Jos leipomot tekisi Ruuneberin torttuja ilman mantelia myös meille, jotka ei tykätä manteleista, jokin tunnistin kanteen.

Minä tässä jo vanheneva ihminen, mietin löytyisikö apu nuorille, jos jättäisi sometuksen kokeeksi kuukaudeksi pois ja keskittyisi itsensä hoitoon. Liikkuisi päivittäin raikkaassa ulkoilmassa ja menisi illalla yhdeksältä nukkumaan. Voisi olla, että mielen ongelmat varmaankin vähenisi, ellei kokonaan poistuisi. Aina kannattaa hoitaa itseään,edes kokeilla. Jos auttaa pois mielen ”ahdistuksesta”, eikö se olisi ihanaa.

Ruotsalaisen rannikkokaistaleen nimeksi Strömsölandia ja muualle Tosipohjanmaa.

Kovapalkkaiset Nalle/Pesonen mietti tehtaan paikkaa niin Rotterdamiin kuten Nestekin, vaikka ei siellä lakkoiltu, nyt oli hyvä aika ilmoittaa, saa senkin paperimiesten syyksi, vaikka päätös tehty aikapäiviä sitten.

Maantieteellinen kartta onkin laadittu siihen aikaan, kun miehet olivat vielä terästä ja laivat puuta. Pohjanlahti on Bottniska viken. Sen länsipuolella on Västerbotten ja itäpuolella Österbotten, joka on suomen kielellä Pohjanmaa. Pohjanmaan lohkominen maantieteellisesti pienempiin alueisiin on Venäjän vallan aikaista hajota ja hallitse - ja myöhempien aikojen maakuntamallin nurkanvaltauspolitiikkaa. Kuunnellaan vaan Klamydiaa ja lauletaan kaikki yhdessä On hienoo olla Pohojammaalla!

Kyllä ampiainen on vaarallisempi. Yksi pisto voi viedä hengen, jos olet allerginen. Onhan ollut luettavissa, aikuinen mies kuoli ampiaisen pistoon.

Kaikki on taas noussut vuodenvaihteessa: polttoaineet, sähkö, sanomalehdet... Onneksi eläkekin taas nousi; käteen jäävä osuus 0,51 senttiä. Kyllä sillä taas mällätään ja pidetään kulutusjuhlia.

Tuottajat menettäneet tulojansa jo monta vuotta. Ainoaksi avuksi perustettu auttavia puhelimia, jonne saa soittaa taloudellisissa ongelmissaan. Miksi ei samoin tapahtuma-alallekin?

On upeaa saada kävellä autottoman ja tyhjän Vaasan keskustan tulevia uusia ja nykyisiä kävelykatuja, kaikki autot ja asiakkaat ovat Kivihaassa, poissa häiritsemästä uinuvaa idylliä ja arkkitehtien visioita. Graffitilandia siirrettävä torin ympäristöön, se kiehtoo kävijöitä!

Ajattelen nyt niin, että näitä ravintola- ym. rajoituksia ei nyt tarvitsisi olla, jos ihmiset olisivat olleet varovaisempia aikaisemmin.

Oli juhlavaa liputtaa Aino ja Alvar Aallon sekä suomalaisen muotoilun ja kulttuurin kunniaksi. Vihdoinkin.

Seitsemän vuotta Venäjä on ilmoittanut, että ei hyökkää Ukrainaan. Seitsemän vuotta on USA melkein päivittäin ilmoittanut, että Venäjä hyökkää milloin minnekin, ja Suomen media komppaa. Vallankäytön haluko suurin intressi. Mikä on totuus?