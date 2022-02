Liikenteessä selkäytimeen: 1. Kääntyessäsi aina järjestyksessä: vilkku, hidastus (jarru), ratti. 2. Kiertoliittymästä (liikenneympyrästä) poistuessasi aina vilkku, vaikka olisi tyhjäkin = tapa. Jos poistut ensimmäisestä, niin vilkku jo ympyrään tullessa. 3. Ohituksessa pysy etenkin märällä tiellä tilan salliessa ohituskaistalla, niin ettet sotke ohitettavan tuulilasia. Moottoritiellä on aina tilaa!

Ilman Natoa ja USA:ta Putin asettelisi tähtäimiä Atlantin rannikolle.

Piispa Simo Peura, eläkkeelle jäätyään pystyi myöntämään olevansa perinteisen avioliittokäsityksen kannalla. Miksi näin?

Ilmastoasiantuntijat puhuu poikkeuksellisesta talvesta, johtuen ilmastonmuutoksesta. Ennen tällaista talvea pidettiin vähälumisena ja leutona vuodenaikana.

Tv:ssä menee mainos, joka on todella inhottava. Sotketaan ruoalla, ihmisiä, heidän vaatteitaan ja hiuksiaan. Tämä mainos pitää poistaa.

Kiitos Harri Moisio kirjoituksesta. Päivystyksessä tosiaan tarvitaan hoitaja, joka auttaa siellä makaavia. Odotat tunteja ja tunteja koetuloksia ja lääkäriä, kukaan ei kysy vointia, anna vettä tai ruokaa sitä vain maataan ja odotetaan, jos et saa raivaria ja herätät huomiota.

Kun kaupunkien tavoitteena on vähentää liikenteen melua ja päästöjä, on itsestään selvää, että ne pyrkivät rajoittamaan keskustan liikennettä. Aika, jolloin autot dominoivat ydinkeskustaa, ei enää palaa.

Kyllä ihmetellä täytyy, onko meillä varaa romuttaa kalliit turvekoneet. Ei ole pitkä aika siitä kun Suomi soti isoa Neuvostoliittoa vastaan, sen jälkeen ei rikkinäisiä villasukkiakaan heitetty pois. Nytkin on sodan uhka olemassa. Mielestäni koneita pitäisi maksaa säilytyskorvaus.

Joku kirjoitti, että Vaasan keskustassa pysäköinnin tulisi olla täysin ilmaista. Jos keskustan asukkaat ja siellä työskentelevät parkkeeraisivat autonsa ydinkeskustaan, tuskin siellä asioivalle enää parkkipaikkaa löytyisi. Ja veronmaksajienko sitten pitäisi ylläpitää näitä parkkilaitoksia?

SAK:n puheenjohtaja onkin oikea mies puhumaan UPM:n uhkailulla hallinnasta. Aina on SAK itse virittämässä lakkoja ja tukilakkoja, sahaavat omaa oksaansa ja isot yritykset häipyvät vähitellen Suomesta.

Moision olisi kenties hyvä tutustua siihen mitä tuo ambulanssitoiminta on. Ei ambulanssin pääasiallinen tarkoitus ole hakea ihmisiä sairaalaan, vaan auttaa hätätilapotilaita. Ja ambulansseja on Vaasassa ajossa ympärivuorokautisesti vain kolme ja niiden olisi syytä olla hälytettävissä hätätapauksiin.

Joku täällä antoi ymmärtää, että Rkp olisi vaikuttanut Pohjanmaan syntyyn. Kyllä Vaasan läänin pirstoamisesta kolmeen osaan päätti ninenomaan Keskustapuolue.

Toni Viljanmaan 2-sivuinen, erinomainen historiallispohjainen artikkeli neljästä ”värikkäästä” Pohjanmaasta vakuutti, että jotain on tuolle kokonaisuudelle tehtävä, jotta muu Suomi voisi alueitten sijainnin maantieteellisesti paremmin mieltää. Vuodesta 1775 vuoteen 1992 aluejako vastasi ajatusta Pohjois-Pohjanmaasta ja Etelä-Pohjanmaasta, mutta sitten v. 1992 pirstottiin kokonaisuus neljään osaan, eli maakuntiin. Palattakoon entiseen!

Mehiläisen hammashoito, onko tarkoitus ajaa asiakkaat pois joka käynnillä ylimääräisellä maksulla?

Lenin aikoinaan lahjoitti meille itsenäisyytemme, Stalin antoi pitää itsenäisyytemme peruuttamalla marssinsa Helsinkiin, ja Putin toimillaan suorastaan hiostaa meitä Natoon. Naapuri on suuri!

Kun nyt jouduin RKP:n reservaattiin vaalien tuloksena, niin aion mennä Pietarsaareen pakkoruotsinkurssille, mulla on siellä yks tuttu jo Laihialta eikä hän ymmärrä ketään.

Lehdessä oli Siirtolaisinstituutin Seinäjoen yksikön taholta artikkeli ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä, keskittyen lähinnä E-P:n maakuntaan (I-P, 31.1.). Kirjoitus oli hyvä ja kyseistä ongelmaa valitettavasti esiintyy. Entä hyväksikäyttö toisinpäin? Vastaavasti yksikkö voisi selvittää, missä määrin näiltä matalapalkka-aloilta jäädään pois työnteon piiristä pysyvän oleskeluluvan saannin jälkeen nauttimaan suomalaisesta sosiaaliturvasta.

