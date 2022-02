Kaksikielisyys on rikkaus? Täällä tuntuu, että se on paremminki taakka. Katsotaan vaikka Vaasan ja Mustasaaren yhdistymistä. Siinä päättäjät haluavat säilyttää ensinnäkin oman jakkaransa ja laittaa kieliasiat alueen yhteisen edun ja kehityksen edelle. On lyhytnäköistä ja itsekästä toimintaa. Mielestäni jokainen puhuu sitä kieltä mitä osaa ja millä pärjää, mutta kapulana rattaissa ei saa olla itsekkyyden tähden. Valitettavasti Vaasasta on ruotsinkielisyyden takia tullut ei houkutteleva kaupunki. Tämä ei tarkoita sitä, että se täytyisi hävittää vaan että tästä alueesta, joka on kotimme, täytyy pitää huoli vetovoimaisena alueena ja kamppailla paikastamme Suomessa.

Älkää ihmiset syyttäkö vaasalaisia, kun RKP jyräsi aluevaaleissa. Vaasassa enemmistö suomenkielisiä, Pohjanmaalla monta muuta kuntaa, jossa ruotsin kieli enemmistönä.

Kuka kertoisi Putinille, joka pelkää Suomen mahdollista Natoon liittymistä, että juuri Putinin/Venäjän uhittelu edesauttaa Suomen liittymistä Natoon.

Olen pitkään seurannut Suomen kasvavaa mielenterveysongelmaa, jopa päiväkoti-ikäiset sairastuvat, mutta mitään ei tapahdu asian korjaamiseksi. Yksi iso asia on, että lopetetaan ilmastovouhotus, annetaan tutkijoiden tehdä rauhassa työnsä. Samoin tämä Ukrainan kriisi ei kuulu lasten korville. Tiedottamisessa on paljon parannettavaa. Suomi ei käy sotaa. Samoin tämä korona, nyt joka päivä puhutaan sairastuneista. Kuinka nämä ahdistavat lasta eikä sillä yksinäisellä nuorellakaan ole aina mahdollista purkaa tuntojaan.

Valitetaan yhden totuuden julistamisesta. Miksi tehdään mustasta valkoista? Yksinkertainen esim.: totuus on, että musta auto on musta. Jos väittää valkoiseksi, valehtelee. Yleensä on niin, että on vain yksi totuus. Ja muut ovat valheita.

Toki miljoonalla torille saadaan lautakatos, joka siihen tilaan sopii. Olen jo aikaisemminkin esittänyt ja esitän uudelleen, kaupunki tilaa Alajärven huvilaveistämöiltä pyöröhirrestä näyttävän suunnitelmien mukaisen arvokkaan tori paviljongin. Hintakin varmaan puolittuisi ja pystytys parissa viikossa.

Tv:ssä näkee, että esim. Kiinassa koronatesti otetaan suun kautta. Meillä nenänielusta, joka paljon vaarallisempaa! Miksi näin?

Soitin Suupohjan LLKY:n ajanvaraukseen tarkoituksena poistattaa poskessa oleva näppy. Hoitaja antoi ajan kuvausta varten parin päivän päähän. Vastaanotolla hoitaja totesi näpyn vaarattomaksi rasvaluomeksi ja poisti saman tien. Kertoi iloisena saaneensa asianmukaisen koulutuksen ja operoivansa lähes päivittäin. Tarvittaessa lähetetään kohteesta kuva erikoislääkärille, joka diagnosoi ennen poistoa.

Näin tekee nuuka mumma: irrotin merkit joulukorteista, joita ei oltu leimattu, 9 kappaletta orottaa ensi joulua. Hieman kastella merkin päältä ja sitten varovainen irroitus. Uudelleen kiinnitys vaatii ylimääräistä liimaa.

”Etelä-Pohjanmaalla aikuisten harrastustoiminta on tauolla, koska avi on määrännyt tilojen sulkemisesta 13.2. saakka.” Lapuan kansalaisopiston liikunta- ja muut ryhmät aloittivat 31.1. Nimimerkki: miten mahdollista? Kuka asiasta vastaa?

Sjoen ja Lapuan välillä tie 19 on nyt sitten valmis. Puita ja kantoja raivattu ja tie paljon avarampi kuin aikaisemmin. Hyvä näin, ei tarvi mitään ohituskaistoja rakentaa nyt näkee hyvin. Nyt kannattaa säästää tässä kohtaa ja laittaa nekin rahat koko Pohjanmaan alueen tieverkoston ylläpitoon. Näkyy nuo ens kesän asfaltointirahat olevan aivan nollassa. Turhia lupauksia siis kunnallispoliitikolta/-koilta!!

Susia vihataan, mutta susi vähentää aivan liian suurta hirvi-, peura- ja kauriskantaa edes hieman ja on tätä kautta pelastanut ihmishenkiä ja vammautumisia liikenteessä.

Lähettäkää Lavroville vastakysymys. Kunnioittaen kysymme kuka tai mikä Teitä uhkaa, mikä pelottaa? Erityisesti pyydämme vastausta siihen, miksi Te pelkäätte Suomea?

