille oma?

Täydellinen ajoitus Harakalta. Tarkasti vaalin jälkeen hän ilmoitti, että polttoaineiden hintaa on nostettava. Näin Suomi ”pelastaa” maailman ilmaston.

Hyvä uutinen! Venäjä harjoittelee kaikilla maailman merillä. Näin se hajottaa voimansa sinne tänne.

Joka kolmas taksiyrittäjä saattaa lopettaa liikennöintinsä ensi kesän aikana tiedottaa Traficom Eikö nyt kannattaisi jonkun puuttua tähän tilanteeseen miksi? Jos uudet sotealueet toteutuvat tulee taksipalvelujen kysyntä lisääntymään kun vanhukset ja huonokuntoiset täytyy kuljettaa nykyistäkin kauemmas saamaan hoitoa ja muita palveluja Kuka heidät kuljettaa ellei ole takseja?

Lakkoilkaa vaan paperimiehet ym., taas meni UPM:n tehdas ulkomaille Rotterdamiin, kohta ei tarvitsekaan lakkoilla, kun ei ole tehtaita Suomessa.

Tässä taannoin kokoomus kirosi kaikki koronarajoitukset ja nyt just kuulin uutisista että rajoituksia aletaan purkaa, niin kokoomus panee hanttiin.

Voisko joku valottaa milloin, missä, kuka ja ennen kaikkea miksi on tehty päätös, että eläkkeitä verotetaan ankarammin kuin työtuloa! Kurkkujen käyryydestäkin huolestutaan Brysseliä myöten, mutta tällaiseen epätasa-arvoon ei puutu kukaan! Puolue, joka ottaa ohjelmaansa epäkohdan korjaamisen saa seuraavissa vaaleissa minun ja miljoonan muun eläkeläisen äänet!

Miten voi olla mahdollista, että koko Pohjanmaa etelästä Kainuuseen on itsekkäästi otettu käyttöön vain rannikolle? Miksi nimenä ei voi olla yksinkertaisesti Länsi-Pohjanmaa? Onhan olemassa jo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Kaiken lisäksi sille on helppo keksiä myös ruotsinnos.

Kuopioon suunniteltiin valtavaa sellutehdasta mutta paikalliset ihmiset kaatoi sen hankkeen lukuisilla valituskierteillä.

Kenen käsi on kukkarossani? Joulukuun sähkölasku: energia 271 e, siirto veroineen 343 e. Sähköveron osuus 128 e. Arvonlisävero 118 e. Verot yhteensä 246 e. Verojen osuus 40 %. Kukkarossani on Saarikon käsi.

Vaasan kävelykadun jatkaminen asemalle asti on hieno juttu. Se lisää keskustan viihtyisyyttä ja turvallisuutta. En todellakaan kaipaa mitään meluisaa ja saastuttavaa autoliikennettä ydinkeskustaan.

Nyt on vissiin se Dufvan kuuluttama lauma näyttänyt voimansa, mutta kun siihen menestykseen tarvittaisiinkin ihan oikea joukkue.

Rooman valtakunta ei ollut ikuinen. Neuvostoliitto ei ollut ikuinen. Tuskin EU on ikuinen. Silti jotkut tunarit kuvittelevat että Paasikiven–Kekkosen linja on ikuinen. Maailma muuttuu eskoseni.

SK 28.1.22 kysyy: ”Miksi maalaiset ovat mielikuvissa aitoja ja kaupunkilaiset todellisuudesta irtautuneita?” Syynä lienee se, että maalaiset ovat aitoja ja kaupunkilaiset todellisuudesta irtautuneita.

Ei malttaneet kovapalkkaiset paperimiehet olla lakkoilemata kun UPM mietti tehtaanpaikkaa, no Rotterdamiin se meni eikä Suomeen, jotta silleen.

Päivi Räsäsen syytteet todistavat että Suomessa ”sananvapaus” on vain sananhelinää ja yksipuolista kuten tuossa itänaapurissa.

Olipa hyvä kirjoitus Arttu Sandqvistilla torstaina, meitä on muitakin samoin ajattelevia.

Pohjanmaan kunnissa rannikolla voitaisiin ottaa saman tien viralliseen liputuskäyttöön Ruotsin lippu, imago on jo valmis.

Toivon että nykyministerien poliittinen taival loppuu seuraaviin vaaleihin. Kiitos.

Tanssi on elämän suola. Ei ihme ettei enää lapsia tule kun nojataan tiskiin kaikki illat lasi kädessä.

