Olisko mitään ideaa hillitä tätä Seinäjoen kaupungin teinipojan elämäntyyliä muistuttavaa toimintaa ja laittaa aluksi vaikka tämä torin miljoonan euron katoshanke jäihin. Muitakin tässä taloustilanteessa turhia hankkeita löytyy liikaa ja korvaavasti laittaa rahaa varhaiskasvatukseen, kouluihin ja nuorisotyöhön. Näistä laistaminen alkaa jo näkyä ja tulevaisuudessa maksaa monikertaisena paikata tämän päivän virheitä, sikäli kun edes rahalla selviää.

Maksan taksille siitä, että pääsen turvallisesti määränpäähäni. Yöaikaan varsinkin aina ylinopeus kaupunkialueella. Kai nopeusrajoitukset koskevat myös takseja? Nämäkö muka ammattikuljettajia?

Putin ja Xi Jingping todella löysivät toisensa. Demokratian ja ihmisoikeuksien puutteella ei saisi painostaa muita maita. Veljekset kuin ilvekset.

Näin illan sumussa hiekoitusauton täynnä hiekkaa Faroksen mäessä, ei hiekoittanut. Ei meinattu päästä kumpikaan liikkeelle kuorma-autoilla. Kadut sileässä jäässä. Hiekkaa ei missään.

Kyllä kelepaa autoilijan autoilla ja kävelijän kävellä, ku on aurattu tiet reunoja myören.

Tori on keskeinen paikka kaupungissa ja lavalle voisi laittaa ovet, jotka avataan vain kun on tapahtumaa, torille sopisi pieniä mökin näköisiä vuokrattavia myyntikojuja, siirrettäviä missä voi harjoittaa myyntiä tms., valojahan saa olla paljon pimeänä vuodenaikana, valopatsaita tai puita sekä valoshow, kaikki luovat torin henkeä ja lisäävät sen käyttöä ja tärkeätä huomioida tekemistä lapsille, pieniä jäämäkiä ym. Torilla tavataan.

Pohjanmaan sote-alueen päättäjät, lukekaa tarkasti Ilkka-Pohjalaisen 4.2.22 mielipidekirjoitus: Säännölliset mielenterveystarkastukset kouluihin! Tämä, jos mikä olisi ennaltaehkäisyä.

Harakka päätti puolittaa taksien määrän. Vai onko tarkoitus saada lisää töitä direktiivikouluttajille, laittamalla vanhat taksiyrittäjät tyhjänpäiväiseen koulutukseen.

Liisanlehdon Prisma uhoaa vetävänsä asiakkaat Vaasan keskustasta. Vieläkö täällä on vedettäviä? Eiköhän kaupungin työntövoima ole jo hoitanut kaikki maksukykyiset ulkokehälle.

Taas esitetään ongelmien ratkaisuksi verotuksen kiristämistä, vaikka tiedetään, että osinkotulojen heikentäminen vähentää investointihalukkuutta. Ainoita järkeviä toimia on tuottamattomien virkamieskaadereiden ohjaaminen tuottaviin töihin. Myös höpöekonomistien.

Kaikki te kulttuuriväki ynnä muut, jotka olette kirkumassa rahaa ja korvauksia valtiolta koronan vuoksi; vähän nöyrempää asennetta. Ette ole sen ihmeellisempiä ihmisiä kuin muutkaan täällä, samat realiteetit koskevat teitä. Tuhannet ovat menettäneet työnsä aikojen kuluessa ja selvinneet siitä. Työmarkkinatuki kuuluu myös teille ja leipäjonossa on tilaa.

Kyllä hyvin on mennyt työantajien propaganda perille, kun jotkut luulee, että täällä maksetaan niin kovia palkkoja, että sen vuoksi pitää työt viedä ulkomaille. Oikeita syitä voi etsiä sijainnista, logistiikasta sekä osakkeenomistajien ahneudesta.

Kyllä on kummallista luettavaa kun aikuiset miehet täällä porajaa kun ei pääse susia teurastamaan. Vetäkää nyt pientä rajaa sen vimmanne kanssa. Ei ne sudet tule teitä tuvasta hakemaan eikä pihaltakaan. Ja niistä lemmikeistäkin kannattaa pitää parempi huoli jos pelkää että susi hätyyttelee. Ei sen koiran kuulu olla pihalla kettingissä 365/24/7.

