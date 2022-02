Mitä eroa Elokapinalla ja Convoylla. Media hehkuttaa toista ja on toisesta ihan eri mieltä; epäonnistunutta sekoilua, vain alkoholistit ja juopot hilluvat. Niinkö tosiaan?

Joka koiranp...sta 50e rikesakko! En ymmärrä noita ”eläinihmisiä”. Koirat paskovat ja kuseksivat pitkin jalkakäytäviä ja teiden varsia, taajama-alueilla. Se on järjestyssäännöissä kielletty. Hävettää teidän puolesta, jotka ette jaksa kerätä niitä karvapallonne jätöksiä. Toivottavasti niiden tassuissa tulee ”luontoon maatuvat” eritteet, pöpöt ja hajut teidän tupaan, sänkyyn, sohvaan...

Nyt kun koronarajoitukset lievenevät, voivat koululaiset matkustaa kauan odottamalleen hiihtolomalle. Mutta mitä tekee AKT, ajoittaa lakkonsa juuri hiihtoloman aikaan. Ajankohta ei liene vahinko.

Australia avaa rajojaan kahden vuoden koronatauon jälkeen. Siellä australialaiset ovat kelvanneet töihin omassa maassaan. Toisin kuin Suomessa. jossa rajat ovat olleet auki koronasta huolimatta ulkomaiselle työvoimalle, ”jota ilman emme tule toimeen”. Huonolta näyttää Suomen tulevaisuus kansakuntana. Maa, jossa oma kansa ei kelpaa töihin, eikä edes Lappiin lomailemaan.

Kokoomus pitää kovaa meteliä korkeasta tuloverotuksesta. Jättää mainittematta, että tämä koskee vain valtionveroa. Kunnallisverosta päättävät kunnat itse joka on tasaveron luonteinen. Valtionvero on progressiivinen eli portaittain nouseva. Taulukosta näkee mikä tuloryhmä hyötyy veron alennuksista.

Selostaja hokee ”urheilijan tekevän omaa parastaan tulostaan”. Kenenkäs muun sitten?

Yksityisellä lääkäriasemalla 20e toimistomaksu vaikka automaatilla ilmoittaudutaan. Olisiko tässä vähän ahneutta mukana?

Onneksi kaikki järki ei ole Vaasasta kadonnut. Totesin tämän luettuani Mika Kivimaan kirjoituksen 8.2. ilmestyneessä I-P:ssa.

Poliisilla oli 22 000 lähisuhdeväkivallaksi luokiteltua tehtävää 2020. Täällä itketään, kun susi on niin vaarallinen. Mitenkähän on?

Hyvä Jarmo Lintala, kun kerroit Seinäjoen lastensuojelun asioista viimeisten vuosien ajalta. Ei kyllä pätkääkään suurinta osaa valtuutettuja ole kiinnostanut lasten hyvinvointi. Surkeaa luettavaa, joka lakaistu maton alle komia- ja vetovoima-huumassa. Nyt lasten huonovoinnilla rikastuu yksityiset lastensuojelulaitokset. Mitenköhän uusi aluevaltuusto parantaa/huonontaa ko. tilannetta?

Muistuu mieleen aika kun Suomessa oli valtakunnan uutinen, kun jonkun julkimon taskusta löytyi tulitikkuaskista 2 grammaa hashista. Emme ole enää ”Impivaara” tässäkään asiassa, nyt takavarikoidaan satojen kilojen huumausaine-eriä kerralla, Viimeisin takavarikko 1700 kiloa katuarvoltaan 100 miljoonaa euroa. Aineiden käyttäjiä täytyy olla jo vähintään kymmeniä tuhansia.

Ei mukamas-poliitikkojen pitäisi mennä päätään aukomaan.

Ilmastonmuutoksesta lukion opettaja oli esittänyt ns. vaihtoehtoisen totuuden. Näillä palstoilla voi ihan vapaasti kirjoittaa mitä sattuu, mutta opettajalla on vastuu puhua tieteellisesti todistettua faktaa. Eihän opettaja voi opettaa, että 1+1=3 tai että aurinko kiertää maapalloa tai että maapallo on litteä.

No niin, pitipä vielä tämäkin päivä nähdä, kun Ranskan presidenttiä myöten ymmärretään, että suomettuminen on järkevin tapa elää Venäjän naapurina.

Vaasan sisääntuloväylille pitää äkkiä saada kieltotaulut: Tiet aurattu miten sattuu, ajo sallittu vain maastoautolla.

On se hienoa, että Kärjenmäellä auraus toimii. Täällä Hyllykallion ja Kertunlaakson alueella on aurat jo irrotettu traktoreista ja miehet siirtyneet kesää odottamaan.

Ajelin tässä tiekarhujen perässä Seinäjoella. Oli kiva katsella, kun perässä oleva hienosti esti lumi/jääpalteen syntymisen jokaisen liittymän kohdalla sillä ”sivujutulla”. Tie tuli kuntoon ja liittymät kans. Kiitos ”karhuulle”.