Juhani Kuitu 28.1. Kiitos.

Raamatun historiaa todistaa mm. arkeologiset tutkimukset.

Vaasan ydinkeskusta. Ihmettelen Vaasan päättäjien lyhytnäköisyyttä ja ymmärtämättömyyttä hoitaa ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja hajautetaan koko ajan sen elävyyttä. Kyllä lähtökohta täytyisi olla se että olemassa olevasta pidetään huolta ja sitä kehitetään järkevästi eikä pirstaloida. Kävelykatua meillä on aivan riittävästi ja siellä todella mahtuu kävelemään ilman tungosta. Miksi laittaa taas miljoonia kiinni uuteen kävelykadun pätkään? Näillä rahoilla voitaisiin aloittaa esim. torin elvytys, lasikatoksisia osioita tai vaikkapa maanpäällinen tunneli kahden kauppakeskuksen välille jossa olisi myös tilaa liiketoiminnalle, kala- luomu- vihannesmyyjille ym., myös kahvilat voisivat toimia siellä. Tunnelissahan voi olla ns. siipiä joihin voisi tulla sopivaa toimintaa. Eli viesti on se, että miksi rakentaa koko ajan uutta ja toisesta päästä jättää näivettymään, kun meillä on paljon mahdollisuuksia parantaa olemassa olevaa?

Voitaisko lopettaa vertailu eri maissa maksettavista palkoista ja veroista? Kannattaa miettiä mitä sille verojen maksamiselle saa vastineeksi. Niin meillä selvä asia kuin kouluruokailu ei muissa pohjoismaissa ole mahdollista, ja mikä on elämisen kustannus kokonaisuutena.

Onpa ihmeellisiä mielipiteitä taas kerran 28.1. I-P:ssa. Kukaan näistä kirjoittajista kuitenkaan sano mitään idän diktaattorista ja hänen uhkauksistaan. Jos tällaisia kirjoituksia uskotaan, Suomi on aika nopeasti Venäjän etupiiriä. Kuuluisan kenraalin sanoin älä koskaan luota itänaapuriin. Mustaa ei valkoiseksi saa vaikka voissa paistaisi.

Upeeta mahtavaa, suomettuminen jatkuu...

Hyvä kirjoitus Juhani Kuitu! Minusta tuntuu, että natointoilijoista aniharva tietää mitä jäsenyys tarkoittaisi meidän kannaltamme.

Tuulivoiman väitetään olevan kotimainen vaihtoehto. Kuitenkin esim. vuonna 2019 rakennetut tuulivoimalat ovat yli 90-prosenttisesti ulkomaalaisomistuksessa. Tämä on ulkomaisille sijoittajille miltei yhtä hyvää bisnestä kuin sähkönsiirto Suomessa. Lisäksi jo miljoonien alkuinvestointi maksetaan käytännössä ulkomaille. Pelkästään turbiinin osuus on 80 % investoinnin kustannuksista. Alkuinvestoinnin ohella tuotot virtaavat ulkomaisille yhtiöille. Suomeen jää murusia: kiinteistövero, maanvuokrat ja vähäistä maaston ja teiden kunnossapitoa. Haitat jäävät kyllä sataprosenttisesti Suomeen eikä kukaan takaa onko ulkomaisen omistajan kukkaro kunnossa enää silloin, kun laitokset puretaan. Tuulivoimayhtiöt kun ovat myös suosittua kauppatavaraa.

Juhani Kuitu maalaili uhkakuvia Natosta mielipiteessään 28.1.22 mainiten mm. ”Se (Venäjä) tietää, ettei Suomi takuulla hyökkää.” Tarkoittaakohan kirjoittaja, että Natolla olisi hinku hyökätä Suomesta Venäjälle? Nato on lähes kaikkien EU-maiden yhteinen puolustusliitto. Se on jäsentensä turva Venäjän yltyvää väkivaltaa ja laittomia laajentumispyrkimyksiä vastaan. Vain Nato-jäsenyys toisi Suomelle aseman, jossa Venäjä voi vetää henkselit Suomen yli – vasta silloin Suomi on Venäjän näkökulmasta lopullisesti menetetty vanha valtakunnan osa. 358500662144

Ylen aamu-tv:ssä Iltalehden toimittaja kertoi, että ampiainenkin on vaarallisempi kuin susi! Noinko asia on helsinkiläisen silmissä!

Ravilaakson pääkadun nimeksi sopisi vaikkapa Kavioura. Annetut kadunnimet ovat – no, hohhoijaa...