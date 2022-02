Suomen kansa on poliittisesti lahjatonta, kuten Henrik Gräsbeck kirjoituksellaan todisti.

Eteläpohjalaisten koripallojoukkueiden, Kauhajoen Karhu Basketin ja Lapuan Kobrien, roolit kyseisen urheilulajin ylimmässä sarjassa edustavat osaltaan kansainvälisyyttä maakunnassa, mitä korostaa pelaajahankinnat ulkomailtakin. Koripallo on mm. Yhdysvalloissa erittäin korkealle arvostettu. Menestystä sarjassa voisi odottaa erityisesti eteläsuomalaisilta joukkueilta, mutta kummallista kyllä, Kauhajoki tuulettaa ylivoimaisen tuntuisesti.

31.1. A-studio. Eräs henkilö, joka kuntoutti itseään Virossa, totesi Suomen koronapäätökset tempoileviksi, mutta kun eräs ministerivaihdos tuli, tuntui päätöksiä tulevan tunneissa.

Moni ei katso Kiinan kisoja. Minä lopetin kaiken urheilun seuraamisen ensimmäisen doping-tapauksen jälkeen. Rikollista mikä rikollista!

Missä on viranomaisen ja verottajan hulluuden yläraja? Saan omaishoidosta tukea bruttona 423,62e. Ennakonpidätys on 150,39 e/kk. Lisäksi vähennetään eläketulomaksu 30,29 e/kk. Käteeni saan 242,94 e/kk. Hoidettava polttaa tupakkia 2 askia päivässä, se tekee 516,00 e/kk. Minä siis maksan 273,06 e/kk, että saan hoitaa sairasta kotona?

Brexit on alkanut Englannissa harmittaa kansaa. Meillä persut vielä haikailee.

Autoilijan isoin ekoteko on ajaa nykyinen autonsa niin loppuun, että se viedään romuttamolle, näin estyy se että joku muu jatkaa sillä saastuttamista. Uuden auton valmistus tuottaa paljon haitallisia päästöjä.

Marin järjestäisi kansanäänestyksen, jos Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä ja muistuttaa suomalaisesta perinteestä turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa. Harmi, kun en aikanaan hoksannut kysyä edesmenneiltä vanhemmiltani, miten he äänestivät YYA-sopimuksesta äänestettäessä...

Suomessa murhaajat ja raiskaajat saavat ehdollista, kun ovat niin ressukkoja. Huumeenkäyttäjille halutaan oikein piikittelyhuoneet (IL-PO 1.2.), että käyttö saa jatkua. Tavallista, päihteetöntä, ihmistä ei haluta hoitaa eikä paneutua potilaan vaivaan. Atrian liukuhihnamalli on tullut jäädäkseen!

Iida Rauma kertoo kirjassaan väkivallasta koulussa. Vihdoinkin! Kouluista ei voida kitkeä väkivaltaa, kuten ei yhteiskunnastakaan, mutta on vanhempien tehtävä taistella lastensa puolesta, kunnes väkivallan tekijä saadaan hoitoon tai tuomiolle.

Lumenaurauksesta oli juttua 1.2.22. Ainakin täällä Kärjenmäellä on tänä talvena auraus ollut laadukasta, liittymiin ei ole tullut kohtuuttomia valleja aurauksen jäljiltä. Kiitos auraajille ja aurauksesta vastaaville!

Ei tuo kulttuuriministerin olympiamatka nyt niin kallis ole, kun vertaa hallituksen anteliaisuutta maailmalle kaiken tukemiseen, esim. Myanmariin 100 miljoona euroa demokratian tukemiseen. Ei tullut mieleen laittaa raha hoitoalan kehittämiseen ja palkkoihin sekä vanhusten hoitoon, siis omaan maahan Suomeen!

Tämä lehti väittää pääkirjoituksessaan, että tiedeyhteisö on yksimielinen ilmastonmuutoksesta. Yksimielinen on vain YK:n ja WMO:n perustama IPCC, jonka jäsenet on valittu poliittisesti, eikä toisinajattelijoita siedetä. Media vielä paisuttelee asiaa niin, että WMO:n Petteri Taalaskin joutuu toppuuttelemaan pelottelua.

Vähänkyrön auraajien alihankkijoilla on niin vanhanaikaista kalustoa, että niillä on pakko työntää lumet liittymiin. Mielellään tulevat kuitenkin maksua vastaan ne avaamaan. Kaupungin tulisi vaatia tiettyä laatua tarjouspyynnöissään.

Vähäkyrö–Vaasa-tieosuudelle täytyy saada tärinäurat. Kun harjasniskat aamulla vetävät 70 km/h korvienväli juntturassa, minä itte varmuudella mutkat suoriksi ja lumeen jäljet, koko kylä seuraa perässä.

