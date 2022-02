Hoitajille ei riitä rahaa, mutta esim. puoluetukeen riittää. Kumpikohan näistä on tärkeämpi? Puoluetuesta ei meille ole mitään hyötyä missään olosuhteissa, mutta hoitajista on jos sairastumme. Esimerkkejä kyllä piisaa. Tyhmät suomalaiset ansaitsevat tyhmät päättäjät.

Rohkeasti vaan tekemään tarjouksia työsopimuksesta.

Suomalaiset poliitikot ovat romuttamassa meidän talouttamme järjettömillä ”ilmastopäätöksillä”. Valtio velkaantuu jatkuvasti lisää ja inflaatio pyörii viidessä prosentissa, joka luonnollisesti tulee nostamaan velan hintaa. Nyt täytyisi nopeasti lopettaa tämä yksipuolinen maailmanparantaminen. Siirrytään näissä päästörajoituksissa ym. Saksan noudattamaan ilmastostrategiaan, muuten meidän käy hullusti!

Jos-sana on siitä mukava, jotta sen ku kirioottaa, niin sen jäläkehen voi kirioottaa vaikka toisen maailmansodan historian aiva uusiksi.

Kirjoitit Anna-Liisa Ruutiainen erittäin osuvasti. Aivan kuin minun suullani. Toivottavasti järki viimein voittaa, ja nämä maaseudun ihmisten mollaamiset loppuu. Kevättä odotellessa!

Hulluksi menee. Sitran tirehtööri kehtaa esittää lihan- ja maidontuotannon lopettamista ilmaston ”pelastamiseksi”. Kenen asialla on tämä Sitra?

Kiovaan Ihmiskilpi! Länsi toimii täysin Putinin suunnitelman mukaisesti tyhjentämällä lähetystöjä. Luulisi Kiovan olevan maailman turvallisin paikka?? Venäjän johto vakuuttaa, ettei Ukrainaan kukaan hyökkää. Päinvastoin Putin pelkää että Ukraina ja Nato hyökkää Venäjälle. Paras turva Kiovalle olisi Ihmiskilpi. Kaikkien länsimaiden johtajia pitäisi majoittaa lähetystöihin ja hotelleihin ympäri Kiovaa ”lomailemaan”. Venäjä julkaissut joukkohaudan teko-ohjeet. Joten kaatuneita sotilaita tuskin tuodaan sankarihautaan? Satatuhatta sotilasta rajalla. Kaksi Mainilan laukausta aloittaisi puolustussodan!?

Venäjän aggressiot Ukrainaa ja länttä kohtaan on aiheuttanut hämminkiä kaikkialla maailmassa. Mutta missä luuraa YK?

Ruotsi on ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan edelläkävijämaa. Se on laskenut, että Pohjois-Ruotsiin syntyy jopa 100 000 uutta työpaikkaa akkumateriaalikaivoksiin, vedyn tuotantoon, tuulivoiman ja aurinkovoiman rakentamiseen. 358405822726

Televisiossa tuli ohjelma Seinäjoen–Ilmajoen luontopolusta ja sen tukkimisesta. Ohjelmassa vedottiin jokamiesoikeuksiin. Jokamiesoikeudet eivät oikeuta luotopolun tekoon. Jos Seinäjoella ja Ilmajoella ole varaa sopia maanomistajien kanssa reiteistä, pitää olla hiljaa.

Hyvä kirjoitus eläkeläisistä Hannele Klankki. Voisitko julkaista ne puolueet, jotka niin vähättelevästi suhtautuvat eläkeläisiin. Eduskuntavaalithan ovat varsin pian.

Curlingia kattellu tässä nyt 95 tuntia viimesen viikon aikana ja odottanu että joku kaatuisi. Erätauon aikana lähdin käymään ässässä ja otin rappuharjan mukaan että pysyisin pystyssä kaupan pihassa. Unohdin harjan kauppaan. Älkää nyt jatkossakaan vaan hiekottako sitä pyöräparkkia. Ihmisellähän on kaksi jalkaa ja pyörässä kaksi pyörää, autothan ne kaatuilee.

Omaiseni oli joulu- tammikuun aikana kolme kertaa palveluasumisessa yksityisessä hoitokodissa, suuressa. Jälkeenpäin vastasi kyselijöille olleensa paratiisissa. Hoitajatausta minullakin ja vierailin lähes päivittäin.

Kiitos Marja Tyynismaa 16.2. kolumnista. Yliopistot ovat paljon vartijoita. Vaasan yliopisto yksi eniten etäopiskelua käyttävistä opiskelupaikoista. Mielenterveysongelmat rehottavat.

Tv-haastattelus tuli julki minkä takia johtajilla on kk-palkka?! Ne ei osaa laskea tuntipalkkaa! Ala-astelaisetkin osaavat!.

Kyllä. Monelle tuli turvaton olo, kun saksalainen kävi Moskovassa kuvissa nähdyn mauttoman pitkän pöydän päässä istumassa.

