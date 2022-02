Olen todella huolissani omaishoitajien tilanteesta tällä hetkellä! Miten voi ikääntyneet puolisot hoitaa omaa rakasta ihmistä kun tämä uusi ns. sote-uudistus saadaan joskus kohdilleen? Kunnat ja kaupungit yrittää luoda miljoonilla uutta organisaatiota tähän uudistuksen toteuttamiseen ja miten käy ns. ruohontasolla toimivien ihmisten? Ihmisten joiden pitää toteuttaa ja hoitaa tämä uudistus? ”Jalkoihin” jää aina pieni apua tarvitseva ihminen! Toivon kaikkea hyvää näille ihmisille jotka uudistusta alkavat yrittää toteuttaa ja ennen kaikkea niille ihmisille jotka apua tarvitsevat.

Nalle Wahlroos, UPM:n hallituksen puheenjohtaja, vie tehtaansa ja oman varallisuutensa ulkomaille Suomen verotuksen ulottumattomiin. Siinäpä isänmaallinen mies. Onko kukaan koskaan kuullut hänen sanovan ”työmies on palkkansa ansainnut”?

Vaasassa voisi mielenilmauksella sulkea vaikkapa kävelykadun. Saisi kokoustaa ja paistella makkaraa rauhassa viikkotolkulla.

On hienoo olla Pohjanmaalla! Aurinko nousee idästä ja laskee länteen. Lantit saa nimetä maakuntansa, miten tahtovat mutta annetaan Pohjanmaan olla Pohjanmaa. Se on hieno nimi ilman mitään turhia etuliitteitä!

Tahallista tai tahatonta, Petri Heikkisen kolumni 13.2.2022 on ironian ja sarkasmin mestariteos.

Hyvä ja totuudenmukainen kirjoitus I-P:ssa 13.2 Seeti Uusipanulalta, kuinka turhaa ja voimavaroja tuhlaava tuo pakkoruotsin opiskelu Suomessa on. Olen vähintään 130-prosenttisesti samaa mieltä. Opetettaisiin sellaisia kieliä, joista maailmalla todella olisi tarvetta ja hyötyä, sekä ne vähät varat käytettäisiin niiden opiskeluun.

Ja talvisoutajille on hyvä, jos järvi ei ole liian jäinen. Ehkä olisi hyvä tiedostaa erot kesä- ja talvilajien välillä.

Jos Kiinassa ei paistaisi aurinko, Tero voittaisi kaikilla ampumahiihtomatkoilla kultaa.

Östermyra ei ole yliopistokeskus ja se näkyy siten, että perusopetuksessakin lipsutaan valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta: siellä ei ole termiä pakkoruotsi vaan äidinkieli ja 2. kotimainen kieli. Ruotsissa ja Venäjällä suomen kieli ei nauti virallisen kielen asemaa. Omista juuristaan ja historiasta kannattaisi olla sen verran kiinnostunut, ettei periaatteesta vesittäisi isänmaan sankarihautoja.

Ylähä hyppien muutan Komiajoelta Vaasaan, viihtyisämpään ilmastoon, heti kun mahdollista. Pärjäsin hyvin kouluruotsilla kesätöissä Vaasassa taannoisina koulu- ja opiskeluaikoinani. Herkästi vain vaihtuu ruotsinkielisen puhe suomeksi, jos juttukaveri osoittautuu suomenkieliseksi. Tästä on paljon kokemusta. Meille opetetaan ruotsia koulussa ja heille suomea. Hyötyruotsia ja hyötysuomea voimme opetella esim. kansalaisopistoissa, joissa on laaja valikoima tarjolla molemmille tahoille.

Välimeren maissa vanhukset elää pitkään yhteisöllisyyden keskellä, kun meillä heidät kotihoidetaan loppuun yksinäisyydessään. 10 min. kotikäynti ei vastaa palveluyksikön kahvihetkeä vertaistensa seurassa. Enemmän kodinomaisia palveluyksikköjä.

Kun mikään ei riitä. Puhelinoperaattori nosti liittymäni kuukausimaksua 26%. Viime vuoden voitto oli vain 111 miljoonaa euroa.

Tätä viheraate on tavoitellut. Energian hinnan ”huimaa” nousua. Nyt se on todellisuutta. Myös täällä maailman puhtaimman ilman maassa. Ei kohtuutta ,eikä tolkkua!

Toivottavasti vanhuspalveluista päättävät tahot katsovat torstaina 17.2. Yle 1 klo 19 Tasemummot -ohjelman. Tämä on niin väärin!!!

Tontin sais satasella, mutta kannattaako muuttaa vaikka saisi valmiin talon?

Oikeesti Sanna Marin? Vai pitäisi Suomen tukea Ukrainaa rahallisesti? Mitä jos keskittyisitte pitämään huolta oman maan kansalaisista, jotka jonottaa ruokajonossa. Sairastuin ja edessä oli työkyvyttömyyseläke. Syön 17 pilleriä päivässä, rahat ei riitä edes perustarpeisiin puhumattakaan elokuviin, ravintolaan syömään tai muuhun ylellisyyteen. Mieti ja revi siitä, onnea.