Minua kyllä todella huolestuttaa kirjoittajat, jotka ilmoittavat tällaisena aikana, ettei meitä kukaan uhkaa. Näinhän uskottiin ennen sotiakin. Miten sitte kävikään. Kenelläkään ei varmaan kristallipallostasi ole, joka kertoisi mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Voimme ainoastaan varustautua niin, ettei kenenkään mieleen edes tule hyökätä Suomeen. Näin se vaan on.

Isompi sähkökone ehkä lentää 2026, mutta ihan takuulla ei lennä reittilentoja 2026. Uuden koneen tyyppihyväksyntä on pitkä ja hidas prosessi, joten toivoisi pientä realismia toimittajalta.

On uutisoitu, että sähkövoimalla lentävien matkustajakoneiden liikennöinti voisi ehkä alkaa jo vuonna 2026 Merenkurkun yli. Ajankohta voi kuitenkin käytännössä olla aikaisintaan 2030. Syynä tähän on ensinnäkin se, ettei yksikään prototyyppi ole vielä aloittanut koelentoja. Koneiden kehittäminen kestää koelentojen aloittamisesta noin kaksi vuotta. On myös keksittävä puolta kevyemmät akut. Tämäkin kestää muutaman vuoden. Nykyisillä akuilla kone pystyisi kantamaan vain akkujen painon, mutta ei yhtäkään matkustajaa. Myös toimintamatkan on oltava turvallisuussyistä vähintäin kolme tuntia. Lopuksi lentokelpoisuuden hyväksyminen viranomaisten taholta kestää vuoden-pari. Lukuisia ongelmia on vielä ratkaistavana.

Tasaisin väliajoin kysellään, että mistä tulee mielikuva, että Vaasassa ei pärjää ilman ruotsinkieltä. Ehkäpä siitä, kun Vaasassa ei pärjää ilman ruotsinkieltä. Hirveä älämölö, jos kaikki paperit, kyltit yms. ei ole ruotsiksi! Ja töitä et saa, jos et puhu ruotsia!

Eikö ole järkevää tinkiä maailman kunnianhimoisimmasta ”ilmastokisasta”. Se on poliittinen virhearvio. Siinä ei ole tolkkua ,eikä kohtuutta. Eteneminen muun Euroopan tahtiin riittää. Tiedossa on, että maamme ilma on maailman puhtainta. Miksi sitä pitäisi vielä puhtaammaksi saada?

Miksiköhän Suomessa riittää rahaa ja ihmisiä epämääräisiin räyhämielenosoituksiin, mutta esim. vanhusten heitteillejättö on kaikkien mielestä ihan ok?

Suomi ei ole puolueeton. Ei Kremlinkään silmissä. Meillä vain ei ole Naton turvatakuita. Mikä siinä nyt on niin vaikea ymmärtää?

Nyt Sport tarkkana. KHL-liigasta voisi irrota muutama ikämies lisää.

UPM:n uuden biojalostamon raaka-aineet sijaitsevat siellä Euroopassa. Eläinrasvat joita ei riitä Suomessa, samoin tuotteen markkinat. Sellutehtaissa työvoimakustannukset ovat Suomessa vain 2–4 prosentin luokkaa. raaka-aine eli puu, kemikaalit, kuljetukset ovat ne, jotka maksaa.

Kuten eräs valtioministeriön virkamies kertoi, eräät maat Euroopassa ovat alentaneet energiaveroja ottamalla jo suuriin valtiovelkoihin lisää velkaa. Se ei ole lopulta kestävä tie, Suomi on ollut tässä velanotossa Viron kanssa EU:n mallioppilas ja pyrkinyt velanoton hillitsemiseen.

Vaasassa ei ole kävelykatua vaan ajelukävelykatu, jossa huomaamatta voi jäädä auton alle. Tällaisenaan ei toimi. Autot takaisin torille, niin torikin elpyy saman tien. Siinä sitä historiaa eikä missään esiintymislavoissa eikä muussakaan roinassa torilla.

