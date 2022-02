Torstaina 17.2. eduskunnan kyselytunnilla väkevästi ja yli puoluerajojen todettiin, että yhtenä syynä alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden ongelmiin on kahden kauppaketjun hallitsema ruokakauppa. Markkinatalouden luvatussa maassa Yhdysvalloissa seurataan tarkasti määräävässä asemassa olevien yritysten edesottamuksia. Jos ilmenee määräävän aseman väärinkäyttöä, niin yritys määrätään pilkottavaksi eli sen on myytävä merkittävä osa pienemmille tai uusille toimijoille. Toimisiko meilläkin?

Muistin virkistämiseksi kaikille, jotka elämänkoulun tuomilla tiedoilla ja varmuudella kirjoittelevat mielipiteisiin tietojaan ilmakehästä, ilmastosta ja nykyhallituksen ilmastotoimista. Vuosina 2015–2019 pääministerinä toimineen apilanlehtipuolueen entisen puheenjohtajan yksi apilanlehti oli, että tehdään Suomesta ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun suurvalta.

Nyt tämä maan tarvitsee pääministeriä ja nopeasti.

Sitten kun kaikilla on sähköauto, eikä bensiini/diesel-veroja enää kerry, niin miten aukko paikataan? Polttoaineveron alennus ei hyödytä varakkaita, heillä on valtion tukemat sähköautot. Vanhoilla autoilla ajavat maksavat tiestön ylläpidon!

Ruotsinkieliset äänestivät aktiivisemmin kuin suomenkieliset. Valittavat myös herkemmin: Asiakastyytyväisyys laskee heti, jos palvelu ei ole täydellistä ruotsia. Suomenkielinen hyväksyy heikonkin kielen. Työpaikan saa ruotsinkielinen.

Onko ärsyttävämpää mainosta kuin majoneesilaulu telkussa, ihan karsee.

Radiossa Suomen susi 2013 -edustaja vertasi suden suojelua Saimaan norpan suojeluun. Biologian mukaan susi on petoeläin ja norppa saaliseläin, joten suojelua ei voi verrata.

Nyt olisi Joakim Strandilla mahdollisuus näyttää todellista johtajuutta Vaasan Sähkön hallituksen puheenjohtajana. Muuta Damlinin bonusjärjestelmä siten, että bonus on nolla, jos liikevoittoprosentti on yli 10%. Kuinka on mahdollista, että Seinäjoen Energia pärjää tässä tilanteessa nostamatta sähkön hintaa, mutta Vaasan Sähkö ’joutuu’ korottamaan hintaa toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa 40 % pelkästään tämän vuoden aikana.

Eikö siellä ely-keskuksessa voisi joskus kuunnella asukkaiden ja tienkäyttäjien mielipidettä kuten Ylistaron Pelmaan risteyksen teossa. Jos olisi rakennettu iso liikenneympyrä eikä monin kerroin kalliimpaa oikaisua, niin tuskin olisi sattunut näitä omien laskujeni mukaisia kahdeksaa kolaria. Järjen käyttö tieasioissakin on sallittua.

Ukrainan tilanteeseen pitäisi löytyä ratkaisu, joka ei olisi liian harmillinen Ukrainalle ja lännelle, mutta olisi tarpeeksi näyttävä venäläisten silmissä, jotta Putin voisi perääntyä kunniakkaasti voittajana.

Säästä puhutaan ja ihan meteorologin suulla ennustetaan sielläkin. Mutta olen ihmetellyt, missä nämä povarit/maalaisennustajat ”luuraa”? Hiljaista on, tai ennusmerkit yllä ainakaan otsikoihin!!

Kunpa löytyisi joku rohkea henkilö tai taho, joka valittaisi EU-tuomioistuimeen suomalaisten eläkeläisten epäoikeudenmukaisesta verotuksesta/indeksistä.

Unohtakaa Neuvostoliitto, sellaista maata ei ole koskaan ollutkaan. Oli Venäjä, joka käytti kommunismia härskisti omien valtapoliittisten tavoitteidensa saavuttamiseen. En moiti kommunismia, se on hieno aate; ”kaikille tarpeidensa mukaan ja kaikilta kykyjensä mukaan”. Tuo on kuin Vuorisaarnasta. Moitin Venäjän tapaa hyväksikäyttää kommunismia. Sillä pidettiin omaa kansaa diktatorisessa otteessa, pyrittiin aiheuttamaan ”kilpaileville” valtiolle mahdollisimman paljon sisäistä sekaannusta ja sitä käytettiin (erittäin onnistuneesti) Venäjän imperialististen tavoitteiden käsikassarana. Ja vielä paljon enemmän yritettiin: ”Kaikkien maiden työtätekevät, liittykää Venäjän johdolla yhteen”. Ennen Stalinia ja kumppaneita Venäjän imperialismi perustui sen ”pyhään oikeuteen ja velvollisuuteen” puolustaa ”oikeaa uskoa” ja slaavilaisuutta. Tämän tehtävän Venäjä oli saanut jo 1000-luvulla Nestorin kronikassa. Nestori oli johtava munkki Kiovassa ja Kiova oli satoine kirkkoineen oikeauskoisuuden keskus.