Jos paperimiesten palkat ovat ok, niin hoitajien palkat täytyy tuplata! Paperi voisi jo lakata lakkoilemasta. Liian usein, se muistetaan ja johtaa alasajoon.

Sairaala- ja tehohoidon tarpeet ovat täysin lääkäreiden päätettävissä olevia mittareita. Kukaan ei pakolla pääse sairaalaan. Esimerkiksi vanhusten on kuoltava hoitopaikoissaan, joissa hoito on vaatimatonta. Näin me maallikot olemme ymmärtäneet. Ei olla tasa-arvoisia tässäkään.

Nyt jäitä hattuun, turvekoneita ei saa romuttaa, niitä tarvitaan vielä. Huoltovarmuus ykkösasia, jos energiasta tulee huutava pula ja hinta kolminkertaistuu, nyt ei ole aika viherryttää.

Hopea hävitään ja pronssi voitetaan.

Peräseinäjoen pokin edusta on kuin kaatopaikka, ei kiva näkymä lähellä kirkkoa, omistaja tee asialle jotaki!!!

Mistä näitä sadun kertojia tulee? Itse on asunut Vaasassa 30 vuotta, eikä ainuttakaan kertaa ole suomenkielisyyteni tuottanut minulle ongelmia Vaasassa! Ettekö vieläkään tajua että vaasalaisista 75% on suomenkielisiä ja loput 25% vähintään kaksikielisiä. Jos jokin Vaasassa puhuttu murre, esim. Etelä-Pohjanmaan murre tuottaa ongelmia, parempi kun ei lähesty Vaasaa, ettei se vaan tartu!

Ulkomaisilla asiantuntijoilla ja heidän perheillään on isoja vaikeuksia sopeutua Suomen kulttuuriin ja ilmastoon, ja silti isot kv-yritykset ja pienetkin heitä palkkaavat esim. Aasian maista. Maksakaa normaalipalkat normaaliehdoilla niin saatte lähempääkin työntekijöitä!

Kiitos Lauri Vaisto! Wärtsilän asiantuntijan paikkaa hakiessa haastattelijamies kyseli kaikenlaisia erikoisia kysymyksiä ja tivasi mahdollisia aukkoja CV:ssä! Työpaikkahakuhaastattelun jälkeen haastattelijanainen pyyteli anteeksi haastattelijakollegansa käytöstä ja kysymyksiä. Löytyi sitten se työpaikkakin, vielä paljon paremmasta firmasta!

Susien kannanhoidolliseksi tavoitteeksi asetettava 0 sutta.

Nuoret osaajat ja ammattilaiset älkää hakeko isojen yritysten alihankkijoiden leipiin paljon huonommille palkoille ja sopimuksille. Pörssiyhtiöt ovat yrittäneet ja yrittävät edelleen siirtää mm. suunnittelijoiden ja koneistajien töitä näille pikku alihankkijoille, joissa lähes villiä menoa vrt. case Närpiön vihannesbisnes.

Ravilaaksoon tehdään nyt isolla kädellä pohjatöitä. Toivottavasti siellä keskellä oleva vanha iso mänty saa jäädä paikalleen muistoksi vanhasta.

Suomen historiasta kertova dokumentti ”Kylmä sota” käsitteli tapahtumia sota-ajalta nykyaikaan asti. Dokumentti oli hyvä, kunnes toimittaja alkoi puhumaan ”rähmällään olosta”. Kävi ilmi, että hän itse oli selvästi ”rähmällään” Suomen äärilaidan politiikkojen näkemyksiin. Näin totuus merkittävästi hämärtyi.

Missä viipyy Nurmon uimahalli? On kulunut useempi vuosikymmen eikä sen rakentamisesta ole puhuttu enää mitään. Seinäjoki on nykyään iso alue joka tarvitsee kaikkien ikäryhmien käyttöön uuden tilavan uimahallin, sillä asukkaat tarvitsevat sitä kipeämmin kuin kahden miljoonan auringon siltaa, jossa en ole koskaan nähnyt yhtäkään ihmistä kävelemässä, enkä tarvitse miljoonan torikatostakaan mutta me Seinäjoen alueen asukkaat tarvitsemme uuden ja isomman uimahallin! Käykää katsomassa Vaasassa kuinka hieno ja iso uimahalli siellä on useine eri altaineen ja lapsille on ihan oma uima-allas alue useine altaineen.

Ylen uutisissa 11.2. presidentti Bidenin haastattelu. jossa hän sanoi ettei hän lähetä sotilaitaan Ukrainaan. Riski olisi liian suuri sodan laajenemiselle jopa maailmanlaajuiseksi. Tämähän on aivan totta ja vastuullista mutta tästä näemme, että suurvallat panevat aina oman turvallisuutensa etusijalle, siis aina! Olisiko pienen Suomen puolustaminen Yhdysvalloille maailmansodan riskinottamisen arvoista? Asiaa kannattaa pohtia!

Kyllä se pronssikin on voitettu jos ladulla hiihtää kymmeniä kilpailijoita, suurin osa muutaman minuutin aikaerolla ja on hiihdetty 10-15 km.