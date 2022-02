Itänaapuri on taas rauhan asialla kuten oli 1939 Mainilassakin, samat vanhat NL-aikaiset kujeet toistuvat.

I-P 3.2. Osa päällystetystä tieverkosta purkukuntoista, ei rahaa peruskorjaukseen. Hiiripellon pyörätien rakentamiseen 400 000e. Rahaa on, valintakysymys. Järki käteen, jos maakunnissa meinataan pitää asukkaat. Polkupyörillä ei pitkälle pötkitä.

Asvalttiteitäkö muka muutetaan sorateiksi, kun ei ole rahaa päällystämiseen? Ei käy! Otetaan vähän niistä rahoista joita nyt käytetään ilmastojumalien lepyttämiseen ja jotka menevät kirjaimellisesti kuin tuhka tuuleen. Harakan pitää hoitaa hommansa, vaikka itse liikkuukin lentämällä tai ministeriautolla.

Miten niin nyt päästään purkamaan ja siirtämään Etelä-Pohjanmaan sote-palvelut julkiselta yksityiselle...? (I-P 4.2.2022) Ne on jo purettu ja siirretty!!!

Seinäjoen kaupungin yrittäjäystävällinen elinvoimaisuus perustuu tulevaisuudessa kansalaisjärjestöissä hyväntekeväisyysperiaatteella toteutettavaan ns. inhimilliseen läheisyyteen...? (I-P 4.2.) Myötähäpeän määrä on pohjaton!

Demokraattisessa yhteisössä eläminen edellyttää yhteisten pelisääntöjen mukaan elämistä, jos säännöt on laadittu demokraattisella prosessilla. Tämä tulisi näiden rokottamattomien hoitajien muistaa eikä uhriutua. Yksilökeskeinen elämäntapa voisi olla aika rankka. Tulee nyt lähinnä Pentti Linkola mieleen.

Hoitajien rokotus. Olisiko pitänyt lukea ensin ammattietiikka kun lähti opiskelemaan. Siellä mm. Ihmiselämän suojelu. Joo, minulla myös asiakkaana itsemääräämisoikeus, en ikinä hyväksyisi rokottamatonta hoitajaa samaan huoneeseen. Oma terveyskö on vaarassa? Ja palkkakin katkee. Eikö täs jo nähdä näillä kommenteilla että kaukana on hoitajan etiikka. Ei muuta kun itseään ajattelee. Kannattaa vaihtaa ammatti jossa ei ole toisen ihmisen terveyden kanssa tekemisessä.

Niin kuin Oulun tehtaan iso pomo aikoinaan sanoi henkilöstölleen palloista puhuttaessa. Eli se on kuulkaa aivan sama mitä me teille maksetaan, se on kuitenkin kuin kärpäsen p...a tässä savotassa. Tuon voi tyhmempikin käsittää, tuotannon määrä tuollaisissa laitoksissa on niin valtava ettei siinä palkkakustannukset näyttele montaakaan prosenttia.

Valtiopäivien avajaiset on oikein jäänteiden jäänne tässä yhteiskunnas!! Eduskuntavaalien jälkeen sen ymmärtää mutta miksi joka vuosi? Nekin rahat vaikka hoitoon ja hoivaan! Kahvitelkoon edustajat omillaan, eihän ne edes ole siellä aina paikalla muutenkaan. Toisekseen kansanedustajien määrä pitäisi kiireesti pudottaa vähintään puolella nykyisestä. Vielä ehtii ennen ensi vuoden vaaleja. Turhantoimittajia aivan liian paljon.

Että oikein liputuspäivää suosittelivat Alvar Aallon kunniaksi. Kaikki sen suunnittelemat rakennukset samallaisia tasakattoja ja homepesiä. Aivan yliarvostettu koko Aallon kattaus. On säätiöitä ym. Vanha jäänne koko homma.

Kävelykatujen turha lisäily tappaa Vaasan keskustan.

Toriparkin laajennus Vaasaan. Vanhakin iso kuin mikä eikä oo koskaan ollut läheskään täynnä. Ilmeisesti maan päällä ei saa autoja näkyä. Aivan hullua... Eikö tähän pelleilyyn kukaan ylempää jo puutu? Vai onko yksityinen parkkifirma jonkun kaveri?

Laihian vanhusnevostoko luulee, että vanhuksia ei asu enää sivukylillä? Miksi sijoittaa kaikki sydäniskurit keskustaan, jossa ambulanssi ja iskureita jo useita? Onko tasa-arvoa? Ei kirkon vieressä enää iskureita tarvita!

Jotkut ovat kauhuissaan kun Suomi ei ole Naton jäsen tässä epävakaassa maailmantilanteessa. Mielestäni Suomea ei uhkaa mikään ellemme itseämme sellaiseen tilanteeseen aja. Paljon hankalampi tilanne on esim. Balteilla, jotka ovat Naton jäseniä. Jos tilanne Ukrainassa ajautuisi konfliktiksi, hehän joutuisivat sotatilaan Venäjän kanssa, jos Nato lupaustensa mukaan puolustaisi Ukrainaa. Ei kai kukaan vastuuntuntoinen suomalainen tällaista tilannetta meille halua?

