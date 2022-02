Tulihan se sieltä, kun tiukasti kysyttiin! Marinin sanoin meidän suomalaisten tehtävä on ”kirittää muita maailman maita ”ilmastotaistelussa”! Toimimme jopa 10 v. nopeammin kuin huippumaa Ruotsi. Että semmoista. Tarvitseeko meidän enää äänestää, kun Ilmastopaneeli hoitaa ”käskytyksen”!

Ei ne hoitajien liksat aivan huonot ole, koskapa yhden kuukauden palkalla olisi voinut ostaa kokonaisen Härmän sairaalan...

Mielenkiintoista tämä vihreitten politiikka. Kehätien pohjoispuolelle halutaan kovia rajoituksia vähän kaikkeen. Pääkaupunki saa polttaa reilusti kivihiiltä ja kipata törkylumet mereen. Ei mielenosoituksia.

Vaalit meni mutta ensi vuonna jo seuraavat. Nyt olis hyvää aikaa viimeistenkin mökin muorien hankkia se kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ukoillahan on se ajokortti, vielä. Ei riitäm että äänestäjä itse sanoo ”Minä olen ikäni täällä asunut, kyllä minut pitää tuntea”. Äänioikeusrekisteri ei tunnista kasvoja, se tuntee vain sotun. Ja virkailija vertaa niitä kasvoja siihen kuvalliseen korttiin. Ja se virkailijaparka on asunut ehkä vasta 20 vuotta kunnassa, ei voi vielä tuntea kaikkia...

Miten joku kuvittelee että Baltian maat olisivat paremmin turvassa ilman Nato-jäsenyyttä? Käykääpä kysymässä virolaisilta.

Jussi Halla-ahon asema ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana on poikkeuksellisen kiinnostava. Vaikka hän ei ole hallituksessa, on hänellä erityistä asiantuntemusta. Filosofian tohtorina hän edustaa korkeaa koulutustasoa. Väitöskirja liittyi slaavilaiseen kulttuuriin, joten hänellä on siitä ymmärrystä kielitaitoineen. Mikäli konflikteja hänen pj-kaudellaan siellä syntyy, media tulee kiinnittämään erityistä huomiota hänen näkemyksiinsä.

Hei natointoilijat herätkää jo, lukekaa Ari Niemelän kirjoitus Ilkka-Pohjalaisesta, kirjoitus on täysin totta.

On hienoo olla Pohojammaalla! Pohjanlahti on Bottniska viken: sen länsipuolella on Västerbotten ja itäpuolella Österbotten. Pohjanmaan viipaloiminen on typerää, esim. Syd-Österbotten on oikeesti Kaakkoismaa ;)

Kiitos Sakari Vainionpää hyvästä kirjoituksesta, koskien tuulivoimaa, se on juuri näin ja uskon hiljaisen enemmistön olevan samaa mieltä.

En asioi ikinä kävellen Vaasan keskustassa, menen autolla suoraan ilmaisiin parkkeihin Kivihakaan, pitäkää tunkkinne!

Lumikasat vievät suuressa osassa kaupunkia jopa puolet parkkipaikoista. Sitten kehdataan sakottaa ihmisiä hieman ylipitkistä pysäköinneistä! Häpeä Vaasa!

Kun kotitalousvähennys nyt nousi, niin paljonko töiden tekijät samalla nostavat hintojaan

Sakari Vainionpää Perhosta kirjoitti hyvin (11.2.) kylmääviä tosiasioita tuulivoimasta. Tarvitsemme eniten sähköä pakkasilla, jolloin tuulisähkötuotanto on usein lähes nollassa. Elämme siis venäläisten, ruotsalaisten ja norjalaisten armoilla. On aivan käsittämätöntä, että tiedotusvälineet vaikenevat tästä kasvavasta ongelmasta.

Kuuluuko Suomi EU:hun? Silloin hiilineutraali 2050, ei vihreitten mieliksi 2035.

Tuolla luulosairaalla Venäjällä ei vuosisatoihin ole ollut muuta teemaa ja tarkoitusta kuin sota! Sillä uhkaaminen tai sen pelkääminen. Niin kun joku nyt heidän kimppuun haluaisi hyökätä. Sotiminen muutenkin tuntuu olevan vain Venäjän yksinoikeus.

Tämä on uskomatonta, että kuvittelemme muuttavamme ilmastoa. Väki maailmassa lisääntyy miljardilla 13 vuodessa. 5-miljoonainen kansa kuvittelee 10 vuodessa ”kirittävän” esimerkillään hiilidioksidin vähennystä. Tämä on täyttä kuvitelmaa. Aikalisä ”touhuamisessa” on paikallaan.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun eli Seamk:in loistava, jo monivuotinen peräkkäinen menestys sen omien oppilaiden arvioissa oppilaitoksensa opetuksen laadussa, kilpailukyvyssä ja tuloksissa, tulee ottaa huomioon jatkossa tiede- ja kulttuuriministeriön johdossa. Seamk:in ollessa yhä uudelleen näissä arvioissa koko valtakunnan ykkönen vastaavien oppilaitosten vertailussa, tulisi tästä saada palkintokin. Palkinto voisi olla maisteritutkintojen lisäys.