Tämä on ikuista. Paasikivi on todennut: Suomella on geopoliittinen tosiasia ja sen ymmärtää kun katsoo karttaa. Lisäksi Suomen kansa on tyhmä kansa, se ansaitsee vain tyhmät päättäjät. Ei muutu Eskoseni maailma tältä osin.

Ilmari Ylä-Autiolle. Eikö SAHL:n entinen pj. muista että ampumahiihtäjä Tero Seppälän sukujuuret on vahvasti Kauhajoella, sillä hänen isänsä Timo Seppälä oli Kauhajoen Karhun edustaja ja edusti Suomea Lillehammerin olympialaisissa.

Koskahan noilla urheilusta kirjoittajilla menee jakeluun, ettei pronssia voi voittaa.

EP:n hyvinvointialueen alustavaa organisaatiokaaviota esiteltiin 6.2. ILPOssa. Ei tule hyvin käymään pelastustoimella noissa kekkereissä.

Valtion, kuntien ja maakuntien rahat ovat samasta tuutista! Ovat verovelvollisilta verottajalle kertyviä varoja. Aivan sama mistä tuutista menot menevät. Maksaja on aina sama.

Eikös meillä kansalaisilla olekin mukavaa, kun meitä ilta illan jälkeen viihdyttävät ”hovinarrit”, joita kierrätetään television eri kanavilla ja eri ohjelmissa? Samat tyypit juontajina, raatilaisina, tuomareina, erilaisissa kilpailuissa, haastateltavina jne. Hyvässä lykyssä sama naama kahdella eri kanavalla yhtä aikaa!

Onneksi Pohjanmaan nimistä ja maakuntajaosta ei päätetä tällä Ilkka-Pohjalaisen mielipidesivulla!

Miksiköhän Pjoen Toivolanrannan yläkoulun lipputanko kolajaa tyhjänä liputuspäivinä? Ohikulkijan silmään on pistänyt viime aikoina vaalipäivän, Alvar Aallon päivän ja Runebergin päivän liputtomuus. Ainakin tuon viimeisen pitäisi olla vakiintunut?

Nyt auramies jonka kuuluu hoitaa Suvilahden Hevosenpolku, mee ja tee työsi kunnolla! Ambulanssi ei pääse kyseistä pätkää ja jos pääsee niin ei sieltä ainakaan ulos pääse.

Opetelkaa (nuoret) kassahenkilöt (esimiehet huom.) laskemaan kolikoita! Ne ovat erikokoisia ja reunakuviointi vaihtelee arvon mukaan. Näyttää nololta, kun kassahenkilö tiputtaa antamani siistin ja arvon mukaan järjestetyn kolikkopötkön liukuhihnalle ja alkaa niitä siinä sitten tuskaillen laskemaan, kun menivät epäjärjestykseen.

Kysellään palautetta tonttiliitymien aurauksesta... Minun asuinalueellani käytetty kalusto pystyy vain liittymän täysin tukkivaan auraukseen. Oliko siis tarkoitus ärsyttää?

Nykytekniikan mukanaan tuoma jatkuva riesa: salakuvaajat.

Olisi kiva tietää mihin Vaasan kaupungin kuntatekniikka käyttää voimavaransa, kaupungin kadut eivät ole ikään olleet näin huonossa talvihoidossa, uskomatonta!

Elintarvikekauppa tuottaa huipputuloksia, mutta tuottajat ovat henkihieverissä. Taannoin suurella kohulla palkattiin pankkiiri järjestelemään elintarviketuotantoa ja kauppaa. Loppuiko pankkiirilta eväät?

K-kaupan kiskurihinnoilla on helppo paisutella tulosta. Tavallinen lenkkimakkara maksoi yksityisessä kaupassa 5,38. Sama makkara maksoi K-lähikaupassa yli 8e.

Jos suomalaisen työntekijän arvostus ja siitä työntekijän saama korvaus on investointien epäkohta, niin silloin vika on investoijassa. Ei olla liikkeellä kestävällä pohjalla, jos pitää tinkiä työnsuorittajien palkkioista. Ei semmoisia Suomeen tarvita.

Kela-taksifirmat hoitavat suuren osan potilaskuljetuksista. He saavat kiittää liiketoimintansa tukemisesta ambulansseja.