Lastensuojelu on Suomessa muuttunut yritystoiminnaksi. Laitosten omistus on siirtynyt ulkomaisille sijoitusrahastoille, jotka käyvät häikäilemättä kuntien kukkarolla. Sotealueet, hoitakaa tämä asia kuntoon, nyt kun on ne leveät hartiat.

Venäjältä tuli kirje. Onko se tilattu kuin aikoinaan noottikirje Kekkosen aikaan?

Miten voi olla mahdollista noin huonosti järjestetty presidentin haastattelutilaisuus eduskunnassa?! Median kysymyksiä ei kuultu ja Sauli Niinistö olisi ehdottomasti tarvinnut edes vesilasin. Entä ne portaikon koikkelehtijat, jos oma järki ei riitä pysyä näkymättömissä, olihan siellä runsain mitoin tärkeän näköisiä järjestelijöitä tilanteen hallitsimiseen. Aina saa hävetä suomalaisten huonoa käytöstä! Presidentti Niinistö on fiksu ja älykäs, hänestä saamme olla ylpeitä.

Joku kirjoitti kuinka vaikeaa oli ja monta käyntiä vaativa oli näpyn poisto. Tämä on julkìsen terveydenhuollon ongelma, joka ei poistu pelkästään järjestelmää muuttamalla. Tarvitaan henkilökunnan asennemuutos palveluhenkiseksi. Tässä on aluevaltuustoilla suurin tehtävä.

Ihmetyttää työsuojeluviranomaisten toimimattomuus, kun Närpiön kaltainen ihmiskauppa on mahdollista nyky-Suomessa.

Asian ytimessä MTV3:lla 2.2. ohjelmassa tuli asiaa Närpiön vihannestarhoilta, kuinka siellä käytetään työntekijöitä hyväksi ja ohjelmassa annettiin ymmärtää, että vietnamilaiset työnantajat kohtelevat työntekijöitään huonosti ja maksavat pienempiä palkkoja mitä suomalaiset sopimukset edellyttävät. Olisikohan syytä tutkia asioita hieman laajemmin ja syvällisemmin, eikä aivan kaikkia syitä kuitenkaan sälytetä vierasmaalaisille työnantajille?

Onneksi löysin osuuskaupasta orgaanisia taateleita! Epäorgaanisissa olisikin varmaan pelkät kivet.

Paperimiehet eivät ensisijaisesti lakkoile palkoista, vaan siitä, että työnantaja haluaa yksipuolisesti päättää työehdoista. Olisi hyvä, jos asioihin perehdyttäisiin hiukan pintapuolista enemmän. Uuden tehtaan paikasta oli tieto jo ennen lakkoa, nyt se on kätevää panna lakon syyksi.

Piiri pieni pyörittää. Uskottavuus kadonnu susitouhuis. Hyvät kirjoitukset Ilmajoen miehet Jukka Tietäväinen ja Ari Lehtimäki.

Koronapandemian yhteydessä puhutaan mediassa ”laumasuojan” käsitteestä, ajankohtaisesti nyt erityisesti sen saavuttamisesta. Se saavutetaan kun käytännössä riittävän suuri osuus väestöstä on saanut immuniteetin taudille. Tartuntakäyrä kääntyykin laskuun. Nyt Ruotsissa laumasuoja lienee syntymässä. Eli ihminen, kädellinen nisäkäs (tiet. homo sapiens), on kenties voittamassa taudin kevään kuluessa monissa maissa, Suomikin mukaan lukien. OK!

Kansainväliset sijoittajat ovat huomanneet, että täällä asuu kansa, jolla on heikko itsetunto ja vielä heikompi kansallistunne. Kaikki on myynnissä, jopa kieli vaihdetaan mielellään englanniksi, parempien ihmisten kieleksi. Kansa kiittää vain hattu kourassa, että edes jollekin kelpaa. Heilutamme nöyränä häntää etsiessämme uutta isäntää lyhyen itsenäisyyden ajan päätteeksi.

Lukekaa vaikka pätkiä nobelistin Vankileirien saaristosta. Tiedätte, miten kokonaista kansaa nujerretaan ja tuhotaan sisältäpäin ja siitä jäljet jää.

Väylävirasto voisi kerätä Suupohjan radalta kiskot pois ja myydä rautaromun hyvään hintaan. Sillä rahalla saataisiin pitkästi uutta asfalttia rappeutuvalle tieverkolle!

Kuolemantapaukset lisääntyy ja tartuntaluvut pysyy korkealla. Eikö päättäjillä ole käsitystä että vanhoja ja riskiryhmiin kuuluvia pitäis suojella. Kaikki vain avataan, tässä joutuu vain olla kotona ei liikkua missään. Tässä tehdään kaikki nuorten ja terveiden ehdoilla. Näyttää siltä että yhteiskunnalle on helpotus kun vanhat ja sairaat kuolee pois.

Kivisaari, jää kotiin. Meneekö urheilu ihmisoikeuksien edelle kansanedustajalla?

Miksiköhän noita lumikasoja ei

voisi pökkiä puistoihin ja rannoille. Niinhän tehtiin ennenkin ja hyvin toimi. Sinnehän ne sulavat kuitenkin.

Naapurin lumityöt kivempia ku omat?