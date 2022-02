Riku Aalto neuvotteli 30e/kk korotuksen brutto. Vuokrani nousi 30e/kk, lisäksi monet välttämättömät asiat nousivat. Talousasiantuntijat valehtelevat ostovoiman suhteen, samoin ay-pomot. Tätä jatkunut 90-luvun alusta. Kiitos vasemmisto ja ay-liike. Erotkaa liitoista ja sopikaa paikallisesti.

Yllättävää, ei saa palkankorotusta hoitajat, kun ei löydy rahaa, sitä jo tv:ssä huudettiin, kun ei oo oltu vielä edes neuvottelupöydässä. Päättäjät, on teistä kiinni, mihin se raha syydetään... Kyllä vaalien alla sitä rahaa ainaki löyty... Turhia lupauksia, turha äänestää.

Vuoden vaihtuessa ilmastoa puhdistettiin jälleen kymmenien miljoonien eurojen edestä. Miksi?

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri näyttää jälleen hyvän henkilöstöpolitiikan salansa ja antaa henkilöstölleen tiedotteen I-P:n haastattelun kautta.

Joku todisteli, että vaasalaiset ja rannikko eivät missään tapauksessa halua kuulua Etelä-Pohjanmaan maantieteellisen käsitteen piiriin. Suomen suomenkielisin maakunta on kuitenkin tänään E-P, mikä johtuu muiden maakuntien muunkielisten suuremmasta prosentuaalisesta osuudesta. Mutta, entäpä jos E-P:n hallintokaupungiksi tulisi sittenkin Seinäjoki ja hallinnon ruotsinkielinen filiaali sijoitettaisiin Vaasaan, niin tilanne olisikin hyväksyttävissä.

Täällä moni tuntuu uskovan, että UPM:n tehtaan valinta ulkomaille olisi mukamas lakkoilijoiden syytä, höpö höpö, sinne se joka tapauksessa olisi mennyt, sattui nyt vain sopivasti että johto voi syyttää työntekijöitä, haluaisivat Suomeenkin orjatyövoimaa. Kannattaisi mieluummin muistella miten nämä taitavat suuryritysjohtajat henkseleitä paukutellen menivät Pohjois-Amerikan valloitukseen, no turpiinhan siellä tuli ja posketon määrä miljardeja, ja eräs hassasi ostamalla Saksasta ilmaa. Nyt kiinnostaa miten käy energiayhtiön Saksassa ja varsinkin Venäjällä. Ei pikkupojat pärjää suuressa maailmassa, ja täällä osataan nillittää vääristä asioista.

Mitäpä jos Etelä-Pohjanmaan maakunta, maakunnista ensimmäisenä, muuttuisi kunnaksi, kuten jo jotkut ”hyvinvointialueiden” kehitystä ja muutosta kunniksi ennakoivatkin. Sopisi kai ”Seinäjoen kaupunki” nimeksi. Jo tänään Seinäjoen hallinto on täynnään maakunnan eri kunnissa kasvaneita. Luettelematta tässä, hämmästyttävän useat virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat ”Nurmoossa”, Lapualla ja Härmän suunnassa sekä muualla maakunnassamme syntyneitä.

Joku sanoi, että ei saa syyttää vaasalaisia kun Rkp jyräsi aluevaaleissa jne. Nimenomaan sen takia se onkin vaasalaisten syy, koska täällä enemmistö suomenkielisiä ja he eivät silloin äänestäneet.

Toivottavasti ne LLKY:n hoitajat, jotka tekevät näpyn poistoja saavat siitä asianmukaisen korvauksen. Alle tonnin ei olisi kannattanut ottaa itselleen lääkärin tehtäviä. Tässä taas nähdään systeemi, hoitajia käytetään jonojen purkamiseen ja todennäköisesti ilman asianmukaista korvausta. Ja valitettavasti aina löytyy näitä, joille lisätyöt kelpaa ilman korvausta. Heille riittää kiitos ja tieto siitä, että ”saavat” tehdä jotain erikoisempaa. Näin nämä hoitajat vesittää kaikilta mahdollisen palkan kehityksen.

Mikähän takia television ja radio Ykkösenkin ohjelmien taustalla pauhaa aina sellainen mölyhäiriköinti, ettei puheestakaan saa mitään selvää?

Hyvä johtaja on kiinnostunut kaikesta mitä alaistensa työkentällä tapahtuu, he ovat tärkeä linkki siihen miten toimintaa voi kehittää ja mikä on pielessä. Olkoon työpaikka sitten tehdas, sairaala tai virasto. Huonoa johtajaa ohjaa raha ja oma hyötyminen.

Nyt Seinäjoki on sitten virallisesti maailman avaruuspääkaupunki, kun meidän oma satelliitti on käynyt ”avaruudessa”. Tosin Felix Baumgartner teki laskuvarjohypyn vuonna 2012 lähes kymmenen kilometriä korkeammalta.

Kun hiihtäjänaisia juhlitaan, taloja, autoja, harjoitteluhalleja rakennetaan, ajattelen aina köyhiä tutkijanaisia, jotka tekevät minimipalkalla meitä kaikkia hyödyttäviä keksintöjä ja tutkimuksia. Vain suomalaiset ja media voivat olla näin järjettömiä.

