Vielä muutama vuosikymmen sitten Etelä-Pohjanmaa tarkoitti nimenomaan Vaasa-keskeistä maakuntaa. Sitten tuli maakuntauudistus, ja Seinäjoki-keskeinen maakunta kaappasi Etelä-Pohjanmaa-nimen itselleen. Tuossa tilanteessa Vaasan alueen nimeksi jäi yksi vaihtoehto, Pohjanmaa. Ja hyvä niin! Eteläpohjalaisten kirjoitukset osoittavat, että historiattomuus ruokkii tietämättömyyttä ja se taas rohkaisee kannanottoihin, joilla ei ole totuuspohjaa.

Yli kolmanneksen hinnankorotuksista ilmoittanut Vaasan Sähkö oli vielä runsaat 10 vuotta sitten yritys, joka omilla tuotanto-osuuksilla varmisti oman alueensa edullisen sähkön saannin. Koska tuotanto-osuuksia oli reippaasti yli oman alueen tarpeen, sähköä riitti myytäväksi myös muualle Suomeen. Vähitellen ahneus kasvoi ja yhtiöstä tuli aktiivinen pelaaja sähkömarkkinoilla ja sähköä hankittiin myös markkinoilta. Sitten tuli seinä eteen, kun sähkö ei käynytkään enää kaupan. Vuonna 2020 esimerkiksi yrityksen liikevaihto putosi neljänneksen, 26%. Ahneutta on ruokkinut omistaja, Vaasan kaupunki, jolla yhtiö on maksanut kymmenien miljoonien osingot. Yhtiön menestyksen takana ovat oikeasti kuitenkin olleet Vaasan alueen kuluttajat, jotka ovat vuosikymmenten aikana maksaneet liittymismaksut ja sellaisen energianhinnan, joka on mahdollistanut yhtiön menestyksen.

Tämän talven erikoisuus Vaasan Teeriniemellä. Sivukaduille ajetaan pienestä aukosta ja aukossa on pahimmillaan 20 cm töyssy kovettuneesta lumesta, johon normi auton pohja ottaa kiinni. Eikö tämän kohdan auraus kuulu edes alueen urakoitsijalle?

Mikko Kallionpäältä erinomainen kirjoitus sunnuntain lehdessä joka kertoi Vaasasta, mutta muutettavissa mihin paikkakuntaan hyvänsä eli tarvitaan vain positiivista ajattelua!

Kuka on keksinyt/alkanut käyttää termiä yksityisautoilu? Se kuulostaa hyvin elitistiseltä. Mitä elitististä siinä on, kun pienipalkkainen ajaa töihin?

I-P 20.2.2022. Näin on Vaasa on ihan oikia kaupunki ja kaupungin näköönen, eikä mikään tupakkilooran pohjaan suunniteltu risteysasema. Kaupunkikuvaa ei pilaa nousukasmaiset ”Stalinin hampaat” torin lairassa.

Nyt on 4 vuotta aikaa toimittajilla, urheilijoilla ja muilla harjoitella, ettei enää kuuluisi kertaakaan sanaa olumpia.

Miettikääpä tätä. Tarvitsen autoa työssäni ja km-korvaus oli v. 2008 0,43e ja polttoaine maksoi 0,97e litralta. Tänä päivänä km-korvaus 0,46 ja polttoaine 1,87. Näin on hallitus taas kerran tehnyt hienoja laskelmia. Arvatkaa vaan kuinka lujilla on kuljetusyritykset. Valtio saa taas vähemmän polttoaineesta veroja ja käyttömaksuja, koska uusia polttomoottorilla toimivia autoja ei myydä ja taas jää verot saamatta. Seuraavaksi menee baarit ja huoltoliikkeet konkurssiin tai lopettavat heikon kannattavuuden takia, koska ihmiset eivät enää pystyy liikkumaan omilla autoilla.

Jos olisin ministeriön ns. testiasiakas, niin miten TE-toimisto, työllisyyden kuntakokeilu ja ns. työvalmentajat perustelisivat sen, että en ole työllistynyt...?

Ennen maakuntauudistusta keskustalaiset vaativat tiukasta Seinäjoki-keskeiselle alueelle itsenäisen maakunnan asemaa. Perusteena oli se, ettei Vaasasta johdettu Vaasan lääni ei päästänyt maakuntaa kasvamaa ja kehittymään. Epäiltiin vaasalaisten jopa jarruttavan menestystä. Kun nyt on kulunut aikaan itsenäisen maakunnan perustamisesta, voidaan kysyä, mitä on omin voimin saatu aikaan. Itsetunto on toki kasvanut, mutta toisaalta taloudellinen menetys on ollut koko maan heikointa yhdessä Kainuun kanssa, asukkaiden tulot ja koulutus ovat matalimmalla tasolla ja lisäksi yrityksiltä puuttuvat kasvuhalut, kuten tuore tutkimus osoittaa.