Aika huvittuneena olen kuunnellut mielipiteitä siitä mitä haittoja esim. lapsille tulee, kun uimahalleja on koronan tähden jouduttu sulkemaan hetkeksi, siis vain hetkeksi!!!! Väittävät, että lasten uimataito romahtaa ja rapistuu, kun ei saa joka viikko tai päivä käydä uimassa! Voi tätä hössötysten aikaa, mihin ollaan menossa. Itse, kun olin lapsi 50–60-luvulla, ei pahemmin ollut uimahalleja, sitä uitiin kesäisin luonnonvesissä ja kaikki halukkaat oppivat uimaan ja hauskaa oli! Sitten, kun tuli talvi, uinnit loppuivat ja taukoa tuli uintiin n. 9–10 kk. Sitten harrastettiin talvilajeja! Kukaan ei valitellut, kun ei talven aikana päässyt uimaan! Seuraavana kesänä taas jatkettiin uinteja iloisin mielin, eikä keneltäkään ollut uimataito talven aikana kadonnut tai rapistunut. Tämä nyky-yhteiskunta on sellaista ruikuttajasukupolvea! Mitään vastoinkäymisiä ei suvaita! Meillä täällä Suomessa onkin kaikki ehkä liiankin hyvin, kun ei osata enää mitään arvostaa, mitä meillä jo on.

Nyt jopa kokoomuskin moittii Kurvista Pekingin matkasta. No, onhan heilläkin sellaisesta populismista perinteitä. Kun presidentti Lauri Kristian Relander kävi aikoinaan muutaman kerran ulkomailla, niin kokoomuksen lehdet nimesivät hänet Reissulassiksi.

Lasikattotoimittajalle tiedoksi, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella 5 ääniharavan joukossa oli 3 naista. Kaikki eri puolueista.

Nyt jää eläkeläiseltä kasvikset syömättä. Tuorekurkku ja tomaatti yli 6e kilo, pieni jääsalaattipussi 2,60e. Siihen jää tuoretuotteet kauppaan. Tätä se tekee kun maailmaa vihreytetään.

Onko nyt menossa jokin buumi alkoholistiksi julistautumisessa täällä Suomessa, tyyliin me too?

Kiitos hyvästä kirjoituksesta Jukka T. On jännää todeta, ettei kaikilla ole ymmärtämystä villieläinten käyttäytymisestä. Niitä susiahan on Ähtärissäkin aitojen sisällä. Mikä kumma siinä on, että niiden pitää saada juosta ihmisten pihoissa ja plokata kotieläimiä. Susihan sikiääkin helposti, joten kannanhoidollisesti ei ole ongelmaa. Mahtaakohan susien puolustajat olla tietoisia, miltä susi ollenkaan näyttää elävänä. Ehdotan, että menette Ähtärin eläinpuistoon tutustumaan susiin, mutta muistakaa, ettei kannata silittää sutta aidan välistä, sekin on tiedossa mitä sitten tapahtuu, se puree ja kovaa.

Onko tämä totta, että ammattiliitto SAK vaatii bensan hinnan korotusta. Näytttävät ”keskittyvän” ilmaston ”anekauppiaitten ”bisnesten tukemiseen. Erotaan moisesta tavoitteensa hukanneesta järjestöstä!

Täällä Ristinummella ja Teeriniemellä ei postia tuu enää ollenkaan, ei oo tullu moneen päivään mitään.

Kyllä Ilmajoen terveyskeskuksessa homma pelaa. Lääkärikäynti, verikoe, rönkkö ja lääkkeet apteekis tunnissa. Kun ny ei vaan sotesoppa pilaisi hyvää formaattia.

Ihmetyttää vielä niin vanhanaikainen ajattelutapa, että ei voisi teamsissa opettaa. Kysymys on vielä aikuisopiskelijoista joita ajelutetaan satoja kilometrejä 2,5 tunnin takia liukkailla keleillä ja koronan riehuessa. Tulkaapa oppilaitokset, jotka ette opeta teamsissa, jo tähän päivään. Teams on ollut jo peruskoulussakin opetusvälineenä ainakin kaksi vuotta.

Autoni teki stopin Penttiläntiellä. Kiitokset heile, jotka pysähtyivät kysymään tilanteesta ja hänelle, joka auttoi auton työntämisessä pysäkille.

Naapurimaamme talous on rapautunut ja enää ei ole varaa ostaa tonttimaata Suomesta. Kirjeitä on vielä varaa lähettää ja sitä on nyt harrastettu. Ystävänpäiväkin tulossa.

Vanhusten omaiset, ystävät naapurit! Käykää katsomassa vanhuksia tai soittakaa, ottakaa tarvittaessa yhteyttä hoitavan tahon johtoon! Vanhusten hoito nykyään huonolla tolalla!

Sitten, kun tämä koronavirusepidemia on jollain lailla ohi, niin voisiko joku laittaa pystyyn taidenäyttelyn kuvista, joita on otettu lehteen alueemme infektiolääkäreistä.

Huomio, te kaikki joiden postilaatikkoon koirat ovat kuseksineet, ostakaa lukollinen laatikko jota koirat ei saa auki.

Koronanyrkit ja hallitus kärsivät selvästi koronaväsymyksestä, vaikka pitäisi pysyä tavallisen rahvaan yläpuolella, ainakin tietotaidon puolesta. Ei juhliminen voi olla elämän johtolanka. Virus ei väsy niin nopeasti kuin ihminen.