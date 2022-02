Yksityiset lastensuojelulaitokset eivät rikastu (I-P 15.2.2022). Yksityisten lastensuojelulaitosten ulkomaiset omistajat rikastuvat.

Herätkää nyt hyvät ihmiset. Turvetuotanto ajettiin ahdinkoon ja alas, tuottajien perheet kärsivät. Hiilivoima ajettiin alas ja sähkön hinta nousi noin 30%. Bensiinin ja dieselin hinta noussut tänä v. noin 25–30%, kuljetusfirmat ja erilaiset urakoitsijat ahdinkoon ja konkurssiin. Nyt on vuorossa maatalous. Osa hallituksen porukasta olivat jo viemässä kaikki nautaeläimet lopettettavaksi ja tässä ollaan. Maatalouden hiilivaatimukset on tehty mahdottomaksi. Varmasti tiedämme ketä äänestämme seuraavissa vaaleissa, että saadaan Suomi taas hyvien ihmisten kyläksi.

Pitäisi saada kauppiaat kuriin. Rakennustavaran hinta on järkyttävän korkealla, mikä on johtanut siihen, että harva pystyy enää rakentamaan uutta taloa. Hallituksen pitäisi puuttua tähän touhuun ennen kuin on liian myöhäistä.

Mitä kuuluu työllisyyden kuntakokeiluun Seinäjoelle ja Ilmajoelle? Löytyykö niitä työllistäviä täsmätyönantajia edes puoli-ilmaiseksi!

Marinin kehuminen aikaansaannoksistaan on yhtä tyhjänpäiväistä, kuin puhuttaisiin ”keisarin uusista vaatteista”.

Koronatuilla ja niiden ansiosta monen kunnan talous roimasti ylijäämäiseksi, näin kerrottiin uutisissa. Yrityksiä on jotka ei ole saanut tukea nimeksikään, eikö tuella pitäisi korjata tappioita eikä tuottaa voittoja. Ihmettelen.

Joku piti hyvänä säännöllisiä mielenterveystarkastuksia kouluihin. Entä jos ne pitäisikin tehdä koteihin?

Sydäntä särkevää on kun hirvi ja kauris emot joutuvat luovuttamaan avuttomat vasat susien ruuaksi. Susia on liikaa!

Nyt nähdään kuinka tekemällä tehdään sotaa!

Kansalaisopisto Alman liikuntatunnit kasarmilla, maskisuositus on voimassa edelleenkin. Pukuhuonetiloissa ollaan kuin sillit suolassa (turvavälejä ei pysty pitämään) ja ilman maskeja, myös ohjaaja. Kenen on vastuu toiminnasta?

Työterveys, mikä se on? Olen uskonut että se pitää työikäisten työkykyä yllä, ohjaamalla, hoitamalla, reseptiä uusimalla. Minulla on verenpaineet satasia. Olen syksystä lähtien soittanut aikaa ja 4x peruttu sieltä käsin. Tampereen hoitajapuhelin, josta täytyy reseptit uusia jotka määrätty työterveydestä, lähettää ne uusinnat Helsingin etälääkärille, joka ei uusi niitä. Nyt aloitan käyttämään tk:n lääkäriä ja yritän saada reseptit käännettyä sinne ja apteekki voi ne lähettää uusintaan. Mieheni on eläkkeellä ja hänen lääkäri- ja reseptiasiat hoituu hienosti. Minun työikäisen jolla vielä 6 v. töitä ei toimi ollenkaan mutta päivystys toimii joskin 4–6 tunnin odotus. Sehän passaa hianosti!!!

Hain paketin matkahuollosta Vaasassa. Lähtiessä p-paikalta joutui nousemaan autosta ylös näkeäkseen, ettei aja toisten eteen. Syy: lumikasat.

Mikäli media on uutisoinut oikein, kirkon on pistettävä oppinsa uusiksi. Syntiä ei enää saa sanoa synniksi. Itse asiassa koko käsite on kielletty. Ei olisi 70-luvulla uskonut, että kohta meille salakuljetetaan Raamattuja!

Nyt on lyöty kortit pöytään. Venäjä on esittänyt vaatimuksensa. Nyt on tosi kyseessä. Sanktioilla ei ole mitään väliä kuten Ruotsin Venäjä-lähettiläs totesi. Nyt katsotaan lähteekö USA ja Nato tanssiinkutsuun vai lähtevätkö häntä koipien välissä. Nyt on lähes edes tasavertainen soidinkumppani. Heikompia on demokratian varjolla murskannut. Nyt on totuuden hetki!

”Onneksi on Pirkka.” No joo, mutta onneksi monille Pirkka-tuotteille löytyy myös kotimaisia vaihtoehtoja.

Nyt kun Vaasan kaupungilla on kuulemma reilusti rahaa, niin veronmaksajilla on lupa odottaa parempaa aurausta tämän surkeuden sijaan. Meinasin pyörähtää autolla poikittain 5 cm syvissä urissa Tammikaivontiellä. Ovat olleet siinä jo useamman viikon.

