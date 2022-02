Tyyriiksi käyvät kovapalkkaiset ay-pomot ja lakkokenraalit Suomelle. Jälleen menetettiin suuri teollisuusinvestointi luotettavampiin käsiin.

Moision huomio ambulanssin saamisessa täyttä totta myös naapurimaakunnassa. Hädässä on liikaa kynnyksiä. Ketju ei toimi poliitikkojen puheen voimalla.

Lukiolaisten perinteiset vanhaintanssit on peruttu, mutta Härmässä järjestetään päivätansseja. Oikeudenmukaistako?

Keskustaksista ei voi valita haluamaansa kuljettajaa vaikka näin väitettiin I-P:n lukijanosastolla. Ei ainakaan meille taksiyrittäjille ole tullut tällaista tietoa ja paluun saa kyllä tilata samalle autolle jos menee alle 2 tuntia sairaalareissuun.

Tervehdys teille Pohjanmaan jaosta kirjoittaneille! Näin vaasalaisena en tunne vähäisissäkään määrin kuuluvani jonnekin Etelä-Pohjanmaalle. Maakuntahan on maaseutumainen ja maatalousvaltainen. Jos Pohjanmaan nimi pitää joskus vaihtaa, ei sen tule liittyä mitenkään Etelä-Pohjanmaahan.

Kuinka kauan lakkokenraalit saavat lakoilla pönkittää omaa asemaansa? Koska jäsenistö herää, että he ovat pomojensa pelinappuloita.

Kyllä järkevät, propagandaa vierastavat ihmiset tietävät, että Vaasassa on turvallista elää, etenkin suomenkielisten. Pohjanmaan aluelautakuntaan valittiin 19 vaasalaista, joista kolmen äidinkieli on ruotsi ja 16:n on suomi.

Turkissa on keksitty mainio konsti inflaation hillitsemiseksi! Erotetaan vain tilastokeskuksen pääjohtaja.

Taloyhtiöillä on tärkeämpää korjaustarvetta kuin ryhtyä ”palvelemaan” sähköautoilijoita. Taloyhtiöiden tehtävä ei ole ”muuttaa” maailman ilmastoa!

Kyllä osa suomalaisista on etääntynyt pahasti luonnosta, kun vähän rankempaa tuulta ja lumisadetta piti oikein uutisten pääuutisena uutisoida hurjana talvimyrskynä!?

Skellefteån ihme. Ruotsinmaalta ei sitten löytynyt yhtään viitasammakkoa, liito-oravaa eikä virtapörriäisiä. Suomessa ei tartte kun suunnitella pientä tienpätkää niin johan on sabotaasiporukka estämässä tekemisen. Onnea naapurimaahan.

Miksei sähköautojen lataus tehdä yhtä helpoksi kuin polttomoottoriauton tankkaus. Pankkikortilla tai yhdellä puhelinsovelluksella. Nyt pitää lataushommissa olla lukuisia äppejä ja rfid-läpysköitä, ei näin. Kehitys vielä pahasti kesken.

Missähän mahtaa olla vika, kun kaupan työntekijät eivät palkallaan pysty ostamaan ruokaa, eivätkä maanviljelijät pysty tuloillaan maksamaan laskujaan, mutta sen sijaan itse kauppa pullistelee ja kerskuu vuosi vuodelta kasvavilla voitoillaan.

Harri Moisio. Hyvä, että otit ambulanssiasian esille. Olen kokenut samanlaista väheksyvää kohtelua tilanteessa, joka sitten todettiin aivoinfartiksi. Todella hälyttävää!

Kerrankin hyvä mielipide Suupohjanradasta 30.1, Halvaksi tulisi...

Helsingissä eivät kaikenmaailman asiantuntijat edes erota onko eläin poro vai peura. Pöytien takana pönöttävät paperinpyörittäjät tietävätkin sitten susista enemmän kuin niiden keskellä elävät maaseudun asukkaat. Jatkuvasti on jälkiä pihakäynneistä. Saammeko täällä leiriytyä maantielle ja sulkea liikenteen moneksi päiväksi? Pimeääkin on, kun ei ole katuvaloja.

Isoisäni oli syntynyt vuonna 1897. Hän ei käsittänyt miten voi saada rahaa jos ei tee työtä?

Sote-Pohjanmaa. Mistä lääkäreitä, jotka ovat kaksikielisiä? Perustetaan kaksikielinen lääketieteellinen tiedekunta Vaasan yliopistoon.

Pohjanmaan maakunnat: Pjm, EP ja KP kaikki yhdeksi Pohjanmaan maakunnaksi (vanha Vaasan lääni). Ei tarvi kikkailla RP, EP ja KP. Väkimäärä yht. 450000 asukasta, niin on leveämmät hartiatkin. Turha kisa kylien välillä pois ja kaikki ollaan samaa hyvinvointialuetta. Yksi hallinto kolmen sijaan! Eikö olekin hyvä idea!!

Kyllä, Posti jakaa myös meille, tänne Alakylään (Sjk), päiväpostin jo heti klo 21.00 jälkeen. Ovat aamulla jo postilaatikossa odottamassa I-P: n hakijaa.

Olen ihmetellyt miksi ambulansissa on se takaosa, eihän ne potilaita vie jatkohoitoon.

Lääkäreillä huippupalkat, kehitys muita parempi, kuka neuvottelee? Hoitajistakin pula, palkkakuilu kuitenkin syvenee. Jokin mättää!

Isosta tontista pitäisi maksaa pienempi kiinteistövero kuin pienestä, koska ne aiheuttavat vähemmän haittaa aurauskalustolle ja muille huoltotoimille. Pienten tonttien omistajat parkkeeraavat omat ja vieraittensa autot yhteiskunnan omistamille kaduille aiheuttaen kustannuksia kaikille huoltotoimille. Maksut aiheuttamisen perusteella!