Taas on hiukset kammattu. Viis hiusta toiselle puolelle ja viis toiselle. Sellaista se on. Vanhenevan naisihmisen elämä.

Miellyttävä kohtaaminen sedun Törnävän automaalauspuolella 9.2.22. Oppilaat tervehti, ja autoa kunnostava poika kysyi voiko auttaa. Hienoa käytöstä nuoret! Kiitos kuuluu myös opettajalle, vaikka auton ”ruostepilkkuja” ei voitukaan ottaa työn alle :)

Yli neljäkymmentä vuotta vanhuksia hoitaneena, ei hamassa menneisyydessä olisi tullut mieleenikään, että vanhusten hoidosta tulee sydäntä kylmäävää, voittoa tavoittelevaa bisnestä.

Miksi ihmeessä Suomi ja muut Euroopan maat eivät lähetä Venäjälle kirjeitä ja kysy vakavasti, miten Venäjä on vahvistamatta omaa turvallisuuttaan Suomen ja muiden maiden turvallisuuden kustannuksella. Kuka tahansa näkee, mikä maa Euroopassa uhkaa muiden turvallisuutta hyökkäävällä ulkopolitiikalla, aseistamalla armeijaansa uusilla asejärjestelmillä, uhkaamalla jopa ydinaseilla, käymällä verisiä sotia ja tekemällä kyberhyökkäyksiä ja syytämällä disinformaatiota? Kalliiksi tulee Venäjä koko Euroopalle puolustusmenojen vuoksi. Toimeksi hallitus ja Niinistö!

Päihdeongelmaisen sisar kaipasi muutoksia päihteiden käyttäjien hoitoon. Totuus on kuitenkin se, että ellei omaa motivaatiota ole, ei voida auttaa. ”Vaihteleva motivaatio” aiheuttaa turhia ajanvarauksia, joihin ei ketään tule ja vievät ajan sellaisilta, jotka ajanvarauksen käyttäisivät. Vaatimus siitä, että tapaamisiin tullaan selvin päin, johtuu siitä, että humaltuneen kanssa keskustelusta ei tule mitään eikä hän tapaamisesta ehkä mitään muistaisikaan. Muut potilaat, jotka odottavat odotustilassa, voivat pelätä päihtynyttä. Asiat eivät ole mustavalkoisia.

Mikä on ylivaltiollisen aseteollisuuden ansaintalogiikka? Vallanhimoisille aseholisteille sota on samanlainen [yli]voima kuin humala on viinanhimoisille alkoholisteille. Aseiden saatavuuden lisääminen aseholistille rauhan takeena on tasan yhtä tehokas keino kuin alkoholin saatavuuden lisääminen alkoholistille raittiuden takeena. Mieti sitä.

Toinen toistaan pahempia juttuja saa lukea ja kuulla koulukiusaamistapauksista. On kaikenmaailman kivakoulu-projekteja ym. huuhaakeinoja, joiden vaikutus on yhtä tyhjän kanssa. Nyt alkaa olla mittarit jo niin punaisella, että jotain on pakko tehdä. On niiden puututtava asiaan, joilla on valtaa ja asema tehdä jotain.

Viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Opiskeluprosessi alkuun jo lastentarhassa ja ongelmat katoavat kun kaikki osaavat sekä että. ”Pärjääminen” ei ole kieliasia. Vain kova työ tietää menestymistä (esim. vaaleissa). Kaikki kielet ok!

Mikä rasia oli saksalaisen voittajan Vinzenz Geigerin puvun alla yläselässä, näkyy selvästi kun valmentajat onnitteli. Tarkkailija ruurun takaa.

Naurettavaa tuo iltapäivälehtien uutisointi hiihtäjien (kovimpia lajeja urheilussa) muhkeista palkkioista 10–20 tuhatta euroa. Tennis, formula, jalkapallo, lätkä, golf jne. pelaajista ja kuskeista osa tienaa sata–tuhat kertaa enemmän.

Radiossa pohdittiin tehdäänkö lapsia vai eikö tehdä. Monet eivät vaan saa vaikka kuinka haluaisivat.

Miksi eduskunnan kyselytunnin lopuksi toimittaja pälättää kyselijän päälle? Kyllä jokainen katsoja on hoksannut mistä on keskusteltu. Toimittajan selostus kyselytunnin lopusta pois. Kiitos.

Paperityöntekijöillä on lyhyt työaika, ainoastaan kolmekymmentäneljä ja puolituntia viikossa. Kellä muulla on yhtä lyhyt täydellä palkalla? Ainoastaan eläkeläisillä.

Pakko kyllä ihmetellä millaisia kirjoja nuoret joutuvat lukemaan kouluissa nykypäivänä. Itsekin jouduin lukemaan yläasteella niin sekavia ja hämmentäviä kirjoja, etten sitten opintojen jälkeen lukenut vapaaehtoisesti ainuttakaan kirjaa. Tämä vain siksi, että lukemisesta ja kirjoista oli jäänyt huono mielikuva silloin nuorena. Esim. ”Kissani Jugoslavia” ja ”Ennen päivänlaskua ei voi” kirjojen lukeminen ei liittynyt mitenkään aineeseen tai ollut oppimisemme kannalta merkittävää.