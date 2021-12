Suomi, pohjoisin EU-maa ja kait kylminkin, jakaa etelään miljardeja. Samaan syssyyn maailmalle miljoonia. Lopettaa Suomen ”öljyn”, turpeen, työttömiä lisää. Ruokajonot kasvaa, lapsille kerätään kansalta rahaa. Mut mitä tekee hallitus? Ei mitään tai jakaa miljoonia ulkomaille.

Jos jonkin muun puolueen ministeri olisi tehnyt samoin kuin demaripääministeri, niin vihervassarit olisivat vaatineet eroa välittömästi.

Marin näytti keskisormea hoitajille. Sielläpähän kääntelettä ja vääntelettä potilaita, minä biletän.

Elisan kaapeli-TV:n HD-lähetyksissä viime aikoina runsaasti häiriöitä. Mistä moinen johtuu? Odotan Elisalta vastausta! Kaapelit tarkistettu ja muut ”kotikonstit” kokeiltu. Voinko vähentää seuraavasta laskusta?

Vastauksessaan ympäristöministerille maanviljelijä kirjoittaa että Suomen maatalous lienee vähäpäästöisintä ja tuottaa puhtainta raaka-ainetta, sen kaikilla sektoreilla. Mihin maailmanlaajuiseen puolueettomaan tutkimukseen nämä yleiset hokemat perustuvat? Todisteeksi ei riitä se että suomalainen maanviljelijä näin väittää.

Kyllä Etelä-Pohjanmaalla äiti on äitee! Poikani sanoo minua edelleen äireeksi vaikka on asunut 20 v. pääkaupunkiseudulla. Minusta se on kaunis sana.

Kyllä joku saisi vähitellen alkaa suojella luonnonsuojelijoitakin Suomen maaseudulla.

Ainut perintö isältä on sammumatoon jano.

Hyvin on asiat, kun mediassa ja eduskunnassa kohkataan, että pääministerillä oli väärä puhelin kotona. Hoitakaa asioita, joutavan huutelun sijasta.

Tavallinen talvipäivä ja sähköä kuluu 14 000 MW. Tuotanto Suomessa 10 000 MW, josta tuulivoimaa 250 MW ja aurinkosähköä 1 MW. Onko suunta oikea?

Heikki Peltolan kirjoitus asiaa. Niin kauan kun, lihat, viljat, hedelmät, juurekset on kotimaista, hiilijalanjälki on pienenpi, saatikka joudutaan rahtaamaan ulkomailta. Olisi hyvä miettiä nuorenpienkin polvien miettiä senkin puolen hintaa ostoskärryissä. Se on vähän sama kun me eeuulaiset annamme ohjeita toiseen maahan kuinka tulee elää ja olla. Kannattaa pitää oma porraspää ensin puhtaana, kun alkaa huudella naapuriin ja varsinkin rajan yli harkintaa.

Kyllä mieleni pahoitin, kun olen vaihtamassa kaistaa oikealle kahden auton väliin. Takana oikealla viistossa tuleva valkoinen paketti-mallinen keskustaksi kiihdyttääkin vauhtiaan ihan kiusaltaan vaikeuttaakseen kaistan vaihtoa ja sen jälkeen ajetaan metrin päässä puskurista monta sataa metriä. Perusseinäjokinen ajotyyli...

Näin joulun aikaan tahtoisin järjestää tähdet taivaalla uudelleen. Kirjoittaisin tähtiriveihin vaihtuvin tekstein maailman eri kielillä toivotuksen: Joulun iloa ja rauhaa maailman kansoille.

Marin teki taas sitä mitä ei olisi kannatanut tehdä, bilettää vaikka tiesi että oli altistinut koronaan.

Vaikea on kahvilalle jatkajaa löytää näinä aikoina, jossei ole muuta kannattavaa toimintaa, vuokrat ne on kaupungin tiloissakin, ja pelkällä kahvilinjalla ei niitä ym. kuluja maksella... oma palkka, verot, eläkemaksut, tuleva v. 2022 elintarvikevalvontamaksu sekä tuoteostot. (Tukkuhinnat pienyrittäjälle verrattavissa kaupan hintoihin). ”Revippä siitä sitten elanto!”

Se joka ei siedä tornista tulevaa puun savua, voi muuttaa Helsinkiin, siellä tulee tornista kivihiilen savua. Voi muuttaa mutsin luokse asumaan, kun ei äitee-sana miellytä.

Hienoa, että 7.12. onnistuttiin rokottamaan niinkin monta ihmistä koronaa vastaan. Huonoa oli järjestelyt. Tiet sairaalalle olivat tukossa. Heikkokuntoiset ihmiset, mm. 1- ja 2-riskiryhmäläiset, jättivät autonsa kuka mihin ja hoipertelivat rokotusjonoon. Jono ylsi tk:n ilmoittautumisesta Koskenalantielle. Siellä seisottiin yli 20 asteen pakkasessa jonon etenemistä ja vuoroa odotellen. Nimim. astmaatikko, jonka henki salpaa pakkasessa.

Tuulivoiman todellinen luonne näkyy taas. Nyt pakkasilla,

kun sähköä tarvittaisiin, ei tietenkään tuule. Pörssisähköä joudutaan tuomaan ulkomailta ja sähkön hinta pomppasi pilviin. Metsänomistajat, kun innostutte vuokraamaan maitanne

tuulivoimafirmalle, muistakaa että teiltä pakkolunastetaan pilahintaan aluetta siirtolinjoja varten. Johtokatujen leveys on luokkaa 55 metriä. Tuulivoimayhtiöt ovat isojen poikien pelimerkkejä, jotka vaihtavat omistajaa jopa jo hankevaiheessa. Viimeinen omistaja saattaa olla varaton ja myllyjen purku jää seuraavan metsänomistajasukupolven niskoille.

Heippa Eskoon kuntayhtymän hallitus ja kiitos kun ette meitä unohtaneet. Saimme joululahjaksi 4 % korotuksen ruokamaksuihin ja 2,5 % vuokriin. Tällähän ne henkilöstön palkat jo maksuun tulevatkin. Yksimielisesti: Rauhallista Joulua monilta kehitysvammaisilta.