Energian hinnan nousu jälleen kerran maksatetaan kaupunkilaisilla. Syrjäseuduilla elämisen kustannusedut jätetään aina näissä kemuissa huomiotta. Maalla asumisella täytyy jostain syystä pystyä tekemään tiliä.

Valtio saattaa tulla vastaan polttoaineiden hinnoissa mutta vain työssäkäyville. Eläkeläisenä en hyödy mitään. Minulla on kaksi autoa, aivan kuin pakotetaan luopumaan toisesta.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto. Hylätkää mahtipontinen asemanseudun Aallokon suunnitelma. Sen sijaan ostakaa Torikeskus E-P:n hyvinvointialueen sote-toiminnalle. Parkkipaikatkin jo valmiina ja saadaan tyhjää toimitilaa pois keskustasta. Eikä lisätä Seinäjoen kaupungin hurjaa velkataakkaa meidän kaupunkilaisten maksettavaksi.

Asia on nyt sillä lailla, ettei se ole paljon millään lailla! Nimittäin, kun en osaa netistä selata, kuin uutisten otsikot !Jos meinaan jotain tarkemmin tutkia, pyydetään eväitä! En varmaan tee sinne voileipiä, syön itse ”evästykset”!

Jäätelöautoista, kirjastoautoista voisi myydä myös erilaisia suomalaisten maatilojen tuoreita, hyviä tuotteita, ruoka-aineita. Tai voisi olla lähiruoka-aineita myynnissä myös omista, suomalaisen ruuan, maatilojen omista myymäläautoista.

Päihdeongelmaisen sisar on aivan oikeassa. Kiitos artikkelista. Jos ja kun vaaditaan päihdesairaalta hoitoon ehdotonta omaa motivaatiota, ei ymmärretä ollenkaan sairauden ydintä.

Ajatuksia tuulivoimasta Sakari Vainionpää kirjoitti, kiteytti hyvin kaikki asiat. Perustuksien purkulaki astui voimaan 2021 ja se tarkoittaa sitä. että maanomistajan pitää purkaa pois kaikki perustukset, rauta ruostuttaa pohjavedet. Maksaa tällä hetkellä noin 700 000e ja se nousee vuosi vuodelta. Maanomistaja ei pysty purkamaan, kunta ei pysty, veronmaksajat eli sinä osallistut joka myllyn purkuun. Tämä on vain yhdentuulimyllyn hinta, kannattaako näitä edes pystyttää veronmaksajien rahoilla kaikki, kaiken lisäksi sattumasähkö, jos ei tuule, ei tule sähköä ja montako tuntia päivässä tuulee, ei taida olla montaa tuntia.

Miksi pyöräteiden auraus on tänä talvikautena ollut erityisen kehnoa? Olisi tasapuolista, että tiet aurattaisiin samoin kuin ajokaistat autoille. Todella usein on myös täysin hölmöläisten touhua, kun ensin aurataan pyörätie ja sen jälkeen autotie niin, että kaikki lumi ja paakut lentää takaisin pyörätielle, tämän jälkeen pyörätie on taas ajokelvoton. Luulisi, että urakoitsijoilla on jonkinlainen vastuu työn laadusta. Eikö kaupunki välitä vai ei viitsi vaatia laatua? Luulisi löytyvän sellaisiakin, jotka hoitaisivat työn kunnolla. Kaikilla muilla aloilla kyllä vaaditaan, että työ tehdään, niin kuin sopimuksessa on sovittu. Auraajat vaihtoon tai vastuuta tekijöille.

Minkälaisia päätöksiä tekisi ”Etelä-Pohjanmaan eduskunta”, johon valittaisiin testien perusteella 200 absoluuttisesti älykkäintä eteläpohjalaista...? Käytännössä suhteellisesti älykkäimmät nuorimmat lapset ja iäkkäimmät vanhukset jäisivät valitsematta, mutta ehkä se ei olisi erityisen antidemokraattista. Ehkä.

Mitä hulevesimaksu tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vesilaitoksen ja kaupungin johdossa on oltu niin kädettömiä, ettei ole ymmärretty säästää putkiston ylläpitämistä varten, vaan koko voitto on tuloutettu kaupungille. Nyt sitten pitää hädällä ja paniikissa keksiä lisävero ja sille nimi, jolla aiemmat laiminlyönnit saadaan paikattua.

Montesquieun mukaan valtiomahdit ovat eduskunta, valtioneuvosto ja näitä valvova, tuomiovaltaa käyttävä oikeuslaitos. Lehdistö ja muu media vaikuttaa neljännen valtiomahdin tavoin. Viidentenä valtiomahtina pidetään nykyään internettiä ja somea, kansalaisten osallistumista keskusteluihin.

Olen päättänyt pitäytyä polttomoottoriautoissa, sillä mitenpä muuten valtio kykenisi tukemaan vähävaraisia sähköautoilijoita, ellei kaltaisiani isänmaan parasta ajattelevia, yhteisen asian puolesta taistelevia, autoilustaan veroakin maksavia kansalaisia olisi?

Tuottajia piti tukea, mutta suurimmat tuet kuitenkin työssäkäyville, joilla säännölliset tulot.