Koskahan Seinäjoen terveyskeskuksella olisi aikaa hoitaa hoivakotien asukkaille kolmannet koronarokotteet? Läheisiä huolestuttaa, kun asukkailla on ikää yli 80 vuotta ja toisesta rokotteesta on kulunut aikaa yli puoli vuotta.

Lumen poistossa täysin epäonnistunut Vaasa, mistä kiikastaa? Kokemuksen puute vai johto kykenemätön?

Montakohan vuotta hykyssä menee palkkojen harmonisointiin? Pahoin pelkään että mitään ei tapahdu hoitoalan puurtajille ainakaan eikä kotimaista puhuville.

Perussuomalaisten kannatuksen alamäki henkilöityy nyt Purraan. Hänessä ei mitään vikaa, mutta PS on ns. äijäpuolue.

Niin totta Harri Moision kirjoitus sunnuntain 30.1. I-P:ssa. 94-vuotias naapurini ei pystynyt huimauksen ja pahoinvoinnin vuoksi itse ambulanssia soittamaan. Ambulanssi tuli ja sitten neuvoteltiin”, josko minä kuskaisin terveyskeskukseen tai sairaalaan. Siis todella pöyristyttävää toimintaa, mitä järkeä!

On kummaa politiikkaa. Tuetaan sähköauton hankintaa, sitten sähköauton käyttäjä ei maksa edes polttoaineveroa. Kukaan ei osaa ajatella, mistä valtio rahansa saa.

Aluevaalit olivat eläkeläisten vaalit. Vanhojen puolueiden eläkeläiset valtasivat vaaliuurnat ja tulokset olivat sen mukaiset. Vanhat puolueet kok, sdp, kesk, kd, vas, RKP valtasivat valtuustot eläkeläistensä äänillä. Näin oli hyvä.

Vaasan Laturintien (TB, Halpahalli ja Rusta) jalkakäytävä saatiin vihdoin ja viimein avattua. Autoilijoille tiedoksi, että kyse ei ole uudesta ryhmittymiskaistasta keskustan suuntaan kääntyville.

Seinäjoen Energian tj kertoi että SeVo-voimalaa voitaisiin käyttää vielä 10 vuotta. Jotta päästään hiilidioksidipäästötavoitteisiin etuajassa on yhtiö investoinut yli 50 miljoonaa uusiin voimaloihin. Se on liki 800 euroa jokaista Seinäjoen asukasta kohti. Nelihenkinen perhe maksaa siis yli kolme tonnia tästä kiireestä! Hyvää johtamista?

Menkää päättäjät katsomaan Ähtärin torille esiintymislavaa. Sellainen S:joen torille tuulitunneliin. On kaunis ja äänentoisto toimii, myös valot esiintymislavalla ovat tarpeelliset. Samoin esiintymistään odottavat ovat ”näkymättömissä”. Lehdessä ollut ehdotelma toripaviljongista oli paitsi ruma, myös epäkäytännöllinen.

Merenkurkun itärannikon maakunnan nimenä ei voi olla Länsi-Pohjanmaa, sillä sen asukkaat sekoitettaisiin Lapin eteläosan muodostavan Peräpohjolan läntisimmän osan asukkaisiin eli länsipohjalaisiin. Otettakoon nimeksi siis Rannikko-Pohjanmaa.

Kannattaako Suomi Tampereen korkeudelta pohjoiseen jättää yhden kortin varaan? Kun keskusta heikkenee etelässä, te jäätte kuin nallit kalliolle! Etelää ei kiinnosta muu Suomi tippaakaan!

Eipä paljon luontoarvot paljon painaneet, kun Vaasan Ratakadulla piti saada näkyvyyttä mainostaululle. Pusikkoa ja metsää nurin oikein rytisemällä! Eniten harmittaa se kaunis mänty, liekö ollut ihan jalo-sellainen?

Kuka maksaa tapaus Aarnion käräjöinnin, ei kai vain veronmaksajat?

Olipa oikein metsästäjän unelma uutinen: Rusakkokanta alkaa elpyä! Ja vieressä kuva miehestä jo pysyn kanssa. Arvelen, ettei elvy.

Kertokaa nyt hyvät ihmiset äkkiä, mitä tarkoittaa distanssihiihto ja diagonaalihiihto? Pitää kai kysyä Mietaan Juhalta, että oliko hänellä diagonaalihousut kun hiihti välimatkahiihtoa.

Saa sitä talon asukkaatkin käyttää rappuharjaa eikä kantaa kaikkia lumi kengissään rappuun. Ei ole iso juttu, lähinnä kuuluu sivistykseen edes puhdistaa kenkänsä lumesta ja kurasta. Lumilapioonkin saa koskea ja kuntoilla voi kolan kanssa. Kiinteistön hoitajat eivät ehdi jatkuvasti teidän porraskäytävään tai pihapiiriin. Kiitos niille jotka näin ymmärtävät toimia.

EU-komission puheenjohtaja lupaa Suomelle solidaarisuutta. Jos Venäjä hyökkää Suomeen niin EU lähettää Venäjälle kirjeen. Jos ei tehoa niin lähettävät toisen kirjeen.