Näihin vanhusten hoitolaitoksiin ei saa mennä. ”Koronan varjolla” on vierailut kielletty ja näin estetään läheisiltä seurata hoidon laatua (hoitajien määrää!).

MOT-ohjelman vakuutusjuttuun: näyttäis siltä, että päältä ajettavat ruohonleikkurit vakuutettava, lisäksi golf-autot rekisteröitävä ja vakuutettava. Mitähän muita vielä?

Älkää nyt hyvät turveyrittäjät astuko tähän päättäjiemme päättömään ansaan. Näyttää siltä, että oma energiatuotanto tulee vielä tarpeeseen, eikä silloin kysytä saasteiden perään. Sitä paitsi koneet eivät seisoessaan saastuta. Muuten mikä Bidenin jääräpäisyydessä on parempaa, kuin Putinin jääräpäisyydessä? Onko Nato sittenkin niin heikko, että sen on pakko laajentua? Tarvitaanko uusia maksajia?

Suomalaiset haluaisivat lisää ilmastonmuutostoimia EU-parlamentilta tehdyn tutkimuksen mukaan Eikö nämä järjettömät energian hinnan korotukset vieläkään piisaa näille hölmöläisille? Ne nimittäin ovat juuri seurausta näistä ilmastonmuutoksen ”torjuntatoimista”. Muut eurokansalaiset haluaisivat köyhyyden vähentämistä ja terveyden parantamista. Viisasta porukkaa!

Taloyhtiö, pidättekö mielestänne hyvää huolta vanhuksistanne?

Kannattaisi VPS:nkin harkita yhteistyötä SJK:n kanssa VIFK:n tavoin jos meinaa haluta pysyä Veikkausliigassa. Tietysti jos tykkää seilata ykkösdivarin ja Veikkausliigan väliä, niin eihän siinä mitään.

Minuakin harmittaa kun en tiedä, miten suomalaiset äänestivät YYA-sopimuksesta. Mikä oli äänestysprosentti jne.?

On pöljää touhua tolla Östermyra IFK:n porukalla. Paljonko muuten ne saa tukea Vaasalta? Käytännössä IFK alkaa kasvattamaan pelaajia seinäjokelaiselle seuralle. Pitäiskö avustukset anoa Sjoelta...? Pitäis.

Olen moninivelrikkoinen ihminen ja muitakin sairauksia on. Hain itselleni henkilökohtaista avustajaa, mut tuli hylätty päätös. Ilmeisesti tuleva lonkka leikkaus vaikutti asiaan. Kun lonkka leikataan jää vielä 4 nivelrikkoa, ei ne parane vaikka 1 leikataan. Ymmärtääkö ihmiset täysin minkälaista elämäni on? Kovat kivut jatkuvasti ja toimintakykyni on niin alentunut, etten pysty paljoakaan enään tekemään itse. Olen köyhä ihminen joten en pysty ostamaan mitään palveluita itselleni. Sen sijaan ystäväni joka on terve jalkainen, sai avustustunteja lisää 30/kk ulkoiluun. Nyt kysynkin, missä on tasa-arvo.

Senaatti saisi ajattaa lumet pois Tehtaankadun varrelta virastotalon edustalta. Katu yli puoleen väliin tukossa. Onneksi kadun toinen puoli on pysäköintikiellossa, muuten ei mahtuisi kohtaamaan toista ajoneuvoa.

YYA:sta ei kansa äänestänyt.

Mistä hallitus on saanut päähänsä, että ”Suomen täytyy olla etulinjassa” ratkaisemassa ilmastonmuutosta? Näin sanoi Hanna Kosonen (kesk.) toimittajan kysyessä, onko hallitus liian kunnianhimoinen ilmastoasiassa. Kunnianhimoa ja suuruudenhulluutta se on.

On aivan tolkutonta, että hallitus jakaa rahaa maailmalle tässä tilanteessa, kun Suomessakin olisi tarvetta rahalle. Esim. lapset, hoitoala, vanhukset yms. Rahat menee EU:n tukipaketteihin, Myanmariin, elvytyspaketteihin, Kreikkaan, humanitääriseen apuun yms. Herääkin kysymys, että miksi.

Miksi vuosikymmeniä yhteiskunnan rahat loppuvat sillä sekunnilla, kun hoitajien palkkoja pitäisi

korottaa? Haluammeko, että loputkin hoitajat vaihtavat maata tai ammattia?

Isolahdessa ainakin liittymät aina tukkoon aurattu. Lunta päätyy nyt jo kadulta tonteillekin, istutusten päälle.

Muistakaa, korona ei vielä ole ohi!

Toivottavasti kansa muistaa tulevissa vaaleissa, kuinka nykyinen hallitus vihreiden ja vasemmiston johdolla, muiden kompatessa on tuhonnut kansalaisten perusoikeudet kohtuullisen energian saannista, kuinka se tuhoaa kymmenet tuhannet työpaikat turvetuotannosta, ja maksaa jopa satojatuhansia yrittäjälle joka tuhoaa tuotantovälineet romutuspalkkioina. Nyt olisi viimeinen hetki ryhtyä puolustamaan niitä oikeuksia mitkä meille kuuluu.