Kyllä osui asian ytimeen Harri Hietikon kolumni.

Pitäkää ihmiset ne maskit kasvoilla, turvavälit ym. Nyt entistä tärkeämpää, kun rajoituksia löysennetty ja sairaala täynnä. Ottakaa rokotukset, jos yhtään välitätte muista kuin itsestänne.

Maastohiihdon olympiaselostajista Porttila epäilee ilmeisesti katsojien kuulokykyä ja Roponen yrittää puhumalla tyrmätä katsojan mielenkiinnon, älytöntä kailotusta.

Ei Vaasan toriparkkia tarvitse laajentaa ennen kuin nykyiseen maalataan nykyautoille leveämmät vinoparkkiruudut. Jos auto mahtuu ruutuun, ei autosta mahdu ulos. Täytyy varmaan parkkeerata kahteen ruutuun.

Erinomainen kolumni Harri V. Hietikolta maamme tilasta lauantain lehdessä. Kuplassa elävät herätkää jo!

Otan kantaa hoitajien rokotus -mielipiteeseen lauantain Ilpossa. Jos lähdetään siitä että hoidettava ei mahdu rokottamattoman hoitajan kanssa samaan tilaan, niin miksi sitten rokotuspakko ei koske muita ihmisten kanssa pienissä tiloissa touhuavia ihmisiä, esim. taksikuskeja taksissa, virkailijoita Kelan ym. kopeissa, elämässä yleensä? Rokottautukaa nyt hyvät ihmiset, ajatelkaa yleismaailmallisesti tätä asiaa, eikä vaan omaa napaanne!

Seinäjokelainen Seeti Uusipanula ei ymmärrä miksi ruotsia on hyvä osata. Hän uskoo, että esim. Venäjän kielitä kannattaisi opiskella enemmän kuin ruotsia siksi, että Venäjän kanssa käydään kauppaa. Tullin tilastojen mukaan Suomen vienti Venäjälle oli vuonna 2020 oli 3047 milj. € (5,3 %) ja Ruotsiin 6047 milj. € (10,5%). Molempia kieliä tarvitaan siis vientikaupassa, mutta ruotsia kaksi kertaa enemmän kuin venäjää.

Kiitos Tuomas Ojajärvi (IP 11.2.) Noinhan se näyttää menevän, että monilla on vain ennakkoasenteisiin perustuva suhtautumistapaelokapinaan ja convoyporukkaan. Jälkimmäisen häiriköinti eri puolilla maailmaa on kuitenkin mielestäni selkeästi Trumpin ja Putinin demokratianromutusideologiaa edesauttavaa ja siksi hyvin kyseenalaista toimintaa.

Kun Yle menetti hiihdon maailmancupin näyttöoikeuden niin samalla Ylen selostus ja kommentit painui pohjamutiin.

VPS–VIFK-jalkapalloyhteistyösopimuksen kariutuminen osoittaa normaalia vaasalaista ongelmaa, ruotsinkielisten kanssa ei mikään onnistu, ellei heillä ole määräysvaltaa.

Toivottavasti Suomen hallitus ja HVK ovat varautuneet tulevaan kriisiin, kun Euroopassa alkaa palaa, paremmin kuin koronapandemiaan? Vai onko selityksenä ”hybridistrategia” ja käsien pesu?

Kasitiestä älyväylä. Älytkää nyt samalla oikaista tie Vikbystä Vassorinlahdelle ja tien varteen älyliiketoimintaa.

Ympäristöosasto voisi myös vaatia, kun myönnetään takoille nykyään lupa omakotitaloihin, että niissä myös poltetaan kuivia puita. Tuo savunhaju tunkeutuu joka paikkaan kosteista puista. Kyllä puut kuiviksi saa jos vaaditaan?

Vaasassa asuvana suomen kieltä puhuva, elikkä asun Pohjanmaalla! Mikä teitä vaivaa meidän Vaasassa asuvien ja elävien osalta? Olette jatkuvasti meitä panettelemassa! Olisin luullut, että sivistys olisi jo saavuttanut teidätkin.

Kiitos Sakari Vainionpää ajatuksistasi tuulivoimasta. Oli herättävä kirjoitus.

Jokohan olisi aika alkaa rukoilla polvillaan maamme puolesta, kun ”valtiovalta” ei sitä vielä ymmärrä.

Onko polttoaineiden maailmanmarkkinahinnan nousun takana ostajien varautuminen tulevan aseilla käytävän kriisin varalle?

Seinäjoen keskusta-alueen kehittäminen on monissa keskusteluissa mukana. Suuri heikkous keskustassa on monipuolisen tavaratalon (marketin) puute. Kuka ottaa haasteen vastaan?