Hallituksen pitäisi lopettaa uusien sähköautojen oston rahallinen tuki ja käyttää tuo rahamäärä polttonesteiden ja sähkön veron alennuksiin, tällöin kaikki hyötyisivät.

Rakas hyväosainen ystävä; älä anna hyväosaisuutesi nousta hattuun. Ilma omahyväisen ihmisen lähellä on sakea muiden hengittää.

Suomessa elää neljä suurpetoa eli karhu, susi, ahma ja ilves. Yksi on jätetty joukosta pois ja sehän on tietenkin ihminen.

Suomeen on pesiytynyt aivan liikaa joutavanpäiväisiä virkoja! Niin sanotut asiantuntijat keksivät, mitä ihmeellisempiä lakeja. Tämä ei tiedä muuta kuin rahan menoja tavalliselle kansalle, muutenkin kireään talouteen!

Hoitajalla on oikeus päättää kehostaan, ihan ok. Minä voin siis kaiketi myös päättää kuka minua hoitaa...

Tottahan toki Vaasan tori tarvitsee uudistamista ja elävöittämistä. Nythän se on lähinnä tyhjä, laakee aakee.

Pyöräkuormaaja pukkasi lunta kerrostalon pihalla. Kuljettaja näki naapuritontilla 92-vuotiaan mumman lumitöissä. Pikainen tilannearvio ja kuljettaja aurasi saman tien vanhuksen pihan. Pyytämättä. Iloinen kädenheilautus ja hymy tervehdyksensä yllättyneelle vanhukselle. Kiitos kuljettajalle!

Naalikanta on kasvanut Norjan ja Ruotsin tunturialueella, Suomen puolella ne on syönyt susi.

Onko talonmiehen työnkuva jotenkin muuttunut, kun tilalle on tullut huoltoyhtiö?

Hatunnosto Ähtärin mattoprojektin järjestäjille ja kutojille. Kymmenet, jollei sadat ähtäriläiset ja turistit ympäri maailmaa saivat työpanoksillaan kerättyä toistakymmentä tuhatta euroa hyväntekeväisyyteen ja yhdistysten toimintaan. Siinä esimerkki meille valittaville sohvaperunoille.

Ei enää lisää lunta, kiitos!

Tuntuu pahasti siltä, että maakunnassa on kaadettu kaikki tiekarhut, kun susien ampuminen kiellettiin!

Millaiset edustajat meitä johtaa, kun sähkön hinta karkaa ja polttonesteiden hinnanmuodostus on ollut vitsi. Siirtomaksut pois sähkön hinnasta ja polttoaineiden hinnat puoliksi.

Seppälän ampumahiihtotaidot on kyllä peräisin Kauhajoelta, kiitos isän, huippu-Timon!!!

Hallituksemme pyrkii kolmannen maan kansalaisille ja myös kielteisen oleskeluluvan saaneille antamaan oleskeluluvan opiskelupaikan perusteella. Luemme mediasta paljon opiskelupaikkaa vaille jääneiden kantasuomalais-nuorten katkerista pettymyksistä opiskelupaikan tavoittelussa. Olisikin syytä hallituksen taholta kertoa perustellusti koulutuspoliittiset syyt tähän omien kansalaisten kohteluun ja arvio pettyneiden hakijoiden määrästä.

Vaasan kaupunki ei varmaankaan ole maksanut katujen aurauksesta latin latia. Tuntuu olevan autokorjaamoiden ja varaosamyyjien sponsoroimaa hommaa.

Että oikein susireviiriyhteistyöryhmä pohtii ja analysoi kuinka saada sudet hengiltä. Tämä komea eläin on EU:ta myöten suojeltu, eikä sitä tarvitse heti tappaa jos ovat ärhennelleet isännän koiralle.

Ammattidiisseli on ollut jo vuosikymmeniä maajussien käytössä. Ja varmaan on käytetty kaikissa mahdollisissa voimanlähteissä. Pikkutiluksen kahdessa uudessa traktorissa, jussin juu passatissa ja tietenki pikkupetterin mopoautossa. Keskusta on hoitanu kyllä maajusseille lokosat oltavat. Onko muuten muita yrittäjä ryhmiä joille verovaroilla kustannetaan lomatuuraajat?