Mm. kevyen liikenteen väyliä ja puistoalueita käytetään, yleisesti ja lainvastaisesti, koirien jätösalueina. Ne ovat kuitenkin usein myös lasten leikkipaikkoja. Järjestyslain mukaan koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Koiran suolinkaiset voivat helposti levitä ulosteen välityksellä. Osa suolinkaisista on zoonooseja eli voivat tarttua ihmisiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi, kun lapset leikkivät pihalla ja jopa syövät lunta tai nuolevat hanskojaan, mihin on voinut päätyä suolinkaisen toukkia.

Putin itse ajaa toimillaan Suomen Natoon. Nyt on aika liittyä. Ruotsi ja Suomi voisivat ilmoittaa liittymisestä Natoon, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Tämä olisi viesti Putinille.

Tässä lehdessä oli sangen kiinnostava artikkeli Etelä-Pohjanmaan yllättävän useista etukäteis-kandidaateista seuraaviin presidentinvaaleihin (I-P, 20.2.). Kaikilla heillä on aivan hyvät meriittinsä pitkiltä uriltaan, mutta kaikkein yllättävin esiin nosto artikkelissa oli: Mikko Hautala. Taustalla on Moskovan ja Washingtonin suurlähettiläskokemusta ja harvinaisen laajaa kielitaitoa. Tämän ajan idän ja lännen kofliktiuhkiin tiedollista taustaa

Koskahan televisiosta rupeaa tulemaan muutakin ohjelmaa kuin nuo aikuisten partioleirit? Alkaa jo kyllästyttämään ne ja niitten vetäjät.

Jokaanen hiihrossa saatu olympiamitalli on arvokkaampi ku lätkän olympiakulta.

Kyllä taas joku perus tai kokoomuslainen arvostelee Marinia. Jälleen täytyy todeta että kateellisten panettelua! Teiltä ei ikävä kyllä löydy ainuttakaan ihmistä joka olisi edes lähelläkään Sanna Marinin tietoja, taitoja ja päättäväisyyttä!

Työterveys? Olen 40 v. työelämäs ollut. Ei 10 v. ollut enää työterveystarkastuksia. Netissä se tehdään, rasti ruutuun. Jos gynegologin tarkastus tehdään tämän kautta, ei muuta kuin istumaan kopiokoneen päälle! Eikö työnantaja jo puutu tähän, mitä ne maksaa työterveyteen? Asia eri jos firma on sama mutta luulis, että olis täs tapaukses vieläkin tarkempaa pitää työntekijän työkykyä yllä.

Pelmaan risteys on tätä nykyä joustava ja selkeä. Nyt vain pitää muistaa, että vanha stop-merkkiristeys on muuttunut!! Risteys on suunniteltu ja tehty hyvin. Tarkkuutta ratin ja penkin väliin!! Turha itkeä asiasta enempää.

Kyllä taloyhtiö laittaisi vaikka minkälaisen hissin, kun vain osakkaat suostuisivat maksamaan!

Joku esitti että toisen metsässä voisi järjestää seikkailu-urheilukilpailut. Järjestä kuule omas metsäs. Ei kuulu jokamiehen oikeuksiin.

Uudessa Pelmaan risteyksessä Ylistarossa on tosiaan se suunnitteluvirhe, että on kuviteltu ihmisten osaavan liikennesäännöt.

Toisaalta hauskaa ja samalla surullista, että Vaasassa maastopyöräilyreitit ovat paljon paremmassa kunnossa kuin pyörätiet. Kaupunki kirjoittelee pyöräilyn edistämisestä, mutta talvikunnossapito ei edisty. Päinvastoin.

Miten voidaan valittaa koronarajoituksista ja syyttää siitä vielä hallitusta, ovat tehneet juuri sen mitä on ollut pakko, erinomaisesti toimittu. Rajoitusten kohdentamisestakin näkee, mitkä alat on tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä, oppositiopolitiikalla olisimme olleet erittäin huonossa tilanteessa.

800 000 koiraa täyttää Suomenniemeä. Kunnat itkevät kurjistuvaa talouttaan mutta kukaan ei uskalla ottaa käyttöön koiraveroa.

Mitähän mahtaa ajatella Minna Kallasvuon sunnuntain näkökulmassa, koskien huippu-urheilua, mainittu Vaasan Sportin silloinen nokkamies, joka oli sitä mieltä, ettei Jukka Jalosesta tule koskaan kunnon valmentajaa?

Olipahan ilo katsella olympialaisia kun oli niin hyvä selostaja kaksikko Porttila ja Roponen. Elivät tunteella mukana ja niin se pitää ollakin.

Kurikka kauppaa 100e tontteja Kurikan taajamasta kauniilla ilmakuvilla. Nuoren rakentajan kannattaa ensin selvittää maaston pohjarakenteet sillä monta rakennusta jo purettu kun maasto painuu. Kirkko pysyy paikallaan kun se on rakennettu puupaalujen varaan.

Menestys yksilölajissa kertoo ennen kaikkea kärjen terävyydestä. Menestys joukkuelajissa kertoo myös tason leveydestä.

Pelmaan risteys on oikein onnistunut. Paikalliset eivät vain ole huomanneet, että siinä on uudet systeemit.