I-P:n uutinen 14.2.2022. Lukekaa: ”Kolme syytä, miksi E-P:n koronatilanne on yhä huono.” Esim. ”E-P:n rokotekattavuus on ollut jatkuvasti maan matalinta.” Joitakin tämä koskettaa läheltä.

Hyväosaiset ostaa sähköauton valtion tuella, eivät maksa polttoaineveroa eikä kilometriveroa, eivät osallistu teiden ylläpitoon. Vähäosaisten ajavat polttomoottorilla ja ylläpitävät tiestön, veroista suuri osa tosin menee pohjattomaan kassaan, tiet rapistuvat. Kiireesti sähköautoille reipas kilometriverox2!

Vaasan sähkö ei kehtaa puhua asioista oikeilla nimillä. Ilmoitus: Sähkön hinta nousee 2,11 snt/kWh, korotus kerrostalossa noin 3,5 e/kk eipä kuulosta pahalta. Suoraselkäistä olisi ollut kertoa totuus korotusprosentista joka on 34%.

Kysymys. Miten me Suomalaiset olemme varautuneet, jos Euroopassa syttyy sota? Vaikka ei meidän rajoilla. Ruoka, juoma, sähkö, polttoaineet, terveydenhuolto. Esim. kahden viikon sähkökatko koko maassa hybridisodankäynnin takia?

Ukraina on pahassa pulassa. Euroopan rauhanpuolustajat ja ihmisoikeusjärjestöt nukkuvat. Eivät puolusta marsseilla ukrainalaisten ihmisoikeuksia, kun vastassa on suuri ja mahtava...

Suomen maatalousyrittäjät ovat kriisissä. Sähkön, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat merkittävästi nousseet, mutta tuottajien tuotteista saama hinta ei. Korona-ajan ongelmista kärsineet, monien alojen yrittäjät, ovat saaneet korvauksia, mutta maanviljelijät vain takauksia. Ymmärrämmekö me kuluttajat lainkaan, että myös maamme huoltovarmuudesta on kysymys. Ainakin yksi keino meillä jokaisella on: Ostakaamme ensisijaisesti kotimaista!

Kansalliskielilautakunta, mikä se on? Oikeen piti sitä laajentaa, jotta muutkin sais paikkoja kuin RKP hykyssä. Lisäpaikat lisää kokouspalkkioitakin. RKP vedättää ja nauraa partoihinsa.

Miksi Suomessa kirkko antaa tuomioistuimen päättää opistaan? Eikö kirkossa kukaan uskalla taistella puhtaan opin puolesta? Jos kirkolla ei ole oppia, se on mielipiteiden taistelukenttä ja sellaisena tarpeeton.

Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoitus tiistaina, 15.2.2022, oli yksi parhaista. Heti tuli mieleeni, että tällainen kirjoitus sopisi otettavaksi esiin lukiolaisten yhteiskuntaoppitunnilla. Analysointi on viety sellaiselle tasolle, että lukijaa jopa hirvitti.

Filosofismies Airaksinen hehkuttaa ihanaa elämäänsä Hetan kanssa etelän lämmössä. Ja kirjoittelee lapsekkaita kommentteja ulkopolitiikasta. Ketä kiinnostaa?

Jos näppylöitä poistetaan päivystyksenä, on se jos mikä resurssien väärinkäyttöä. Eihän päivystykseen edes mennä näppylän takia. Vähän maalaisjärkeä!

Tulisiko nämä avit ja nyrkit nyt kaikki esille, eivät esiinny seinän takana kuten James Bondissa.

Koirat verolle niinku oli ennenvanhaan!! Eiköhän p-läjät vähene.

Eikö Suomesta löydy sponsoria palkkaamaan mäkihyppyyn ja yhdistettyyn tuloksia tuovaa huippuvalmentajaa? Toimiihan Suomessa kymmeniä norjalaisia yhtiöitä jotka kahmivat rahamme, nyt voisivat auttaa.

Lumikasat risteyksissä ovat vaaraksi liikenteelle. Saisiko jo pois!

On hienoa, että Eepee on nyt menestynyt aivan loistavasti. Mutta kysymys on, saiko ruoan tuottaja hänelle kuuluvan osan tästä menestyksestä?

Nonnih. Turvetuotanto ajettu alas, check. Ruuantuotanto Suomessa loppuu piakkoin, check. Suuri soteuudistus myllää ja siihen sopeutuminen vie aikaa ja rahaa, check. Ihmiset metelöivät kaduilla covidista, bensanhinnoista, palkoista, susista sun muusta, check. Huoltovarmuus on ajettu alas, check. Kateus lisääntymään päin, check. Jahka soihtu Pekingissä sammuu, leimahtaa sota. Miltei check.

Eteläpohjalaiset, jos ette osaa käyttää oman maakuntanne nimeä, niin vaihtakaa se vaikka Kepulandiaksi ja jättäkää muiden maakuntien nimet rauhaan ja vielä Etelä-Pohjanmaa ei kansainvälisty niin kauan, kun pelkäätte jopa Suomen kakkoskieltä ruotsia. Vaihtakaa jo asennetta.