Ennen vanhaan uskottiin, että erilaisten näkemysten kuuleminen opetti ajattelemaan itse. Nykykoululaiset ahdistuvat erilaisista näkemyksistä! Mihinköhän vielä päädytään mielipiteiden ohjaamisessa?

Seinäjoella aluevaalien tulos palautti kokoomuksen ykköspaikalle, jonka keskusta sai aikoinaan ” sitoutumattomien” opettajain myötä. Nyt on kokoomuksen ykköspaikka Seinäjoella selvä ja pysyy, kun vielä Seinäjoen kokoomuksen ikivanha kaarti poistuu uuden vaaleissa menestyneen ryhmän tieltä.

Näyttää sananvapaus ainakin opettajilla yksityiselämässäkin olevan melko rajoitettua. Jos ilmaston hiilidioksidipäästöihin huomioidaan mm. tulivuorten päästöt niin taitaa ihmisen osuus jäädä vähäiseksi. Mutta ei ope saa niin ajatellakaan.

Eikö hyvä opetus lukiossa olekaan sitä, että opettaja kertoo asioista monelta kannalta kuten Seinäjoen lukiossa yksi opettaja oli jutun mukaan tehnyt? Onko opettajilla käytössään vain yksi ”virallinen” kanta mitä saavat tuoda esiin? Luulin lukiota yleissivistäväksi kouluksi, mutta taidan olla väärässä.

Johtuikohan jääkausi ihmisten toimista, tulivuorista, humanoideista, ufoista, muista planeetoista, maapallon asennoista, auringosta, kuusta, marssista vai mistä?

Ilmastoahdistus, sekö on oikea tapa opettaa lapsille ilmastoasioista. Eiköhän asiassa ole useampi ulottuvuus. Onhan kautta aikain ollut erilaisia vuosia, eikä niistä heti ole oltu huutamassa ilmastonmuutoksesta ja ihmisen pilaamasta ilmasta. Ei pidä ahdistaakaan oppilaita. Sekö on yksi totuus, että ihminen pilaa ilmaston. Onhan ne tietysti ihmisen aikaan saamaa, kaikenlaiset rallit ja ammuttu ohjukset. Mutta eihän ne saastuta. Vaan saunan puulämmitteiset kiukaat, hah.

I-P:ssä voisi olla varsinkin lasten osallistuva, värikäs sivu joka viikko. Ja varhaisnuortenkin värikäs, sivu viikoittain. Välillä koko aukeamakin lasten sekä nuorten asiaa, heidän parhaakseen, hyvään kehitykseen, fiksuiksi, osaaviksi, luoviksi nuoriksi harrastuksineen ja vastuullisiksi aikuisiksi, rauhaisaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja osaksi maailmaa, kaikkeutta.

Matti Hurme kirjoitteli 29.1. tässä lehdessä Kekkosesta. Hän mainitsi, että Kekkonen olisi tehnyt viisaasti 78-vuotiaana kieltäytymällä jatkokaudesta, joka on aivan totta. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden oli 78-vuotias astuessaan virkaansa ja on siis 82-vuotias kautensa lopussa. Hän on ilmoittanut haluavansa jatkaa toisellekin kaudelle. Pitäisikö jonkun varoittaa häntä, ettei käy kuin meidän Urkin?

Aluevaalit on pidetty ja aluevaltuustot ja -hallitukset on valittu. Nyt saa sitten kunnanvaltuustot ja -hallitukset lakkauttaa. Niillä ei ole nyt mitään virkaa eikä merkitystä kun uusilla hyvinvointialueilla on paikallinen valta. Säästöt mittavat ja nekin rahat tulevaan soteen!! Turhat kunnan kokoukset ja väännöt viimein historiaan!

Maapallolla on pitkässä historiassaan ollut useita jääkausia vaikka ihmisiä on ollut olemassa vasta pienen hetken aikajanalla. Nämä asiat on tieteellisesti todistettu. Kenen syytä siis jääkaudet silloin olivat?

Vaasan seutu = Länsi-Pohjanmaa. Pohjanmaa = kaikki Pohjanmaat yhdessä. Selvyyden vuoksi!

Paljon näkee mm. säätietojen jälkeen luonto- ja lintukuvia,kiitos niistä. Ehdottaisin että pantaisiin eläin- ja varsinkin lintukuviin linnun ym. nimi, se lisäisi paljon eläin- ja lintutunnettavuutta, on vähän niin kuin tyhmä kun ei tunne kaikkia lintuja, jotka käyvät lintulaudallamme.

Kiitos Juhani Kuitu ja Jussi Knuutila asiallista kirjoituksista 28.1.

Luminen talvi on kaunis ja suo vaihtelua liikkumiseen. Luonto virkistävä ja alati erilainen, rikkautemme.

Vihdoinkin. Kyllä, UPM:n Pesonen pitää meitä tyhminä (I-P 5.2). Ikävä kyllä Pesosen puheet upposivat joihinkin kuin kuuma veitsi voihin. Hyvä veto Pesoselta. Nyt syytetään työntekijöitä ei UPMää. Ei näitä päätöksiä todellakaan parissa viikossa tehdä.

Suomen olympiajoukkue puettu kuin Hattivatit.