Postille, olis hyvä jos kirjeposti tulis samaan aikaan kun aamulehti. Ei tarttis odotella iltapäivään asti. Jos varsinkin odottaa tiettyä postia.

Atrian pitäisi tässä kriisissä unohtaa pörssit ja osingot ja maksaa kunnolliset ja kustannusten nousun huomioivat tuottajahinnat. Investointi Nurmoohin turha, jos kotimaan tuottajat konkurssissa. On hätätila.

Tästä digitalisoitumisesta tulee kyllä vanhemmiten valtava kotona asumisen ja itsenäisen elämän este. Ihmettelen, kuinka tälle ei kukaan asianosainenkaan korvaansa lotkauta. Vanheneva ihminen ei jaksa koko ajan päivittää digitaitoja ja opiskella uusia laitteita. Se on ihan luonnonvastaista!

Mahtavaa Eino Isojoelta. Kuinka samaa mieltä ollaan sun kanssa. Miksi vihreitä kuunnellaan enää yhtään? Päin p:tä menee kaikki niiden vouhottamisen takia. Vihreät pihalle hallituksesta heti ennenkä on liian myöhäistä.

Dis-informatio. Julkisen sektorin matematiikka: Suomen valtio ottaa yli 7 miljardin euron lainan ja siirtää siitä 2,4 miljardia kunnille. Kuntien talous on vuonna 2021, 1,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Totuus on: kuntien talous on 0,9 miljardia euroa alijäämäinen. Kuntien päättäjille: Laina. ei ole lahja...

Polttoaineen hinta. En oikein ymmärrä, miten rahavarojen siirto taskusta toiseen puhdistaa ilmaa? Autoileva.

Risikko ja Itänen haluavat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pelastavan Seinäjoen kaupungin talouden. Ei kai ole Epshp:n ydintehtävä Seinäjoen kaupungin taseen keventäminen? Onko sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Risikko hoitamassa Seinäjoen taloutta maakunnan rahoilla? On täysin oikeudenmukainen päätös ministeriöltä estää tämä kauppa.

Vihreät eivät ymmärrä mistä maksetaan maahanmuuttajan tuet. Tiedoksi, jokainen veronmaksaja maksaa Kelan kautta tukieuroja.

Miksi sarjakuvahahmoa Mustanaamio yhä julkaistaan? Melkein joka päivä tappamista, murhia, väijytystä ja väkivaltaa!! Nyrkillä leukaan naamiomiehen oma polttomerkki, huhhuh!!

Korkean polttoaineen hinnan helpotus työmatkavähennyksellä. Unohdetaanko taas eläkeläiset, joiden ostokykyä kohonneet hinnat laskevat suhteessa eniten.

Idässä keskuskomitea kertoi ennen, mistä ei saanut kirjoittaa ja mitä sanoja ei saanut käyttää. Meillä sen sanelee oikeuslaitos. Tämän olen ymmärtänyt Räsäsen oikeudenkäyntiä seuratessani.

Vaasan bussien kertalipun käteis-, lähimaksu- ja matkakorttihinnat erilaiset. Maksutavasta riippumatta pitää olla samat hinnat. Yhdenvertaisuuslaki.

Samaa mieltä hattivateista. Avajaisten rumin asu, joku hameskin siälä vilahti. Joukkueen hiihtoasu onkin sitten upein ja kaunein kaikista. Hieno idea se lippumme venytys toiseen pulttuun. Hyvä!

Suomen jääkiekkoilijat näyttivät sveitsiläisille maalin paikan. Hienoa.

Näinhän ei saa kysyä, mutta kuka aloitti hyökkäyssodan -38?

Ruotsin kieltä välttelevien hyvä ymmärtää, että ruotsalaisilla on rahaa ostaa paljon enemmän Suomesta, mutta kun ei osata ruotsia, ei ole kykyä myydä.

Vaasan Sähkö päätti nostaa sähkönhintaa reippaasti yli 20%. Kyllä osakkeenomistajat voivat hyvin.

Tarttisko postin tehdä jotain lajittelukoneistolle, kun kortit tulee nykyään sen näköisinä niin kuin olisivat jääneet jyrän alle. Ehkä tässä pitää alkaa itse toimittaa kortit perille, että säilyvät ehjänä ja kauniina vastaanottajalle!

En ole koskaan suomalaisena tarvinnut ruotsin kieltä. Niin miksi ei sitten ruotsia puhuvat puhu suomea. Kysyn vain. Siihen olen törmännyt, että he eivät ymmärrä kun puhun suomea... Myös suomen kieli pakko-opiskeluun...

Sijaistarve ei hoitoalalla ole nyt sen suurempi kuin parina viime vuonna. Loppuvuoteen asti sijaisten palkat tuli ajallaan. Pohjanmaan hyvinvointialue saa palkata kyllä useita varahenkilöitä, jos aikoo järjestää sijaistarpeet vakituisilla työntekijöillä. Tehy ja Super herätkää.

Porttilan ja Roposen kisaselostusta on ilo kuunnella.