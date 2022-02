Ei ole ihme vaikka sähkön siirtomaksut nousee, kun Lapuallakin muutama vuosi sitten tehty sähkölinja purettiin pois. Hölmöläisten touhua, piste.

Miten olis polttoaineiden ja sähkön hintasäännöstely?

Kaupunki vielä tähän Aallokkoonsa hukkuu. Aseman seudun haaveilut ovat vetelän päätöksenteon muistomerkki. Kun siihen liittyy kiireisen päättäjän usko loputtomaan kasvuun, ollaan kivikossa. Kiireisen, joka ei ehdi syventyä kokonaiskuvaan. Kaupungin parkkibisnes on jo kaatumassa omaan mahdottomuuteensa. Tilaa on, vain asiakkaat puuttuu. Samaa halutaan jatkaa aseman seudulla. Mihin katosi sitoutuminen sosiaalikeskuksen rakentamisesta Huhtalaan? On alkamassa soten realisointi. Olettaako joku, että maakunta hyväksyy nämä huuhailut.

Polttoainevero puolitettava ja sähkövero kokonaan pois.

Saarikolle tiedoksi, että kiinteistöveron poisto on kuin hyttysen p. Edelleen meillä on vain ”Välitä viljelijästä” -projekti. Ilmoittaudun heti mukaan, kun tuo projektinvetäjä maksaa laskuni ja lypsää lehmät.

Miten meillä on rahaa lääkäreiden palkkoihin, mutta ei hoitajien palkkoihin?

Miksi sinä suomenkielinen vaasalainen äänestät ruotsalaista ehdokasta? Missä olivat äänestämättä jääneet suomenkieliset? Vaalien jälkeen ihmetellään tulosta! Suomenkieliset, syyttäkää itseänne. Muualla meitä kaikkia vaasalaisia pidetään ruotsinkielisinä, vaikka suomenkielisten osuus asukkaista on lähes 3/4.

Hallitus olisi voinut bensa- ja dieselveroa laskea ja jättää seuraavalle hallitukselle murheeksi ne satojen miljoonien veromenetykset valtion budjettiin. Niinhän oppositio vaatiikin, ei mitään turhaa vastuullisuutta maan velkaantumiseen.

1990-luvulla sanoin, että suomalaisen maatalouden ongelma on siinä, että korkealaatuinen raaka-aine myydään bulkkina ja siitäkin kauppa vie katteen. Nyt jo on Jungnerkin asiaan herännyt.

Siitä alkaen kun avit alkoivat johtaa koronatoimia, kukaan ei tiennyt enää mistään mitään. Mistähän ne avin ohjeet olisivat löytyneet? Antakaa seuraavassa pandemiassa ohjeet ihan kuin säätiedot!

Fingerpori ja Mustahevonen, ireat niin loppunu jo aikaa, saisko Pöyrööt ja Helge tilalle.

Joku täällä surkutteli kun sudet nappaavat ruuakseen hirvenpoikasen. Luonto ei tunne sääliä. Jos petoeläimet hävitettäisiin, maailmassa olisi iso katastrofi.

Näen sen mitä rakkaassa Suomessani tapahtuu. Maatalous ajetaan alas, energian tuotanto ja siirto myydään osa kerrallaan ulkomaalaisomistuksiin. Kaikki sen takia, että valmiiksi rikkaat ihmiset haluavat vielä isomman osan kakusta. Samaan aikaan rajan takana kasvatetaan miljoonan lapsisotilaan armeijaa. Täällä ajetaan mopoautolla lähikauppaan hakemaan lisää kokista ja kahvia, että jaksaa pelata yön yli. Tänä vuonna Ukraina, ensi vuonna...

Maakuntajako ja -nimet Suomen kartan mukaan. Nykyinen maakunta Pohjanmaa on Länsi-Pohjanmaa. Selkeää: Etelä-, Länsi-, Keski-, ja Pohjois-Pohjanmaa on yhteisesti Pohjanmaa. Asiat sekoittuvat, kun samalla nimellä on useita merkityksiä. Vrt. Tervajoki on Tervajoen kylä, joka on osa Tervajoen taajamaa. Siitähän saa halutessaan riidan aikaan, mikä on Tervajoki: Taajama, joka on kahden maakunnan alueella – luru, joka laskee Kyrönjokeen.

Mikä on todellinen syy turvetuotannon alasajoon Suomessa ja kuka hihkuu ja hieroo käsiä yhteen. Mikä on vaihtoehto? Venäläisten suunnittelemat, rakentamat ja omistamat ydinvoimalat vai tuulivoimapuistot, joiden niidenkin omistus näiden rajojen ulkopuolella. Onko sähkön hinnan nousu enää omissa käsissä, kun samaan aikaan kaikille tuputetaan sähköautoja.

Jos maassa laittomasti oleva on paperiton, niin onko myymälävaras kuititon asiakas?

Eikö nämä Convoy-rähinöitsijät, autoilijat jne. tajua, että jostain ne verot on otettava, jotta koululaisilla on ilmaiset ruuat, julkinen terveydenhuolto toimii jne. jne. Järki hoi! Jotain pitää poistaa verovaroin hoidetuista eduista, jotta te pääsette pörräilemään kaupungille. Monella vähävaraisella ei ole varaa edes autoon! Tukkikaa siis turpanne ja tehkää töitä enemmän, mikäli tekee tiukkaa! Työvoimasta on nyt pulaa koko maassa.

Nyt olisi pätevä syy ja mahdollisuus jäädyttää venäläisen ydinvoimalan rakentamissuunnitelmat Hanhikivellä ujuttamalla hanke EU:n pakotelistalle.

Poltettavaan jätteeseen ei saa kuulemma laittaa biojätettä. Kompostori ei pakkasilla toimi eikä avokomposti ole taajamassa sallittu. Mikä neuvoksi?

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän nimen voisi suosista muuttaa ruotsinkielisten kuntayhtymäksi. Nyt se on todettu.

En haaveile diktatuuria, vaan demokratiaa, jossa kansalla olisi älyä ja ymmärrystä vastuusta. Onko haaveeni pelkkää utopiaa?

Ei ny kaikkia kokeella mitä leheres lukoo, mutta 19.2. ollu siivousjuttu inspirootti pesemähän laattiakaivon!

Palatakseni vielä päättyneisiin olympiakisoihin, niin totean ja moni muukin yhtynee ajatukseen, että Iivo Niskanen teki järkevästi jättäytyessään pois 50 km:n (30 km) hiihdosta. Kylmä sää olisi voinut hänellekin tehdä tepposet. Iivon voittoisa imago jäi nyt päällimmäisenä mieleen. Iäkkäämmät kannustajat nostavat hänet nyt Hakulisen rinnalle. Iivo vältti ahneuden hankkia ”värisuoraansa” lisää, missä hän toki olisi posket paleltuen onnistunutkin.

Autoilijan, jolla on käytössä invakortti, pitäisi saada alennusta polttoaineen tankkauksesta esittämällä henkilökohtaisen invakortin ja osoittamalla, että auto jonka tankkasi, on hänen nimissään.

Mönkijöitä, moottorikelkkoja, perämoottoreita, vesijettejä, yms. myydään kuin häkää. Kansa on jakautunut. Toisilla on millä mällätä, toisilla ei riitä edes välttämättömyyksiin.

Maailman poliittinen tilanne on eskaloitumassa sellaiseksi, että nyt jos koskaan maamme tarvitsee hallitukseen kokeneita päättäjiä ja runsasta rukousta.

Nyt toivat Helsingistä Lauhanvuoren susille tarjolle evästä, kun orpo metsäpeura ja kolme lajitoveria kesällä päästetään kirmaamaan vapaana. Susien vähentäminen kun ei onnistunutkaan. Oliko ihan viisasta laittaa ne Lauhaan, peura-parat?

Työperäisessä maahanmuutossa esiintyy alati lukuisia ongelmia. Närpiössä ilmenneet ongelmat ovat tulleet ikään kuin yllätyksenä, sillä työperäisen maahanmuuton onnistunutta toteutumista Närpiössä oli mediassa ihan valtakunnan tasollakin ihaillen hämmästelty. Nyt on sielläkin ajauduttu ”selvitystilaan”. Mutta jos työperäiset tulijat olisivat maista, joiden elintasossa ei ole Suomeen verrattuna suurta eroa, vastaavia ongelmia ei esiintyisikään.

Jääkiekon olympiakultamitalit: Made in China, imported by Finland, mahtavaa!!!

On Vaasa ihmekaupunki, osalle ei Pohjanmaa-nimi kelpaa, osalle ei kaupunginosien nimet kelpaa... Mikä ihmisiä vaivaa, eikö nämä vanhat alkuperäiset nimetkään enää kelpaa? Gerby-, Västervik-nimiä ei tule muuttaa, eri asia kun tehdään uusia asuntoalueita!

Ihmetyttää nämä Sitran johtajien lausunnot. Tj. ehdottaa kotieläintuotannon lopettamista Suomessa, yliasiamies pitää avohakkuita ja Suomen nykyistä metsänhoitoa järjettömänä. Tulee ikävä aikoja jolloin Aatto Prihti oli yliasiamiehenä, silloin Sitran lausuntoja kuunneltiin.

Vaasa taisteli sairaalalleen laajan päivystyksen, mutta sitten sieltä poistetaan ympärivuorokautinen puhelinpalvelu. Eikö tässä ole jotain ristiriitaa?

Sinä, joka jatkuvasti mollaat ruotsin kieltä! Osaatkohan yhtään ajatella asioita laajemmin? Ruotsi on meidän tärkeä kauppakumppani. Ostaa voi usein englannillakin, myymlseen tarvitaan maan kieltä. Ruotsin kielen taitoinen pärjää Pohjoismaissa. Kielitaitoisia ihmisiä on aina arvostettu ja itselleen on hauska taitaa muutakin kuin suomen kieltä.